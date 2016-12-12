7 оригинальных шкафов с раздвижными дверьми

Шкаф-купе может стать не только практичным элементом мебели, но и стильным украшением интерьера. Раздвижные двери обеспечивают комфортное использование, а их широкая поверхность служит полотном для оригинального дизайна. Творческий подход к оформлению раздвижных дверей шкафа позволит вам сделать интерьер комнаты целостным по стилю и весьма креативным. В этом обзоре мы собрали для вас несколько вариантов дизайна раздвижных дверей шкафа, которые могут стать хорошим источником вдохновения для ваших экспериментов.
Этот шкаф красив благодаря своей изысканной простотой: спокойное сочетание благородных оттенков, глянцевая поверхность дверей, тонкая стальная рамка. Все очень просто и в этом весь секрет. Такой подход к декору раздвижных дверей позволяет сделать этот элемент мебели хорошим дополнением к интерьеру любой комнаты – спальня, прихожая, кабинет.
Не все шкафы должны быть похожи друг на друга как близнецы. Заказывая индивидуальное изготовление встроенного шкафа-купе, подберите его оформление таким образом, чтобы дизайн дверей не только вписывался в интерьер комнаты, но и стал его достойным украшением. Как видите на этом примере, уникальная текстура отделки раздвижных дверей шкафа и гармоничные тона сделали этот предмет интерьера роскошным и оригинальным элементом общей композиции. Серые дверцы шкафа с лаконичными полосами бирюзового и бронзового оттенков идеально сочетаются с остальными элементами интерьера и подчеркивают элегантный стиль комнаты.
Дизайн этого светлого и элегантного шкафа служит хорошим примером лаконичного и в то же время, яркого декора. Утонченное сочетание оттенков древесины на раздвижных дверцах шкафа и минимум деталей подчеркивают благородную текстуру материала.
Несмотря на активную цветовую гамму отделки дверей этот шкаф не смотрится утомляюще ярким и вульгарным. Белые двери с розовыми и сиреневыми вставками делают массивную конструкцию более легкой, и такой элемент обстановки станет отличным дополнением интерьера спальни для молодой девушки.
Как видите, этот шкаф весьма универсален, а благодаря полупрозрачной глянцевой поверхности дверей, отражающей свет, в комнате создается интерьер светлый и легкий.
Этот шкаф придает особый динамизм пространству, несмотря на свои внушительные размеры, он не выделяется из общей композиции интерьера.
Этот огромный шкаф с первого взгляда можно даже не заметить в комнате, приняв его за часть стены. И вместе с тем, его лаконичное оформление украшает комнату ровно настолько, чтобы не разрушать общую минималистичную концепцию интерьра.
Белоснежные глянцевые двери этого встроенного шкафа-купе создают не только ощущение полного слияния его со стеной, но и насыщают интерьер светом, расширяя пространство. Такое оформление раздвижных дверей шкафа можно использовать как в минималистичных светлых интерьерах, так и дополняя контрастными цветами: черным, красным, сочно-зеленым.