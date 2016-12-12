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7 оригинальных шкафов с раздвижными дверьми

Перла Вереника Перла Вереника
Catalogo Vittoria, Kreative Point s.n.c Kreative Point s.n.c Спальная комната Шкафы для одежды и комоды
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Шкаф-купе может стать не только практичным элементом мебели, но и стильным украшением интерьера. Раздвижные двери обеспечивают комфортное использование, а их широкая поверхность служит полотном для оригинального дизайна. Творческий подход к оформлению раздвижных дверей шкафа позволит вам сделать интерьер комнаты целостным по стилю и весьма креативным. В этом обзоре мы собрали для вас несколько вариантов дизайна раздвижных дверей шкафа, которые могут стать хорошим источником вдохновения для ваших экспериментов.

1. Элегантная простота

Armario japones cristal opaco, Arconada Armarios Arconada Armarios Спальная комната Шкафы для одежды и комоды
Arconada Armarios

Arconada Armarios
Arconada Armarios
Arconada Armarios

Этот шкаф красив благодаря своей изысканной простотой: спокойное сочетание благородных оттенков, глянцевая поверхность дверей, тонкая стальная рамка. Все очень просто и в этом весь секрет. Такой подход к декору раздвижных дверей позволяет сделать этот элемент мебели хорошим дополнением к интерьеру любой комнаты – спальня, прихожая, кабинет. 

2. Роскошное сочетание цветов и фактур

homify Спальная комната Шкафы для одежды и комоды
homify

homify
homify
homify

Не все шкафы должны быть похожи друг на друга как близнецы. Заказывая индивидуальное изготовление встроенного шкафа-купе, подберите его оформление таким образом, чтобы дизайн дверей не только вписывался в интерьер комнаты, но и стал его достойным украшением. Как видите на этом примере, уникальная текстура отделки раздвижных дверей шкафа и гармоничные тона сделали этот предмет интерьера роскошным и оригинальным элементом общей композиции. Серые дверцы шкафа с лаконичными полосами бирюзового и бронзового оттенков идеально сочетаются с остальными элементами интерьера и подчеркивают элегантный стиль комнаты.

3.Декор из натуральной древесины

Catalogo Vittoria, Kreative Point s.n.c Kreative Point s.n.c Спальная комната Шкафы для одежды и комоды
Kreative Point s.n.c

Kreative Point s.n.c
Kreative Point s.n.c
Kreative Point s.n.c

Дизайн этого светлого и элегантного шкафа служит хорошим примером лаконичного и в то же время, яркого декора. Утонченное сочетание оттенков древесины на раздвижных дверцах шкафа и минимум деталей подчеркивают благородную текстуру материала. 

4. Даже шкаф может выглядеть романтично

Armarios a Medida, Muebles Ebanos Muebles Ebanos Спальная комната Шкафы для одежды и комоды
Muebles Ebanos

Muebles Ebanos
Muebles Ebanos
Muebles Ebanos

Несмотря на активную цветовую гамму отделки дверей этот шкаф не смотрится утомляюще ярким и вульгарным. Белые двери с розовыми и сиреневыми вставками делают массивную конструкцию более легкой, и такой элемент обстановки станет отличным дополнением интерьера спальни для молодой девушки.

5. Современный и универсальный

Elfa Einbauschrank mit grauer Glasfüllung im Schlafzimmer, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH Спальная комната Шкафы для одежды и комоды
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

Как видите, этот шкаф весьма универсален, а благодаря полупрозрачной глянцевой поверхности дверей, отражающей свет, в комнате создается интерьер светлый и легкий. 

Этот шкаф придает особый динамизм пространству, несмотря на свои внушительные размеры, он не выделяется из общей композиции интерьера. 

6. Естественность и минимализм

ARMARIOS, Muebles Flores Torreblanca Muebles Flores Torreblanca Спальная комната Шкафы для одежды и комоды
Muebles Flores Torreblanca

Muebles Flores Torreblanca
Muebles Flores Torreblanca
Muebles Flores Torreblanca

Этот огромный шкаф с первого взгляда можно даже не заметить в комнате, приняв его за часть стены. И вместе с тем, его лаконичное оформление украшает комнату ровно настолько, чтобы не разрушать общую минималистичную концепцию интерьра.

7. Безупречно белый

homify Спальная комната Шкафы для одежды и комоды
homify

homify
homify
homify

Белоснежные глянцевые двери этого встроенного шкафа-купе создают не только ощущение полного слияния его со стеной, но и насыщают интерьер светом, расширяя пространство. Такое оформление раздвижных дверей шкафа можно использовать как в минималистичных светлых интерьерах, так и дополняя контрастными цветами: черным, красным, сочно-зеленым.

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