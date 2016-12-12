7 оригинальных шкафов с раздвижными дверьми

Не все шкафы должны быть похожи друг на друга как близнецы. Заказывая индивидуальное изготовление встроенного шкафа-купе, подберите его оформление таким образом, чтобы дизайн дверей не только вписывался в интерьер комнаты, но и стал его достойным украшением. Как видите на этом примере, уникальная текстура отделки раздвижных дверей шкафа и гармоничные тона сделали этот предмет интерьера роскошным и оригинальным элементом общей композиции. Серые дверцы шкафа с лаконичными полосами бирюзового и бронзового оттенков идеально сочетаются с остальными элементами интерьера и подчеркивают элегантный стиль комнаты.