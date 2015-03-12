9 оттенков синего в интерьере

Синий цвет и его многочисленные оттенки окружают нас повсюду. У кого-то синий ассоциируется со спокойствием, гармонией и уверенностью, у кого-то – с бушующим морем – стихией романтиков и искателей приключений.
Традиционно синий цвет принято относить к холодной палитре. Его светлые оттенки наполняют интерьер ощущением свежести и прохлады. Они способствуют зрительному увеличению пространства, поэтому дизайнеры рекомендуют использовать светлые оттенки синего прежде всего в небольших помещениях. Темные оттенки этого цвета особенно хорошо смотрятся в спальнях, создавая в них атмосферу защищенности и умиротворения. Однако использовать их на больших плоскостях в гостиных не рекомендуется. Это может вызвать гнетущее ощущение в комнате, в которой должно быть максимум света и свободного пространства.
Давайте посмотрим на то, как дизайнеры используют потенциал синего цвета в интерьере на примере нескольких гостиных, спальных и ванных комнат.
Обивочная ткань синего цвета выглядит элегантно и изысканно. Она одинаково уместно смотрится как среди вычурного барокко, так и в сдержанной атмосфере ар-деко. Синяя мебель практически всегда становится центральным элементом композиции, при этом она не оттягивает все внимания на себя.
У многих синий цвет ассоциируется с отпуском у моря, когда можно часами прогуливаться вдоль морского берега, наслаждаться шумом волн и наблюдать за непрерывно удаляющейся линией горизонта. Чтобы воссоздать атмосферу беззаботного отдыха в своей квартире, внесите в ее интерьер несколько элементов средиземноморского стиля. Можно постелить у кровати нежно-голубой коврик, оттенок которого так похож на переливающуюся под лучами утреннего солнца бескрайнюю морскую гладь.
Колониальный стиль традиционно связывают с далекими странами, экзотическим растительным и животным миром. Поклонникам этого стиля присуща романтика путешествий, жажда приключений и стремление непрерывно открывать для себя новые грани жизни. Синий цвет прекрасно вписывается в сложный колониальный интерьер. Одна из стен гостиной, представленной на этом фото, полностью выкрашена в серо-синий цвет и хорошо сочетается с красными и коричневыми предметами декора.
Сочетание голубого цвета и светлого дерева смотрится невероятно благородно. Оно подходит для интерьеров в стиле кантри или прованс, его также можно использовать, если вы решили воссоздать в квартире нежную и светлую атмосферу прибрежного домика.
Синий цвет присутствует практически в каждом доме, независимо от того, в каком стиле он оформлен. Межкомнатные арки – характерный элемент квартиры в восточном стиле. Чаще всего для их украшения используют художественную ковку, лепнину, резьбу или светлую подсветку. Но в данном случае дизайнеры пошли другим путем, повесив в дверном проеме серо-синюю занавеску. Благодаря такому незаурядному ходу, обычно вычурный восточный стиль в этой квартире выглядит спокойным и даже немного сдержанным.
Сон в такой спальне наверняка будет долгим и безмятежным. Как мы уже говорили выше, спальная комната – это, пожалуй, единственное пространство, в котором синий цвет может безоговорочно доминировать. Полноценный отдых невозможен без тишины, поэтому плотные шторы из темной ткани – непременная составляющая интерьера спальни. Камерный эффект, созданный с помощью штор и обоев насыщенного синего цвета, успокаивает и расслабляет.
Синий цвет часто сопровождает изысканные интерьеры, оформленные в стиле ар-деко. Он становится ярким штрихом в цветовой палитре, состоящей преимущественно из белого, бежевого и оттенков коричневого. Удивительное свойство синего цвета – быть в центре и в тоже время оставаться в тени – отчетливо проявляется в интерьере представленной на фото спальни.
Морской стиль уместен не только в стенах гостиной. Пространство ванной или постирочных комнат – не менее удачное место для погружения в морскую атмосферу. Воспроизвести морскую тематику в интерьере не так уж и сложно. Стоит лишь покрасить одну из стен в бледный оттенок синего цвета, постелить на пол небольшой полосатый коврик, и получается интерьер с намеком на морской стиль.
Кто сказал, что предметы сантехники обязательно должны быть белого цвета? Дизайнеры не обошли стороной интерьер ванных комнат и все чаще экспериментируют с ее цветовой гаммой. Синий цвет и здесь зарекомендовал себя в качестве любимчика, ведь именно его оттенки чаще всего используют в качестве альтернативы белым предметам сантехники.