9 оттенков синего в интерьере

Синий цвет и его многочисленные оттенки окружают нас повсюду. У кого-то синий ассоциируется со спокойствием, гармонией и уверенностью, у кого-то – с бушующим морем – стихией романтиков и искателей приключений.

Традиционно синий цвет принято относить к холодной палитре. Его светлые оттенки наполняют интерьер ощущением свежести и прохлады. Они способствуют зрительному увеличению пространства, поэтому дизайнеры рекомендуют использовать светлые оттенки синего прежде всего в небольших помещениях. Темные оттенки этого цвета особенно хорошо смотрятся в спальнях, создавая в них атмосферу защищенности и умиротворения. Однако использовать их на больших плоскостях в гостиных не рекомендуется. Это может вызвать гнетущее ощущение в комнате, в которой должно быть максимум света и свободного пространства.

Давайте посмотрим на то, как дизайнеры используют потенциал синего цвета в интерьере на примере нескольких гостиных, спальных и ванных комнат.