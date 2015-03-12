Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

9 оттенков синего в интерьере

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
квартира в восточном стиле, архитектор-дизайнер Алтоцкий Михаил (Altotskiy Mikhail) архитектор-дизайнер Алтоцкий Михаил (Altotskiy Mikhail) Гостиная в азиатском стиле
Loading admin actions …

Синий цвет и его многочисленные оттенки окружают нас повсюду. У кого-то синий ассоциируется со спокойствием, гармонией и уверенностью, у кого-то – с бушующим морем – стихией романтиков и искателей приключений. 

Традиционно синий цвет принято относить к холодной палитре. Его светлые оттенки наполняют интерьер ощущением свежести и прохлады. Они способствуют зрительному увеличению пространства, поэтому дизайнеры рекомендуют использовать светлые оттенки синего прежде всего в небольших помещениях. Темные оттенки этого цвета особенно хорошо смотрятся в спальнях, создавая в них атмосферу защищенности и умиротворения. Однако использовать их на больших плоскостях в гостиных не рекомендуется. Это может вызвать гнетущее ощущение в комнате, в которой должно быть максимум света и свободного пространства.  

Давайте посмотрим на то, как дизайнеры используют потенциал синего цвета в интерьере на примере нескольких гостиных, спальных и ванных комнат.

Мебель ярко-синего цвета

Мансарда в Лаврушинском переулке 130 м2, Gallery 63 Gallery 63 Гостиная в классическом стиле
Gallery 63

Мансарда в Лаврушинском переулке 130 м2

Gallery 63
Gallery 63
Gallery 63

Обивочная ткань синего цвета выглядит элегантно и изысканно. Она одинаково уместно смотрится как среди вычурного барокко, так и в сдержанной атмосфере ар-деко. Синяя мебель практически всегда становится центральным элементом композиции, при этом она не оттягивает все внимания на себя.

Игра в ассоциации

TV zone, DA-Design DA-Design Гостиная в стиле минимализм
DA-Design

TV zone

DA-Design
DA-Design
DA-Design

У многих синий цвет ассоциируется с отпуском у моря, когда можно часами прогуливаться вдоль морского берега, наслаждаться шумом волн и наблюдать за непрерывно удаляющейся линией горизонта. Чтобы воссоздать атмосферу беззаботного отдыха в своей квартире, внесите в ее интерьер несколько элементов средиземноморского стиля. Можно постелить у кровати нежно-голубой коврик, оттенок которого так похож на переливающуюся под лучами утреннего солнца бескрайнюю морскую гладь.

Синий цвет в колониальном стиле

Остров Фантазий, МАРИНА БУСЕЛ интерьерный дизайн МАРИНА БУСЕЛ интерьерный дизайн Гостиные в эклектичном стиле
МАРИНА БУСЕЛ интерьерный дизайн

Остров Фантазий

МАРИНА БУСЕЛ интерьерный дизайн
МАРИНА БУСЕЛ интерьерный дизайн
МАРИНА БУСЕЛ интерьерный дизайн

Колониальный стиль традиционно связывают с далекими странами, экзотическим растительным и животным миром. Поклонникам этого стиля присуща романтика путешествий, жажда приключений и стремление непрерывно открывать для себя новые грани жизни. Синий цвет прекрасно вписывается в сложный колониальный интерьер. Одна из стен гостиной, представленной на этом фото, полностью выкрашена в серо-синий цвет и хорошо сочетается с красными и коричневыми предметами декора.

В сочетании с деревом

Интерьер дома AUS, INT2architecture INT2architecture Гостиная в стиле минимализм
INT2architecture

Интерьер дома AUS

INT2architecture
INT2architecture
INT2architecture

Сочетание голубого цвета и светлого дерева смотрится невероятно благородно. Оно подходит для интерьеров в стиле кантри или прованс, его также можно использовать, если вы решили воссоздать в квартире нежную и светлую атмосферу прибрежного домика.

Восточная сказка

квартира в восточном стиле, архитектор-дизайнер Алтоцкий Михаил (Altotskiy Mikhail) архитектор-дизайнер Алтоцкий Михаил (Altotskiy Mikhail) Гостиная в азиатском стиле
архитектор-дизайнер Алтоцкий Михаил (Altotskiy Mikhail)

квартира в восточном стиле

архитектор-дизайнер Алтоцкий Михаил (Altotskiy Mikhail)
архитектор-дизайнер Алтоцкий Михаил (Altotskiy Mikhail)
архитектор-дизайнер Алтоцкий Михаил (Altotskiy Mikhail)

Синий цвет присутствует практически в каждом доме, независимо от того, в каком стиле он оформлен. Межкомнатные арки – характерный элемент квартиры в восточном стиле. Чаще всего для их украшения используют художественную ковку, лепнину, резьбу или светлую подсветку. Но в данном случае дизайнеры пошли другим путем, повесив в дверном проеме серо-синюю занавеску. Благодаря такому незаурядному ходу, обычно вычурный восточный стиль в этой квартире выглядит спокойным и даже немного сдержанным.

Царство сна

Спальня старшего сына homify Спальня в стиле модерн
homify

Спальня старшего сына

homify
homify
homify

Сон в такой спальне наверняка будет долгим и безмятежным. Как мы уже говорили выше, спальная комната – это, пожалуй, единственное пространство, в котором синий цвет может безоговорочно доминировать. Полноценный отдых невозможен без тишины, поэтому плотные шторы из темной ткани – непременная составляющая интерьера спальни. Камерный эффект, созданный с помощью штор и обоев насыщенного синего цвета, успокаивает и расслабляет.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Элегантность ар-деко

Спальня Bituleva Project Спальня в эклектичном стиле
Bituleva Project

Спальня

Bituleva Project
Bituleva Project
Bituleva Project

Синий цвет часто сопровождает изысканные интерьеры, оформленные в стиле ар-деко. Он становится ярким штрихом в цветовой палитре, состоящей преимущественно из белого, бежевого и оттенков коричневого. Удивительное свойство синего цвета – быть в центре и в тоже время оставаться в тени – отчетливо проявляется в интерьере представленной на фото спальни.

Синий цвет в ванной комнате

Интерьер дома AUS, INT2architecture INT2architecture Ванная комната в стиле минимализм
INT2architecture

Интерьер дома AUS

INT2architecture
INT2architecture
INT2architecture

Морской стиль уместен не только в стенах гостиной. Пространство ванной или постирочных комнат – не менее удачное место для погружения в морскую атмосферу. Воспроизвести морскую тематику в интерьере не так уж и сложно. Стоит лишь покрасить одну из стен в бледный оттенок синего цвета, постелить на пол небольшой полосатый коврик, и получается интерьер с намеком на морской стиль.

Неожиданное цветовое решение

Дизайн 1-комнатной квартиры в Санкт-Петербурге homify Ванная комната в стиле минимализм
homify

Дизайн 1-комнатной квартиры в Санкт-Петербурге

homify
homify
homify

Кто сказал, что предметы сантехники обязательно должны быть белого цвета? Дизайнеры не обошли стороной интерьер ванных комнат и все чаще экспериментируют с ее цветовой гаммой. Синий цвет и здесь зарекомендовал себя в качестве любимчика, ведь именно его оттенки чаще всего используют в качестве альтернативы белым предметам сантехники.

Современные садовые домики
Какой ваш самый любимый цвет в интерьере? 

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо