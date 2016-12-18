Безопасность дома: 5 элементов, привлекающих грабителей

Уезжая из дома на длительное время, не стоит плотно закрывать все шторы, жалюзи, выключать свет во всех комнатах. Это сразу дает потенциальным взломщикам знак о том, что хозяева дома находятся где-то далеко. Системы охраны могут имитировать присутствие людей в доме, периодически включая свет в разных комнатах, поднимая и опуская жалюзи. Также вы можете самостоятельно позаботится о создании такого же впечатления – оставьте включенным свет в дальней комнате, который будет освещать сразу несколько окон, попросите соседей регулярно забирать почту из почтового ящика.