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Безопасность дома: 5 элементов, привлекающих грабителей

Перла Вереника Перла Вереника
Haus K - Holzständerhaus in Wegberg, Architektur Jansen Architektur Jansen Дома в стиле минимализм
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Вопрос безопасности жилища – важнейший, и учитывается еще при планировании строительства. Чтобы вы могли учесть все необходимые моменты, мы собрали в этом обзоре наиболее важные примеры обеспечения безопасности дома. 

1. Защита окон и дверей

Haus B in Waiblingen, bohnarchitektur bohnarchitektur Окна и двери в стиле модерн
bohnarchitektur

bohnarchitektur
bohnarchitektur
bohnarchitektur

Очень важно для безопасности вашего дома обеспечить надежную защиту дверей и окон. Во-первых, выбирая эти элементы не стоит экономить на дополнительных элементах системы защиты – крепкие конструкции, качественные замки и фурнитура. Во-вторых, следите за тем, чтобы двери и окна в подсобные помещения, которые вы редко посещаете, были плотно закрыты и не давали грабителям шанса проникнуть в дом.

2. Датчики движения и антивандальная система

homify Сборные дома
homify

homify
homify
homify

Охранная система и датчики движения во дворе вокруг дома обеспечат максимальную защиту вашего покоя. Особенно это актуально, если вы планируете длительный отъезд. Автоматизированная система охраны уведомит вас, когда вы будете вне дома, о возможных попытках проникновения и поможет быстро среагировать на ситуацию.

3. Признаки долгого отсутствия хозяев в доме

Haus K - Holzständerhaus in Wegberg, Architektur Jansen Architektur Jansen Дома в стиле минимализм
Architektur Jansen

Architektur Jansen
Architektur Jansen
Architektur Jansen

Уезжая из дома на длительное время, не стоит плотно закрывать все шторы, жалюзи, выключать свет во всех комнатах. Это сразу дает потенциальным взломщикам знак о том, что хозяева дома находятся где-то далеко. Системы охраны могут имитировать присутствие людей в доме, периодически включая свет в разных комнатах, поднимая и опуская жалюзи. Также вы можете самостоятельно позаботится о создании такого же впечатления – оставьте включенным свет в дальней комнате, который будет освещать сразу несколько окон, попросите соседей регулярно забирать почту из почтового ящика.

4. Поддерживайте контакт с соседями

Blockhaus Minimal Japan, Finnscania Blockhausfabrik Finnscania Blockhausfabrik Дома в эклектичном стиле
Finnscania Blockhausfabrik

Finnscania Blockhausfabrik
Finnscania Blockhausfabrik
Finnscania Blockhausfabrik

Хорошие отношения с соседями – это не только возможность дружеской беседы и совместного отдыха, но и залог безопасности дома во время вашего отъезда. Соседи всегда присмотрят за крыльцом и территорией двора, а заметив нежданных гостей оповестят вас об этом.

5. Все на виду

Im Schatten des Baumes - Stadthaus in Hamburg-Winterhude , KITZMANN ARCHITEKTEN KITZMANN ARCHITEKTEN Дома в стиле модерн
KITZMANN ARCHITEKTEN

KITZMANN ARCHITEKTEN
KITZMANN ARCHITEKTEN
KITZMANN ARCHITEKTEN

Респектабельное строение, оригинальная архитектура и оформление сада – безусловные достоинства нашего дома, которые, к сожалению, также привлекают нежелательное внимание грабителей. Старайтесь хранить ценные вещи в надежных местах, не оставляя их в зоне быстрого доступа для грабителей: на подоконниках и в саду, на виду в комнате. Уезжая, убирайте деньги и ценные вещи в домашний сейф или надежный шкаф.

Пристройка к дому по-английски

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