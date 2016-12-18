Безопасность дома: 5 элементов, привлекающих грабителей

Вопрос безопасности жилища – важнейший, и учитывается еще при планировании строительства. Чтобы вы могли учесть все необходимые моменты, мы собрали в этом обзоре наиболее важные примеры обеспечения безопасности дома.
Очень важно для безопасности вашего дома обеспечить надежную защиту дверей и окон. Во-первых, выбирая эти элементы не стоит экономить на дополнительных элементах системы защиты – крепкие конструкции, качественные замки и фурнитура. Во-вторых, следите за тем, чтобы двери и окна в подсобные помещения, которые вы редко посещаете, были плотно закрыты и не давали грабителям шанса проникнуть в дом.
Охранная система и датчики движения во дворе вокруг дома обеспечат максимальную защиту вашего покоя. Особенно это актуально, если вы планируете длительный отъезд. Автоматизированная система охраны уведомит вас, когда вы будете вне дома, о возможных попытках проникновения и поможет быстро среагировать на ситуацию.
Уезжая из дома на длительное время, не стоит плотно закрывать все шторы, жалюзи, выключать свет во всех комнатах. Это сразу дает потенциальным взломщикам знак о том, что хозяева дома находятся где-то далеко. Системы охраны могут имитировать присутствие людей в доме, периодически включая свет в разных комнатах, поднимая и опуская жалюзи. Также вы можете самостоятельно позаботится о создании такого же впечатления – оставьте включенным свет в дальней комнате, который будет освещать сразу несколько окон, попросите соседей регулярно забирать почту из почтового ящика.
Хорошие отношения с соседями – это не только возможность дружеской беседы и совместного отдыха, но и залог безопасности дома во время вашего отъезда. Соседи всегда присмотрят за крыльцом и территорией двора, а заметив нежданных гостей оповестят вас об этом.
Респектабельное строение, оригинальная архитектура и оформление сада – безусловные достоинства нашего дома, которые, к сожалению, также привлекают нежелательное внимание грабителей. Старайтесь хранить ценные вещи в надежных местах, не оставляя их в зоне быстрого доступа для грабителей: на подоконниках и в саду, на виду в комнате. Уезжая, убирайте деньги и ценные вещи в домашний сейф или надежный шкаф.