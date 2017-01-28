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Стили архитектуры США в картинках

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Shaker Heights, New Leaf Home Design New Leaf Home Design Дома в колониальном стиле Синий
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Стили архитектуры США разнообразны равно как и национальный состав этой сильной страны. Так, названия «викторианский» или «колониальный» являются лишь общими обозначениями, под которыми прячется десяток стилей.

В этой статье стили архитектуры США приоткроют перед вами завесу тайны и покажут, какими интересными они могут быть. Кроме всего прочего, важно понимать, что все они – адаптивные вариации ранее существовавших в Европе стилей, преобразованные в формат коттеджа на одну семью площадью 200-300 кв. метров. Правда, есть и пара исключений – например, стиль Прерий (Prairie) или стиль Дом охотника (Log Cabin) рождены уже в США на основе местных материалов, климата и традиций.

​Стиль Прерий (Prairie style)

Cottage Concept, Zikzak Zikzak Загородные дома
Zikzak

Cottage Concept

Zikzak
Zikzak
Zikzak

Созданный в регионе прерий (каньонов, Дикого Запада, лавины бизоньих стад и будто бы декораций для фильма в жанре вестерн), он имеет законного основателя – американского архитектора Ллойда Райта, который взял цветовую гамму местного региона, возможность строить дома из глиняных кирпичей и минимализм востока, особенно ему полюбившийся. В каком-то смысле «Запад» стал «Востоком». Оригинальные дома построены еще до 1901 года, но с тех пор стиль любят по всему миру.

​Стиль Королевы Анны (Queen Anne)

Queen Anne Addition & Renovation - Westport, CT, John Toates Architecture and Design John Toates Architecture and Design Дома в классическом стиле
John Toates Architecture and Design

John Toates Architecture and Design
John Toates Architecture and Design
John Toates Architecture and Design

Этот роскошный викторианский стиль является визитной карточкой всей линейки. Их много как в северном Коннектикуте, так и по всем штатам на Востоке страны, многие шикарные образцы сохранились и в Калифорнии. Коттеджи в стиле Королевы Анны имеют сложные асимметричные фасады, декоративные детали, покрашенные в разные цвета, и обязательно – башенку. Такие дома датируются 1880-1910 гг. и сейчас уже не строятся в принципе. Сами дома возведены по каркасной технологии и чаще всего имеют площадь от 300 кв. метров.

​Ранчо (Ranch)

Lucky 4 Ranch, Uptic Studios Uptic Studios Дома в рустикальном стиле
Uptic Studios

Lucky 4 Ranch

Uptic Studios
Uptic Studios
Uptic Studios

Одноэтажное здание в современном формате, распростертое по земле, будто толстый шоколадный блинчик – это стиль ранчо, популярный во всех штатах, где когда-либо были хозяйства по выращиванию скота. Дома в таком стиле строятся примерно с 1850 года и по сей день. В отличие от похожего стиля Log Cabin этот не имеет ориентации на вид с заднего дворика и выглядит, как плоский вариант фермерского дома.

​Стиль Тюдор (Tudor)

New House - Wayne, PA, John Toates Architecture and Design John Toates Architecture and Design Дома в классическом стиле
John Toates Architecture and Design

John Toates Architecture and Design
John Toates Architecture and Design
John Toates Architecture and Design

Этот удивительно готичный и почти средневековый стиль перешел в США с легкой руки европейских (английских) архитекторов. Много таких домов в Пенсильвании, Вашингтоне (округ Колумбия), Мемфисе. Самые характерные элементы основаны на попурри из раннего ренессанса. Строительство было дорогостоящим, так как велось из кирпича. Дома в данном стиле строились исключительно в период 1890-1940 гг. После Второй Мировой войны популярность стиля упала, а американцы стали выбирать для строительства более патриотичные стили, а не про-европейские.

​Греческое Возрождение (Greek Revival)

New Greek Revival House - Southport, CT, John Toates Architecture and Design John Toates Architecture and Design Дома в классическом стиле
John Toates Architecture and Design

John Toates Architecture and Design
John Toates Architecture and Design
John Toates Architecture and Design

Один из самых блистательных стилей в истории архитектуры США назван Греческое Возрождение. Он был популярен в период 1825-1860 гг, в основном на побережье Атлантики и в соседних штатов. Главная особенность стиля – пилястры, колонны, шикарные террасы вокруг дома – легко узнаваемы. Все элементы выкрашены в белый цвет (за очень редким исключением), а вот колонны здесь деревянные, а не мраморные, как в Древней Греции.

​Георгианский колониальный (Georgian Colonial)

Shaker Heights, New Leaf Home Design New Leaf Home Design Дома в колониальном стиле Синий
New Leaf Home Design

New Leaf Home Design
New Leaf Home Design
New Leaf Home Design

Данный стиль вдохновлен английской архитектурой благополучных городков, но тоже берет элементы из Древнего Рима и Древней Греции, такие как колонны и симметрия для более парадного вида. Стиль был распространен в 1690-1830 годах преимущественно на северо-востоке США. Дома в данном стиле строятся на каркасной основе с площадью около 250 кв. метров.

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​Голливудский (Hollywood villa)

Blue Jay Way, McClean Design McClean Design Дома в стиле модерн
McClean Design

Blue Jay Way

McClean Design
McClean Design
McClean Design

Этот стиль появился в 1920-х. Импровизируя и становясь все более сложным, в итоге он остается тем же, чем и был всегда – домом на обрыве с панорамным  видом с холма, большой террасой на заднем дворике и бассейном.

Стиль французских плантаций (French Plantation)

Palma Plaza Residence, Hugh Jefferson Randolph Architects Hugh Jefferson Randolph Architects Дома в стиле модерн
Hugh Jefferson Randolph Architects

Palma Plaza Residence

Hugh Jefferson Randolph Architects
Hugh Jefferson Randolph Architects
Hugh Jefferson Randolph Architects

Уникальный стиль для США также имеет названия Low Country и Tidewater и может быть легко спутан со стилем Creol. Тем не менее, именно в планировке дома владельца ферм и плантаций, а также в железной кровле скрывается его отличие от других стилей. Популярен с 1790 по 1840 годы, в южных штатах (Алабама, Луизиана, Миссисипи) во времена рабства.

​Колониальное Возрождение (Colonial Revival)

homify Дома в средиземноморском стиле Кирпичи Бежевый
homify

homify
homify
homify

Данный стиль был популярен в период 1880-1955 гг. Он неоднозначен, высокомерен и очень самоуверен. Смесь из викторианского стиля Королевы Анны и строгого Георгианского стиля, он не прижился и остался в памяти американцев как уникальная импровизация и достопримечательность южных городков – от Нового Орлеана до Тампы и от Майами до Саванны.

​Федеральный стиль (Federal)

Historic Flourtown Addition, John Toates Architecture and Design John Toates Architecture and Design Дома в классическом стиле
John Toates Architecture and Design

John Toates Architecture and Design
John Toates Architecture and Design
John Toates Architecture and Design

Самый патриотичный из всех стилей США – федеральный (или федеративный) – это просто стиль богатых особняков времен правления президентов Вашингтона, Джефферсона и Адамса. Для американцев это образ богатого дома с длинной истинно американской родословной и хорошим состоянием. Дома в данном стиле строились в период 1780 до 1820-х годов, сейчас не строятся. В отличие от георгианского федеральный стиль гораздо более современный, с высокими потолками, большим количеством комнат, большими дверьми и окнами и большей площадью всех комнат. Дома были как из кирпича, так и на каркасной основе, со средней площадью около 400 кв. метров.

​Охотничий домик (Log Cabin)

Camp Hammer, Uptic Studios Uptic Studios Дома в стиле модерн
Uptic Studios

Camp Hammer

Uptic Studios
Uptic Studios
Uptic Studios

Данный стиль распространен на Диком Западе, в Калифорнии и на побережье Тихого океана в целом. Обычно он имеет темные фасады, 1- или 2-этажный формат, смотрится очень по-деревенски и при этом имеют панорамную террасу с видом на озеро, долину, реку. Не стоит путать его со стилем ранчо, даже если очень хочется, или со стилем Прерий. Как и голливудские виллы, этот дом ориентирован на вид и имеет приватный фасад с улицы.

​Креоль (Creol)

homify Веранда и терраса в тропическом стиле Кирпичи Белый
homify

homify
homify
homify

Кстати, в Новом Орлеане можно встретить такое огромное количество разнообразных стилей в архитектуре, что создать на их основе каталог было бы сложно даже очень увлеченному человеку. То, что вы видите на фотографии выше – смесь греческого возрождения, стиля креол (Creol, от эмигрантов с Багамских островов), брэкет шотган (Bracket Shotgun) и стиля французских плантаций (French Plantation). Подтип данного дома – Double-Gallery House, из-за его двойных галерей (балконов) друг над другом.

​Голландский колониальный (Dutch Colonial)

A's HOUSE, dwarf dwarf Дома в классическом стиле
dwarf

dwarf
dwarf
dwarf

Этот стиль популярен на северо-востоке страны, где и было самое большое количество голландских эмигрантов. Он очень похож на стиль Кейп-код (Cape cod), но отличить их довольно просто – по характерному скату кровли, позволяющему получить высокие потолки на мансарде. Самый популярный тип такого дома называется Dutch Colonial Bungalow. Множество таких домов можно обнаружить в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси, Мэн, в Денвере. Есть такие дома и на всем Атлантическом побережье, а их интерьеры часто оформлены в стиле коастал. Сейчас такие дома все еще строят, но 99% из них все же относится к периоду 1850-1930 гг. Такие дома построены по каркасной технологии и чаще всего имеют площадь 180-260 кв. метров, плюс подвал.

​Народная готика (Gothic Carpenter style)

동화 속에 나오는 언덕 위 나의 집(충주 괴동리), 윤성하우징 윤성하우징 Дома в скандинавском стиле
윤성하우징

윤성하우징
윤성하우징
윤성하우징

Популярный в середине 19-ого века, стиль Народная Готика – это просто дешевый вариант особняка в стиле Готический Викторианский. Дома создавались с помощью фабричных деталей и декора для фронтонов, террас, крыльца, окон и т.п. Стиль рожден в США и почти не выходил за его пределы.

​Стиль Пилигримов (Pilgrim style (First Period)

Historical Addition & Renovation - Darien, CT, John Toates Architecture and Design John Toates Architecture and Design Дома в классическом стиле Красный
John Toates Architecture and Design

John Toates Architecture and Design
John Toates Architecture and Design
John Toates Architecture and Design

Данный стиль является первым стилем архитектуры в истории США. Постройки датируются 1600-1700 гг. В таком стиле дома больше не строят, все такие дома имеют возраст более 300, иногда около 400 лет, и около половины из оставшихся в стране отреставрированы, как этот.

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