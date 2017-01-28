Стили архитектуры США в картинках

Стили архитектуры США разнообразны равно как и национальный состав этой сильной страны. Так, названия «викторианский» или «колониальный» являются лишь общими обозначениями, под которыми прячется десяток стилей.
В этой статье стили архитектуры США приоткроют перед вами завесу тайны и покажут, какими интересными они могут быть. Кроме всего прочего, важно понимать, что все они – адаптивные вариации ранее существовавших в Европе стилей, преобразованные в формат коттеджа на одну семью площадью 200-300 кв. метров. Правда, есть и пара исключений – например, стиль Прерий (Prairie) или стиль Дом охотника (Log Cabin) рождены уже в США на основе местных материалов, климата и традиций.
Созданный в регионе прерий (каньонов, Дикого Запада, лавины бизоньих стад и будто бы декораций для фильма в жанре вестерн), он имеет законного основателя – американского архитектора Ллойда Райта, который взял цветовую гамму местного региона, возможность строить дома из глиняных кирпичей и минимализм востока, особенно ему полюбившийся. В каком-то смысле «Запад» стал «Востоком». Оригинальные дома построены еще до 1901 года, но с тех пор стиль любят по всему миру.
Этот роскошный викторианский стиль является визитной карточкой всей линейки. Их много как в северном Коннектикуте, так и по всем штатам на Востоке страны, многие шикарные образцы сохранились и в Калифорнии. Коттеджи в стиле Королевы Анны имеют сложные асимметричные фасады, декоративные детали, покрашенные в разные цвета, и обязательно – башенку. Такие дома датируются 1880-1910 гг. и сейчас уже не строятся в принципе. Сами дома возведены по каркасной технологии и чаще всего имеют площадь от 300 кв. метров.
Одноэтажное здание в современном формате, распростертое по земле, будто толстый шоколадный блинчик – это стиль ранчо, популярный во всех штатах, где когда-либо были хозяйства по выращиванию скота. Дома в таком стиле строятся примерно с 1850 года и по сей день. В отличие от похожего стиля Log Cabin этот не имеет ориентации на вид с заднего дворика и выглядит, как плоский вариант фермерского дома.
Этот удивительно готичный и почти средневековый стиль перешел в США с легкой руки европейских (английских) архитекторов. Много таких домов в Пенсильвании, Вашингтоне (округ Колумбия), Мемфисе. Самые характерные элементы основаны на попурри из раннего ренессанса. Строительство было дорогостоящим, так как велось из кирпича. Дома в данном стиле строились исключительно в период 1890-1940 гг. После Второй Мировой войны популярность стиля упала, а американцы стали выбирать для строительства более патриотичные стили, а не про-европейские.
Один из самых блистательных стилей в истории архитектуры США назван Греческое Возрождение. Он был популярен в период 1825-1860 гг, в основном на побережье Атлантики и в соседних штатов. Главная особенность стиля – пилястры, колонны, шикарные террасы вокруг дома – легко узнаваемы. Все элементы выкрашены в белый цвет (за очень редким исключением), а вот колонны здесь деревянные, а не мраморные, как в Древней Греции.
Данный стиль вдохновлен английской архитектурой благополучных городков, но тоже берет элементы из Древнего Рима и Древней Греции, такие как колонны и симметрия для более парадного вида. Стиль был распространен в 1690-1830 годах преимущественно на северо-востоке США. Дома в данном стиле строятся на каркасной основе с площадью около 250 кв. метров.
Этот стиль появился в 1920-х. Импровизируя и становясь все более сложным, в итоге он остается тем же, чем и был всегда – домом на обрыве с панорамным видом с холма, большой террасой на заднем дворике и бассейном.
Уникальный стиль для США также имеет названия Low Country и Tidewater и может быть легко спутан со стилем Creol. Тем не менее, именно в планировке дома владельца ферм и плантаций, а также в железной кровле скрывается его отличие от других стилей. Популярен с 1790 по 1840 годы, в южных штатах (Алабама, Луизиана, Миссисипи) во времена рабства.
Данный стиль был популярен в период 1880-1955 гг. Он неоднозначен, высокомерен и очень самоуверен. Смесь из викторианского стиля Королевы Анны и строгого Георгианского стиля, он не прижился и остался в памяти американцев как уникальная импровизация и достопримечательность южных городков – от Нового Орлеана до Тампы и от Майами до Саванны.
Самый патриотичный из всех стилей США – федеральный (или федеративный) – это просто стиль богатых особняков времен правления президентов Вашингтона, Джефферсона и Адамса. Для американцев это образ богатого дома с длинной истинно американской родословной и хорошим состоянием. Дома в данном стиле строились в период 1780 до 1820-х годов, сейчас не строятся. В отличие от георгианского федеральный стиль гораздо более современный, с высокими потолками, большим количеством комнат, большими дверьми и окнами и большей площадью всех комнат. Дома были как из кирпича, так и на каркасной основе, со средней площадью около 400 кв. метров.
Данный стиль распространен на Диком Западе, в Калифорнии и на побережье Тихого океана в целом. Обычно он имеет темные фасады, 1- или 2-этажный формат, смотрится очень по-деревенски и при этом имеют панорамную террасу с видом на озеро, долину, реку. Не стоит путать его со стилем ранчо, даже если очень хочется, или со стилем Прерий. Как и голливудские виллы, этот дом ориентирован на вид и имеет приватный фасад с улицы.
Кстати, в Новом Орлеане можно встретить такое огромное количество разнообразных стилей в архитектуре, что создать на их основе каталог было бы сложно даже очень увлеченному человеку. То, что вы видите на фотографии выше – смесь греческого возрождения, стиля креол (Creol, от эмигрантов с Багамских островов), брэкет шотган (Bracket Shotgun) и стиля французских плантаций (French Plantation). Подтип данного дома – Double-Gallery House, из-за его двойных галерей (балконов) друг над другом.
Этот стиль популярен на северо-востоке страны, где и было самое большое количество голландских эмигрантов. Он очень похож на стиль Кейп-код (Cape cod), но отличить их довольно просто – по характерному скату кровли, позволяющему получить высокие потолки на мансарде. Самый популярный тип такого дома называется Dutch Colonial Bungalow. Множество таких домов можно обнаружить в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси, Мэн, в Денвере. Есть такие дома и на всем Атлантическом побережье, а их интерьеры часто оформлены в стиле коастал. Сейчас такие дома все еще строят, но 99% из них все же относится к периоду 1850-1930 гг. Такие дома построены по каркасной технологии и чаще всего имеют площадь 180-260 кв. метров, плюс подвал.
Популярный в середине 19-ого века, стиль Народная Готика – это просто дешевый вариант особняка в стиле Готический Викторианский. Дома создавались с помощью фабричных деталей и декора для фронтонов, террас, крыльца, окон и т.п. Стиль рожден в США и почти не выходил за его пределы.
Данный стиль является первым стилем архитектуры в истории США. Постройки датируются 1600-1700 гг. В таком стиле дома больше не строят, все такие дома имеют возраст более 300, иногда около 400 лет, и около половины из оставшихся в стране отреставрированы, как этот.
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