Стили архитектуры США в картинках

Стили архитектуры США разнообразны равно как и национальный состав этой сильной страны. Так, названия «викторианский» или «колониальный» являются лишь общими обозначениями, под которыми прячется десяток стилей.

В этой статье стили архитектуры США приоткроют перед вами завесу тайны и покажут, какими интересными они могут быть. Кроме всего прочего, важно понимать, что все они – адаптивные вариации ранее существовавших в Европе стилей, преобразованные в формат коттеджа на одну семью площадью 200-300 кв. метров. Правда, есть и пара исключений – например, стиль Прерий (Prairie) или стиль Дом охотника (Log Cabin) рождены уже в США на основе местных материалов, климата и традиций.