10 европейских стилей в архитектуре

Европейские стили в архитектуре столько же разнообразны, как и климатические условия на этой обширной территории. От Нормандии до Корсики, от Альп до Эгейских островов – дома в каждом из регионов выглядят совершенно по-особенному.

Важно то, что современные инновации позволяют нам иметь греческий белый домик в формате дачи с бассейном, швейцарский модерн – в виде коттеджа в пригороде, а изысканный голландский домик построить родителям на пенсии. Каждый из стилей адаптивен к условиям РФ благодаря использованию местных материалов строительства, парочки имитаций различных материалов и, конечно же, двухкамерным стеклопакетам и современной системе отопления без радиаторов, которые в противном случае испортили бы весь вид.