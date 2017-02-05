10 европейских стилей в архитектуре

Европейские стили в архитектуре столько же разнообразны, как и климатические условия на этой обширной территории. От Нормандии до Корсики, от Альп до Эгейских островов – дома в каждом из регионов выглядят совершенно по-особенному.
Важно то, что современные инновации позволяют нам иметь греческий белый домик в формате дачи с бассейном, швейцарский модерн – в виде коттеджа в пригороде, а изысканный голландский домик построить родителям на пенсии. Каждый из стилей адаптивен к условиям РФ благодаря использованию местных материалов строительства, парочки имитаций различных материалов и, конечно же, двухкамерным стеклопакетам и современной системе отопления без радиаторов, которые в противном случае испортили бы весь вид.
Данный стиль представляет собой микс немецкого дома в стиле модерн и швейцарского шале. Таких домов в Швейцарии очень много – они могут быть коричневыми, белыми, бежевыми и даже черными. Подобный дом очень компактен, энергоэффективен и имеет простую планировку с кухней-гостиной.
Удивительный голландский стиль, по традиции, имеет очень маленькие окна, сразу два(!) мансардных этажа и камышовую крышу. Скопировать данный тип постройки в РФ может только профессиональный архитектор. При этом строить дом из кирпича не обязательно, хватит и декоративной имитации. Она будет смотреться даже более оригинально, чем настоящий кирпич, потому что в Голландии популярны варианты с неравномерным обжигом.
В этом стиле очень важно скопировать правильный наклон кровли, добавить дымоход и эркер и придерживаться бледной цветовой гаммы.
Удивительный стиль фахверк к нашему времени эволюционировал до небывалых высот. Теперь построить такой дом можно всего за неделю, а радоваться потом – всю жизнь!
Средиземноморский стиль данного типа популярен в Португалии, Испании, Франции, Италии. Правда, в последней есть и отдельные стили, такие как тосканский, с открытой каменной кладкой, а во Франции – стиль Монтерей. Много таких старых домов на Корсике (в отличие от классической Сицилии) и в Калифорнии.
Данный стиль популярен во всех скандинавских странах и основан на каркасном методе строительства, отделке фасадов геометричными панелями из натурального дерева и панорамном остеклении. В дизайне интерьера мы найдем скандинавский минимализм или модерн.
Удивительная греческая вилла – символ Эгейских островов, обычно она выкрашена в белый по глиняной штукатурке и построена из камня или глиняных блоков. Часть кладки может быть открыта, часть – окрашена в яркий оттенок. Такие виллы есть в Греции, Италии, в Турции, на Кипре.
Самый шикарный стиль для загородного коттеджа из Франции – это стиль Второй Империи, копирующий силуэты парижских театров и музеев, имеющий мансардную кровлю с врезанными окнами голубого цвета и аристократичный фасад в бледных тонах.
Еще один французский стиль монтерей популярен в США и на французской Ривьере. Его также иногда называют стилем прованс. Красивая кирпичная кладка является оригинальной, ставни – голубого цвета, крыша – черепичная. Есть крытые галереи с колоннами, которые оформлены рустом или сделаны из камня.
В отличие от викторианского георгианский стиль более строгий и прямолинейный, обычно имеет прямоугольный формат и лишь парадное крыльцо оформлено с шиком – колоннами, мрамором, с большой дверью с витражами или просто стеклами, а ставни здесь темно-синего цвета. С европейскими колонистами стиль принесен и в США.
Викторианский стиль является самым популярным стилем в Великобритании, имеет эркеры, остроконечную кровлю и вышел… из готической архитектуры! Часто используется в Англии в формате таунхаусов, а вот в США – уже в виде отдельно стоящих коттеджей. В Великобритании такие дома строятся из кирпича, а в США чаще всего по каркасной системе. Традиционные варианты (из кирпича) типичны для Нью-Йорка и Чикаго.
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