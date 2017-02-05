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10 европейских стилей в архитектуре

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
HUF Haus ART, HUF HAUS GmbH u. Co. KG HUF HAUS GmbH u. Co. KG Дома в стиле модерн
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Европейские стили в архитектуре столько же разнообразны, как и климатические условия на этой обширной территории. От Нормандии до Корсики, от Альп до Эгейских островов – дома в каждом из регионов выглядят совершенно по-особенному.

Важно то, что современные инновации позволяют нам иметь греческий белый домик в формате дачи с бассейном, швейцарский модерн – в виде коттеджа в пригороде, а изысканный голландский домик построить родителям на пенсии. Каждый из стилей адаптивен к условиям РФ благодаря использованию местных материалов строительства, парочки имитаций различных материалов и, конечно же, двухкамерным стеклопакетам и современной системе отопления без радиаторов, которые в противном случае испортили бы весь вид.

​Швейцарский модерн

EFH Huggenberg, Giesser Architektur + Planung Giesser Architektur + Planung Дома в стиле кантри
Giesser Architektur + Planung

Giesser Architektur + Planung
Giesser Architektur + Planung
Giesser Architektur + Planung

Данный стиль представляет собой микс немецкого дома в стиле модерн и швейцарского шале. Таких домов в Швейцарии очень много – они могут быть коричневыми, белыми, бежевыми и даже черными. Подобный дом очень компактен, энергоэффективен и имеет простую планировку с кухней-гостиной.

​Голландский

Fotoarbeiten Reetdachhaus in List auf Sylt, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH Дома в стиле кантри
Home Staging Sylt GmbH

Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

Удивительный голландский стиль, по традиции, имеет очень маленькие окна, сразу два(!) мансардных этажа и камышовую крышу. Скопировать данный тип постройки в РФ может только профессиональный архитектор. При этом строить дом из кирпича не обязательно, хватит и декоративной имитации. Она будет смотреться даже более оригинально, чем настоящий кирпич, потому что в Голландии популярны варианты с неравномерным обжигом.

В этом стиле очень важно скопировать правильный наклон кровли, добавить дымоход и эркер и придерживаться бледной цветовой гаммы.

​Немецкий фахверк

HUF Haus ART, HUF HAUS GmbH u. Co. KG HUF HAUS GmbH u. Co. KG Дома в стиле модерн
HUF HAUS GmbH u. Co. KG

HUF HAUS GmbH u. Co. KG
HUF HAUS GmbH u. Co. KG
HUF HAUS GmbH u. Co. KG

Удивительный стиль фахверк к нашему времени эволюционировал до небывалых высот. Теперь построить такой дом можно всего за неделю, а радоваться потом – всю жизнь!

​Средиземноморский

Einfamilienhaus in Perchtoldsdorf bei Wien, WUNSCHHAUS WUNSCHHAUS Дома в средиземноморском стиле
WUNSCHHAUS

WUNSCHHAUS
WUNSCHHAUS
WUNSCHHAUS

Средиземноморский стиль данного типа популярен в Португалии, Испании, Франции, Италии. Правда, в последней есть и отдельные стили, такие как тосканский, с открытой каменной кладкой, а во Франции – стиль Монтерей. Много таких старых домов на Корсике (в отличие от классической Сицилии) и в Калифорнии.

​Скандинавский

Modernes Ferienwohnhaus in Anlehnung an ein traditionelles Drempelhaus, Möhring Architekten Möhring Architekten Двускатные крыши
Möhring Architekten

Möhring Architekten
Möhring Architekten
Möhring Architekten

Данный стиль популярен во всех скандинавских странах и основан на каркасном методе строительства, отделке фасадов геометричными панелями из натурального дерева и панорамном остеклении. В дизайне интерьера мы найдем скандинавский минимализм или модерн.

​Греческий

Exterior TG Studio Дома в средиземноморском стиле
TG Studio

Exterior

TG Studio
TG Studio
TG Studio

Удивительная греческая вилла – символ Эгейских островов, обычно она выкрашена в белый по глиняной штукатурке и построена из камня или глиняных блоков. Часть кладки может быть открыта, часть – окрашена в яркий оттенок. Такие виллы есть в Греции, Италии, в Турции, на Кипре.

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​Французский (Вторая Империя)

Rénovation d'une maison traditionnelle à Enghien-les-Bains, Archionline Archionline Дома в классическом стиле
Archionline

Archionline
Archionline
Archionline

Самый шикарный стиль для загородного коттеджа из Франции – это стиль Второй Империи, копирующий силуэты парижских театров и музеев, имеющий мансардную кровлю с врезанными окнами голубого цвета и аристократичный фасад в бледных тонах.

​Французский (Монтерей)

Perspectiva 3D de casa estilo rustico , Realistic-design Realistic-design Дома в рустикальном стиле
Realistic-design

Realistic-design
Realistic-design
Realistic-design

Еще один французский стиль монтерей популярен в США и на французской Ривьере. Его также иногда называют стилем прованс. Красивая кирпичная кладка является оригинальной, ставни – голубого цвета, крыша – черепичная. Есть крытые галереи с колоннами, которые оформлены рустом или сделаны из камня.

​Английский георгианский

​Ландшафтный дизайн - Регулярный и Английский стиль Студия 'ART Story'
Студия <q>ART Story</q>

​Ландшафтный дизайн – Регулярный и Английский стиль

Студия "ART Story"
Студия <q>ART Story</q>
Студия "ART Story"

В отличие от викторианского георгианский стиль более строгий и прямолинейный, обычно имеет прямоугольный формат и лишь парадное крыльцо оформлено с шиком – колоннами, мрамором, с большой дверью с витражами или просто стеклами, а ставни здесь темно-синего цвета. С европейскими колонистами стиль принесен и в США.

​Английский викторианский

Exterior - Before and After Side dormer A1 Lofts and Extensions Дома в стиле модерн
A1 Lofts and Extensions

Exterior – Before and After Side dormer

A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions

Викторианский стиль является самым популярным стилем в Великобритании, имеет эркеры, остроконечную кровлю и вышел… из готической архитектуры! Часто используется в Англии в формате таунхаусов, а вот в США – уже в виде отдельно стоящих коттеджей. В Великобритании такие дома строятся из кирпича, а в США чаще всего по каркасной системе. Традиционные варианты (из кирпича) типичны для Нью-Йорка и Чикаго.

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