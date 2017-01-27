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​9 стилей в архитектуре, о которых следует знать

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Haus Rangsdorf, Müllers Büro Müllers Büro Дома в классическом стиле
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Если вы обожаете изучать новые термины, понятия и стили в архитектуре, мы рады предоставить вам еще один интересный материал на эту тему. В списке мы озвучили 9 стилей в архитектуре, которые будут интересны тем, кто хочет построить дом или просто любит дизайн и архитектуру.

​Испанский колониальный

Mediterranes Haus in Schleswig Holstein, Rimini Baustoffe GmbH Rimini Baustoffe GmbH Дома в средиземноморском стиле Бежевый
Rimini Baustoffe GmbH

Rimini Baustoffe GmbH
Rimini Baustoffe GmbH
Rimini Baustoffe GmbH

В отличие от испанского средиземноморского стиля, колониальный имеет более крупный формат, более лаконичный внешний вид и далеко ушел от веяний в стиле рустик, которые еще остались в Европе.

Так, испанский колониальный в Бразилии и Аргентине чаще всего похож на американский коттедж в подобном стиле, в Мексике оформляется в формате маленького одноэтажного бунгало или бюджетного таунхауса, в США стал люксовой виллой в Калифорнии, а на Кубе попал под сильное влияние классицизма.

​Стиль прерий

Haus Rangsdorf, Müllers Büro Müllers Büro Дома в классическом стиле
Müllers Büro

Müllers Büro
Müllers Büro
Müllers Büro

Удивительный американский стиль прерий базируется на азиатском чувстве вкуса, минимализме и четкости линий. Характерные черты – кровля с почти плоским скатом, множество маленьких деревянных окон, природные оттенки в дизайне фасадов и скромность.

​Минимализм

Objekt 329, meier architekten zürich meier architekten zürich Дома в стиле модерн
meier architekten zürich

meier architekten zürich
meier architekten zürich
meier architekten zürich

Современный стиль минимализм отличается от модерна большей лаконичностью, площадью остекления, более линейной, чем у модерна, планировкой. Минимализм в Швейцарии стал виллой с бассейном, в Мексике обосновался как четырехэтажная вилла с асимметричными фасадами и множеством террас, в ЮАР получил облик виллы на холме с террасой при бассейне и панорамным видом, а также несколькими асимметричными объемами.

​Desert Modernism

Villa Escarpa, Philip Kistner Fotografie Philip Kistner Fotografie Дома в стиле модерн
Philip Kistner Fotografie

Philip Kistner Fotografie
Philip Kistner Fotografie
Philip Kistner Fotografie

Сейчас дома в стиле Desert Modernism редкость, так как на смену им все чаще приходит модерн или минимализм. Настоящий же Desert Modernism или пустынный модернизм имеет более геометричную форму, любит рыжее дерево, бассейны прямо у фасада дома, потайные цокольные этажи, плоские кровли и, конечно же, сплошное остекление для трех стен гостиной (или почти). Такие дома популярны в Палм Спрингс и Хот Спрингс, в Аризоне и Калифорнии в США. Стиль также имеет подтип Alexander, который означает дома, построенные одноименной строительной компанией. Обычно эти дома строятся из бетона и стекла, некоторые имеют характерную «вогнутую» кровлю.

​Конструктивизм

Haus mit Blick über Ulm, Kauffmann Theilig & Partner, Freie Architekten BDA Kauffmann Theilig & Partner, Freie Architekten BDA Дома в стиле модерн
Kauffmann Theilig &amp; Partner, Freie Architekten BDA

Kauffmann Theilig & Partner, Freie Architekten BDA
Kauffmann Theilig &amp; Partner, Freie Architekten BDA
Kauffmann Theilig & Partner, Freie Architekten BDA

Необычные модернизм, конструктивизм и деконструктивизм похожи на модерн в формате современного коттеджа. Быстро запомнить их помогут несложные напоминания – модернизм похож на офисное здание, деконструктивизм – на падающее здание, а конструктивизм – на исследовательскую лабораторию или футуристичную метеорологическую станцию, как на фотографии выше.

​Фахверк

HUF Haus ART, HUF HAUS GmbH u. Co. KG HUF HAUS GmbH u. Co. KG Дома в стиле модерн
HUF HAUS GmbH u. Co. KG

HUF HAUS GmbH u. Co. KG
HUF HAUS GmbH u. Co. KG
HUF HAUS GmbH u. Co. KG

Стиль фахверк – это дом особенной конструкции, где весь каркас и кровля держатся на нескольких крупных деревянных столбах. В современном формате данная идея позволила реализовать сплошное панорамное остекление в интересной модульной манере.

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​Модерн

LUXHAUS Musterhaus München, Lopez-Fotodesign Lopez-Fotodesign Балкон и терраса в стиле модерн Белый
Lopez-Fotodesign

Lopez-Fotodesign
Lopez-Fotodesign
Lopez-Fotodesign

Современный стиль модерн может быть симметричным и асимметричным, иметь панорамное остекление или даже обычное, плоскую кровлю или даже вальмовую. Его отличия от других – практичные, популярные материалы для строительства и отделки во всем.

​Средиземноморский

Einfamilienhaus in Laxenburg, WUNSCHHAUS WUNSCHHAUS Дома в средиземноморском стиле
WUNSCHHAUS

WUNSCHHAUS
WUNSCHHAUS
WUNSCHHAUS

Средиземноморский стиль, в отличие от испанского колониального, более компактный, с маленькими окнами, крохотными мансардами, керамическим полом во всех комнатах. От колониального его отличает и сам образ: средиземноморский дом – это будто деревенский дом на Юге, а колониальный – это особняк, даже если маленький.

​Американский (французская эклектика)

homify Дома в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

Среди стилей в архитектуре США найдется множество, непохожих на этот дом. Но стиль французская эклектика (на фотографии выше) иногда может напоминать с виду скандинавские каркасные дома, хотя развивался совершенно из других истоков и на основе исторических смешений.

Французская эклектика является одним из самых популярных стилей для загородного дома в США. Кроме сайдинга он может иметь отделку декоративным камнем, кроме стандартной кровли – многоярусную, а также различные (но всегда бледные либо природные) оттенки для дизайна фасадов.

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А вам какой стиль понравился?

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