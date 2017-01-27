​9 стилей в архитектуре, о которых следует знать

Если вы обожаете изучать новые термины, понятия и стили в архитектуре, мы рады предоставить вам еще один интересный материал на эту тему. В списке мы озвучили 9 стилей в архитектуре, которые будут интересны тем, кто хочет построить дом или просто любит дизайн и архитектуру.
В отличие от испанского средиземноморского стиля, колониальный имеет более крупный формат, более лаконичный внешний вид и далеко ушел от веяний в стиле рустик, которые еще остались в Европе.
Так, испанский колониальный в Бразилии и Аргентине чаще всего похож на американский коттедж в подобном стиле, в Мексике оформляется в формате маленького одноэтажного бунгало или бюджетного таунхауса, в США стал люксовой виллой в Калифорнии, а на Кубе попал под сильное влияние классицизма.
Удивительный американский стиль прерий базируется на азиатском чувстве вкуса, минимализме и четкости линий. Характерные черты – кровля с почти плоским скатом, множество маленьких деревянных окон, природные оттенки в дизайне фасадов и скромность.
Современный стиль минимализм отличается от модерна большей лаконичностью, площадью остекления, более линейной, чем у модерна, планировкой. Минимализм в Швейцарии стал виллой с бассейном, в Мексике обосновался как четырехэтажная вилла с асимметричными фасадами и множеством террас, в ЮАР получил облик виллы на холме с террасой при бассейне и панорамным видом, а также несколькими асимметричными объемами.
Сейчас дома в стиле Desert Modernism редкость, так как на смену им все чаще приходит модерн или минимализм. Настоящий же Desert Modernism или пустынный модернизм имеет более геометричную форму, любит рыжее дерево, бассейны прямо у фасада дома, потайные цокольные этажи, плоские кровли и, конечно же, сплошное остекление для трех стен гостиной (или почти). Такие дома популярны в Палм Спрингс и Хот Спрингс, в Аризоне и Калифорнии в США. Стиль также имеет подтип Alexander, который означает дома, построенные одноименной строительной компанией. Обычно эти дома строятся из бетона и стекла, некоторые имеют характерную «вогнутую» кровлю.
Необычные модернизм, конструктивизм и деконструктивизм похожи на модерн в формате современного коттеджа. Быстро запомнить их помогут несложные напоминания – модернизм похож на офисное здание, деконструктивизм – на падающее здание, а конструктивизм – на исследовательскую лабораторию или футуристичную метеорологическую станцию, как на фотографии выше.
Стиль фахверк – это дом особенной конструкции, где весь каркас и кровля держатся на нескольких крупных деревянных столбах. В современном формате данная идея позволила реализовать сплошное панорамное остекление в интересной модульной манере.
Современный стиль модерн может быть симметричным и асимметричным, иметь панорамное остекление или даже обычное, плоскую кровлю или даже вальмовую. Его отличия от других – практичные, популярные материалы для строительства и отделки во всем.
Средиземноморский стиль, в отличие от испанского колониального, более компактный, с маленькими окнами, крохотными мансардами, керамическим полом во всех комнатах. От колониального его отличает и сам образ: средиземноморский дом – это будто деревенский дом на Юге, а колониальный – это особняк, даже если маленький.
Среди стилей в архитектуре США найдется множество, непохожих на этот дом. Но стиль французская эклектика (на фотографии выше) иногда может напоминать с виду скандинавские каркасные дома, хотя развивался совершенно из других истоков и на основе исторических смешений.
Французская эклектика является одним из самых популярных стилей для загородного дома в США. Кроме сайдинга он может иметь отделку декоративным камнем, кроме стандартной кровли – многоярусную, а также различные (но всегда бледные либо природные) оттенки для дизайна фасадов.
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