​9 стилей в архитектуре, о которых следует знать

В отличие от испанского средиземноморского стиля, колониальный имеет более крупный формат, более лаконичный внешний вид и далеко ушел от веяний в стиле рустик, которые еще остались в Европе.

Так, испанский колониальный в Бразилии и Аргентине чаще всего похож на американский коттедж в подобном стиле, в Мексике оформляется в формате маленького одноэтажного бунгало или бюджетного таунхауса, в США стал люксовой виллой в Калифорнии, а на Кубе попал под сильное влияние классицизма.