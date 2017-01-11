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10 настоящих домов мечты!

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Вилла
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Давайте вместе подумаем о том, как выглядит Дом Мечты без оглядки на бюджет. Угловое панорамное остекление в гостиной и главной спальне – первый пункт, 350-400 кв. метров площади с гаражом – второй пункт, всего две гостиных (при кухне и отдельная для кино), кухня-столовая в современном стиле и еще кабинет и 2-4 детских комнаты, чтобы хватило на каждого ребенка

Не забудем про террасу при гостиной, несколько гардеробов по всему дому и шикарную лестницу со стеклянными перилами – прямо из наших грез! А теперь давайте посмотрим, как выглядит примерно такой дом в различных вариациях от архитекторов homify.

​Дизайнерская вилла

Designer villa, LK&Projekt GmbH LK&Projekt GmbH Бассейн в стиле модерн
LK&amp;Projekt GmbH

LK&Projekt GmbH
LK&amp;Projekt GmbH
LK&Projekt GmbH

Этот немецкий проект хорош, ну, просто абсолютно всем, даже расположением возле соснового бора, мангалом на террасе и бассейном. Что уж говорить о высоте потолков в 3,2 метра на каждом этаже, панорамных окнах почти от пола до потолкам и главном мастер-сьюте площадью более 30 кв. метров с ванной и гардеробной.

​Немецкое качество

Einfach fabelhaft! , LK&Projekt GmbH LK&Projekt GmbH Дома в стиле модерн
LK&amp;Projekt GmbH

LK&Projekt GmbH
LK&amp;Projekt GmbH
LK&Projekt GmbH

Еще один похожий дом имеет слегка другую структуру и необычные выступы плоской кровли над каждым из окон. Так он имитирует популярный сейчас стиль Прерий, тогда как основная кровля в доме все-таки имеет обычный резкий скат.

​Модерн высшего уровня

Unsere Architektenhäuser und Architektenvillen bieten jedem Kenner alles, was sein Herz begehrt., LK&Projekt GmbH LK&Projekt GmbH Дома в стиле модерн
LK&amp;Projekt GmbH

LK&Projekt GmbH
LK&amp;Projekt GmbH
LK&Projekt GmbH

В этом доме мастер-сьют находится над гаражом. Здесь панорамное остекление в спальне достигает формата 6 метров в ширину, а третий этаж создан специально для кабинета с террасой.

​Маленький и компактный

Haus Dallgow-Döberitz, Müllers Büro Müllers Büro Дома в классическом стиле
Müllers Büro

Müllers Büro
Müllers Büro
Müllers Büro

Более скромный вариант такого семейного дома стоит в два раза дешевле, но тем не менее не обделен панорамными дверьми-слайдерами в каждой комнате.

​Минимализм мечты

homify Вилла
homify

homify
homify
homify

Эта потрясающая вилла выглядит просто феерично, на втором этаже имеет  огромную террасу при трех спальнях, а гостиная и кухня в этом доме смотрятся просто фантастически.

​Одноэтажная шкатулка

Einfamilienhaus D, Architekturbüro Dongus Architekturbüro Dongus Дома в стиле модерн
Architekturbüro Dongus

Architekturbüro Dongus
Architekturbüro Dongus
Architekturbüro Dongus

Этот дом очень похож на красивую стеклянную шкатулку, увеличенную в размерах в пропорции 1 к 1000. Удивительное панорамное остекление и необычная урбанистичная цветовая гамма вызывают восхищение.

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​Асимметрия и эстетика

LUXHAUS Musterhaus Köln, Lopez-Fotodesign Lopez-Fotodesign Дома в стиле модерн
Lopez-Fotodesign

Lopez-Fotodesign
Lopez-Fotodesign
Lopez-Fotodesign

Еще один интересный немецкий проект имеет спальни над гостиной в правом блоке, а левый создан специально для просторной кухни-столовой.

Фахверк возвращается

HUF Haus ART, HUF HAUS GmbH u. Co. KG HUF HAUS GmbH u. Co. KG Дома в стиле модерн
HUF HAUS GmbH u. Co. KG

HUF HAUS GmbH u. Co. KG
HUF HAUS GmbH u. Co. KG
HUF HAUS GmbH u. Co. KG

Этот удивительно красивый дом в стиле фахверк имеет три спальни на втором этаже, кухню-столовую и гостиную с зоной кабинета – на первом и выглядит практически волшебно!

​Модернизм и глянец

Modernste Architektur in dörflicher Struktur, aaw Architektenbüro Arno Weirich aaw Architektenbüro Arno Weirich Дома в стиле модерн
aaw Architektenbüro Arno Weirich

aaw Architektenbüro Arno Weirich
aaw Architektenbüro Arno Weirich
aaw Architektenbüro Arno Weirich

Эта необычная вилла имеет модный бассейн, обрамляющий зону двусветной столовой в доме. Справа на первом этаже мы нашли гостиную с видом на террасу, слева – кухню, а на втором этаже есть две детские и главная спальня.

​Приватность прежде всего

Der Traum vom Ökobauhaus, Klaus Geyer Elektrotechnik Klaus Geyer Elektrotechnik Дома в стиле модерн
Klaus Geyer Elektrotechnik

Klaus Geyer Elektrotechnik
Klaus Geyer Elektrotechnik
Klaus Geyer Elektrotechnik

Этот дом очень правильно расставил приоритеты на маленьком участке. Внутренний дворик остался в центре, а не за домом, где почти не осталось места, и тем не менее, он приватен благодаря зеленой изгороди и стене гаража.

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