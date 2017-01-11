10 настоящих домов мечты!

Давайте вместе подумаем о том, как выглядит Дом Мечты без оглядки на бюджет. Угловое панорамное остекление в гостиной и главной спальне – первый пункт, 350-400 кв. метров площади с гаражом – второй пункт, всего две гостиных (при кухне и отдельная для кино), кухня-столовая в современном стиле и еще кабинет и 2-4 детских комнаты, чтобы хватило на каждого ребенка

Не забудем про террасу при гостиной, несколько гардеробов по всему дому и шикарную лестницу со стеклянными перилами – прямо из наших грез! А теперь давайте посмотрим, как выглядит примерно такой дом в различных вариациях от архитекторов homify.