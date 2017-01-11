10 настоящих домов мечты!

Давайте вместе подумаем о том, как выглядит Дом Мечты без оглядки на бюджет. Угловое панорамное остекление в гостиной и главной спальне – первый пункт, 350-400 кв. метров площади с гаражом – второй пункт, всего две гостиных (при кухне и отдельная для кино), кухня-столовая в современном стиле и еще кабинет и 2-4 детских комнаты, чтобы хватило на каждого ребенка
Не забудем про террасу при гостиной, несколько гардеробов по всему дому и шикарную лестницу со стеклянными перилами – прямо из наших грез! А теперь давайте посмотрим, как выглядит примерно такой дом в различных вариациях от архитекторов homify.
Этот немецкий проект хорош, ну, просто абсолютно всем, даже расположением возле соснового бора, мангалом на террасе и бассейном. Что уж говорить о высоте потолков в 3,2 метра на каждом этаже, панорамных окнах почти от пола до потолкам и главном мастер-сьюте площадью более 30 кв. метров с ванной и гардеробной.
Еще один похожий дом имеет слегка другую структуру и необычные выступы плоской кровли над каждым из окон. Так он имитирует популярный сейчас стиль Прерий, тогда как основная кровля в доме все-таки имеет обычный резкий скат.
В этом доме мастер-сьют находится над гаражом. Здесь панорамное остекление в спальне достигает формата 6 метров в ширину, а третий этаж создан специально для кабинета с террасой.
Более скромный вариант такого семейного дома стоит в два раза дешевле, но тем не менее не обделен панорамными дверьми-слайдерами в каждой комнате.
Эта потрясающая вилла выглядит просто феерично, на втором этаже имеет огромную террасу при трех спальнях, а гостиная и кухня в этом доме смотрятся просто фантастически.
Этот дом очень похож на красивую стеклянную шкатулку, увеличенную в размерах в пропорции 1 к 1000. Удивительное панорамное остекление и необычная урбанистичная цветовая гамма вызывают восхищение.
Еще один интересный немецкий проект имеет спальни над гостиной в правом блоке, а левый создан специально для просторной кухни-столовой.
Этот удивительно красивый дом в стиле фахверк имеет три спальни на втором этаже, кухню-столовую и гостиную с зоной кабинета – на первом и выглядит практически волшебно!
Эта необычная вилла имеет модный бассейн, обрамляющий зону двусветной столовой в доме. Справа на первом этаже мы нашли гостиную с видом на террасу, слева – кухню, а на втором этаже есть две детские и главная спальня.
Этот дом очень правильно расставил приоритеты на маленьком участке. Внутренний дворик остался в центре, а не за домом, где почти не осталось места, и тем не менее, он приватен благодаря зеленой изгороди и стене гаража.
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