10 домов, в которых хочется жить

Мечтать – не вредно, вредно не знать, чего ты хочешь. А когда узнал, вредно бездействовать. Чтобы приблизить вас к моменту исполнения вашей мечты, мы создали подборку прекрасных проектов коттеджей, которые интересны для изучения и подходят для климата РФ.
Такой дом можно построить и на природе, он отлично впишется в лесистый или даже холмистый пейзаж. Планировка его очень проста, если не считать одного врезанного модуля для окон на мансарде, для которого нужно будет слегка изменить структуру кровли.
Такая шикарная вилла имеет выступающую в сторону сада террасу и патио с очагом, а также прямоугольный бассейн. Красивый балкон на втором этаже расположен возле главной спальни рядом с террасой над летней кухней.
Этот шикарный проект дома с двусветной гостиной выглядит очень футуристично и кажется идеальным домом для тех, кто любит простор и глянец.
Фасады под бетон, алюминиевые профили для окон, детская с выходом прямо к бассейну – то, что делает этот проект дома особенно необычным.
Удивительно красивая и при этом будто бы скромная вилла в стиле минимализм построена в Швейцарии. Панорамное остекление второго уровня вместе с глянцевыми стеклянными ограждениями для балкона вызывает настоящий восторг. Интересно, что спальни находятся на первом этаже и имеют выход в сад.
Эта интересная вилла поделена на взрослую и детскую зоны на втором этаже, которые имеют ко всему прочему две отдельные лестницы, ванные комнаты и гардеробные и соединяются лишь в центре на террасе.
Компактная, с идеальным соотношением панорамного остекления к обычному, со стильной плоской кровлей и ландшафтным садом в азиатском стиле. Что может быть более прекрасным?
Новое поколение домиков в деревне выглядит именно так. Трехэтажные, с отделкой летней кухни камнем, со стильным камином, спальнями с выходом на террасу на первом этаже и гостиной на втором – для красивого пейзажного вида.
Современная вилла мечты в Германии выглядит именно так. Асимметричная форма вносит в силуэт необходимую динамику на фоне лаконичных линий.
Этот интересный проект особенно шикарно смотрится с террасы, откуда видна лишь часть здания – угловая гостиная со столовой, камином и видом на озеро вдали.
Если же вы фанат классических стилей, то неоклассика станет для вас, пожалуй, самым удобным вариантом для воплощения в формате загородного дома в пригороде.
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