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10 домов, в которых хочется жить

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Дома на одну семью
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Мечтать – не вредно, вредно не знать, чего ты хочешь. А когда узнал, вредно бездействовать. Чтобы приблизить вас к моменту исполнения вашей мечты, мы создали подборку прекрасных проектов коттеджей, которые интересны для изучения и подходят для климата РФ.

​Обаяние маленького дома в деревне

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Такой дом можно построить и на природе, он отлично впишется в лесистый или даже холмистый пейзаж. Планировка его очень проста, если не считать одного врезанного модуля для окон на мансарде, для которого нужно будет слегка изменить структуру кровли.

​Вилла мечты на море

Марино хаус / Marino house BOOS architects Дома в скандинавском стиле каменный дом
BOOS architects

Марино хаус / Marino house

BOOS architects
BOOS architects
BOOS architects

Такая шикарная вилла имеет выступающую в сторону сада террасу и патио с очагом, а также прямоугольный бассейн. Красивый балкон на втором этаже расположен возле главной спальни рядом с террасой над летней кухней.

Кубический модерн

Stadtvilla II, wirges-klein architekten wirges-klein architekten Дома в стиле модерн
wirges-klein architekten

wirges-klein architekten
wirges-klein architekten
wirges-klein architekten

Этот шикарный проект дома с двусветной гостиной выглядит очень футуристично и кажется идеальным домом для тех, кто любит простор и глянец.

​Урбанизм нашего времени

Kubus in Sichtbeton, wirges-klein architekten wirges-klein architekten Балкон и терраса в стиле модерн
wirges-klein architekten

wirges-klein architekten
wirges-klein architekten
wirges-klein architekten

Фасады под бетон, алюминиевые профили для окон, детская с выходом прямо к бассейну – то, что делает этот проект дома особенно необычным.

​Швейцарский люкс

Objekt 188, meier architekten zürich meier architekten zürich Дома в стиле модерн Бетон Белый
meier architekten zürich

meier architekten zürich
meier architekten zürich
meier architekten zürich

Удивительно красивая и при этом будто бы скромная вилла в стиле минимализм построена в Швейцарии. Панорамное остекление второго уровня вместе с глянцевыми стеклянными ограждениями для балкона вызывает настоящий восторг. Интересно, что спальни находятся на первом этаже и имеют выход в сад.

​Вилла для больших и маленьких

Villa Germany, HI-MACS® HI-MACS® Дома в стиле модерн
HI-MACS®

HI-MACS®
HI-MACS®
HI-MACS®

Эта интересная вилла поделена на взрослую и детскую зоны на втором этаже, которые имеют ко всему прочему две отдельные лестницы, ванные комнаты и гардеробные и соединяются лишь в центре на террасе.

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​Идеальная вилла 21-ого века

Cottage Concept, Zikzak Zikzak Загородные дома
Zikzak

Cottage Concept

Zikzak
Zikzak
Zikzak

Компактная, с идеальным соотношением панорамного остекления к обычному, со стильной плоской кровлей и ландшафтным садом в азиатском стиле. Что может быть более прекрасным?

​Домик в деревне

homify Многоквартирные дома
homify

homify
homify
homify

Новое поколение домиков в деревне выглядит именно так. Трехэтажные, с отделкой летней кухни камнем, со стильным камином, спальнями с выходом на террасу на первом этаже и гостиной на втором – для красивого пейзажного вида.

​Немецкий формат

homify Дома на одну семью
homify

homify
homify
homify

Современная вилла мечты в Германии выглядит именно так. Асимметричная форма вносит в силуэт необходимую динамику на фоне лаконичных линий.

​Дом в стиле минимализм

Objekt 336, meier architekten zürich meier architekten zürich Балкон и терраса в стиле модерн Дерево
meier architekten zürich

meier architekten zürich
meier architekten zürich
meier architekten zürich

Этот интересный проект особенно шикарно смотрится с террасы, откуда видна лишь часть здания – угловая гостиная со столовой, камином и видом на озеро вдали.

​Классика всегда в моде

Проект дома с гаражом 600 кв.м., LEO Company LEO Company Дома в классическом стиле
LEO Company

Проект дома с гаражом 600 кв.м.

LEO Company
LEO Company
LEO Company

Если же вы фанат классических стилей, то неоклассика станет для вас, пожалуй, самым удобным вариантом для воплощения в формате загородного дома в пригороде.

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