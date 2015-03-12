Современные садовые домики – настоящие мастера на все руки. Эти небольшие одноэтажные строения, площадь которых в среднем составляет 10-20 м², обыкновенно приобретают на начальном этапе освоения загородного участка и используют как место для отдыха и хранения личных вещей до того, как на даче появится настоящий большой дом. Впрочем, даже когда необходимость в садовом домике отпадает, хозяева так привязываются к нему, что решают переоборудовать садовый домик в гостевой.
Этот садовый домик в форме куба с плоской крышей выглядит невероятно современно. Построенный над небольшим прудом, он с удовольствием возьмет на себя функции террасы. Присмотревшись, вы увидите, что большая часть его переднего фасада выполнена из стекла. Что может быть приятнее, чем пить утренний кофе посреди зеленой поляны, слушать едва уловимое журчание ручейка и созерцать игру солнечных лучиков, отражающихся на стеклянном фасаде.
Этот деревянный домик настолько органично вписался в окружающие его высокие растения, что его невозможно воспринимать отдельно от композиции сада. К радости тех, кто собирается в ближайшее время обзавестись собственным садовым домом, в большинстве случаев вам не потребуются специальные разрешения от местной администрации. Правда, в случае если вы планируете превратить постройку в полноценный дом и провести туда электричество, придется все же обратиться к руководству товарищества.
Эта постройка выглядит как миниатюрный дом, вполне пригодный для жизни всей семьи. Скатная кровля, пол из массива дерева и стены толщиной 45 мм. Этот садовый домик в классическом стиле словно сошел со страниц романтической сказки. Крытая веранда укроет его жителей и гостей от непогоды, и даже осенний дождь не помешает провести приятный вечер в уютной беседке.
Садовые домики нередко становятся объектами дизайнерских экспериментов. Дом, который вы видите перед собой, построен из клееного бруса. Этот материал не создает препятствий движению воздуха и влаги, поэтому, как и бревно, считается
дышащим материалом. Тепло клееный брус удерживает лучше, чем бревно, так что жителям этого домика не грозит замерзнуть даже в зимнее время.
Чтобы деревянные фасады как можно дольше сохраняли естественную красоту, их необходимо регулярно очищать от пыли, птичьего помета и паутины. Обязательно покройте деревянный дом специальным лаком, защищающим древесину от влаги, грибков и избытка ультрафиолетового излучения.
Садовые дома не могут похвастаться высокими потолками и большой жилой площадью, что обязательно надо учитывать при подборе мебели. Не стоит перегружать и без того скромное пространство дома массивными шкафами или широким мягким уголком. Лучше всего приобрести комплект разборной садовой мебели, который позволит создать уютную атмосферу как внутри дома, так и на прилегающей к нему террасе.
Этот крошечный квадратный коттедж способен на большее, чем кажется на первый взгляд. Его отличают простой и минималистичный дизайн и невероятная гибкость конструкции – по желанию заказчика сюда можно вставить дополнительные окна или декоративные элементы из стекла. От негативных воздействий внешней среды дом защищен с помощью этиленпропиленового каучука и системы автоматического дренажа, которая не позволит грунтовым водам от участка проникнуть внутрь постройки.