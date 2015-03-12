Современные садовые домики

Садовые домики нередко становятся объектами дизайнерских экспериментов. Дом, который вы видите перед собой, построен из клееного бруса. Этот материал не создает препятствий движению воздуха и влаги, поэтому, как и бревно, считается дышащим материалом. Тепло клееный брус удерживает лучше, чем бревно, так что жителям этого домика не грозит замерзнуть даже в зимнее время.

Чтобы деревянные фасады как можно дольше сохраняли естественную красоту, их необходимо регулярно очищать от пыли, птичьего помета и паутины. Обязательно покройте деревянный дом специальным лаком, защищающим древесину от влаги, грибков и избытка ультрафиолетового излучения.