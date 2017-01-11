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Дом-мечты в 190 кв метров

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Neubau Einfamilienhaus, Hamburg-Ohlstedt, Architekturbüro Prell und Partner mbB Architekten und Stadtplaner Architekturbüro Prell und Partner mbB Architekten und Stadtplaner Гостиная в стиле модерн
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О том, что узкофасадные дома бывают ультра-комфортабельными, знают немногие. Благодаря тому, что в РФ данная практика не распространена, не все понимают, как это – жить в таком узком доме, как это ощущается и почему в Европе вместо особняков люди строят вот такие компактные домики. В этой Книге Идей мы рассмотрим вариант на основе реального опыта.

Этот интересный дом был спроектирован и реализован в Гамбурге, Германия студией PARTNER MBB ARCHITEKTEN UND STADTPLANER.  Проект является полностью уникальным и дом получился очень современным. Он имеет систему отопления на основе теплого насоса и «теплого пола», панорамные окна с двухкамерными стеклопакетами и подогревом, а сам он построен на каркасной основе с утеплением минеральной ватой.

​Огромный плюс – узкофасадность!

Neubau Einfamilienhaus, Hamburg-Ohlstedt, Architekturbüro Prell und Partner mbB Architekten und Stadtplaner Architekturbüro Prell und Partner mbB Architekten und Stadtplaner Дома в стиле модерн
Architekturbüro Prell und Partner mbB Architekten und Stadtplaner

Architekturbüro Prell und Partner mbB Architekten und Stadtplaner
Architekturbüro Prell und Partner mbB Architekten und Stadtplaner
Architekturbüro Prell und Partner mbB Architekten und Stadtplaner

Узкофасадный дом – это возможность создать ультра-уютную атмосферу в каждой из его комнат. В отличие от традиционного, именно такой формат (его также можно назвать форматом таунхауса или голландского дома), особенно удобен для тех, кто переезжает из городской квартиры.

Узкофасадный дом обычно имеет ширину около 6-8 метров, где на первом уровне вся площадь фронтального объема со стороны заднего дворика отдается гостиной и столовой, а на втором этаже уже делится на две спальни или спальню с ванной комнатой.

Узкофасадный дом понравится не только тем, кто имеет узкие участки. Такой формат удобен для любой семьи, которая поддерживает современный образ жизни в стиле модерн. Он дает ощущение полной защищенности и приватности даже в местах тесной застройки и обычно выражается в формате трех этажей с верхними мансардными или бельведером с террасой, как в этом проекте.

​Ощущение простора

Neubau Einfamilienhaus, Hamburg-Ohlstedt, Architekturbüro Prell und Partner mbB Architekten und Stadtplaner Architekturbüro Prell und Partner mbB Architekten und Stadtplaner Гостиная в стиле модерн
Architekturbüro Prell und Partner mbB Architekten und Stadtplaner

Architekturbüro Prell und Partner mbB Architekten und Stadtplaner
Architekturbüro Prell und Partner mbB Architekten und Stadtplaner
Architekturbüro Prell und Partner mbB Architekten und Stadtplaner

Узкофасадный дом также хорош тем, что если весь фасад занимает одна комната (большая спальня, гостиная), то вы получаете особенную атмосферную панорамность пентхауса. И такое ощущение появляется, даже если площадь комнат всего лишь 14-26 кв. метров!

Кроме того, узкофасадный дом позволяет обеспечить максимальную приватность всем членам семьи. Если на ранчо все как на ладони, то здесь можно спокойно работать на третьем этаже, пока жена с младшими детьми находятся на первом, а старшие – на втором. Каждый чувствует себя хозяином своего положения.

​Компактность и атмосферность

Neubau Einfamilienhaus, Hamburg-Ohlstedt, Architekturbüro Prell und Partner mbB Architekten und Stadtplaner Architekturbüro Prell und Partner mbB Architekten und Stadtplaner Кухня в стиле модерн
Architekturbüro Prell und Partner mbB Architekten und Stadtplaner

Architekturbüro Prell und Partner mbB Architekten und Stadtplaner
Architekturbüro Prell und Partner mbB Architekten und Stadtplaner
Architekturbüro Prell und Partner mbB Architekten und Stadtplaner

Таким образом, даже маленький домик с площадью одного этажа в 60-80 кв. метров становится настоящим домом мечты, потому что абсолютно оригинален, очень современен и комфортабелен.

​Дешевая возможность возведения

Neubau Einfamilienhaus, Hamburg-Ohlstedt, Architekturbüro Prell und Partner mbB Architekten und Stadtplaner Architekturbüro Prell und Partner mbB Architekten und Stadtplaner Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Architekturbüro Prell und Partner mbB Architekten und Stadtplaner

Architekturbüro Prell und Partner mbB Architekten und Stadtplaner
Architekturbüro Prell und Partner mbB Architekten und Stadtplaner
Architekturbüro Prell und Partner mbB Architekten und Stadtplaner

Именно такой узкофасадный дом бывает построить дешевле всего благодаря маленькой площади фундамента. Площадка 10 на 6 (длина и ширина) достаточна для дома в 120 кв. метров с тремя спальнями, гостиной, кухней и всеми дополнительными помещениями. Наверху три или четыре спальни размещаются по углам, а ванные – в центре по двум сторонам. На третьем этаже можно добавить еще одну спальню, кабинет, комнату отдыха с сауной, но для компактного вида строения лучше сделать третий этаж в два раза меньше второго.

Этот дом имеет площадь 190 кв. метров и формат 8x10 метров с площадью каждого этажа 80 кв. метров, двух 160 кв. метров и 30-метровой комнатой на третьем этаже. Терраса на последнем этаже при этой комнате подогревается для специального таяния снега.

​На третьем этаже

Neubau Einfamilienhaus, Hamburg-Ohlstedt, Architekturbüro Prell und Partner mbB Architekten und Stadtplaner Architekturbüro Prell und Partner mbB Architekten und Stadtplaner Балкон и терраса в стиле модерн
Architekturbüro Prell und Partner mbB Architekten und Stadtplaner

Architekturbüro Prell und Partner mbB Architekten und Stadtplaner
Architekturbüro Prell und Partner mbB Architekten und Stadtplaner
Architekturbüro Prell und Partner mbB Architekten und Stadtplaner

Площадь третьего этажа – 30 кв. метров, она разделена на ванную комнату и саму комнату с панорамным остеклением с двух сторон – со стороны улицы и со стороны террасы.

​Вид с улицы

Neubau Einfamilienhaus, Hamburg-Ohlstedt, Architekturbüro Prell und Partner mbB Architekten und Stadtplaner Architekturbüro Prell und Partner mbB Architekten und Stadtplaner Дома в стиле модерн
Architekturbüro Prell und Partner mbB Architekten und Stadtplaner

Architekturbüro Prell und Partner mbB Architekten und Stadtplaner
Architekturbüro Prell und Partner mbB Architekten und Stadtplaner
Architekturbüro Prell und Partner mbB Architekten und Stadtplaner

Удивительный фасад с улицы смотрится гораздо более футуристично, чем кирпичный дом слева, который имеет точно такую же площадь, но неудобен и будто бы пришел к нам из средневековья.

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