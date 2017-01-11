Дом-мечты в 190 кв метров

Узкофасадный дом – это возможность создать ультра-уютную атмосферу в каждой из его комнат. В отличие от традиционного, именно такой формат (его также можно назвать форматом таунхауса или голландского дома), особенно удобен для тех, кто переезжает из городской квартиры.

Узкофасадный дом обычно имеет ширину около 6-8 метров, где на первом уровне вся площадь фронтального объема со стороны заднего дворика отдается гостиной и столовой, а на втором этаже уже делится на две спальни или спальню с ванной комнатой.

Узкофасадный дом понравится не только тем, кто имеет узкие участки. Такой формат удобен для любой семьи, которая поддерживает современный образ жизни в стиле модерн. Он дает ощущение полной защищенности и приватности даже в местах тесной застройки и обычно выражается в формате трех этажей с верхними мансардными или бельведером с террасой, как в этом проекте.