Дом-мечты в 190 кв метров

О том, что узкофасадные дома бывают ультра-комфортабельными, знают немногие. Благодаря тому, что в РФ данная практика не распространена, не все понимают, как это – жить в таком узком доме, как это ощущается и почему в Европе вместо особняков люди строят вот такие компактные домики. В этой Книге Идей мы рассмотрим вариант на основе реального опыта.
Этот интересный дом был спроектирован и реализован в Гамбурге, Германия студией PARTNER MBB ARCHITEKTEN UND STADTPLANER. Проект является полностью уникальным и дом получился очень современным. Он имеет систему отопления на основе теплого насоса и «теплого пола», панорамные окна с двухкамерными стеклопакетами и подогревом, а сам он построен на каркасной основе с утеплением минеральной ватой.
Узкофасадный дом – это возможность создать ультра-уютную атмосферу в каждой из его комнат. В отличие от традиционного, именно такой формат (его также можно назвать форматом таунхауса или голландского дома), особенно удобен для тех, кто переезжает из городской квартиры.
Узкофасадный дом обычно имеет ширину около 6-8 метров, где на первом уровне вся площадь фронтального объема со стороны заднего дворика отдается гостиной и столовой, а на втором этаже уже делится на две спальни или спальню с ванной комнатой.
Узкофасадный дом понравится не только тем, кто имеет узкие участки. Такой формат удобен для любой семьи, которая поддерживает современный образ жизни в стиле модерн. Он дает ощущение полной защищенности и приватности даже в местах тесной застройки и обычно выражается в формате трех этажей с верхними мансардными или бельведером с террасой, как в этом проекте.
Узкофасадный дом также хорош тем, что если весь фасад занимает одна комната (большая спальня, гостиная), то вы получаете особенную атмосферную панорамность пентхауса. И такое ощущение появляется, даже если площадь комнат всего лишь 14-26 кв. метров!
Кроме того, узкофасадный дом позволяет обеспечить максимальную приватность всем членам семьи. Если на ранчо все как на ладони, то здесь можно спокойно работать на третьем этаже, пока жена с младшими детьми находятся на первом, а старшие – на втором. Каждый чувствует себя хозяином своего положения.
Таким образом, даже маленький домик с площадью одного этажа в 60-80 кв. метров становится настоящим домом мечты, потому что абсолютно оригинален, очень современен и комфортабелен.
Именно такой узкофасадный дом бывает построить дешевле всего благодаря маленькой площади фундамента. Площадка 10 на 6 (длина и ширина) достаточна для дома в 120 кв. метров с тремя спальнями, гостиной, кухней и всеми дополнительными помещениями. Наверху три или четыре спальни размещаются по углам, а ванные – в центре по двум сторонам. На третьем этаже можно добавить еще одну спальню, кабинет, комнату отдыха с сауной, но для компактного вида строения лучше сделать третий этаж в два раза меньше второго.
Этот дом имеет площадь 190 кв. метров и формат 8x10 метров с площадью каждого этажа 80 кв. метров, двух 160 кв. метров и 30-метровой комнатой на третьем этаже. Терраса на последнем этаже при этой комнате подогревается для специального таяния снега.
Площадь третьего этажа – 30 кв. метров, она разделена на ванную комнату и саму комнату с панорамным остеклением с двух сторон – со стороны улицы и со стороны террасы.
Удивительный фасад с улицы смотрится гораздо более футуристично, чем кирпичный дом слева, который имеет точно такую же площадь, но неудобен и будто бы пришел к нам из средневековья.
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