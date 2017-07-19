Превращение деревенского дома в коттедж

Этот прекрасный проект дома в деревне показывает нам, что панорамное остекление – это возможность приблизиться к природе, «теплый пол» – сделать свое проживание комфортабельным круглый год, а плоская кровля вовсе не страшна для снежного климата.
Давайте рассмотрим со всех сторон этот дом от архитектурного бюро Architekturbüro Prell und Partner из Гамбурга, Германия.
Дом был построен в 1930-х годах и был полностью реставрирован лишь в прошлом году. Будучи маленькой дачей, постепенно, начиная с 60-х, он достраивался и перестраивался, и уже через пару поколений достиг того формата, о котором мечтает каждая семья, стал большим, солнечным и современным.
На заднем дворе мы видим пристройку, которая вместила в себе кухню и гостиную, а также имеет самый лучший вид на сад. Наверху – плоская кровля с террасой, выход на которую есть из спален. На самом деле пристройка очень маленькая, слева ее ширина составляет всего лишь 4 метра, справа – примерно в два раза больше, т. е. общая площадь пристройки не превышает 55 кв. метров. Уровень пола в пристройке ниже, чем в основном здании. Это позволило сделать потолки в ней более высокими – вместо 2,5 метра получить около 2,7-2,8 метров.
Общая стоимость реконструкции в таком ключе дома в России может приблизиться к 1,5-2,5 млн рублей, в зависимости от ваших запросов. В данную сумму входит и пристройка, и капитальный ремонт деревенского дома и его мансарды, и новое отопление, остекление, ремонт, и все необходимые работы. Стоимость самого деревенского дома такого формата начинается от 1 млн рублей и доходит до 2 млн рублей, в среднем. Таким образом, подобный коттедж можно получить за цену минимум в 2,5 млн рублей.
Примерно за такую же цену можно поставить обычный дом той же площади с простыми окнами и газовым отоплением с радиаторами и т. п. Экономия в данном случае не существенная, а дом вы получаете во втором случае новый, в первом – почти вековой давности. При этом, деревянные дома в России не подходят для реконструкций на уровне современного коттеджа. Высота потолков тут редко превышает 2,4 метра, а с новыми потолками и полами будет и вовсе 2,2 метра! Примерная общая площадь дома после реконструкции – более 160 кв. метров, в нем три спальни на втором этаже и еще одна комната, которую можно сделать спальней, на первом этаже.
Стильная кухня грифельного цвета с барной стойкой соседствует здесь со столовой на 10 персон, которую любят все члены семьи. На кухонном острове есть плита, а раковина расположилась возле окна. Две колонны, что вы видите в районе лестницы из двух ступеней – это оригинальные деревянные колонны здания. А вот его внешняя стена была снесена, чтобы открыть вид на столовую и новую гостиную. Панорамные двери-слайдеры есть и в столовой, и в гостиной. Каждый блок имеет ширину около 1,6 метров и высоту в 2,7 метра. Всего их в пристройке четыре, что позволяет обозревать не только сад, но и деревья вокруг, которые создают прекрасную атмосферу.
На первом уровне дома кухня переместилась на место бывшей гостиной, а остальные комнаты используются под холл, ванную, лестницу, библиотеку и гардеробную. На втором этаже расположились три спальни и две ванные комнаты, что очень удобно для семьи с одним-двумя детьми. Так, старый дом (частично 30-х, а в основном 60-х годов постройки) обрел новую жизнь. Конечно же, кроме пристройки здесь был проведен капитальный ремонт. Система отопления заменилась на тепловой насос с «теплым полом», была произведена современная отделка, а стены и кровля качественно утеплены минеральной ватой. В целом, дом получился очень светлым и подходящим для переезда семьи из города, даже если они привыкли к идеальной чистоте. Такой дом, даже построенный в деревне, легко держать в порядке за счет столь современной и практичной отделки.
Так выглядит гостиная в прямоугольной пристройке справа. В одном углу мы нашли антикварный комод-витрину, а в противоположном – угловой диван. Здесь хватит места и для отдыха взрослых, и для игр детей.
Далее на homify:
— Шикарный современный немецкий дом;
— Для тех, кто хочет построить дом;