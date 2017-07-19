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Превращение деревенского дома в коттедж

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
An- und Umbau Einfamilienhaus, Hamburg-Bergstedt, Architekturbüro Prell und Partner mbB Architekten und Stadtplaner Architekturbüro Prell und Partner mbB Architekten und Stadtplaner Столовая комната в стиле модерн
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Этот прекрасный проект дома в деревне показывает нам, что панорамное остекление – это возможность приблизиться к природе, «теплый пол» – сделать свое проживание комфортабельным круглый год, а плоская кровля вовсе не страшна для снежного климата.

Давайте рассмотрим со всех сторон этот дом от архитектурного бюро Architekturbüro Prell und Partner из Гамбурга, Германия.

Дом был построен в 1930-х годах и был полностью реставрирован лишь в прошлом году. Будучи маленькой дачей, постепенно, начиная с 60-х, он достраивался и перестраивался, и уже через пару поколений достиг того формата, о котором мечтает каждая семья, стал большим, солнечным и современным.

​Основной дом и пристройка

An- und Umbau Einfamilienhaus, Hamburg-Bergstedt, Architekturbüro Prell und Partner mbB Architekten und Stadtplaner Architekturbüro Prell und Partner mbB Architekten und Stadtplaner Дома в стиле модерн
Architekturbüro Prell und Partner mbB Architekten und Stadtplaner

Architekturbüro Prell und Partner mbB Architekten und Stadtplaner
Architekturbüro Prell und Partner mbB Architekten und Stadtplaner
Architekturbüro Prell und Partner mbB Architekten und Stadtplaner

На заднем дворе мы видим пристройку, которая вместила в себе кухню и гостиную, а также имеет самый лучший вид на сад. Наверху – плоская кровля с террасой, выход на которую есть из спален. На самом деле пристройка очень маленькая, слева ее ширина составляет всего лишь 4 метра, справа – примерно в два раза больше, т. е. общая площадь пристройки не превышает 55 кв. метров. Уровень пола в пристройке ниже, чем в основном здании. Это позволило сделать потолки в ней более высокими – вместо 2,5 метра получить около 2,7-2,8 метров. 

Общая стоимость реконструкции в таком ключе дома в России может приблизиться к 1,5-2,5 млн рублей, в зависимости от ваших запросов. В данную сумму входит и пристройка, и капитальный ремонт деревенского дома и его мансарды, и новое отопление, остекление, ремонт, и все необходимые работы. Стоимость самого деревенского дома такого формата начинается от 1 млн рублей и доходит до 2 млн рублей, в среднем. Таким образом, подобный коттедж можно получить за цену минимум в 2,5 млн рублей. 

Современный облик

An- und Umbau Einfamilienhaus, Hamburg-Bergstedt, Architekturbüro Prell und Partner mbB Architekten und Stadtplaner Architekturbüro Prell und Partner mbB Architekten und Stadtplaner Дома в стиле модерн
Architekturbüro Prell und Partner mbB Architekten und Stadtplaner

Architekturbüro Prell und Partner mbB Architekten und Stadtplaner
Architekturbüro Prell und Partner mbB Architekten und Stadtplaner
Architekturbüro Prell und Partner mbB Architekten und Stadtplaner

Примерно за такую же цену можно поставить обычный дом той же площади с простыми окнами и газовым отоплением с радиаторами и т. п. Экономия в данном случае не существенная, а дом вы получаете во втором случае новый, в первом – почти вековой давности. При этом, деревянные дома в России не подходят для реконструкций на уровне современного коттеджа. Высота потолков тут редко превышает 2,4 метра, а с новыми потолками и полами будет и вовсе 2,2 метра! Примерная общая площадь дома после реконструкции – более 160 кв. метров, в нем три спальни на втором этаже и еще одна комната, которую можно сделать спальней, на первом этаже.

​Кухня и столовая

An- und Umbau Einfamilienhaus, Hamburg-Bergstedt, Architekturbüro Prell und Partner mbB Architekten und Stadtplaner Architekturbüro Prell und Partner mbB Architekten und Stadtplaner Столовая комната в стиле модерн
Architekturbüro Prell und Partner mbB Architekten und Stadtplaner

Architekturbüro Prell und Partner mbB Architekten und Stadtplaner
Architekturbüro Prell und Partner mbB Architekten und Stadtplaner
Architekturbüro Prell und Partner mbB Architekten und Stadtplaner

Стильная кухня грифельного цвета с барной стойкой соседствует здесь со столовой на 10 персон, которую любят все члены семьи. На кухонном острове есть плита, а раковина расположилась возле окна. Две колонны, что вы видите в районе лестницы из двух ступеней – это оригинальные деревянные колонны здания. А вот его внешняя стена была снесена, чтобы открыть вид на столовую и новую гостиную. Панорамные двери-слайдеры есть и в столовой, и в гостиной. Каждый блок имеет ширину около 1,6 метров и высоту в 2,7 метра. Всего их в пристройке четыре, что позволяет обозревать не только сад, но и деревья вокруг, которые создают прекрасную атмосферу.

​Концепция

An- und Umbau Einfamilienhaus, Hamburg-Bergstedt, Architekturbüro Prell und Partner mbB Architekten und Stadtplaner Architekturbüro Prell und Partner mbB Architekten und Stadtplaner Столовая комната в стиле модерн
Architekturbüro Prell und Partner mbB Architekten und Stadtplaner

Architekturbüro Prell und Partner mbB Architekten und Stadtplaner
Architekturbüro Prell und Partner mbB Architekten und Stadtplaner
Architekturbüro Prell und Partner mbB Architekten und Stadtplaner

На первом уровне дома кухня переместилась на место бывшей гостиной, а остальные комнаты используются под холл, ванную, лестницу, библиотеку и гардеробную. На втором этаже расположились три спальни и две ванные комнаты, что очень удобно для семьи с одним-двумя детьми. Так, старый дом (частично 30-х, а в основном 60-х годов постройки) обрел новую жизнь. Конечно же, кроме пристройки здесь был проведен капитальный ремонт. Система отопления заменилась на тепловой насос с «теплым полом», была произведена современная отделка, а стены и кровля качественно утеплены минеральной ватой. В целом, дом получился очень светлым и подходящим для переезда семьи из города, даже если они привыкли к идеальной чистоте. Такой дом, даже построенный в деревне, легко держать в порядке за счет столь современной и практичной отделки.

​Гостиная в пристройке

An- und Umbau Einfamilienhaus, Hamburg-Bergstedt, Architekturbüro Prell und Partner mbB Architekten und Stadtplaner Architekturbüro Prell und Partner mbB Architekten und Stadtplaner Гостиная в стиле модерн
Architekturbüro Prell und Partner mbB Architekten und Stadtplaner

Architekturbüro Prell und Partner mbB Architekten und Stadtplaner
Architekturbüro Prell und Partner mbB Architekten und Stadtplaner
Architekturbüro Prell und Partner mbB Architekten und Stadtplaner

Так выглядит гостиная в прямоугольной пристройке справа. В одном углу мы нашли антикварный комод-витрину, а в противоположном – угловой диван. Здесь хватит места и для отдыха взрослых, и для игр детей.

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