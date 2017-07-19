Превращение деревенского дома в коттедж

Этот прекрасный проект дома в деревне показывает нам, что панорамное остекление – это возможность приблизиться к природе, «теплый пол» – сделать свое проживание комфортабельным круглый год, а плоская кровля вовсе не страшна для снежного климата.

Давайте рассмотрим со всех сторон этот дом от архитектурного бюро Architekturbüro Prell und Partner из Гамбурга, Германия.

Дом был построен в 1930-х годах и был полностью реставрирован лишь в прошлом году. Будучи маленькой дачей, постепенно, начиная с 60-х, он достраивался и перестраивался, и уже через пару поколений достиг того формата, о котором мечтает каждая семья, стал большим, солнечным и современным.