16 распространенных ошибок в организации быта

Все мы пытаемся сделать свой дом максимально организованным и аккуратным. И это понятно, ведь находясь в комфортных и хорошо обустроенных бытовых условиях, человек может чувствовать себя спокойно и уверенно. Но создавая вокруг себя наиболее приемлемые условия быта, многие часто допускают ошибки, которые также часто делают и наши читатели.
Но мы говорим об этом не потому, что хотим поставить вас в неловкое положение, и пытаемся заставить вас чувствовать себя глупыми. Нет, совсем напротив! Наши мотивы совершенно противоположны. Просто мы хотим, чтобы вы знали: не только вы допускаете ошибки. Кроме того мы пытаемся помочь вам избежать повторения этих ошибок.
Специалисты, которые профессионально занимаются организацией быта, постоянно сталкиваются с людьми, пытающимися обустроить свои дома, прибегая к неправильным способам. Поэтому мы следуем советам профессионалов, чтобы собрать воедино ключевые ошибки, которых нужно избегать во время организации своего дома. Мы Предлагаем вам правильные решения, которые помогут окружить себя комфортом.
Приступайте к ознакомлению с этой статьей и воспользуйтесь полезными советами, собранными здесь!
В дизайне современной спальне не должно быть ничего лишнего. Это комната для отдыха. И если здесь вы храните всю свою одежду в шкафу, постарайтесь рассортировать ее в соответствии с сезоном.
Имея один компактный шкаф, вы можете разместить в нем все свои вещи, расположив их в специальных коробках, на полках и в ящиках комода, а необходимые для использования в данное время предметы гардероба расположите так, чтобы было легко ими воспользоваться.
Коридор можно содержать в идеальной чистоте. И это не значит, что если вы не видите беспорядка, то его нет. На самом деле все вещи спрятаны в шкафах, поэтому о беспорядке просто нет смысла говорить!
В столовой и на кухне также нужно все пересмотреть и определиться, нужны ли вам те или иные вещи. Если вы постоянно перекладываете с места на место различные кухонные принадлежности, которые не используются, они определенно создают вокруг вас хаос. Спросите себя, нужны ли они вам на самом деле?
Обратите внимание на то, как вы повторяете все действия, неосознанно копируя поведение своего партнера. Если ваш муж или жена оставляет какие-либо вещи и предметы быта в определенных местах, вы не должны следовать его примеру. Найдите удобные для вас места и живите в своем организационном ритме, вам будет легче его придерживаться.
Наличие множества коробок для хранения различных вещей не значит, что эти вещи будут храниться в идеальном порядке. Избежать хаоса и неразберихи поможет простой способ: рассортируйте все по видам и промаркируйте каждую коробку. И каждый раз в поисках нужного предмета вам не придется доставать поочередно каждый ящик и открывать его, чтобы в самом последнем найти то, что нужно.
Многие из нас виноваты в том, что в доме образовалась свалка ненужных вещей. Если периодически не выбрасывать то что, скорее всего, больше никогда не понадобится, вы рискуете превратить свой дом в свалку!
полезныхвещей
Прежде чем тратить деньги на различные предметы быта, которыми хвастаются ваши друзья и соседи, подумайте, насколько они нужны вам? Иногда приобретая «полезную» вещь, вы максимум один или два раза будете ее использовать. После этого вы не будете знать, куда ее пристроить. Подумайте хорошенько, прежде чем тратить деньги!
Переезд является прекрасной возможностью для серьезной очистки своего дома от ненужного хлама. Зачем перевозить в новый дом то, что в старом вам не понадобилось?
Очень распространенная ошибка – тратить на уборку целый день! Если ежедневно уделять этому совсем немного времени, ваш дом будет оставаться гораздо более управляемым и чистым. А свободное время, которое раньше было потрачено на наведения порядка, можно использовать для более приятных дел.
Давайте будем честными, уборка – это не совсем приятная работа. Но это необходимое зло, с которым вам необходимо смириться. И если есть возможность, пригласите раз в неделю домработницу. Профессиональная помощь – это один из ключей к порядку в доме.
У многих в доме продолжает царить беспорядок, ведь такие люди думают, что у них нет достаточно времени, чтобы начав уборку, успеть ее закончить. Это огромная ошибка! Просто начните, и вы будете шокированы тем, сколько вам удастся сделать!
Если вы живете с семьей, почему бы не подключить к процессу уборки всех своих домочадцев и взять на себя руководство всеми работами? Убедитесь в том, что каждый член семьи привлечен к операции «Чистый дом»!
Прежде чем приобрести какой-либо предмет интерьера или декора в дом, подумайте, как он будет смотреться в общей обстановке, а также есть ли для размещения этого предмета место.
Если ваши домочадцы не очень хотят помогать с уборкой, на крайний случай, воспользуйтесь помощью друга. Мотивированный друг может сделать гораздо больше, чем вся ваша семья вместе взятая!
Почему, если у вас есть гараж, вы не снесете туда весь ненужный хлам, хранящийся в доме? Некоторые гаражи отлично приспособлены для хранения различных предметов быта, будь то старый письменный стол или раскладушка.
Мы понимаем, как трудно проститься с некоторыми вещами, имеющими эмоциональное значение. Но спросите себя, будете ли вы использовать их в течение следующих шести месяцев. Если ответ отрицательный, это уже является поводом, чтобы выбросить такую вещь подальше.
Конечно, предметы, которые имеют высокую стоимость просто так выбросить нельзя. Попробуйте их продать. Сегодня можно не выходя из дома избавиться от любой вещи, достаточно дать объявление на одном из соответствующих сайтов. А все, что не является ценным, должно идти на благое дело или в мусорное ведро.
Воспользуйтесь нашими советами, и вы практически сразу будете иметь результат!
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