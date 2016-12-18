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16 распространенных ошибок в организации быта

Shunny_Star Shunny_Star
homify Гостиные в эклектичном стиле
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Все мы пытаемся сделать свой дом максимально организованным и аккуратным. И это понятно, ведь находясь в комфортных и хорошо обустроенных бытовых условиях, человек может чувствовать себя спокойно и уверенно. Но создавая вокруг себя наиболее приемлемые условия быта, многие часто допускают ошибки, которые также часто делают и наши читатели.

Но мы говорим об этом не потому, что хотим поставить вас в неловкое положение, и пытаемся заставить вас чувствовать себя глупыми. Нет, совсем напротив! Наши мотивы совершенно противоположны. Просто мы хотим, чтобы вы знали: не только вы допускаете ошибки. Кроме того мы пытаемся помочь вам избежать повторения этих ошибок.

Специалисты, которые профессионально занимаются организацией быта, постоянно сталкиваются с людьми, пытающимися обустроить свои дома, прибегая к неправильным способам. Поэтому мы следуем советам профессионалов, чтобы собрать воедино ключевые ошибки, которых нужно избегать во время организации своего дома. Мы Предлагаем вам правильные решения, которые помогут окружить себя комфортом.

Приступайте к ознакомлению с этой статьей и воспользуйтесь полезными советами, собранными здесь!

1. Сосредоточьте внимание на сезоне

Master Bedroom Collective Works Спальня в стиле модерн
Collective Works

Master Bedroom

Collective Works
Collective Works
Collective Works

В дизайне современной спальне не должно быть ничего лишнего. Это комната для отдыха. И если здесь вы храните всю свою одежду в шкафу, постарайтесь рассортировать ее в соответствии с сезоном.

Имея один компактный шкаф, вы можете разместить в нем все свои вещи, расположив их в специальных коробках, на полках и в ящиках комода, а необходимые для использования в данное время предметы гардероба расположите так, чтобы было легко ими воспользоваться.

2. Вещи в шкафах

Aanbouw en interieurplan woning , Jolanda Knook interieurvormgeving Jolanda Knook interieurvormgeving Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Jolanda Knook interieurvormgeving

Jolanda Knook interieurvormgeving
Jolanda Knook interieurvormgeving
Jolanda Knook interieurvormgeving

Коридор можно содержать в идеальной чистоте. И это не значит, что если вы не видите беспорядка, то его нет. На самом деле все вещи спрятаны в шкафах, поэтому о беспорядке просто нет смысла говорить!

3. Подумайте, зачем?

Venus Boardroom/Dining Table SOAP designs Столовая комната в стиле модерн
SOAP designs

Venus Boardroom/Dining Table

SOAP designs
SOAP designs
SOAP designs

В столовой и на кухне также нужно все пересмотреть и определиться, нужны ли вам те или иные вещи. Если вы постоянно перекладываете с места на место различные кухонные принадлежности, которые не используются, они определенно создают вокруг вас хаос. Спросите себя, нужны ли они вам на самом деле?

4. Копирование привычек партнера

Interiors, Adam Carter Photo Adam Carter Photo Спальня в классическом стиле
Adam Carter Photo

Interiors

Adam Carter Photo
Adam Carter Photo
Adam Carter Photo

Обратите внимание на то, как вы повторяете все действия, неосознанно копируя поведение своего партнера. Если ваш муж или жена оставляет какие-либо вещи и предметы быта в определенных местах, вы не должны следовать его примеру. Найдите удобные для вас места и живите в своем организационном ритме, вам будет легче его придерживаться.

5. Слишком много ящиков для хранения

Carlo Berlin Architektur & Interior Design, Pamela Kilcoyne - Homify Pamela Kilcoyne - Homify Рабочий кабинет в классическом стиле
Pamela Kilcoyne – Homify

Carlo Berlin Architektur & Interior Design

Pamela Kilcoyne - Homify
Pamela Kilcoyne – Homify
Pamela Kilcoyne - Homify

Наличие множества коробок для хранения различных вещей не значит, что эти вещи будут храниться в идеальном порядке. Избежать хаоса и неразберихи поможет простой способ: рассортируйте все по видам и промаркируйте каждую коробку. И каждый раз в поисках нужного предмета вам не придется доставать поочередно каждый ящик и открывать его, чтобы в самом последнем найти то, что нужно.

6. Наличие нежелательных вещей

CONTEMPORARY GLASS STAIRCASE IS AND REN STUDIOS LTD Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
IS AND REN STUDIOS LTD

CONTEMPORARY GLASS STAIRCASE

IS AND REN STUDIOS LTD
IS AND REN STUDIOS LTD
IS AND REN STUDIOS LTD

Многие из нас виноваты в том, что в доме образовалась свалка ненужных вещей. Если периодически не выбрасывать то что, скорее всего, больше никогда не понадобится, вы рискуете превратить свой дом в свалку!

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Обратитесь к нам!

7. Импульсные покупки полезных вещей

Choice, Ideia1 Arquitetura Ideia1 Arquitetura Кухня в стиле модерн
Ideia1 Arquitetura

Ideia1 Arquitetura
Ideia1 Arquitetura
Ideia1 Arquitetura

Прежде чем тратить деньги на различные предметы быта, которыми хвастаются ваши друзья и соседи, подумайте, насколько они нужны вам? Иногда приобретая «полезную» вещь, вы максимум один или два раза будете ее использовать. После этого вы не будете знать, куда ее пристроить. Подумайте хорошенько, прежде чем тратить деньги!

8. Переезд – подходящее время провести ревизию в доме

Living Room Hart Design and Construction Гостиная в стиле кантри
Hart Design and Construction

Living Room

Hart Design and Construction
Hart Design and Construction
Hart Design and Construction

Переезд является прекрасной возможностью для серьезной очистки своего дома от ненужного хлама. Зачем перевозить в новый дом то, что в старом вам не понадобилось?

9. Вместо одной большой блиц-уборки

homify Гостиные в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

Очень распространенная ошибка – тратить на уборку целый день! Если ежедневно уделять этому совсем немного времени, ваш дом будет оставаться гораздо более управляемым и чистым. А свободное время, которое раньше было потрачено на наведения порядка, можно использовать для более приятных дел.

10. Если нет желания убирать самостоятельно

Bathroom In:Style Direct Ванная комната в стиле минимализм
In:Style Direct

Bathroom

In:Style Direct
In:Style Direct
In:Style Direct

Давайте будем честными, уборка – это не совсем приятная работа. Но это необходимое зло, с которым вам необходимо смириться. И если есть возможность, пригласите раз в неделю домработницу. Профессиональная помощь – это один из ключей к порядку в доме.

11. Нехватка времени

Chalcot Crescent, Living in Space Living in Space Рабочий кабинет
Living in Space

Chalcot Crescent

Living in Space
Living in Space
Living in Space

У многих в доме продолжает царить беспорядок, ведь такие люди думают, что у них нет достаточно времени, чтобы начав уборку, успеть ее закончить. Это огромная ошибка! Просто начните, и вы будете шокированы тем, сколько вам удастся сделать!

12. Борьба в одиночку

Products, Toyno Toyno Рабочий кабинет в стиле минимализм
Toyno

Products

Toyno
Toyno
Toyno

Если вы живете с семьей, почему бы не подключить к процессу уборки всех своих домочадцев и взять на себя руководство всеми работами? Убедитесь в том, что каждый член семьи привлечен к операции «Чистый дом»!

13. Если нет места для новых вещей

Broadgates Road, Granit Architects Granit Architects Рабочий кабинет в стиле модерн
Granit Architects

Broadgates Road

Granit Architects
Granit Architects
Granit Architects

Прежде чем приобрести какой-либо предмет интерьера или декора в дом, подумайте, как он будет смотреться в общей обстановке, а также есть ли для размещения этого предмета место.

14. Выбор помощника

Bathroom homify Ванная в стиле лофт
homify

Bathroom

homify
homify
homify

Если ваши домочадцы не очень хотят помогать с уборкой, на крайний случай, воспользуйтесь помощью друга. Мотивированный друг может сделать гораздо больше, чем вся ваша семья вместе взятая!

15. Не храните все вещи в доме

Remote control enabled access Portcullis Electric Gates Гараж в стиле модерн
Portcullis Electric Gates

Remote control enabled access

Portcullis Electric Gates
Portcullis Electric Gates
Portcullis Electric Gates

Почему, если у вас есть гараж, вы не снесете туда весь ненужный хлам, хранящийся в доме? Некоторые гаражи отлично приспособлены для хранения различных предметов быта, будь то старый письменный стол или раскладушка.

16. Излишняя сентиментальность

Inspiration, Korbo Korbo Детская комната в стиле модерн
Korbo

Inspiration

Korbo
Korbo
Korbo

Мы понимаем, как трудно проститься с некоторыми вещами, имеющими эмоциональное значение. Но спросите себя, будете ли вы использовать их в течение следующих шести месяцев. Если ответ отрицательный, это уже является поводом, чтобы выбросить такую вещь подальше.

Конечно, предметы, которые имеют высокую стоимость просто так выбросить нельзя. Попробуйте их продать. Сегодня можно не выходя из дома избавиться от любой вещи, достаточно дать объявление на одном из соответствующих сайтов. А все, что не является ценным, должно идти на благое дело или в мусорное ведро.

Воспользуйтесь нашими советами, и вы практически сразу будете иметь результат!

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