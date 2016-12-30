До и после: 20 домов после ремонта!

Дизайнеры и архитекторы творят чудеса во время проведения ремонтных работ, воплощая в жизнь весь свой творческий потенциал, чтобы полностью изменить дизайн всего дома, сделать его стильным, красивым и комфортным.

В этой статье мы продемонстрируем вам двадцать вдохновляющих примеров впечатляющих преобразований, которые проиллюстрируют волшебство, применяемое профессиональными дизайнерами и архитекторами. Вы увидите, как радикальные изменения, осуществленные в спальне, гостиной, коридоре, столовой или кухне сделали их хозяев счастливыми обладателями шикарного жилья.

Не стесняйтесь, приступайте к просмотру всего собранного нами материала, подтверждающего высокий профессионализм дизайнеров и архитекторов, видоизменяющих любые комнаты в доме. Предлагаемых здесь примеров достаточно для того чтобы вдохновить вас радикально изменить свои домашние условия.