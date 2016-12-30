До и после: 20 домов после ремонта!

Дизайнеры и архитекторы творят чудеса во время проведения ремонтных работ, воплощая в жизнь весь свой творческий потенциал, чтобы полностью изменить дизайн всего дома, сделать его стильным, красивым и комфортным.
В этой статье мы продемонстрируем вам двадцать вдохновляющих примеров впечатляющих преобразований, которые проиллюстрируют волшебство, применяемое профессиональными дизайнерами и архитекторами. Вы увидите, как радикальные изменения, осуществленные в спальне, гостиной, коридоре, столовой или кухне сделали их хозяев счастливыми обладателями шикарного жилья.
Не стесняйтесь, приступайте к просмотру всего собранного нами материала, подтверждающего высокий профессионализм дизайнеров и архитекторов, видоизменяющих любые комнаты в доме. Предлагаемых здесь примеров достаточно для того чтобы вдохновить вас радикально изменить свои домашние условия.
Небольшая темная кухня не слишком удобна! Вас будет одолевать чувство усталости во время пребывания в этом помещении.
Дизайнеры в этом случае воспользовались всеми преимуществами планировки дома и постарались максимально расширить существующее пространство, сделать его светлее и приветливее. Темная кухонная мебель была заменена на светлую. Вместо черного плиточного пола постелен светлое ламинированное покрытие. Хорошо спланированное освещение наполнило кухню светом, уютом и теплом.
Изначально в этой ванной комнате было больше хаоса и общего беспорядка. Старая безвкусная плитка на стенах и неудобная ванна создавали грустное настроение у хозяев этого помещения. После ремонта оторвать взгляд от этой стильной картинки невозможно! Зоны в ванной комнате прекрасно распределены. Установлена деревянная мебель, постелены новые полы, а стены перетянуты и идеально окрашены в светлые, нейтральные тона.
Скучный и неинтересный интерьер в этой столовой изменен до неузнаваемости! Старые полы были заменены на однотонную плитку. Стены окрашены в яркие красные цвета – красный и белый, они прекрасно выглядят на фоне столовой мебели. Современный стильный вид обновленной комнаты впечатляет!
Радикальные изменения произошли в этой темной гостиной. Чтобы сделать интерьер комнаты светлым и создать здесь оптимистичную атмосферу, темную мебель заменили на светлую. Этот интерьер впечатляет своим современным и стильным видом.
В этом коридоре установлен новый деревянный пол, стены окрашены в белый цвет. Здесь установлена компактная практичная мебель белого цвета с полками и нишами. Потолочные точечные светильники ярко освещают все пространство и подчеркивают шикарный дизайн коридора.
Из этой комнаты был удален камин, заново окрашены стены и уложено новое напольное покрытие. На месте камина прекрасно смотрится роскошный угловой диван. Не нужно использовать в интерьере предметы, которые будут загромождать небольшое пространство. Пусть оно остается свободным!
Всего лишь смена напольного покрытия, замена всей кухонной мебели и оборудования, а также добавление соответствующего освещения позволило полностью изменить внешний вид кухни. Теперь она выглядит супер современной и максимально комфортной для приготовления пищи!
В этом примере изначально комната выглядела темной и неуютной. Стена, за которой находилась кухня, была снесена, что позволило сделать пространство более светлым, просторным и уютным. Красивая мебель, наполнение интерьера различными элементами декора сделало столовую очень красивым и стильным помещением.
Как сделать маленькую комнату просторнее? Визуально расширить пространство этой комнаты удалось при помощи простых дизайнерских приемов. Вместо темных дверей, ведущих на балкон, установлен стеклянный дверной блок белого цвета. На полу уложен светлый ламинат. Оригинально выполнено освещение этой маленькой комнаты. Теперь она стала более просторной и яркой!
Старомодная кухня преобразилась до неузнаваемости! Здесь установлена новая современная кухонная мебель, уложен новый пол и оборудован центральный остров.
Плачевное состояние этого угла потребовало значительных усилий для того, чтобы вернуть его к полноценной жизни. Было принято решение использовать эту часть комнаты для размещения здесь специального уголка – зоны приготовления кофе. Часто нам не нужно много, чтобы изменить все!
Окна этой гостиной были украшены прозрачными занавесками, чтобы подчеркнуть элегантность этой комнаты. Мебель расставлена симметрично, что позволило сделать камин центральным элементом интерьера. Теперь здесь тепло, уютно и комфортно!
Дизайн этой ванной комнаты теперь имеет свое неповторимое лицо. Здесь изменен цвет стен, пола, раковина зашита в новую мебель приятного оттенка. С большим зеркалом и удобной в использовании сантехникой ванная комната стала более комфортной и красивой.
Устаревший интерьер столовой это не приговор! Отремонтированное помещение выглядит более интересным, уютным и современным. Прежним здесь остался только пол, так как его стиль отлично гармонирует с новым дизайном.
Ужасная кухня больше не могла оставаться в таком запущенном виде. Разве здесь можно было готовить вкусную пищу? Благодаря проведенному здесь ремонту были созданы окна, чтобы обеспечить приток естественного света, и появилась возможность любоваться прекрасным пейзажем. Ожила и преобразилась вся обстановка кухни, в которой установили новую мебель, заменили потолок, украсив его декоративными деревянными балками.
В пустой, необжитой комнате одну из стен заполнили полками, чтобы создать соответствующую атмосферу частной жизни, закрыв ею слишком большой оконный проем. Это помещение декорировано небольшим количеством мебели. Белые кресла, торшер и белый стол эффектно выделяются на общем фоне. Теплые тона в декорировании этой студии делают ее очень уютной.
Вестибюль, гостиная и столовая, находятся в одной комнате. Посмотрите, как изменилась обстановка после ремонта. Чего стоит изменение одного лишь потолка, который теперь проходит через всю комнату!
Потолок в этой комнате был удален, чтобы появилась возможность создать вытянутое вверх помещение. В результате ремонта появилась невероятно красивая комната! Шикарные колонны, подпирающие часть потолка, восхитительная хрустальная люстра, использование интересных дизайнерских приемов в декорировании этой комнаты сделали ее роскошной и величественной.
Старую плитку и сантехнику нужно было удалить, чтобы освободить место для новых современных преобразований. Белые стены создают более современную среду, а новое оборудование наполнило ванную комнату большими функциональными возможностями.
Этой спальне не хватало индивидуальности. Был реконструирован потолок и добавлено приглушенное освещение. Стену у изголовья кровати украшает красивый рисунок. Обстановка в обновленной спальне стала очаровательной, более теплой и уютной.