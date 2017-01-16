Проекты коттеджей в стиле Второй Империи

Стили архитектуры в США имеют огромное разнообразие, несколько линий и почти всегда – колониальное происхождение. Так, популярный здесь стиль Второй Империи исконно французский, но благодаря американской адаптации под обычные коттеджи среднего класса, он отлично прижился и на другом конце света.

Стиль Второй Империи изначально использовался лишь для шикарных особняков, общественных зданий и правительственных учреждений в центре Парижа. Сейчас дома в стиле Второй Империи есть не только во Франции, но и в ее бывших колониях, включая Канаду, а также в некоторых других европейских столицах. Другие названия стиля – мансардный викторианский, французский викторианский, Второй Ампир, Second Empire.

В принципе, термин «Вторая Империя» подразумевает период в истории Франции с 1852 по 1870 гг., то есть годы правления Наполеона Третьего. В США же данный стиль в архитектуре был популярен в 1855-1885 гг., с небольшим опозданием перенимая видение архитектуры новой Франции и тогда свежий имперский антураж.

Сам стиль Вторая Империя в архитектуре характеризуется мансардной кровлей серого (голубого, синего) цвета с врезанными в нее окнами. Иногда они расположены на фронтоне, но чаще всего прямо в кровле. Из-за высокой мансарды дома кажутся выше и гораздо дороже, чем есть на самом деле. Популярны также и украшения из кованого железа на гребне кровли и парные колонны у входа.

Кроме того, очень важно соблюдение и других деталей этого стиля – высокие и узкие (можно и панорамные высокие) окна на первом этаже, башни с куполами, узорчатый шифер на кровле, кронштейны (почти обязательно), округлые карнизы и небольшое крыльцо с двойной входной дверью.

Основой данного стиля можно смело считать Ренессанс, но из-за каркасного домостроения в США выглядят они очень эклектично. Так, американские викторианские дома в стиле Второй Империи обычно имеют двухэтажный формат, полноценный подвал, две гостиных, 3-4 спальни, 3-4 ванные комнаты.

Примеры домов в стиле Второй Империи вы сможете увидеть ниже, но также вам могут быть интересны такие шикарные проекты по данной тематике, как Монреаль Сити Холл в Канаде и почти самый популярный дом в этом стиле в США, построенный архитектором Чарльзом Джорданом (Charles A. Jordan). Чтобы найти последний, нужно просто ввести в google имя архитектора + house Second Empire. Еще один прекрасный пример этого стиля – в проекте Van Dyck Mansion.