Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Проекты коттеджей в стиле Второй Империи

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
ZDERZENIE STYLÓW, Pracownia projektowa artMOKO Pracownia projektowa artMOKO Дома в стиле модерн
Loading admin actions …

Стили архитектуры в США имеют огромное разнообразие, несколько линий и почти всегда – колониальное происхождение. Так, популярный здесь стиль Второй Империи исконно французский, но благодаря американской адаптации под обычные коттеджи среднего класса, он отлично прижился и на другом конце света.

Стиль Второй Империи изначально использовался лишь для шикарных особняков, общественных зданий и правительственных учреждений в центре Парижа. Сейчас дома в стиле Второй Империи есть не только во Франции, но и в ее бывших колониях, включая Канаду, а также в некоторых других европейских столицах. Другие названия стиля – мансардный викторианский, французский викторианский, Второй Ампир, Second Empire.

В принципе, термин «Вторая Империя» подразумевает период в истории Франции с 1852 по 1870 гг., то есть годы правления Наполеона Третьего. В США же данный стиль в архитектуре был популярен в 1855-1885 гг., с небольшим опозданием перенимая видение архитектуры новой Франции и тогда свежий имперский антураж.

Сам стиль Вторая Империя в архитектуре характеризуется мансардной кровлей серого (голубого, синего) цвета с врезанными в нее окнами. Иногда они расположены на фронтоне, но чаще всего прямо в кровле. Из-за высокой мансарды дома кажутся выше и гораздо дороже, чем есть на самом деле. Популярны также и украшения из кованого железа на гребне кровли и парные колонны у входа.

Кроме того, очень важно соблюдение и других деталей этого стиля – высокие и узкие (можно и панорамные высокие) окна на первом этаже, башни с куполами, узорчатый шифер на кровле, кронштейны (почти обязательно), округлые карнизы и небольшое крыльцо с двойной входной дверью.

Основой данного стиля можно смело считать Ренессанс, но из-за каркасного домостроения в США выглядят они очень эклектично. Так, американские викторианские дома в стиле Второй Империи обычно имеют двухэтажный формат, полноценный подвал, две гостиных, 3-4 спальни, 3-4 ванные комнаты.

Примеры домов в стиле Второй Империи вы сможете увидеть ниже, но также вам могут быть интересны такие шикарные проекты по данной тематике, как Монреаль Сити Холл в Канаде и почти самый популярный дом в этом стиле в США, построенный архитектором Чарльзом Джорданом (Charles A. Jordan). Чтобы найти последний, нужно просто ввести в google имя архитектора + house Second Empire. Еще один прекрасный пример этого стиля – в проекте Van Dyck Mansion.

Коттедж в стиле Второй Империи (Калининград)

Дом в г.Калининграде, AGRAFFE design AGRAFFE design Дома в классическом стиле
AGRAFFE design

Дом в г.Калининграде

AGRAFFE design
AGRAFFE design
AGRAFFE design

Коттедж в стиле Второй Империи: реставрация (Нидерланды)

Rénovation d'une maison traditionnelle à Enghien-les-Bains, Archionline Archionline Дома в классическом стиле
Archionline

Archionline
Archionline
Archionline

Современный коттедж в стиле Второй Империи (Польша)

ZDERZENIE STYLÓW, Pracownia projektowa artMOKO Pracownia projektowa artMOKO Дома в стиле модерн
Pracownia projektowa artMOKO

Pracownia projektowa artMOKO
Pracownia projektowa artMOKO
Pracownia projektowa artMOKO

Элитный коттедж в стиле Второй Империи (Москва)

106_Белый Берег Ландшафт, Дизайн студия Алексея Каверина Дизайн студия Алексея Каверина Дома в классическом стиле
Дизайн студия Алексея Каверина

106_Белый Берег Ландшафт

Дизайн студия Алексея Каверина
Дизайн студия Алексея Каверина
Дизайн студия Алексея Каверина

Общественное здание в стиле Второй Империи (Нидерланды)

Rijksmuseum Amsterdam, Lei Import bv Lei Import bv Дома в классическом стиле
Lei Import bv

Lei Import bv
Lei Import bv
Lei Import bv

Коттедж в стиле Второй Империи: реставрация (Нидерланды)

Restauratie en verbouw van voormalig Gemeentehuis Oudenrijn, De Meern, op ten noort blijdenstein architecten op ten noort blijdenstein architecten Дома в классическом стиле
op ten noort blijdenstein architecten

op ten noort blijdenstein architecten
op ten noort blijdenstein architecten
op ten noort blijdenstein architecten

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Классическое шато

Дом в стиле " Шато", APRIL DESIGN APRIL DESIGN Дома в классическом стиле Кирпичи Серый
APRIL DESIGN

Дом в стиле Шато

APRIL DESIGN
APRIL DESIGN
APRIL DESIGN

Современный коттедж в стиле Второй Империи (Индия)

Residence at Lajpat Nagar Jalandhar (Bantu Sabhawal), SPACE RACE ARCHITECTS SPACE RACE ARCHITECTS Дома в классическом стиле
SPACE RACE ARCHITECTS

SPACE RACE ARCHITECTS
SPACE RACE ARCHITECTS
SPACE RACE ARCHITECTS

Далее на homify:

— Все о строительстве дома на homify;

— 10 фантастичных современных домов;

— Идеи дизайна красивой кухни.

Потрясающий немецкий коттедж!
А вам нравится стиль Второй Империи? На сколько баллов из 10-ти?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо