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Все, что нужно знать перед постройкой 2 этажа дома!

Ksenia Zayarnyuk Ksenia Zayarnyuk
Integração Total, ADRIANA MELLO ARQUITETURA ADRIANA MELLO ARQUITETURA Дома в стиле модерн
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Если семья увеличивается, то дом должен быть способен принять расширение своей площади. Идея строительства еще одного этажа никому не покажется абсурдной, главное – сделать это вместе со специалистами, так как процесс сам по себе непростой. Важно обратить внимание на некоторые вещи перед началом строительства.

Вес

homify Гараж в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Еще одна вещь, которую нужно рассмотреть, заключается в том, сможет ли имеющаяся структура вынести дополнительный вес другого пола. В общем, если дом был построен на бетонной плите, то он будет способен выдержать второй этаж.

Разрешение

CASA VENTURA M22, SBARDELOTTO ARQUITETURA SBARDELOTTO ARQUITETURA Дома в стиле модерн
SBARDELOTTO ARQUITETURA

SBARDELOTTO ARQUITETURA
SBARDELOTTO ARQUITETURA
SBARDELOTTO ARQUITETURA

Первый шаг, который вы должны предпринять, это проверка возможностей вашего проекта. Каждый город, страна, к примеру, имеет свои законы относительно высоты здания. Вы должны обратиться в специализированный отдел и выяснить, можно ли построить второй этаж в вашем случае.

Создание проекта

Integração Total, ADRIANA MELLO ARQUITETURA ADRIANA MELLO ARQUITETURA Дома в стиле модерн
ADRIANA MELLO ARQUITETURA

ADRIANA MELLO ARQUITETURA
ADRIANA MELLO ARQUITETURA
ADRIANA MELLO ARQUITETURA

После того, как вы удостоверитесь, что можно реформировать ваше жилье, тогда можно приступать к созданию проекта, его чертежу. Определите размеры нового пространства, чтобы подсчитать затраты и время.

Давайте поговорим о фасаде

Auf Zukunft gesetzt- Wohnhaus in Bruchsal, STIEBEL ELTRON GmbH & Co. KG STIEBEL ELTRON GmbH & Co. KG Дома в стиле модерн
STIEBEL ELTRON GmbH &amp; Co. KG

STIEBEL ELTRON GmbH & Co. KG
STIEBEL ELTRON GmbH &amp; Co. KG
STIEBEL ELTRON GmbH & Co. KG

Эта новая конструкция не только производит изменения внутри дома, реформы будут и в передней части. Не всегда добавленная структура в полной мере охватывает то, что было построено. Иногда затрагивает только часть, добавляя эстетики.

Лестница

El Encuentro 1, Estudio de Arquitectura Clariá & Clariá Estudio de Arquitectura Clariá & Clariá Дома в стиле модерн
Estudio de Arquitectura Clariá &amp; Clariá

Estudio de Arquitectura Clariá & Clariá
Estudio de Arquitectura Clariá &amp; Clariá
Estudio de Arquitectura Clariá & Clariá

Следующий вопрос, который нужно решить, касается лестницы. Вам нужно определиться, будет ли она внутренней или же внешней. Смотрите по архитектурному проекту, какой вариант подходит больше.

Интеграция

Surélévation et extension Maison à Romans-sur-Isère dans la Drôme, HELENE LAMBOLEY ARCHITECTE DPLG HELENE LAMBOLEY ARCHITECTE DPLG Дома в стиле модерн
HELENE LAMBOLEY ARCHITECTE DPLG

HELENE LAMBOLEY ARCHITECTE DPLG
HELENE LAMBOLEY ARCHITECTE DPLG
HELENE LAMBOLEY ARCHITECTE DPLG

Возможность иметь второй этаж дает нам преимущество смотреть на все с высоты. Поэтому крайне важно, чтобы этажи были слились между собой, чтобы не было ошибок в интеграции. Второй этаж может иметь террасный балкон, который будет радовать летними вечерами друзей и семью.

Что делать, если фундамент дал усадку?

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