Все, что нужно знать перед постройкой 2 этажа дома!

Возможность иметь второй этаж дает нам преимущество смотреть на все с высоты. Поэтому крайне важно, чтобы этажи были слились между собой, чтобы не было ошибок в интеграции. Второй этаж может иметь террасный балкон, который будет радовать летними вечерами друзей и семью.