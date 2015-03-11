Треугольный дом в Токио

Вы когда-нибудь видели двухэтажный дом в виде треугольника? Пожалуй, такие чудеса архитектуры можно встретить лишь в стране Восходящего Солнца, которая славится инновационным подходом к решению проблемы нехватки территории. Треугольный дом, которому посвящена эта статья, построен на крошечном участке площадью всего 15 м²(общая жилая площадь здания составила 50 м²). Автор этого необычного проекта – японский архитектор и дизайнер Суисеки Кота (Suiseki Kota). Своим творением он доказал, что даже небольшой дом не самой удобной формы можно превратить в роскошную виллу с уютным интерьером.
Проблема дефицита земли особенно остро стоит в японской столице – многомиллионном Токио. Компаниям застройщикам приходится бороться буквально за каждый квадратный метр и нанимать архитекторов, способных находить нестандартные решения и создавать удивительные проекты в не самых благоприятных условиях перенаселенного мегаполиса.
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Двухэтажная постройка необычной формы существенно отличается от стоящих вокруг нее типовых городских блочных домов. В отличие от большинства частных домов, ее второй этаж значительно шире первого. Издалека может показаться, что это даже не дом, а некий странный космический объект, решивший посмотреть на новую планету.
Мы практически уверены, что перед нами – один из самых узких фасадов в мире. Разумеется, нам было бы очень интересно посмотреть, как выглядит комната за этой узкой стеной. Но.. всему свое время.
Кровля этой постройки выполнена их профилированного листа, стальная основа которого обеспечивают крыше и несущим стенам жесткость и прочность, необходимую в условиях жизни в сейсмически опасной зоне, к которой относится территория Токио.
Вблизи дом кажется меньше похожим на космический корабль, скорее на судоходный шлюз с характерными для него большой раздвижной дверью из железа и гладким рисунком фасадных панелей. Особенно умилительно смотрится маленькая трехступенчатая лестница, которая в целях экономии пространства расположена вдоль, а не поперек стены.
С учетом того, что общая площадь дома составляет всего 50 м², спальня на первом этаже получилась очень просторной и светлой. Чтобы сэкономить пространство, место традиционной стены с дверью заняла плотная занавеска. Когда хозяевам необходимо укрыться от посторонних глаз, они закрывают проход светлой шторой. Случайно или намеренно, но на этом снимке был также запечатлен один из жителей дома, с нетерпением ожидающий вас на втором этаже.
Чтобы свет попадал в каждую часть комнаты, дизайнеры использовали точечное освещение. Интересно, что шкаф с одеждой также не имеет дверцы, его содержимое скрывается от глаз полупрозрачной занавеской.
Автор проекта сделал все возможное, чтобы в гостиной на втором этаже было как можно больше места для свободного передвижения. Благодаря большим и широким окнам, в узкое пространство гостиной непрерывно поступает естественное освещение, что визуально увеличивает размер помещения.
Кухня также располагается на втором этаже. В ней достаточно пространства для того чтобы обедать всей семьей и приглашать гостей. Небольшое пространство на втором этаже также не осталось без внимания архитекторов. Его оборудовали под маленькую детскую комнату.
Вот как выглядит интерьер дома за узкой фасадной стеной, большую часть которой занимает панорамное окно. Здесь располагается относительно просторная кухня, в которой есть все необходимое для комфортного приготовления и приема пищи.
Дети обязательно придут в восторг от жизни в треугольной комнате, напоминающей игровую площадку. Здесь нет никаких лишних деталей, только белые стены, большое окно и множество игрушек, в которые маленькие хозяева дома смогут играть днями напролет.
Просторная и светлая ванная комната оснащена современной сантехникой. Душ и ванную разделяет прозрачная стеклянная дверь. Два окна позволяют воздуху свободно циркулировать в помещении, препятствуя тому, чтобы уровень влаги превышал допустимый уровень.