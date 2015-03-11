Треугольный дом в Токио

С учетом того, что общая площадь дома составляет всего 50 м², спальня на первом этаже получилась очень просторной и светлой. Чтобы сэкономить пространство, место традиционной стены с дверью заняла плотная занавеска. Когда хозяевам необходимо укрыться от посторонних глаз, они закрывают проход светлой шторой. Случайно или намеренно, но на этом снимке был также запечатлен один из жителей дома, с нетерпением ожидающий вас на втором этаже.