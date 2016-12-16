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6 частых ошибок в декоре, которых следует избегать

Перла Вереника Перла Вереника
Edinburgh Town House, Neale Smith Photography Neale Smith Photography Спальня в эклектичном стиле
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Конечно, каждый делает интерьер под свой вкус, так чтобы чувствовать себя уютно и по-настоящему дома. Но, бывают случайные просчеты в оформлении, которые мы повторяем вновь и вновь, не задумываясь – как можно сделать по-другому. Давайте взглянем на базовые советы дизайнеров по созданию интерьеров, возможно какие-то вещи окажутся интересными и для вашего дома.

1. Однообразие декора

Edinburgh Town House, Neale Smith Photography Neale Smith Photography Спальня в эклектичном стиле
Neale Smith Photography

Edinburgh Town House

Neale Smith Photography
Neale Smith Photography
Neale Smith Photography

Старательно подбирая оттенки интерьера и все детали в комнате мы рискуем создать образ слишком однообразный. Для оживления такого пространства хорошим решением будет использование яркого и оригинального элемента на фоне гармоничной композиции комнаты.

2. Цвет стен – это часть общего интерьера

22평 좁은집 신혼집 홈스타일링 , homelatte homelatte Гостиная в скандинавском стиле
homelatte

homelatte
homelatte
homelatte

При желании обновить привычный интерьер комнаты самый простой способ – сменить цвет стен. Но не стоит сразу экспериментировать с понравившейся вам краской или отделкой для стен. Вы должны представить как будет выглядеть выбранный оттенок при разном освещении в комнате, в сочетании с мебелью. Для этого лучше сделать пробные выкраски и посмотреть, какой вариант будет наиболее гармоничным.

3. Много декора – не украшает

Photography for Kingshall Estates / Vastu Interiors - House in Northwood, London, Adelina Iliev Photography Adelina Iliev Photography Рабочий кабинет в стиле модерн
Adelina Iliev Photography

Photography for Kingshall Estates / Vastu Interiors – House in Northwood, London

Adelina Iliev Photography
Adelina Iliev Photography
Adelina Iliev Photography

Разнообразные аксессуары и декоративные вещицы постепенно накапливаются в интерьере и перестают быть украшением наших комнат, занимая слишком много места и визуально утяжеляя пространство. Поэтому обновление интерьера может состоять и в избавлении комнаты от лишних деталей.

4. Неправильный размер мебели для вашего пространства

SS16 Style Guide - Refined Monochrome Collection - Living Room LuxDeco ГостинаяДиваны и кресла living room,lounge,curved sofa,monochromatic,monochrome,marble,gold,black
LuxDeco

SS16 Style Guide – Refined Monochrome Collection – Living Room

LuxDeco
LuxDeco
LuxDeco

Покупая новую мебель, всегда помните о размерах комнаты и пропорциональности элементов. Роскошный диван может оказаться слишком массивным для небольшой комнаты или большая ваза станет излишне яркой для сложившейся композиции интерьера.

5. Недостаток освещения

Home Accessories, rigby & mac rigby & mac ГостинаяОсвещение
rigby &amp; mac

Home Accessories

rigby & mac
rigby &amp; mac
rigby & mac

Освещение – естественное и искусственное, играет огромную роль в интерьере. Не стоит ограничиваться одним потолочным светильником, разнообразьте интерьер с помощью дополнительных настольных и настенных ламп, оригинальной композиции в углу комнаты.

6. Украшение интерьера – сам по себе приятный процесс

Indie Style Interiors - simply perfect living room style Indie Style Interiors Гостиные в эклектичном стиле
Indie Style Interiors

Indie Style Interiors – simply perfect living room style

Indie Style Interiors
Indie Style Interiors
Indie Style Interiors

Не стоит подходить к декору комнаты, как к спешной задаче. Получайте удовольствие от самого процесса, продумывая различные варианты декора, планируя и постепенно реализуя свои творческие эксперименты. Такой подход позволит вам создать живой, индивидуальный интерьер и получить массу положительных эмоций и в самом процессе декора комнаты, и конечно же, увидев результат своих трудов.

Стильное деревянное шале

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