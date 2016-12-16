6 частых ошибок в декоре, которых следует избегать

Конечно, каждый делает интерьер под свой вкус, так чтобы чувствовать себя уютно и по-настоящему дома. Но, бывают случайные просчеты в оформлении, которые мы повторяем вновь и вновь, не задумываясь – как можно сделать по-другому. Давайте взглянем на базовые советы дизайнеров по созданию интерьеров, возможно какие-то вещи окажутся интересными и для вашего дома.
Старательно подбирая оттенки интерьера и все детали в комнате мы рискуем создать образ слишком однообразный. Для оживления такого пространства хорошим решением будет использование яркого и оригинального элемента на фоне гармоничной композиции комнаты.
При желании обновить привычный интерьер комнаты самый простой способ – сменить цвет стен. Но не стоит сразу экспериментировать с понравившейся вам краской или отделкой для стен. Вы должны представить как будет выглядеть выбранный оттенок при разном освещении в комнате, в сочетании с мебелью. Для этого лучше сделать пробные выкраски и посмотреть, какой вариант будет наиболее гармоничным.
Разнообразные аксессуары и декоративные вещицы постепенно накапливаются в интерьере и перестают быть украшением наших комнат, занимая слишком много места и визуально утяжеляя пространство. Поэтому обновление интерьера может состоять и в избавлении комнаты от лишних деталей.
Покупая новую мебель, всегда помните о размерах комнаты и пропорциональности элементов. Роскошный диван может оказаться слишком массивным для небольшой комнаты или большая ваза станет излишне яркой для сложившейся композиции интерьера.
Освещение – естественное и искусственное, играет огромную роль в интерьере. Не стоит ограничиваться одним потолочным светильником, разнообразьте интерьер с помощью дополнительных настольных и настенных ламп, оригинальной композиции в углу комнаты.
Не стоит подходить к декору комнаты, как к спешной задаче. Получайте удовольствие от самого процесса, продумывая различные варианты декора, планируя и постепенно реализуя свои творческие эксперименты. Такой подход позволит вам создать живой, индивидуальный интерьер и получить массу положительных эмоций и в самом процессе декора комнаты, и конечно же, увидев результат своих трудов.