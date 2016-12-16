6 частых ошибок в декоре, которых следует избегать

При желании обновить привычный интерьер комнаты самый простой способ – сменить цвет стен. Но не стоит сразу экспериментировать с понравившейся вам краской или отделкой для стен. Вы должны представить как будет выглядеть выбранный оттенок при разном освещении в комнате, в сочетании с мебелью. Для этого лучше сделать пробные выкраски и посмотреть, какой вариант будет наиболее гармоничным.