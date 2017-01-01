До и После: 6 кухонь мечты из ничего!

Мало кто сможет прожить без оборудованной кухни достаточно долго. Фаст-фуд, полуфабрикаты, еда навынос даже из ресторанов и отделы готовой еды в супермаркетах почти решают это проблему для одиночек или пары самостоятельных взрослых. Но когда появляется ребенок, картина существенно меняется. Как бы вы ни любили суши и бургеры, ситуация требует немедленного вмешательства.
По всему миру дизайнеры homify и владельцы квартир, домов и кухонь в них решают проблемы расположения модулей, правильной подсветки и даже количественной составляющей столовых приборов в кухне. Несмотря на то, что только вы знаете, в чем именно нуждается ваша семья и ваша кухня, их опыт вам может пригодиться.
Аккуратная кухня с гарнитуром в скандинавском стиле была достаточно красива и радовала бы хозяев еще достаточно долго, если бы не масштабный ремонт всего дома с перепланировкой.
После перепланировки у кухонного гарнитура в форме буквы Г появился друг – остров на месте старой стены. Несмотря на новую отделку и сам гарнитур, общее настроение от интерьера осталось прежним. Но теперь за внешней скромностью прячется более люксовая начинка.
Думается, вид голых стен со следами клея для плитки, безжизненно висящими кусками старой электропроводки гораздо лучше того интерьера, что мы уже не застали.
Несколько аскетичный дизайн этой кухни показывает серьезный подход к редизайну. Чувствуется, что продуманность расположения всех элементов этого гарнитура учитывает все пожелания владельцев.
Глядя, как трепетно вся Европа реконструирует каменные здания, невольно проникаешься силой архитекторов прошлого. Будто нынешнее поколение просто не в силах снести их творения, потому вынуждено их реконструировать.
В стремлении сохранить особенную атмосферу постройки, вмешательство архитекторов в конструкцию было минимальным. В итоге над зоной кухни разместился кабинет с библиотекой, а столовая получила двойной свет.
Этой кухне досталась небольшая комната с двумя окнами, что налагает некоторые ограничения в расстановке и форме модулей.
Вдоль стены без окна расположили систему шкафов от пола до потолка. Туда поместится все необходимое для готовки и весьма внушительный запас продуктов. Плюс именно в эту «стенку» встроена вся бытовая техника. А столешница с варочной поверхностью и раковиной оказалась вдоль стены с окном.
Этот действительно маленький кухонный уголок даже не имеет окна. Места там явно маловато, потому для хранения задействована и следующая комната.
Разобрав нависающую конструкцию на входе, получилось впустить в интерьер больше солнечного света. Плюс добавлена подсветка столешниц и яркий светильник под потолком. Осовремененный интерьер поражает аутентичным шармом скандинавского домика в лесу.
Странно, что такое сочетание цветов и оттенков было столь популярно. Невыразительность общего образа просто пугает.
Всю кухонную зону оформили как эффектный куб, продолжив столешницы с внешней стороны барной стойкой.
Некоторая скромность конструкции объясняется небольшим бюджетом. Тем не менее, все необходимое есть в наличии и на этой весьма миниатюрной кухне.
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