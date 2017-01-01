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До и После: 6 кухонь мечты из ничего!

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Rustico ( Polcenigo PN ), GRAPHOS_DS GRAPHOS_DS Кухня в стиле модерн Дерево
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Мало кто сможет прожить без оборудованной кухни достаточно долго. Фаст-фуд, полуфабрикаты, еда навынос даже из ресторанов и отделы готовой еды в супермаркетах почти решают это проблему для одиночек или пары самостоятельных взрослых. Но когда появляется ребенок, картина существенно меняется. Как бы вы ни любили суши и бургеры, ситуация требует немедленного вмешательства.

По всему миру дизайнеры homify и владельцы квартир, домов и кухонь в них решают проблемы расположения модулей, правильной подсветки и даже количественной составляющей столовых приборов в кухне. Несмотря на то, что только вы знаете, в чем именно нуждается ваша семья и ваша кухня, их опыт вам может пригодиться.

​До: Маленькая кухня с выходом в сад

Before Replace Your Bathroom
Replace Your Bathroom

Before

Replace Your Bathroom
Replace Your Bathroom
Replace Your Bathroom

Аккуратная кухня с гарнитуром в скандинавском стиле была достаточно красива и радовала бы хозяев еще достаточно долго, если бы не масштабный ремонт всего дома с перепланировкой.

​После: Сканди-шик

After Replace Your Bathroom
Replace Your Bathroom

After

Replace Your Bathroom
Replace Your Bathroom
Replace Your Bathroom

После перепланировки у кухонного гарнитура в форме буквы Г появился друг – остров на месте старой стены. Несмотря на новую отделку и сам гарнитур, общее настроение от интерьера осталось прежним. Но теперь за внешней скромностью прячется более люксовая начинка.

​До: Пришлось убрать все

Before Replace Your Bathroom
Replace Your Bathroom

Before

Replace Your Bathroom
Replace Your Bathroom
Replace Your Bathroom

Думается, вид голых стен со следами клея для плитки, безжизненно висящими кусками старой электропроводки гораздо лучше того интерьера, что мы уже не застали.

​После: Монохромный минимализм

After Replace Your Bathroom
Replace Your Bathroom

After

Replace Your Bathroom
Replace Your Bathroom
Replace Your Bathroom

Несколько аскетичный дизайн этой кухни показывает серьезный подход к редизайну. Чувствуется, что продуманность расположения всех элементов этого гарнитура учитывает все пожелания владельцев.

​До: Кухня в старом амбаре

Rustico ( Polcenigo PN ), GRAPHOS_DS GRAPHOS_DS
GRAPHOS_DS

GRAPHOS_DS
GRAPHOS_DS
GRAPHOS_DS

Глядя, как трепетно вся Европа реконструирует каменные здания, невольно проникаешься силой архитекторов прошлого. Будто нынешнее поколение просто не в силах снести их творения, потому вынуждено их реконструировать.

​После: Брутальный рустик

Rustico ( Polcenigo PN ), GRAPHOS_DS GRAPHOS_DS Кухня в стиле модерн Дерево
GRAPHOS_DS

GRAPHOS_DS
GRAPHOS_DS
GRAPHOS_DS

В стремлении сохранить особенную атмосферу постройки, вмешательство архитекторов в конструкцию было минимальным. В итоге над зоной кухни разместился кабинет с библиотекой, а столовая получила двойной свет.

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​До: Кухня в новом доме

CUCINA MODERNA, VALENTINA BONANDIN STUDIO TECNICO VALENTINA BONANDIN STUDIO TECNICO Кухня в стиле модерн Белый
VALENTINA BONANDIN STUDIO TECNICO

VALENTINA BONANDIN STUDIO TECNICO
VALENTINA BONANDIN STUDIO TECNICO
VALENTINA BONANDIN STUDIO TECNICO

Этой кухне досталась небольшая комната с двумя окнами, что налагает некоторые ограничения в расстановке и форме модулей.

​После: Гениальное решение

CUCINA MODERNA, VALENTINA BONANDIN STUDIO TECNICO VALENTINA BONANDIN STUDIO TECNICO Кухня в стиле модерн Белый
VALENTINA BONANDIN STUDIO TECNICO

VALENTINA BONANDIN STUDIO TECNICO
VALENTINA BONANDIN STUDIO TECNICO
VALENTINA BONANDIN STUDIO TECNICO

Вдоль стены без окна расположили систему шкафов от пола до потолка. Туда поместится все необходимое для готовки и весьма внушительный запас продуктов. Плюс именно в эту «стенку» встроена вся бытовая техника. А столешница с варочной поверхностью и раковиной оказалась вдоль стены с окном.

​До: Маленький кухонный уголок

Abitazione Privata - St. Moritz, Officine Retica di Bosi Filippo & C. s.a.s. Officine Retica di Bosi Filippo & C. s.a.s. Кухня в рустикальном стиле
Officine Retica di Bosi Filippo &amp; C. s.a.s.

Officine Retica di Bosi Filippo & C. s.a.s.
Officine Retica di Bosi Filippo &amp; C. s.a.s.
Officine Retica di Bosi Filippo & C. s.a.s.

Этот действительно маленький кухонный уголок даже не имеет окна. Места там явно маловато, потому для хранения задействована и следующая комната.

​После: Скандинавский шарм

Abitazione Privata - St. Moritz, Officine Retica di Bosi Filippo & C. s.a.s. Officine Retica di Bosi Filippo & C. s.a.s. Кухня в рустикальном стиле
Officine Retica di Bosi Filippo &amp; C. s.a.s.

Officine Retica di Bosi Filippo & C. s.a.s.
Officine Retica di Bosi Filippo &amp; C. s.a.s.
Officine Retica di Bosi Filippo & C. s.a.s.

Разобрав нависающую конструкцию на входе, получилось впустить в интерьер больше солнечного света. Плюс добавлена подсветка столешниц и яркий светильник под потолком. Осовремененный интерьер поражает аутентичным шармом скандинавского домика в лесу.

​До: Сверхтипичная кухня

Kitchen before Katie Malik Interiors
Katie Malik Interiors

Kitchen before

Katie Malik Interiors
Katie Malik Interiors
Katie Malik Interiors

Странно, что такое сочетание цветов и оттенков было столь популярно. Невыразительность общего образа просто пугает.

​После: Минимализм в кубе

Breakfast Bar Katie Malik Interiors Кухня в стиле модерн Дерево Эффект древесины
Katie Malik Interiors

Breakfast Bar

Katie Malik Interiors
Katie Malik Interiors
Katie Malik Interiors

Всю кухонную зону оформили как эффектный куб, продолжив столешницы с внешней стороны барной стойкой.

​После: Простота и функциональность

Kitchen internal view Katie Malik Interiors Кухня в стиле модерн Дерево Эффект древесины
Katie Malik Interiors

Kitchen internal view

Katie Malik Interiors
Katie Malik Interiors
Katie Malik Interiors

Некоторая скромность конструкции объясняется небольшим бюджетом. Тем не менее, все необходимое есть в наличии и на этой весьма миниатюрной кухне.

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