До и После: 6 кухонь мечты из ничего!

Мало кто сможет прожить без оборудованной кухни достаточно долго. Фаст-фуд, полуфабрикаты, еда навынос даже из ресторанов и отделы готовой еды в супермаркетах почти решают это проблему для одиночек или пары самостоятельных взрослых. Но когда появляется ребенок, картина существенно меняется. Как бы вы ни любили суши и бургеры, ситуация требует немедленного вмешательства.

По всему миру дизайнеры homify и владельцы квартир, домов и кухонь в них решают проблемы расположения модулей, правильной подсветки и даже количественной составляющей столовых приборов в кухне. Несмотря на то, что только вы знаете, в чем именно нуждается ваша семья и ваша кухня, их опыт вам может пригодиться.