22 примера обустройства чердака и мансарды

Вы же не надеетесь, построив дом с просторной мансардой, использовать ее для хранения старого дивана и пра-пра-бабушкиного сундука? Мы уверены, что вы хотите сделать там нечто, для чего необычная форма потолка и особая атмосфера станут скорее преимуществом, чем тем, что необходимо компенсировать.
Специалисты homify по архитектуре и дизайну интерьера осознают уникальные возможности мансардного расположения, но тем не менее проектируют там комнаты практически любого назначения, раз за разом удивляя нас невероятно креативным подходом. Варианты обустройства чердачного пространства со всего мира подарят вам вдохновение для обустройства особенного места под крышей вашего дома, которое расширит его функциональность и позволит рационально использовать все имеющиеся уголки.
Последний этаж мансардного типа не только привносит особенную атмосферу в интерьеры. Вид дома с мансардой может превратить стандартную коробку в весьма уютный коттедж, да и забывать про удешевление строительства при таком формате строения тоже не стоит.
Потрясающий вариант дизайна этой 30-метровой мансарды может поразить кого угодно. Подумайте о таком невероятном интерьере у себя на даче! Сауна, камин, диванчик, ванная комната с туалетом – из этой комнаты вообще не хочется выходить, здесь есть даже мини-бар и телевизор!
Такая квартира может быть настоящими апартаментами мечты! Вид на горы и зеленые деревья, красивую улицу, терраса из натурального дерева и диван, с которого можно наблюдать закаты.
Эта интересная ванная комната спроектирована в частном доме, построенном много лет назад. Его реставрацией занимались настоящие профессионалы, которым удалось и сохранить аутентичность, и добавить комфорта.
Еще одна комната в том же доме является детской спальней с отдельным чердачным этажом. Кстати, «двойные» мансарды под кровлей очень популярны в Голландии, так как очень дешевы в постройке.
Казалось быть, люкс, глянец и минимализм не могут воцариться в доме постройки 1890 года. Оказывается, для профессионалов нет ничего невозможного!
В поисках гармонии
Эта атмосферная ванная комната расположена на мансарде загородного дома и изысканно сочетает стили шале и минимализм.
Еще одна очень уютная комната на мансарде является спальней. В ней морская цветовая гамма оправдала себя на 100%, создав атмосферу летнего домика.
Удобная и современная ванная на мансарде – залог удобства во всем доме.
Шикарная кухня с подсветкой неоновой нитью и красивыми светильниками на потолке может стать отличным дополнением и вашей мансарды.
А детская на мансарде – это и вовсе настоящий райский уголок, принадлежащий вашему любимому малышу. Размеры комнаты – менее 13 кв. метров, а сколько в ней романтизма и эстетики!
Стиль американский винтаж идеально подходит для дизайна интерьера загородного деревянного дома, а для мансарды – тем более.
Тем временем, минимализм и параметрика дают возможность сделать из мансарды ультра-технологичный мастер-сьют с отдельной гостиной, гардеробной и ванной комнатой при спальне.
Если вы любите французский стиль, очарование Парижа и стиль Второй Империи, обязательно оформите свою спальню именно так – с будуаром, тяжелыми сиреневыми шторами и шикарным керамическим паркетом.
А поклонникам американских и канадских современных лофтов мы хотим показать эту квартиру, полную лаконичных линий и модных оттенков.
Скандинавский стиль в дизайне интерьера может наилучшим образом сделать из темной и маленькой мансарды прекрасное место для жизни.
Еще один прекрасный вариант мансарды в данном случае оформлен в стиле модерн. Лаконичные линии гипсокартона позволяют скрасить любые асимметричные детали, даже сделать красивые ниши там, где нужно.
При этом стиль шале идеально подходит для больших загородных домов, особенно если они построены из дерева.
Эта потрясающая вторая гостиная на мансарде может стать прототипом и для гостиной в вашем собственном доме.
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