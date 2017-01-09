22 примера обустройства чердака и мансарды

Вы же не надеетесь, построив дом с просторной мансардой, использовать ее для хранения старого дивана и пра-пра-бабушкиного сундука? Мы уверены, что вы хотите сделать там нечто, для чего необычная форма потолка и особая атмосфера станут скорее преимуществом, чем тем, что необходимо компенсировать.

Специалисты homify по архитектуре и дизайну интерьера осознают уникальные возможности мансардного расположения, но тем не менее проектируют там комнаты практически любого назначения, раз за разом удивляя нас невероятно креативным подходом. Варианты обустройства чердачного пространства со всего мира подарят вам вдохновение для обустройства особенного места под крышей вашего дома, которое расширит его функциональность и позволит рационально использовать все имеющиеся уголки.

Последний этаж мансардного типа не только привносит особенную атмосферу в интерьеры. Вид дома с мансардой может превратить стандартную коробку в весьма уютный коттедж, да и забывать про удешевление строительства при таком формате строения тоже не стоит.