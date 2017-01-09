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22 примера обустройства чердака и мансарды

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Спальня в стиле минимализм
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Вы же не надеетесь, построив дом с просторной мансардой, использовать ее для хранения старого дивана и пра-пра-бабушкиного сундука? Мы уверены, что вы хотите сделать там нечто, для чего необычная форма потолка и особая атмосфера станут скорее преимуществом, чем тем, что необходимо компенсировать.

Специалисты homify по архитектуре и дизайну интерьера осознают уникальные возможности мансардного расположения, но тем не менее проектируют там комнаты практически любого назначения, раз за разом удивляя нас невероятно креативным подходом. Варианты обустройства чердачного пространства со всего мира подарят вам вдохновение для обустройства особенного места под крышей вашего дома, которое расширит его функциональность и позволит рационально использовать все имеющиеся уголки.

Последний этаж мансардного типа не только привносит особенную атмосферу в интерьеры. Вид дома с мансардой может превратить стандартную коробку в весьма уютный коттедж, да и забывать про удешевление строительства при таком формате строения тоже не стоит.

Приватный СПА-салон с сауной

Dachbodenausbau , schulz.rooms schulz.rooms Спа в стиле модерн
schulz.rooms

schulz.rooms
schulz.rooms
schulz.rooms

Потрясающий вариант дизайна этой 30-метровой мансарды может поразить кого угодно. Подумайте о таком невероятном интерьере у себя на даче! Сауна, камин, диванчик, ванная комната с туалетом – из этой комнаты вообще не хочется выходить, здесь есть даже мини-бар и телевизор!

Потрясающая гостиная

Villa am Rhein – Straßenansicht, Architekturbüro Lehnen Architekturbüro Lehnen Гостиная в стиле модерн
Architekturbüro Lehnen

Architekturbüro Lehnen
Architekturbüro Lehnen
Architekturbüro Lehnen

Такая квартира может быть настоящими апартаментами мечты! Вид на горы и зеленые деревья, красивую улицу, терраса из натурального дерева и диван, с которого можно наблюдать закаты.

Атмосферная ванная комната

Restauratie en verbouw van voormalig Gemeentehuis Oudenrijn, De Meern, op ten noort blijdenstein architecten op ten noort blijdenstein architecten Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
op ten noort blijdenstein architecten

op ten noort blijdenstein architecten
op ten noort blijdenstein architecten
op ten noort blijdenstein architecten

Эта интересная ванная комната спроектирована в частном доме, построенном много лет назад. Его реставрацией занимались настоящие профессионалы, которым удалось и сохранить аутентичность, и добавить комфорта.

Уютная детская с дополнительным чердаком

Restauratie en verbouw van voormalig Gemeentehuis Oudenrijn, De Meern, op ten noort blijdenstein architecten op ten noort blijdenstein architecten Спальня в стиле модерн
op ten noort blijdenstein architecten

op ten noort blijdenstein architecten
op ten noort blijdenstein architecten
op ten noort blijdenstein architecten

Еще одна комната в том же доме является детской спальней с отдельным чердачным этажом. Кстати, «двойные» мансарды под кровлей очень популярны в Голландии, так как очень дешевы в постройке.

Невероятная ванная комната

Kerkstraat te Amsterdam, Architectenbureau Vroom Architectenbureau Vroom Спальня в классическом стиле
Architectenbureau Vroom

Architectenbureau Vroom
Architectenbureau Vroom
Architectenbureau Vroom

Казалось быть, люкс, глянец и минимализм не могут воцариться в доме постройки 1890 года. Оказывается, для профессионалов нет ничего невозможного!

Роскошный люкс

" В поисках гармонии" Samarina projects Ванная комната в стиле минимализм
Samarina projects

В поисках гармонии

Samarina projects
Samarina projects
Samarina projects

Эта атмосферная ванная комната расположена на мансарде загородного дома и изысканно сочетает стили шале и минимализм.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Очаровательная спальня

Дизайн интерьера коттеджа, Студия авторского дизайна ASHE Home Студия авторского дизайна ASHE Home Спальня в эклектичном стиле
Студия авторского дизайна ASHE Home

Дизайн интерьера коттеджа

Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home

Еще одна очень уютная комната на мансарде является спальней. В ней морская цветовая гамма оправдала себя на 100%, создав атмосферу летнего домика.

Рационально спланированная ванная

Таунхаус в Подмосковье, Студия авторского дизайна ASHE Home Студия авторского дизайна ASHE Home Ванная комната в эклектичном стиле
Студия авторского дизайна ASHE Home

Таунхаус в Подмосковье

Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home

Удобная и современная ванная на мансарде – залог удобства во всем доме.

Современная кухня-столовая

Как оформить интерьер кухни на мансарде Студия дизайна ROMANIUK DESIGN Балкон и терраса в стиле модерн
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

Как оформить интерьер кухни на мансарде

Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

Шикарная кухня с подсветкой неоновой нитью и красивыми светильниками на потолке может стать отличным дополнением и вашей мансарды.

Французский шарм

homify Детская комнатa в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

А детская на мансарде – это и вовсе настоящий райский уголок, принадлежащий вашему любимому малышу. Размеры комнаты – менее 13 кв. метров, а сколько в ней романтизма и эстетики!

Винтажный шик

Дизайн-проект интерьера загородного дома., Катя Волкова Катя Волкова Спальня в эклектичном стиле
Катя Волкова

Дизайн-проект интерьера загородного дома.

Катя Волкова
Катя Волкова
Катя Волкова

Стиль американский винтаж идеально подходит для дизайна интерьера загородного деревянного дома, а для мансарды – тем более.

Оттенки серого

homify Спальня в стиле минимализм
homify

homify
homify
homify

Тем временем, минимализм и параметрика дают возможность сделать из мансарды ультра-технологичный мастер-сьют с отдельной гостиной, гардеробной и ванной комнатой при спальне.

Парижский шик

Таунхаус в г.Краснодар, Design Studio Details Design Studio Details Спальня в эклектичном стиле
Design Studio Details

Таунхаус в г.Краснодар

Design Studio Details
Design Studio Details
Design Studio Details

Если вы любите французский стиль, очарование Парижа и стиль Второй Империи, обязательно оформите свою спальню именно так – с будуаром, тяжелыми сиреневыми шторами и шикарным керамическим паркетом.

Двойной размер

Двухуровневая спальня lab21studio Спальня в эклектичном стиле
lab21studio

Двухуровневая спальня

lab21studio
lab21studio
lab21studio

А поклонникам американских и канадских современных лофтов мы хотим показать эту квартиру, полную лаконичных линий и модных оттенков.

Кантри-рай

Дом для ПМЖ всего 67 кв.м. Home in the Woods Гостиная в скандинавском стиле Дерево Белый
Home in the Woods

Дом для ПМЖ всего 67 кв.м.

Home in the Woods
Home in the Woods
Home in the Woods

Скандинавский стиль в дизайне интерьера может наилучшим образом сделать из темной и маленькой мансарды прекрасное место для жизни.

Мужское королевство

UMBAU LEO_66 MFH in 50823 köln ehrenfeld, beissel schmidt architekten beissel schmidt architekten Гостиная в стиле модерн
beissel schmidt architekten

beissel schmidt architekten
beissel schmidt architekten
beissel schmidt architekten

Еще один прекрасный вариант мансарды в данном случае оформлен в стиле модерн. Лаконичные линии гипсокартона позволяют скрасить любые асимметричные детали, даже сделать красивые ниши там, где нужно.

Эффектная эклектика

Гостиная Дизайн студия Алексея Каверина Гостиная в скандинавском стиле ​Дом из бруса
Дизайн студия Алексея Каверина

Гостиная

Дизайн студия Алексея Каверина
Дизайн студия Алексея Каверина
Дизайн студия Алексея Каверина

При этом стиль шале идеально подходит  для больших загородных домов, особенно если они построены из дерева.

Современный рустик

Кабинет rudakova.ru Рабочий кабинет в рустикальном стиле Дерево Зеленый кабинет,рустик,деревянный дом,шале,загородный дом,английский стиль,шотландская клетка
rudakova.ru

Кабинет

rudakova.ru
rudakova.ru
rudakova.ru

Эта потрясающая вторая гостиная на мансарде может стать прототипом и для гостиной в вашем собственном доме.

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