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Дизайн ванной комнаты в стиле рустик

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Дизан-проект шикарного дома в стиле шале, GM-interior GM-interior Ванная комната в стиле кантри
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Признаемся честно, гораздо больше рельефного камня с острыми сколами и дерева, которое темнеет со временем или рыжеет под маслом, мы любим глянец и качественную полировку внутри интерьеров, которые легко поддерживать на должном уровне чистоты и визуального порядка.

Готичные интерьеры, пугающие нависающей каменной громадой или грубосколоченные столы, погружающие в атмосферу русских сказок, не совсем вписываются в нашу картинку идеального интерьера ванной комнаты. Потому современный рустик живет в тесном тандеме с модерном и минимализмом, иногда даже становясь нежным французским провансом или разновидностью кантри из любой другой страны.

Дизайнеры интерьера, чутко отслеживая современные тренды, складывающиеся из реальных предпочтений реальных людей, тоже уже не делают ставку на брутальную атмосферность аутентичного рустика. Для интерьера  вашей ванной комнаты они предлагают варианты, восхищающие естественно-природной атмосферой, но подающие рустик в более люксовом исполнении.

Уже много лет рустик не является бюджетным стилем. Не смотря на то, что его истоки – в мастерстве ручного труда, теперь его нарочитая грубоватость все же имитация. А из-за того, что этого почти невозможно достичь в условиях массового производства, декор и мебель в стиле рустик резко взлетает в цене. Особенно это касается габаритной мебели из массива. Накладывает отпечаток и уровень спроса, превращая интерьеры в стиле рустик в эксклюзивные варианты для избранных, строящих дорогостоящие коттеджи.

Осветить фонариками и усыпать лепестками роз этот тернистый путь помогают современные технологии. Благодаря многочисленным открытиям в разных областях науки стали доступны по цене невероятно качественные имитации камня и дерева. Именно на них строится большинство интерьеров в стиле рустик или с его элементами. Возможно, память предков достраивает визуальную картинку сложно-сочиненного «природного» интерьера, потому мы реально чувствует мощь и силу даже в комнате, наполненной искуснейшими подделками. Современный мир именно таков, и это совсем не плохо.

Каменные плиты на стенах

Casa en San Marco, Ruben Valdemarin Arquitecto Ruben Valdemarin Arquitecto Ванная комната в стиле модерн
Ruben Valdemarin Arquitecto

Ruben Valdemarin Arquitecto
Ruben Valdemarin Arquitecto
Ruben Valdemarin Arquitecto

Камень на камне

L'envers du décor, Pixcity Pixcity Ванная в средиземноморском стиле
Pixcity

Pixcity
Pixcity
Pixcity

Швейцарский люкс

Departamento DL , kababie arquitectos kababie arquitectos Ванная комнатаВанны и душевые
kababie arquitectos

kababie arquitectos
kababie arquitectos
kababie arquitectos

Минимализм с брутальной вставкой

Дом по Рублево-Успенскому шоссе , GM-interior GM-interior Ванная комната в эклектичном стиле
GM-interior

Дом по Рублево-Успенскому шоссе

GM-interior
GM-interior
GM-interior

Очаровательный рустик

Лофт в Акбердино, Студия авторского дизайна ASHE Home Студия авторского дизайна ASHE Home Ванная в стиле лофт
Студия авторского дизайна ASHE Home

Лофт в Акбердино

Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home

Рустик в формате люкс

Лофт в Акбердино, Студия авторского дизайна ASHE Home Студия авторского дизайна ASHE Home Ванная в стиле лофт
Студия авторского дизайна ASHE Home

Лофт в Акбердино

Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home

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Эклектичный прованс

Дизайн интерьера коттеджа, Студия авторского дизайна ASHE Home Студия авторского дизайна ASHE Home Ванная комната в эклектичном стиле
Студия авторского дизайна ASHE Home

Дизайн интерьера коттеджа

Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home

Блистательный рустик

Загородный дом с стиле шале, Студия авторского дизайна ASHE Home Студия авторского дизайна ASHE Home Ванная комната в рустикальном стиле
Студия авторского дизайна ASHE Home

Загородный дом с стиле шале

Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home

Брутальный микс

Душевая и ванная комнаты класса люкс Студия дизайна ROMANIUK DESIGN Ванная в стиле лофт Коричневый
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

Душевая и ванная комнаты класса люкс

Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

Роскошь в стиле шале

Дизан-проект шикарного дома в стиле шале, GM-interior GM-interior Ванная комната в стиле кантри
GM-interior

Дизан-проект шикарного дома в стиле шале

GM-interior
GM-interior
GM-interior

Безупречная симметрия

homify Ванная в стиле лофт
homify

homify
homify
homify

Поэтика современности

Интерьер санузла Tatiana Zaitseva Design Studio Ванная комната в стиле минимализм Плитка Коричневый освещение ванной,пол в ванной комнате,теплые цвета,цвета стен
Tatiana Zaitseva Design Studio

Интерьер санузла

Tatiana Zaitseva Design Studio
Tatiana Zaitseva Design Studio
Tatiana Zaitseva Design Studio

Простая геометрия

Проект квартиры для молодой пары с ребенком., Katerina Butenko Katerina Butenko Ванная комната в эклектичном стиле
Katerina Butenko

Проект квартиры для молодой пары с ребенком.

Katerina Butenko
Katerina Butenko
Katerina Butenko

Райский рустик

Дизайн-проект ванной комнаты. Пентхаус., Катя Волкова Катя Волкова Ванная комната в эклектичном стиле
Катя Волкова

Дизайн-проект ванной комнаты. Пентхаус.

Катя Волкова
Катя Волкова
Катя Волкова

Рустик плюс индастриал

steep 5 MARTINarchitects Ванная в стиле лофт
MARTINarchitects

steep 5

MARTINarchitects
MARTINarchitects
MARTINarchitects

Средиземноморский шарм

Ванная комната rudakova.ru Спа в рустикальном стиле Известняк Бежевый рустик,шале,ванна,душевая кабина,кругляк,деревянный дом
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Ванная комната

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Чистота образа

Среда обитания, rudakova.ru rudakova.ru Ванная комната в эклектичном стиле мрамор,травертин,душевая,мраморный пол,мозаика
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Среда обитания

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Удивительная гармония

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Архитектор Татьяна Стащук

Шале. Загородный дом. Москва

Архитектор Татьяна Стащук
Архитектор Татьяна Стащук
Архитектор Татьяна Стащук
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