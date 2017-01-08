Дизайн ванной комнаты в стиле рустик

Признаемся честно, гораздо больше рельефного камня с острыми сколами и дерева, которое темнеет со временем или рыжеет под маслом, мы любим глянец и качественную полировку внутри интерьеров, которые легко поддерживать на должном уровне чистоты и визуального порядка.

Готичные интерьеры, пугающие нависающей каменной громадой или грубосколоченные столы, погружающие в атмосферу русских сказок, не совсем вписываются в нашу картинку идеального интерьера ванной комнаты. Потому современный рустик живет в тесном тандеме с модерном и минимализмом, иногда даже становясь нежным французским провансом или разновидностью кантри из любой другой страны.

Дизайнеры интерьера, чутко отслеживая современные тренды, складывающиеся из реальных предпочтений реальных людей, тоже уже не делают ставку на брутальную атмосферность аутентичного рустика. Для интерьера вашей ванной комнаты они предлагают варианты, восхищающие естественно-природной атмосферой, но подающие рустик в более люксовом исполнении.

Уже много лет рустик не является бюджетным стилем. Не смотря на то, что его истоки – в мастерстве ручного труда, теперь его нарочитая грубоватость все же имитация. А из-за того, что этого почти невозможно достичь в условиях массового производства, декор и мебель в стиле рустик резко взлетает в цене. Особенно это касается габаритной мебели из массива. Накладывает отпечаток и уровень спроса, превращая интерьеры в стиле рустик в эксклюзивные варианты для избранных, строящих дорогостоящие коттеджи.

Осветить фонариками и усыпать лепестками роз этот тернистый путь помогают современные технологии. Благодаря многочисленным открытиям в разных областях науки стали доступны по цене невероятно качественные имитации камня и дерева. Именно на них строится большинство интерьеров в стиле рустик или с его элементами. Возможно, память предков достраивает визуальную картинку сложно-сочиненного «природного» интерьера, потому мы реально чувствует мощь и силу даже в комнате, наполненной искуснейшими подделками. Современный мир именно таков, и это совсем не плохо.