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10 бюджетных пристроек к дому

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
extension and refurbishment of Victorian flat, Urban Creatures : Architects Urban Creatures : Architects Дома в стиле модерн Дерево
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Вы готовы пристроить к своему дому дополнительные квадратные метры, но застряли на этапе планирования? Обидно иметь финансовые возможности и участок, который можно использовать для расширения дома и сидеть в ожидании  гениальной идеи дизайна. На помощь вам придут профессионалы homify со всего света! Они спроектировали и реализовали такие невероятные варианты пристроек к дому, что вы не сможете жаловаться на отсутствие источника вдохновения. Убедитесь сами!

​Самый простой вариант

Rear Extension Phi Architects
Phi Architects

Rear Extension

Phi Architects
Phi Architects
Phi Architects

При ремонте дома владельцы хотели сделать перепланировку и увеличить площадь остекления, в том числе и для открытой зоны кухни-столовой-гостиной. Но архитекторы пошли дальше, предложив построить в этом месте модуль, выступающий из общего объема здания. Плюс новая стеклянная стена в теплое время года складывается гармошкой!

​Двойная высота

Primrose Hill, House Extension, Jeff Kahane + Associates Jeff Kahane + Associates
Jeff Kahane + Associates

Primrose Hill, House Extension

Jeff Kahane + Associates
Jeff Kahane + Associates
Jeff Kahane + Associates

На снимке этого, к сожалению, не видно, но эта небольшая пристройка создана в 2 этажа. Потому внизу получилась просторная комната для 5 велосипедов, а наверху – столовая  со стеклянной стеной и крышей.

Эффектный тандем

living room extension Urban Creatures : Architects Дома в стиле модерн Дерево
Urban Creatures : Architects

living room extension

Urban Creatures : Architects
Urban Creatures : Architects
Urban Creatures : Architects

При ремонте этого роскошного викторианского дома с собственным садом появилась пристройка, позволившая организовать в ней просторную комнату открытой планировки для кухни, столовой и гостиной. Обратите внимание, сколь удачно подобрана отделка для новой конструкции.

​Эко-люкс в городе

Side extension build in timber frame Affleck Property Services Дома в стиле модерн
Affleck Property Services

Side extension build in timber frame

Affleck Property Services
Affleck Property Services
Affleck Property Services

Этот вариант реализован в пространстве между домами, вследствие чего один из них получил кухню-столовую со вторым светом и дверьми в виде гармошки и уютную комнату с мягким подоконником на уровне второго этажа.

​Поближе к саду

Single Storey Extension, Roxborough Rd II, London Building Renovation London Building Renovation Дома в стиле модерн
London Building Renovation

Single Storey Extension, Roxborough Rd II

London Building Renovation
London Building Renovation
London Building Renovation

Лондонская застройка из таунхаусов наделяет каждый из домов небольшим участком. Именно за счет части его площади получилось построить просто огромную дополнительную комнату, разместив здесь в модном формате современной открытой планировки кухню, столовую и гостиную. Остекления по новому фасаду было недостаточно, поэтому в кровле есть световые окна.

​Расширение кухни и ванной комнаты

Looks like it was always there! homify Дома в стиле модерн extension
homify

Looks like it was always there!

homify
homify
homify

Скромная пристройка со стандартным окном и обычной дверью прячет в себе новую кухню и ванную комнату. Время требует больше комфорта и простора! Световые окна в кровле есть и здесь.

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​Пристройка с модной террасой

Private House - Holland Park , New Images Architects New Images Architects Балкон и терраса в стиле модерн
New Images Architects

Private House – Holland Park

New Images Architects
New Images Architects
New Images Architects

Здесь изменения коснулись и самого сада. Решив, что природное окружение благотворно сработает и в формате скромных посадок по периметру, оставшуюся после пристройки дополнительной комнаты часть участка превратили в невероятно красивую террасу в минималистичном стиле.

​Органичное соседство

Gallowhill Extension, Claire McLuckie Architect Claire McLuckie Architect
Claire McLuckie Architect

Gallowhill Extension

Claire McLuckie Architect
Claire McLuckie Architect
Claire McLuckie Architect

45 квадратов этого домика цвета морской волны понадобились для кухни, домашнего офиса и ванной комнаты. Что сказать – мечта фрилансера!

​Стеклянный куб

Pivot Door and Frameless Glass Box Extension Maxlight Дома в стиле модерн
Maxlight

Pivot Door and Frameless Glass Box Extension

Maxlight
Maxlight
Maxlight

Сложная стеклянная конструкция подарила своим владельцам просто невероятные виды на соседние дома и дополнительные квадратные метры, что ценятся в густонаселенной Европе.

​Застекленный балкон

Wintergarten Wipro Serra, Eco Wintergärten Eco Wintergärten Зимний сад в стиле модерн Алюминий / Цинк
Eco Wintergärten

Eco Wintergärten
Eco Wintergärten
Eco Wintergärten

Простота конструкции весьма впечатляет. Используя трехкамерные стеклопакеты и «теплый пол», подобное можно воплотить и у нас. А если эта пристройка планируется для квартиры на втором этаже (что тоже уже случается в наших городах), то лучше договориться с соседями снизу. Уверены, он оценит ваш креатив!

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