10 бюджетных пристроек к дому

Вы готовы пристроить к своему дому дополнительные квадратные метры, но застряли на этапе планирования? Обидно иметь финансовые возможности и участок, который можно использовать для расширения дома и сидеть в ожидании гениальной идеи дизайна. На помощь вам придут профессионалы homify со всего света! Они спроектировали и реализовали такие невероятные варианты пристроек к дому, что вы не сможете жаловаться на отсутствие источника вдохновения. Убедитесь сами!
При ремонте дома владельцы хотели сделать перепланировку и увеличить площадь остекления, в том числе и для открытой зоны кухни-столовой-гостиной. Но архитекторы пошли дальше, предложив построить в этом месте модуль, выступающий из общего объема здания. Плюс новая стеклянная стена в теплое время года складывается гармошкой!
На снимке этого, к сожалению, не видно, но эта небольшая пристройка создана в 2 этажа. Потому внизу получилась просторная комната для 5 велосипедов, а наверху – столовая со стеклянной стеной и крышей.
При ремонте этого роскошного викторианского дома с собственным садом появилась пристройка, позволившая организовать в ней просторную комнату открытой планировки для кухни, столовой и гостиной. Обратите внимание, сколь удачно подобрана отделка для новой конструкции.
Этот вариант реализован в пространстве между домами, вследствие чего один из них получил кухню-столовую со вторым светом и дверьми в виде гармошки и уютную комнату с мягким подоконником на уровне второго этажа.
Лондонская застройка из таунхаусов наделяет каждый из домов небольшим участком. Именно за счет части его площади получилось построить просто огромную дополнительную комнату, разместив здесь в модном формате современной открытой планировки кухню, столовую и гостиную. Остекления по новому фасаду было недостаточно, поэтому в кровле есть световые окна.
Скромная пристройка со стандартным окном и обычной дверью прячет в себе новую кухню и ванную комнату. Время требует больше комфорта и простора! Световые окна в кровле есть и здесь.
Здесь изменения коснулись и самого сада. Решив, что природное окружение благотворно сработает и в формате скромных посадок по периметру, оставшуюся после пристройки дополнительной комнаты часть участка превратили в невероятно красивую террасу в минималистичном стиле.
45 квадратов этого домика цвета морской волны понадобились для кухни, домашнего офиса и ванной комнаты. Что сказать – мечта фрилансера!
Сложная стеклянная конструкция подарила своим владельцам просто невероятные виды на соседние дома и дополнительные квадратные метры, что ценятся в густонаселенной Европе.
Простота конструкции весьма впечатляет. Используя трехкамерные стеклопакеты и «теплый пол», подобное можно воплотить и у нас. А если эта пристройка планируется для квартиры на втором этаже (что тоже уже случается в наших городах), то лучше договориться с соседями снизу. Уверены, он оценит ваш креатив!
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