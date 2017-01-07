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До и После: Капитальный ремонт квартиры

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Resultado de Reforma Integral en Madrid, Traber Obras Traber Obras
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Самостоятельный ремонт — штука сложная. Кажется, вроде продумал все, но подкоркой чувствуешь, что элемент неожиданности в этой затее все-таки присутствует. И к сожалению, нет никакой уверенности в том, что эта самая неожиданность будет приятной.

Доверяя ремонт профессионалам, мы избавляемся от множества хлопот по своевременной доставке всех материалов к месту действий и по совместимости всех модулей (особенно это касается сантехники со всеми фитингами). Найдя дизайнера с созвучным нашим мечтам портфолио, нам остается только выбрать картинку из нескольких предложенных и сказать восторженное WOW на стадии готовности. Нам остается только жить и радоваться, что самое ценное достояние — ваше время — не ушло на истеричный ор по поводу неровно положенной плитки или полуночные сомнения об оттенке краски после высыхания. А вы можете заняться тем, в чем действительно знаете толк — квартальным отчетом, обзвоном потенциальных клиентов или самым лучшим борщом по версии ваших друзей и родственников.

И пока вы размышляете, кому из профессионалов доверить
перепланировку и ремонт своей квартиры, посмотрим на впечатляющий результат от испанской студии Traber Obras, стараниями которой владельцы получили квартиру, которая полностью соответствует их мечтам о современной, комфортабельной квартире с нужной им планировкой.

До и после: Перепланировка

Resultado de Reforma Integral en Madrid, Traber Obras Traber Obras
Traber Obras

Traber Obras
Traber Obras
Traber Obras

В результате перепланировки в этой квартире была создана открытая зона для гостиной и столовой по центру, из которой ведут двери в детскую, кухню и ванную комнату с главной спальней. Несущие колонны еще придется обыграть в интерьере, но, согласитесь, это маленькая плата за простор.

До и после: Лаконичная отделка

Resultado de Reforma Integral en Madrid, Traber Obras Traber Obras
Traber Obras

Traber Obras
Traber Obras
Traber Obras

Несмотря на то, что ремонт делался тотальный, с полным выносом всего, в результате чего были вывезены просто горы строительного мусора, отделка выбрана очень простая. Оштукатуренные и покрашенные в светлый оттенок стены, качественный ламинат на всем пространстве (кроме ванной комнаты и кухни), новенькие окна и двери не потребовали непосильных вложений от владельцев этой квартиры.

До и после: Присоединение лоджии

Resultado de Reforma Integral en Madrid, Traber Obras Traber Obras
Traber Obras

Traber Obras
Traber Obras
Traber Obras

Сделав просторную лоджию частью жилого пространства, удалось не только заполучить дополнительные квадратные метры. Разбив оконное пространство на части и установив перегородку, получилось впустить солнечный свет не только в кухню, но и соседствующую с ней ванную комнату. В кухне вдоль обеих стен расположили модули гарнитура от пола до потолка, использовав пространство на 100%. Столь рациональная комбинация встроенных элементов, тумб и подвесных шкафчиков достойна восхищения.

До и после: Рациональное соседство

Resultado de Reforma Integral en Madrid, Traber Obras Traber Obras
Traber Obras

Traber Obras
Traber Obras
Traber Obras

Всегда поражаешься, когда видишь, как голые кирпичные стены прячутся под изысканной отделкой, превращая пустое пространство в потрясающий интерьер. Осознание того, что это сделали своими руками обычные люди, возвращает веру в человечество.

До и после: Расширение ванной комнаты

Resultado de Reforma Integral en Madrid, Traber Obras Traber Obras
Traber Obras

Traber Obras
Traber Obras
Traber Obras

Благодаря переносу стен на несколько сантиметров, в ванной не только появилось окно для освещения и проветривания. Это расширение позволило очень удобно разместить здесь все необходимое.

До и после: Кухня

Resultado de Reforma Integral en Madrid, Traber Obras Traber Obras
Traber Obras

Traber Obras
Traber Obras
Traber Obras

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До и после: Редизайн кухни сложной планировки
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