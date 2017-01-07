До и После: Капитальный ремонт квартиры

Самостоятельный ремонт — штука сложная. Кажется, вроде продумал все, но подкоркой чувствуешь, что элемент неожиданности в этой затее все-таки присутствует. И к сожалению, нет никакой уверенности в том, что эта самая неожиданность будет приятной.
Доверяя ремонт профессионалам, мы избавляемся от множества хлопот по своевременной доставке всех материалов к месту действий и по совместимости всех модулей (особенно это касается сантехники со всеми фитингами). Найдя дизайнера с созвучным нашим мечтам портфолио, нам остается только выбрать картинку из нескольких предложенных и сказать восторженное WOW на стадии готовности. Нам остается только жить и радоваться, что самое ценное достояние — ваше время — не ушло на истеричный ор по поводу неровно положенной плитки или полуночные сомнения об оттенке краски после высыхания. А вы можете заняться тем, в чем действительно знаете толк — квартальным отчетом, обзвоном потенциальных клиентов или самым лучшим борщом по версии ваших друзей и родственников.
И пока вы размышляете, кому из профессионалов доверить
перепланировку и ремонт своей квартиры, посмотрим на впечатляющий результат от испанской студии Traber Obras, стараниями которой владельцы получили квартиру, которая полностью соответствует их мечтам о современной, комфортабельной квартире с нужной им планировкой.
В результате перепланировки в этой квартире была создана открытая зона для гостиной и столовой по центру, из которой ведут двери в детскую, кухню и ванную комнату с главной спальней. Несущие колонны еще придется обыграть в интерьере, но, согласитесь, это маленькая плата за простор.
Несмотря на то, что ремонт делался тотальный, с полным выносом всего, в результате чего были вывезены просто горы строительного мусора, отделка выбрана очень простая. Оштукатуренные и покрашенные в светлый оттенок стены, качественный ламинат на всем пространстве (кроме ванной комнаты и кухни), новенькие окна и двери не потребовали непосильных вложений от владельцев этой квартиры.
Сделав просторную лоджию частью жилого пространства, удалось не только заполучить дополнительные квадратные метры. Разбив оконное пространство на части и установив перегородку, получилось впустить солнечный свет не только в кухню, но и соседствующую с ней ванную комнату. В кухне вдоль обеих стен расположили модули гарнитура от пола до потолка, использовав пространство на 100%. Столь рациональная комбинация встроенных элементов, тумб и подвесных шкафчиков достойна восхищения.
Всегда поражаешься, когда видишь, как голые кирпичные стены прячутся под изысканной отделкой, превращая пустое пространство в потрясающий интерьер. Осознание того, что это сделали своими руками обычные люди, возвращает веру в человечество.
Благодаря переносу стен на несколько сантиметров, в ванной не только появилось окно для освещения и проветривания. Это расширение позволило очень удобно разместить здесь все необходимое.
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