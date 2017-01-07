До и После: Капитальный ремонт квартиры

Самостоятельный ремонт — штука сложная. Кажется, вроде продумал все, но подкоркой чувствуешь, что элемент неожиданности в этой затее все-таки присутствует. И к сожалению, нет никакой уверенности в том, что эта самая неожиданность будет приятной.

Доверяя ремонт профессионалам, мы избавляемся от множества хлопот по своевременной доставке всех материалов к месту действий и по совместимости всех модулей (особенно это касается сантехники со всеми фитингами). Найдя дизайнера с созвучным нашим мечтам портфолио, нам остается только выбрать картинку из нескольких предложенных и сказать восторженное WOW на стадии готовности. Нам остается только жить и радоваться, что самое ценное достояние — ваше время — не ушло на истеричный ор по поводу неровно положенной плитки или полуночные сомнения об оттенке краски после высыхания. А вы можете заняться тем, в чем действительно знаете толк — квартальным отчетом, обзвоном потенциальных клиентов или самым лучшим борщом по версии ваших друзей и родственников.

И пока вы размышляете, кому из профессионалов доверить

перепланировку и ремонт своей квартиры, посмотрим на впечатляющий результат от испанской студии Traber Obras, стараниями которой владельцы получили квартиру, которая полностью соответствует их мечтам о современной, комфортабельной квартире с нужной им планировкой.