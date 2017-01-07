​Дешевые и дорогие: реальные цены на деревянные кухни

В этой Книге Идей мы собрали для вас 17 уникальных проектов по дизайну кухонь и комплектации гарнитуров. Дерево до сих пор остается самым популярным материалом для создания кухонной мебели, будь то ДСП, МДФ, ЛДСП или массив.
Сейчас цена на современные кухни размером 2,4-2,6 метра начинается с 12 тысяч рублей за гарнитур со стандартными модулями. Минимальный гарнитур, если постараться, можно даже купить за 8 тысяч рублей (2-2,2 м), в среднем около 15 тысяч рублей. Дорогие кухни в классическом стиле легко могут стоить и 200, и 300 тысяч рублей и при этом быть декорированы на любителя.
Дешевле всего, как ни странно, стоят самые модные современные кухни двух типов – с имитацией ценных пород дерева и с яркими комбинированными фасадами. Например, низ зебрано + верх белый матовый (минимализм), или низ белый глянцевый + вверх мятный или апельсиновый (модерн), или низ шоколадный палисандр + верх красный винный (шале). Эти, на удивление самые дешевые кухни в РФ, подходят для реализации стилей минимализм, модерн, кантри, шале. Где найти такую кухню? Посмотрите на фабрики «Вавилон», «Эра», Stolline, «Интерьер-Центр», иногда есть шикарные распродажи (с 50 тысяч до 25 тысяч рублей) от фабрики «Вардек». Для каждого из регионов есть свои фабрики с дешевой мебелью, если эти вам не подошли по расположению.
Такой гарнитур можно легко купить от фабрики типа «Вардек» по цене от 9 тысяч рублей за маленький гарнитур. Столовая на шесть персон обойдется еще в 15 тысяч рублей.
Особенно аристократичный английский кантри будет стоить дороже и потребует обращения в другую фирму. Стоимость такого гарнитура маленького формата – от 18 тысяч рублей.
Интересный французский стиль с двухцветными нейтральными фасадами и буфетными шкафчиками, немецкими механизмами и столешницей под камень будет стоить от 30 тысяч рублей.
Triumph
Такой гарнитур маленького формата вы не найдете по цене менее, чем в 80 тысяч рублей. Тогда как тот, что представлен выше, обойдется уже в 500 тысяч рублей.
В то же время американский кантри можно получить по цене от 20-40 тысяч рублей за небольшой гарнитур, но придется поискать.
Модную комбинацию из глянца и дерева сейчас на маленький бюджет достать сложно, поэтому вам подойдут лишь брендовые гарнитуры от 150 тысяч рублей за средний формат.
Немного трюфельного оттенка на кухне создаст атмосферу, как в хорошей кофейне. Стоимость такого гарнитура – от 20-30 тысяч рублей за маленький формат.
Суоми
Если вас интересуют столешницы под мрамор, высокие модули и пеналы, готовьте не меньше 80 тысяч рублей, а в минимальном формате – около 40 тысяч рублей.
Marble
Рококо – это стиль для дизайна кухонь с позолотой и высокими верхними шкафчиками. Он стоит еще дороже классики: от 100 тысяч рублей за маленькую кухню и от 800 тысяч рублей за кухню на 20 кв. метров.
Еще один классический вариант кухни стоит примерно столько же, сколько предыдущий. Здесь тоже есть модуль для встроенного холодильника, уникальный и очень красивый буфетный шкафчик над плитой и само обрамление зоны плиты с плоской вытяжкой.
Praga
Стиль модерн начинается от 6 тысяч рублей за маленький гарнитур шириной в 2 метра. Чтобы получить и хорошее качество, и современный дизайн, а также достаточный размер, потребуется около 18-24 тысяч рублей за кухню длиной в 2,6 метра, с комбинированными фасадами дерево+белый.
Такие кухни очень легко встретить в американских и канадских коттеджах, которые тяготеют к стилю ар-деко. Стоимость их достаточна велика, но они все-таки отстают от стандартной классики и рококо примерно в два раза. Так, минимальная сумма за гарнитур – около 40 тысяч рублей.
Чемпион Парк
Современные и идущие в ногу со временем фабрики предлагают нам имитацию ценных пород дерева по цене практически обычной кухни. Так, начинаясь примерно от 12-18 тысяч рублей, они доходят до 100 тысяч рублей за гарнитур различной функциональности и размера.
Стиль прованс очень популярен в РФ, но кухни такого стиля бывают очень дорогими – около 200 тысяч рублей за гарнитур, как на фотографии выше, или от 60 тысяч рублей за минимальный формат.
Такую кухню можно найти в большинстве современных американских коттеджей. Стоимость минимального формата достаточно низка – около 18 тысяч рублей.
Возвращаясь к дорогой классике, мы находим цену около 25 тысяч рублей за погонный метр или около 50 тысяч рублей за минимальный гарнитур.
С более утонченными вариантами европейского дизайна цену получается понизить до 25-30 тысяч рублей за минимальный размер.
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