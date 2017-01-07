​Дешевые и дорогие: реальные цены на деревянные кухни

В этой Книге Идей мы собрали для вас 17 уникальных проектов по дизайну кухонь и комплектации гарнитуров. Дерево до сих пор остается самым популярным материалом для создания кухонной мебели, будь то ДСП, МДФ, ЛДСП или массив.

Сейчас цена на современные кухни размером 2,4-2,6 метра начинается с 12 тысяч рублей за гарнитур со стандартными модулями. Минимальный гарнитур, если постараться, можно даже купить за 8 тысяч рублей (2-2,2 м), в среднем около 15 тысяч рублей. Дорогие кухни в классическом стиле легко могут стоить и 200, и 300 тысяч рублей и при этом быть декорированы на любителя.

Дешевле всего, как ни странно, стоят самые модные современные кухни двух типов – с имитацией ценных пород дерева и с яркими комбинированными фасадами. Например, низ зебрано + верх белый матовый (минимализм), или низ белый глянцевый + вверх мятный или апельсиновый (модерн), или низ шоколадный палисандр + верх красный винный (шале). Эти, на удивление самые дешевые кухни в РФ, подходят для реализации стилей минимализм, модерн, кантри, шале. Где найти такую кухню? Посмотрите на фабрики «Вавилон», «Эра», Stolline, «Интерьер-Центр», иногда есть шикарные распродажи (с 50 тысяч до 25 тысяч рублей) от фабрики «Вардек». Для каждого из регионов есть свои фабрики с дешевой мебелью, если эти вам не подошли по расположению.