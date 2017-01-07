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​Дешевые и дорогие: реальные цены на деревянные кухни

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Квартира в ЖК "Таежный", Бюро9 - Екатерина Ялалтынова Бюро9 - Екатерина Ялалтынова Гостиная в классическом стиле Многоцветный
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В этой Книге Идей мы собрали для вас 17 уникальных проектов по дизайну кухонь и комплектации гарнитуров. Дерево до сих пор остается самым популярным материалом для создания кухонной мебели, будь то ДСП, МДФ, ЛДСП или массив.

Сейчас цена на современные кухни размером 2,4-2,6 метра начинается с 12 тысяч рублей за гарнитур со стандартными модулями. Минимальный гарнитур, если постараться, можно даже купить за 8 тысяч рублей (2-2,2 м), в среднем около 15 тысяч рублей. Дорогие кухни в классическом стиле легко могут стоить и 200, и 300 тысяч рублей и при этом быть декорированы на любителя. 

Дешевле всего, как ни странно, стоят самые модные современные кухни двух типов – с имитацией ценных пород дерева и с яркими комбинированными фасадами. Например, низ зебрано + верх белый матовый (минимализм), или низ белый глянцевый + вверх мятный или апельсиновый (модерн), или низ шоколадный палисандр + верх красный винный (шале). Эти, на удивление самые дешевые кухни в РФ, подходят для реализации стилей минимализм, модерн, кантри, шале. Где найти такую кухню? Посмотрите на фабрики «Вавилон», «Эра», Stolline, «Интерьер-Центр», иногда есть шикарные распродажи (с 50 тысяч до 25 тысяч рублей) от фабрики «Вардек». Для каждого из регионов есть свои фабрики с дешевой мебелью, если эти вам не подошли по расположению.

​Кухня в стиле кантри

Casa Amancay Ι San Martín de los Andes, Neuquén. Argentina., Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén Столовая комната в стиле кантри Дерево Коричневый
Patagonia Log Homes – Arquitectos – Neuquén

Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén
Patagonia Log Homes – Arquitectos – Neuquén
Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén

Такой гарнитур можно легко купить от фабрики типа «Вардек» по цене от 9 тысяч рублей за маленький гарнитур. Столовая на шесть персон обойдется еще в 15 тысяч рублей.

​Английский кантри

Cocina con Estilo, Silvina Lightowler - Diseño a medida Silvina Lightowler - Diseño a medida Кухня в классическом стиле Серый
Silvina Lightowler – Diseño a medida

Silvina Lightowler - Diseño a medida
Silvina Lightowler – Diseño a medida
Silvina Lightowler - Diseño a medida

Особенно аристократичный английский кантри будет стоить дороже и потребует обращения в другую фирму. Стоимость такого гарнитура маленького формата – от 18 тысяч рублей.

​Элегантность и шик

Гостинная Бюро9 - Екатерина Ялалтынова Гостиная в классическом стиле Многоцветный
Бюро9 – Екатерина Ялалтынова

Гостинная

Бюро9 - Екатерина Ялалтынова
Бюро9 – Екатерина Ялалтынова
Бюро9 - Екатерина Ялалтынова

Интересный французский стиль с двухцветными нейтральными фасадами и буфетными шкафчиками, немецкими механизмами и столешницей под камень будет стоить от 30 тысяч рублей.

​Классика в белом цвете

Кухня "Triumph" Студия дизайна Дарьи Одарюк Кухни в эклектичном стиле Многоцветный
Студия дизайна Дарьи Одарюк

Кухня Triumph

Студия дизайна Дарьи Одарюк
Студия дизайна Дарьи Одарюк
Студия дизайна Дарьи Одарюк

Такой гарнитур маленького формата вы не найдете по цене менее, чем в 80 тысяч рублей. Тогда как тот, что представлен выше, обойдется уже в 500 тысяч рублей.

​Американский кантри

Кораллы,море и песок..., Marina Sarkisyan Marina Sarkisyan Кухни в эклектичном стиле
Marina Sarkisyan

Кораллы,море и песок…

Marina Sarkisyan
Marina Sarkisyan
Marina Sarkisyan

В то же время американский кантри можно получить по цене от 20-40 тысяч рублей за небольшой гарнитур, но придется поискать.

​Глянец + дерево: комби-кухня

Дизайн интерьера коттеджа, Студия авторского дизайна ASHE Home Студия авторского дизайна ASHE Home Кухни в эклектичном стиле
Студия авторского дизайна ASHE Home

Дизайн интерьера коттеджа

Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home

Модную комбинацию из глянца и дерева сейчас на маленький бюджет достать сложно, поэтому вам подойдут лишь брендовые гарнитуры от 150 тысяч рублей за средний формат.

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​Элегантная Голландия

Квартира в жилом доме на ул. Ленина, Студия авторского дизайна ASHE Home Студия авторского дизайна ASHE Home Кухни в эклектичном стиле
Студия авторского дизайна ASHE Home

Квартира в жилом доме на ул. Ленина

Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home

Немного трюфельного оттенка на кухне создаст атмосферу, как в хорошей кофейне. Стоимость такого гарнитура – от 20-30 тысяч рублей за маленький формат.

​Транситионал

Квартира в ЖК "Суоми", Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко Кухни в эклектичном стиле
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Квартира в ЖК Суоми

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Если вас интересуют столешницы под мрамор, высокие модули и пеналы, готовьте не меньше 80 тысяч рублей, а в минимальном формате – около 40 тысяч рублей.

​Акценты рококо

Кухня "Marble" Студия дизайна Дарьи Одарюк Кухня в классическом стиле Многоцветный
Студия дизайна Дарьи Одарюк

Кухня Marble

Студия дизайна Дарьи Одарюк
Студия дизайна Дарьи Одарюк
Студия дизайна Дарьи Одарюк

Рококо – это стиль для дизайна кухонь с позолотой и высокими верхними шкафчиками. Он стоит еще дороже классики: от 100 тысяч рублей за маленькую кухню и от 800 тысяч рублей за кухню на 20 кв. метров.

Французский шик

Квартира в ЖК ФилиЧета, MARION STUDIO MARION STUDIO Кухни в эклектичном стиле Многоцветный
MARION STUDIO

Квартира в ЖК ФилиЧета

MARION STUDIO
MARION STUDIO
MARION STUDIO

Еще один классический вариант кухни стоит примерно столько же, сколько предыдущий. Здесь тоже есть модуль для встроенного холодильника, уникальный и очень красивый буфетный шкафчик над плитой и само обрамление зоны плиты с плоской вытяжкой.

​Модерн

Квартира - студия "Praga" 2GO Design Studio Кухня в стиле модерн Пластик Белый
2GO Design Studio

Квартира – студия Praga

2GO Design Studio
2GO Design Studio
2GO Design Studio

Стиль модерн начинается от 6 тысяч рублей за маленький гарнитур шириной в 2 метра. Чтобы получить и хорошее качество, и современный дизайн, а также достаточный размер, потребуется около 18-24 тысяч рублей за кухню длиной в 2,6 метра, с комбинированными фасадами дерево+белый.

​Ар-деко

Кухня homify Кухни в эклектичном стиле Дерево Бежевый
homify

Кухня

homify
homify
homify

Такие кухни очень легко встретить в американских и канадских коттеджах, которые тяготеют к стилю ар-деко. Стоимость их достаточна велика, но они все-таки отстают от стандартной классики и рококо примерно в два раза. Так, минимальная сумма за гарнитур – около 40 тысяч рублей.

​Имитация ценных пород дерева

Однушка ЖК "Чемпион Парк", Y.F.architects Y.F.architects Гостиная в стиле минимализм
Y.F.architects

Однушка ЖК Чемпион Парк

Y.F.architects
Y.F.architects
Y.F.architects

Современные и идущие в ногу со временем фабрики предлагают нам имитацию ценных пород дерева по цене практически обычной кухни. Так, начинаясь примерно от 12-18 тысяч рублей, они доходят до 100 тысяч рублей за гарнитур различной функциональности и размера.

​Прованс в белых тонах

Кухня rudakova.ru Кухня в рустикальном стиле Изделия из древесины Эффект древесины кухня,рустик,деревянный дом,прованс,загородный дом,напольная плитка,белая кухня,римские шторы
rudakova.ru

Кухня

rudakova.ru
rudakova.ru
rudakova.ru

Стиль прованс очень популярен в РФ, но кухни такого стиля бывают очень дорогими – около 200 тысяч рублей за гарнитур, как на фотографии выше, или от 60 тысяч рублей за минимальный формат.

​Американский современный

Дом у озера, rudakova.ru rudakova.ru Кухни в эклектичном стиле
rudakova.ru

Дом у озера

rudakova.ru
rudakova.ru
rudakova.ru

Такую кухню можно найти в большинстве современных американских коттеджей. Стоимость минимального формата достаточно низка – около 18 тысяч рублей.

​Шоколадное царство

Коттедж в Сысерти, Ирина Шаманова Ирина Шаманова Кухня в рустикальном стиле
Ирина Шаманова

Коттедж в Сысерти

Ирина Шаманова
Ирина Шаманова
Ирина Шаманова

Возвращаясь к дорогой классике, мы находим цену около 25 тысяч рублей за погонный метр или около 50 тысяч рублей за минимальный гарнитур.

Европейская эстетика

Кухня МАРИНА ПОКЛОНЦЕВА Кухня в классическом стиле
МАРИНА ПОКЛОНЦЕВА

Кухня

МАРИНА ПОКЛОНЦЕВА
МАРИНА ПОКЛОНЦЕВА
МАРИНА ПОКЛОНЦЕВА

С более утонченными вариантами европейского дизайна цену получается понизить до 25-30 тысяч рублей за минимальный размер.

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