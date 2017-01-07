​10 принципов разумного строительства теплого дома

Для начала поговорим о том, как наши соотечественники пытаются решить проблему холодного дома и что из этого получается. Все идеи такого рода мы рассортировали по списку, а далее описываем неизбежные последствия.

– Строят подвал. В итоге он оказывается очень сырым, отапливать его очень дорого, так как он не утеплен, а сырость поднимается наверх. Построить качественный подвал стоит в 3 раза дороже, чем представляется на первый взгляд.

– Поднимают цоколь. Если вы не хотите тратиться на хорошие герметики, это ваш единственный вариант, но вовсе не самый удобный и современный.

– Ставят маленькие окна. Пытаясь сэкономить на отоплении и самих окнах, в итоге покупают проект с заложенными однокамерными (!!!) стеклопакетами, что само по себе в 10 раз холоднее, чем огромное окно во всю стену с трехкамерным.

– Пытаются вернуться к традициям. Ставни, огромные чердаки, деревянное строительство сами по себе не сделают ваш дом теплее и могут быть использованы, лишь если вся ваша семья действительно любит деревенский стиль.

– Строят дом с толстыми стенами. Современные технологии утепления не требуют слишком толстых стен, а если вы сами выбрали материал, из которого придется строить стены по-толще, то хотя бы признайтесь, что это именно ваше решение.

– Делают крышу с большим уклоном. Расчеты по тому, какой именно уклон нужен в вашем климате, обычно свободно доступны в Интернете, и нет смысла делать уклон больше, чем необходимо. Тем не менее, плоская крыша также остается привлекательным вариантом с легкой эксплуатацией.