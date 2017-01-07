​10 принципов разумного строительства теплого дома

Для вас тоже идеальная зима начинается с образа шикарного шале с камином, удивительного горного пейзажа или красивого маленького коттеджа на заснеженном пляже? Если вы, как и мы, грезите архитектурными образами, вам наверняка будет интересно углубиться и в практичную сторону вопроса – как построить теплый и дешевый дом в РФ.
Кроме того, дом должен быть не просто теплым, но еще и бюджетным. Самые дешевые проекты с лучшим соотношением цены, размеров и качества являются мансардными. Утепление кровли здесь стоит не так дорого, как возведение целого этажа, а иногда и в разы дешевле.
Для начала поговорим о том, как наши соотечественники пытаются решить проблему холодного дома и что из этого получается. Все идеи такого рода мы рассортировали по списку, а далее описываем неизбежные последствия.
– Строят подвал. В итоге он оказывается очень сырым, отапливать его очень дорого, так как он не утеплен, а сырость поднимается наверх. Построить качественный подвал стоит в 3 раза дороже, чем представляется на первый взгляд.
– Поднимают цоколь. Если вы не хотите тратиться на хорошие герметики, это ваш единственный вариант, но вовсе не самый удобный и современный.
– Ставят маленькие окна. Пытаясь сэкономить на отоплении и самих окнах, в итоге покупают проект с заложенными однокамерными (!!!) стеклопакетами, что само по себе в 10 раз холоднее, чем огромное окно во всю стену с трехкамерным.
– Пытаются вернуться к традициям. Ставни, огромные чердаки, деревянное строительство сами по себе не сделают ваш дом теплее и могут быть использованы, лишь если вся ваша семья действительно любит деревенский стиль.
– Строят дом с толстыми стенами. Современные технологии утепления не требуют слишком толстых стен, а если вы сами выбрали материал, из которого придется строить стены по-толще, то хотя бы признайтесь, что это именно ваше решение.
– Делают крышу с большим уклоном. Расчеты по тому, какой именно уклон нужен в вашем климате, обычно свободно доступны в Интернете, и нет смысла делать уклон больше, чем необходимо. Тем не менее, плоская крыша также остается привлекательным вариантом с легкой эксплуатацией.
Многих удивит, что расположение в сердце соснового бора позволяет уменьшить затраты на отопление по сравнению с открытой местностью. И дело здесь вовсе не в температурах, а в ветре, который выдувает тепло. Тем не менее, для современных энергоэффективных домов оба варианта оказываются почти идентичным.
Данные элементы вашего дома мы настоятельно советуем располагать в отдельном здании с отдельным выходом через улицу, чтобы влага не стала вашим постоянным спутником в спальне!
На данный момент минеральная вата является прекрасным современным инструментом для создания теплого, даже энергоэффективного пассивного дома.
Многие современные системы отопления бывают завязаны на систему «теплого пола», которая делают жизнь в загородном доме гораздо более приятной, чем в городской квартире. Так, и газовый котел, и тепловой насос, и электрический котел смогут отапливать дом с помощью «теплого пола».
Тогда как в гостиной, в столовой и на кухне вы наверняка захотите поставить крупные стеклопакеты и двери-слайдеры, в спальнях вы можете ограничиться дверьми со стеклами в пол шириной около 80-160 см, что будет оптимальным решением.
Трехкамерный стеклопакет и качественный монтаж действительно позволяют использовать панорамное остекление в нашем климате, с холодами -20 и даже -30, с вьюгами в феврале и долгой весной, которая все никак не желает переходить в лето.
Конечно же, деревянные дома имеют определенные преимущества перед блочными, кирпичными, монолитными, но при этом их нельзя назвать действительно самыми теплыми, так как добиться энергоэффективности можно при любом методе строительства примерно за ту же сумму. Даже более того, большинство проектов домов из бруса, что мы видим в интернете – это все же люксовые варианты, и если не брать столь высокую планку, то в попытке сэкономить мы рискуем получить не шале, а бюджетный кантри.
Плоские крыши прекрасно выдерживают большие слои снега, если сделаны по всем правилам. Тогда как для ремонта скатных крыш понадобится менять саму конструкцию, пускай и частично, плоская крыша нуждается лишь в профилактической заливке герметиком.
Таким образом, и для Сибири, и для Урала, и для средней полосы у вас есть возможность поставить любой тип крыши для дома – вопрос лишь в стиле и вкусе. Правда, в регионах плоская кровля может оказаться дороже, если специалистов по данному вопросу мало.
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