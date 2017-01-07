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​10 принципов разумного строительства теплого дома

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Projekt Witek - mały dom, wielkie wrażenie!, Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Дома в стиле модерн
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Для вас тоже идеальная зима начинается с образа шикарного шале с камином, удивительного горного пейзажа или красивого маленького коттеджа на заснеженном пляже? Если вы, как и мы, грезите архитектурными образами, вам наверняка будет интересно углубиться и в практичную сторону вопроса – как построить теплый и дешевый дом в РФ.

Мансарда: так дешевле

Realizzazioni, DBIOSTUDIO DBIOSTUDIO
DBIOSTUDIO

DBIOSTUDIO
DBIOSTUDIO
DBIOSTUDIO

Кроме того, дом должен быть не просто теплым, но еще и бюджетным. Самые дешевые проекты с лучшим соотношением цены, размеров и качества являются мансардными. Утепление кровли здесь стоит не так дорого, как возведение целого этажа, а иногда и в разы дешевле.

​Меры предосторожности и их последствия

Sanierung und Umbau eines 250 Jahre alten Bauernhauses im Allgäu, Prof. Peter Tausch Prof. Peter Tausch Коридор, прихожая и лестница в стиле кантри
Prof. Peter Tausch

Prof. Peter Tausch
Prof. Peter Tausch
Prof. Peter Tausch

Для начала поговорим о том, как наши соотечественники пытаются решить проблему холодного дома и что из этого получается. Все идеи такого рода мы рассортировали по списку, а далее описываем неизбежные последствия.

– Строят подвал. В итоге он оказывается очень сырым, отапливать его очень дорого, так как он не утеплен, а сырость поднимается наверх. Построить качественный подвал стоит в 3 раза дороже, чем представляется на первый взгляд.

– Поднимают цоколь. Если вы не хотите тратиться на хорошие герметики, это ваш единственный вариант, но вовсе не самый удобный и современный.

– Ставят маленькие окна. Пытаясь сэкономить на отоплении и самих окнах, в итоге покупают проект с заложенными однокамерными (!!!) стеклопакетами, что само по себе в 10 раз холоднее, чем огромное окно во всю стену с трехкамерным.

– Пытаются вернуться к традициям. Ставни, огромные чердаки, деревянное строительство сами по себе не сделают ваш дом теплее и могут быть использованы, лишь если вся ваша семья действительно любит деревенский стиль.

– Строят дом с толстыми стенами. Современные технологии утепления не требуют слишком толстых стен, а если вы сами выбрали материал, из которого придется строить стены по-толще, то хотя бы признайтесь, что это именно ваше решение.

– Делают крышу с большим уклоном. Расчеты по тому, какой именно уклон нужен в вашем климате, обычно свободно доступны в Интернете, и нет смысла делать уклон больше, чем необходимо. Тем не менее, плоская крыша также остается привлекательным вариантом с легкой эксплуатацией.

​Ландшафтное утепление

Penthouse mit Weitblick, Glanzer ZT GmbH Glanzer ZT GmbH Дома в стиле модерн
Glanzer ZT GmbH

Glanzer ZT GmbH
Glanzer ZT GmbH
Glanzer ZT GmbH

Многих удивит, что расположение в сердце соснового бора позволяет уменьшить затраты на отопление по сравнению с открытой местностью. И дело здесь вовсе не в температурах, а в ветре, который выдувает тепло. Тем не менее, для современных энергоэффективных домов оба варианта оказываются почти идентичным.

​Сауна, джакузи, крытый бассейн

Alvhem Mäkleri & Interiör - balcony Magdalena Kosidlo Гостиная в скандинавском стиле
Magdalena Kosidlo

Alvhem Mäkleri & Interiör – balcony

Magdalena Kosidlo
Magdalena Kosidlo
Magdalena Kosidlo

Данные элементы вашего дома мы настоятельно советуем располагать в отдельном здании с отдельным выходом через улицу, чтобы влага не стала вашим постоянным спутником в спальне!

Утепление: минеральная вата

OPEN HOUSE, THE WHITE HOUSE american dream homes gmbh THE WHITE HOUSE american dream homes gmbh Дома в стиле кантри
THE WHITE HOUSE american dream homes gmbh

THE WHITE HOUSE american dream homes gmbh
THE WHITE HOUSE american dream homes gmbh
THE WHITE HOUSE american dream homes gmbh

На данный момент минеральная вата является прекрасным современным инструментом для создания теплого, даже энергоэффективного пассивного дома.

«Теплый пол»: спасение от дискомфорта

Haus in Hoffnungsthal Aussenbereich, Architekt Dipl.Ing. Udo J. Schmühl Architekt Dipl.Ing. Udo J. Schmühl Дома в классическом стиле
Architekt Dipl.Ing. Udo J. Schmühl

Architekt Dipl.Ing. Udo J. Schmühl
Architekt Dipl.Ing. Udo J. Schmühl
Architekt Dipl.Ing. Udo J. Schmühl

Многие современные системы отопления бывают завязаны на систему «теплого пола», которая делают жизнь в загородном доме гораздо более приятной, чем в городской квартире. Так, и газовый котел, и тепловой насос, и электрический котел смогут отапливать дом с помощью «теплого пола».

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Формат окон: современный комби

Villa in Overath, Architekturbüro Schlesinger Architekturbüro Schlesinger
Architekturbüro Schlesinger

Architekturbüro Schlesinger
Architekturbüro Schlesinger
Architekturbüro Schlesinger

Тогда как в гостиной, в столовой и на кухне вы наверняка захотите поставить крупные стеклопакеты и двери-слайдеры, в спальнях вы можете ограничиться дверьми со стеклами в пол шириной около 80-160 см, что будет оптимальным решением.

Панорамное остекление: не бойтесь

homify Гостиницы в скандинавском стиле Галереи
homify

homify
homify
homify

Трехкамерный стеклопакет и качественный монтаж действительно позволяют использовать панорамное остекление в нашем климате, с холодами -20 и даже -30, с вьюгами в феврале и долгой весной, которая все никак не желает переходить в лето.

Теплый дом – деревянный дом!

Denkmalgeschützte historische Bäckerei "altes Nigglhaus" Bj. 1564 in Fischbachau, betterhouse betterhouse Дома в стиле кантри
betterhouse

betterhouse
betterhouse
betterhouse

Конечно же, деревянные дома имеют определенные преимущества перед блочными, кирпичными, монолитными, но при этом их нельзя назвать действительно самыми теплыми, так как добиться энергоэффективности можно при любом методе строительства примерно за ту же сумму. Даже более того, большинство проектов домов из бруса, что мы видим в интернете – это все же люксовые варианты, и если не брать столь высокую планку, то в попытке сэкономить мы рискуем получить не шале, а бюджетный кантри.

​Плоская или с резким скатом?

Projekt Witek - mały dom, wielkie wrażenie!, Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Дома в стиле модерн
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Плоские крыши прекрасно выдерживают большие слои снега, если сделаны по всем правилам. Тогда как для ремонта скатных крыш понадобится менять саму конструкцию, пускай и частично, плоская крыша нуждается лишь в профилактической заливке герметиком.

Таким образом, и для Сибири, и для Урала, и для средней полосы у вас есть возможность поставить любой тип крыши для дома – вопрос лишь в стиле и вкусе. Правда, в регионах плоская кровля может оказаться дороже, если специалистов по данному вопросу мало.

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