​23 модных материала для отделки стен

Небольшую геометричность и объемность такого рода панелям дает нестандартная конструкция и расположение. Так, некоторые из них утоплены внутрь, другие – выступают несколькими гранями, в зависимости от формы самой панели.

Деревянные панели такого типа могут быть квадратными, ромбовидными, в форме сот, даже круглыми с дополнительными вставками, а также имитировать черепицу, гонт (шингл).