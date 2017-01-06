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​23 модных материала для отделки стен

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Дом в легкой классике., MARTINarchitects MARTINarchitects Ванная в классическом стиле
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Разнообразие материалов для отделки стен неподготовленного человека может просто испугать. Чтобы в магазине ваши глаза не разбежались, советуем ознакомиться с доступными вариантами еще до похода туда. Сегодня мы расскажем о самых удивительных из них, что будут модными в сезоне 2017-2019 гг.

​Стеклообои

Квартира Art Deco, GM-interior GM-interior Гостиные в эклектичном стиле
GM-interior

Квартира Art Deco

GM-interior
GM-interior
GM-interior

Потрясающие стеклообои имеют рельеф, орнамент и выглядят просто идеально в люксовом интерьере, стилях минимализм, ар-деко, некоторых этнических. Основу таких обоев составляет кварц, что делает их очень износостойкими. Стеклообои можно красить до 5 раз.

​Элементные мозаичные панели

homify Спальня в стиле модерн Серый
homify

homify
homify
homify

Такие панели могут быть изготовлены из различных материалов – как искусственных, так и натуральных. Очень популярны панели из полиуретана, позволяющие составлять красивые узоры и собирающиеся из маленьких элементов.

​Геометричные деревянные панели

Трехкомнатная квартира в Москве, Decor&Design Decor&Design Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
Decor&amp;Design

Трехкомнатная квартира в Москве

Decor&Design
Decor&amp;Design
Decor&Design

Небольшую геометричность и объемность такого рода панелям дает нестандартная конструкция и расположение. Так, некоторые из них утоплены внутрь, другие – выступают несколькими гранями, в зависимости от формы самой панели.

Деревянные панели такого типа могут быть квадратными, ромбовидными, в форме сот, даже круглыми с дополнительными вставками, а также имитировать черепицу, гонт (шингл).

​Молдинги

Визуализации проекта Удалёнки в Москве, Alyona Musina Alyona Musina Гостиная в стиле модерн
Alyona Musina

Визуализации проекта Удалёнки в Москве

Alyona Musina
Alyona Musina
Alyona Musina

Для создания неоклассического и классического интерьеров вам не обойтись без молдингов. Чаще всего встречаются панели из пластика и полиуретана (и полистирола), а мраморные, гипсовые и деревянные используются лишь в исторических интерьерах.

​Керамогранитная плитка

Сантехника, мебель и керамическая плитка в интерьере для ванной комнаты YOUSUPOVA Ванная комната в эклектичном стиле
YOUSUPOVA

Сантехника, мебель и керамическая плитка в интерьере для ванной комнаты

YOUSUPOVA
YOUSUPOVA
YOUSUPOVA

Керамогранитная плитка для стен в ванной или кухонного фартука может быть особенно практичным решением. Уборка здесь сводится к простому протиранию, а варианты окрасок для дизайнера неисчислимы. Очень популярен керамогранит, имитирующий ценные породы камня – черный и белый мрамор, например.  Есть и керамогранит под дерево, который выглядит очень современно и весьма натурально!

​Модные наклейки

"Мягкий минимализм" Samarina projects Спальня в стиле минимализм
Samarina projects

Мягкий минимализм

Samarina projects
Samarina projects
Samarina projects

Современные интерьеры на основе однотонных стен нуждаются в акценте – геометрическом или цветовом, на ваш вкус. Так, профессиональные наклейки (вовсе не детские, а люксовые, по цене от 15 тысяч рублей за «панно»), смогут украсить комнату невероятно шикарным образом.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Грифельная стена

Интерьер таунхауса под Уфой, Студия авторского дизайна ASHE Home Студия авторского дизайна ASHE Home Кухни в эклектичном стиле
Студия авторского дизайна ASHE Home

Интерьер таунхауса под Уфой

Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home

С помощью грифельной краски любого цвета в детской, на кухне, в кабинете можно создать красивую доску для заметок.

Шикарные панели с имитацией ценных пород древесины

homify Спальня в стиле минимализм
homify

homify
homify
homify

Штукатурка под кирпич

Дизайн квартиры "Сочные акценты" Samarina projects Кухня в стиле минимализм
Samarina projects

Дизайн квартиры Сочные акценты

Samarina projects
Samarina projects
Samarina projects

Венецианская штукатурка

Квартира в ЖК Сосны, Студия авторского дизайна ASHE Home Студия авторского дизайна ASHE Home Спальня в эклектичном стиле
Студия авторского дизайна ASHE Home

Квартира в ЖК Сосны

Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home

Облицовочный кирпич

Визуализации проекта 3х комнатной квартиры, Alyona Musina Alyona Musina Спальня в стиле модерн
Alyona Musina

Визуализации проекта 3х комнатной квартиры

Alyona Musina
Alyona Musina
Alyona Musina

Настенная мебель из МДФ и ДСП

Лофт в Акбердино, Студия авторского дизайна ASHE Home Студия авторского дизайна ASHE Home Спальня в стиле лофт
Студия авторского дизайна ASHE Home

Лофт в Акбердино

Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home

​Натуральное дерево

loft is loft MARTINarchitects
MARTINarchitects

loft is loft

MARTINarchitects
MARTINarchitects
MARTINarchitects

Натуральное дерево может оформить ваши стены в самых разных вариациях. Один из самых популярных и эффектных вариантов – горизонтальная отделка досками с покрытием маслом в богатый, насыщенный тон с оттенком карамели или шоколада, или же выбеленные или серые доски.

​Стеновые панели под дерево

Дизайн интерьера коттеджа, Студия авторского дизайна ASHE Home Студия авторского дизайна ASHE Home Гостиные в эклектичном стиле
Студия авторского дизайна ASHE Home

Дизайн интерьера коттеджа

Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home

Есть также панели из ДСП и МДФ, которые популярны для имитаций деревянных панелей. Они отлично подойдут под такие стили в дизайне интерьера, как модерн, минимализм, американский, кантри, шале, имитируя любую породу дерева любого оттенка.

​Глянцевые панели

Две современные спальни в одной квартире homify Спальня в стиле минимализм Белый
homify

Две современные спальни в одной квартире

homify
homify
homify

Еще один интересный вид отделки – глянцевые декоративные панели, они могут стать шикарным дополнением любого интерьера. Обычно такие панели очень тонкие, эластичные и очень хорошо отражают свет. Они могут имитировать как тонированное зеркало, так и дерево, камень или почти любой другой материал.

​Барельефы, гипсовый декор

Интерьер квартиры в стиле Эклектики, Belimov-Gushchin Andrey Belimov-Gushchin Andrey Гостиные в эклектичном стиле
Belimov-Gushchin Andrey

Интерьер квартиры в стиле Эклектики

Belimov-Gushchin Andrey
Belimov-Gushchin Andrey
Belimov-Gushchin Andrey

Для более насыщенного интерьера с элементами античности или классики мы советуем использовать барельефы и гипсовый декор. Лучше всего крупные элементы смотрятся в таких стилях, как эклектика и фьюжн.

​Текстильные обои

homify Спальня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Шелковые, льняные, хлопковые, из велюра – такие обои могут быть особенно атмосферными и шикарными, ухаживать за ними достаточно просто, а дополнительный бонус в том, что они являются экологически чистыми. В интерьере тканевая отделка выглядит дорого и эксклюзивно.

Есть обои с уникальными росписями, с имитацией шкуры, меха, натурального камня или крокодиловой кожи.

​Параметрические панели

Гостиная homify Гостиная в стиле лофт Дерево Коричневый гостиная
homify

Гостиная

homify
homify
homify

В отличии от 3d панелей с повторяющимся узором, параметрика вовсе не должна быть симметричной, но сделанной на основе машинного расчета. Так, удивительные деревянные панели с эффектами земного рельефа или волн, биологических форм очень популярны в современных интерьерах.

​Роспись стен

Проект пентхауса. Столовая, Katerina Butenko Katerina Butenko Кухня в классическом стиле
Katerina Butenko

Проект пентхауса. Столовая

Katerina Butenko
Katerina Butenko
Katerina Butenko

Потрясающая роспись стен может проводиться только настоящим мастером. Пока панно и отдельные декоративные элементы популярны и востребованы в формате евроремонта, люксовые интерьеры уже осваивают новый виток эволюции – удивительную роспись с имитацией ценных пород камня или художественной интерпретации различных настроений.

​Текстильные панели

Дизайн-проект гостевой комнаты., Катя Волкова Катя Волкова Спальня в эклектичном стиле
Катя Волкова

Дизайн-проект гостевой комнаты.

Катя Волкова
Катя Волкова
Катя Волкова

Очень популярным решением для спальни стали модные текстильные панели, которые могут занимать даже всю стену с изголовьем. Эти панели отлично подходят и для детской комнаты, а иногда даже для кабинета.

​3D-панели из полиуретана

квартира в ЖК Квартал 918 Y.F.architects Ванная в стиле лофт Серый санузел,плитка под бетон,душевая,стиральная машина,рельефная плитка
Y.F.architects

квартира в ЖК Квартал 918

Y.F.architects
Y.F.architects
Y.F.architects

Для стилей модерн и минимализм самым шикарным выбором будут панели из полиуретана со встроенной подсветкой. Они подходят даже для ванных комнат и могут быть выкрашены в любой цвет.

​ДВП

homify Гостиная в стиле минимализм
homify

homify
homify
homify

Уникальные люксовые ДВП-панели могут создавать потрясающие акцентные стены для гостиных, коридоров и даже спален. Среди них есть изоляционные, твердые и полутвердые, отделочные, подходящие для интерьеров.

​Мозаика

Дом в легкой классике MARTINarchitects Ванная в классическом стиле
MARTINarchitects

Дом в легкой классике

MARTINarchitects
MARTINarchitects
MARTINarchitects

Один из самых эстетичных вариантов для ванной комнаты – стеклянная мозаика, в современном интерьере она может быть гораздо более разнообразной, чем вам кажется на первый взгляд. Кроме растительно-цветочных орнаментов к ним добавляются современные геометричные в стили модерн и параметрический ажур.

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