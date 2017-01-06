​23 модных материала для отделки стен

Разнообразие материалов для отделки стен неподготовленного человека может просто испугать. Чтобы в магазине ваши глаза не разбежались, советуем ознакомиться с доступными вариантами еще до похода туда. Сегодня мы расскажем о самых удивительных из них, что будут модными в сезоне 2017-2019 гг.
Потрясающие стеклообои имеют рельеф, орнамент и выглядят просто идеально в люксовом интерьере, стилях минимализм, ар-деко, некоторых этнических. Основу таких обоев составляет кварц, что делает их очень износостойкими. Стеклообои можно красить до 5 раз.
Такие панели могут быть изготовлены из различных материалов – как искусственных, так и натуральных. Очень популярны панели из полиуретана, позволяющие составлять красивые узоры и собирающиеся из маленьких элементов.
Небольшую геометричность и объемность такого рода панелям дает нестандартная конструкция и расположение. Так, некоторые из них утоплены внутрь, другие – выступают несколькими гранями, в зависимости от формы самой панели.
Деревянные панели такого типа могут быть квадратными, ромбовидными, в форме сот, даже круглыми с дополнительными вставками, а также имитировать черепицу, гонт (шингл).
Для создания неоклассического и классического интерьеров вам не обойтись без молдингов. Чаще всего встречаются панели из пластика и полиуретана (и полистирола), а мраморные, гипсовые и деревянные используются лишь в исторических интерьерах.
Керамогранитная плитка для стен в ванной или кухонного фартука может быть особенно практичным решением. Уборка здесь сводится к простому протиранию, а варианты окрасок для дизайнера неисчислимы. Очень популярен керамогранит, имитирующий ценные породы камня – черный и белый мрамор, например. Есть и керамогранит под дерево, который выглядит очень современно и весьма натурально!
Мягкий минимализм
Современные интерьеры на основе однотонных стен нуждаются в акценте – геометрическом или цветовом, на ваш вкус. Так, профессиональные наклейки (вовсе не детские, а люксовые, по цене от 15 тысяч рублей за «панно»), смогут украсить комнату невероятно шикарным образом.
С помощью грифельной краски любого цвета в детской, на кухне, в кабинете можно создать красивую доску для заметок.
Сочные акценты
Натуральное дерево может оформить ваши стены в самых разных вариациях. Один из самых популярных и эффектных вариантов – горизонтальная отделка досками с покрытием маслом в богатый, насыщенный тон с оттенком карамели или шоколада, или же выбеленные или серые доски.
Есть также панели из ДСП и МДФ, которые популярны для имитаций деревянных панелей. Они отлично подойдут под такие стили в дизайне интерьера, как модерн, минимализм, американский, кантри, шале, имитируя любую породу дерева любого оттенка.
Еще один интересный вид отделки – глянцевые декоративные панели, они могут стать шикарным дополнением любого интерьера. Обычно такие панели очень тонкие, эластичные и очень хорошо отражают свет. Они могут имитировать как тонированное зеркало, так и дерево, камень или почти любой другой материал.
Для более насыщенного интерьера с элементами античности или классики мы советуем использовать барельефы и гипсовый декор. Лучше всего крупные элементы смотрятся в таких стилях, как эклектика и фьюжн.
Шелковые, льняные, хлопковые, из велюра – такие обои могут быть особенно атмосферными и шикарными, ухаживать за ними достаточно просто, а дополнительный бонус в том, что они являются экологически чистыми. В интерьере тканевая отделка выглядит дорого и эксклюзивно.
Есть обои с уникальными росписями, с имитацией шкуры, меха, натурального камня или крокодиловой кожи.
В отличии от 3d панелей с повторяющимся узором, параметрика вовсе не должна быть симметричной, но сделанной на основе машинного расчета. Так, удивительные деревянные панели с эффектами земного рельефа или волн, биологических форм очень популярны в современных интерьерах.
Потрясающая роспись стен может проводиться только настоящим мастером. Пока панно и отдельные декоративные элементы популярны и востребованы в формате евроремонта, люксовые интерьеры уже осваивают новый виток эволюции – удивительную роспись с имитацией ценных пород камня или художественной интерпретации различных настроений.
Очень популярным решением для спальни стали модные текстильные панели, которые могут занимать даже всю стену с изголовьем. Эти панели отлично подходят и для детской комнаты, а иногда даже для кабинета.
Для стилей модерн и минимализм самым шикарным выбором будут панели из полиуретана со встроенной подсветкой. Они подходят даже для ванных комнат и могут быть выкрашены в любой цвет.
Уникальные люксовые ДВП-панели могут создавать потрясающие акцентные стены для гостиных, коридоров и даже спален. Среди них есть изоляционные, твердые и полутвердые, отделочные, подходящие для интерьеров.
Один из самых эстетичных вариантов для ванной комнаты – стеклянная мозаика, в современном интерьере она может быть гораздо более разнообразной, чем вам кажется на первый взгляд. Кроме растительно-цветочных орнаментов к ним добавляются современные геометричные в стили модерн и параметрический ажур.
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