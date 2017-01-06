Фантастические необычные проекты домов

Среди остальных проектов домов в этой Книге Идей этот кажется самым скромным, но не стоит недооценивать популярность финских проектов домов. Сейчас они набирают пойнты еще и за счет стиля шале, и схожести этих двух вариантов строительства.

Правда, деревянный дом в итоге оказывается достаточно дорогим (с нужной толщиной бруса) и затратным по эксплуатации. Тем не менее, если у вас есть лишняя пара миллионов, а деревянный дом – ваша мечта, смело ее реализуйте!

Далее на homify:

— Разные проекты домов на homify;

— Достойный дом для семейной жизни;

— Стильные спальни для двоих.