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Фантастические необычные проекты домов

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Projekty domów - House x07, Majchrzak Pracownia Projektowa Majchrzak Pracownia Projektowa Дома в стиле модерн
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Наша новая зимняя фото-подборка включает очень многоинтересных и необычных проектов домов. Кроме асимметричных фасадов, уникальных форматов остекления, эксклюзивных кровельных систем и планировок у нас есть для вас еще и парочка новых стилей, о которых мы очень редко говорим.

​Укромный домик в лесу

wohnhaus k, sebastian kolm architekturfotografie sebastian kolm architekturfotografie Дома в стиле модерн
sebastian kolm architekturfotografie

sebastian kolm architekturfotografie
sebastian kolm architekturfotografie
sebastian kolm architekturfotografie

Данный проект в стиле модерн реализован в Германии, он имеет декоративную отделку фасадов в формате реек из натурального дерева и расположен под Кобургом.

Асимметричное шале

Chalet Mineral Lodge Concrete LCDA Столовая комната в скандинавском стиле
Concrete LCDA

Chalet Mineral Lodge

Concrete LCDA
Concrete LCDA
Concrete LCDA

Начало 21-ого века для стиля шале было переломным – к его реновации для туристических нужд и люксовых резиденций подключилось множество именитых архитекторов со всего мира. Так, шале перестал был синонимом дома с невысокими потолками и маленькими квадратными окнами, а стал символом идеальной жизни в холодном климате. Новые проекты в стиле шале асимметричны, имеют расширенный формат остекления и, минимум, три уровня, а также бассейн и сауну на первом этаже.

​Городская обитель

망원동 모퉁이집, 리슈건축 리슈건축 Дома в стиле модерн
리슈건축

리슈건축
리슈건축
리슈건축

Данный стиль в Республике Корея называют модерном, но для европейца он кажется весьма необычной его разновидностью. Часто посаженные окна, асимметричная форма и зажатость на маленьком участке, а также в принципе необычная многоугольная форма отличают азиатский модерн от европейского.

​Вилла будущего

Projekty domów - House x07, Majchrzak Pracownia Projektowa Majchrzak Pracownia Projektowa Дома в стиле модерн
Majchrzak Pracownia Projektowa

Majchrzak Pracownia Projektowa
Majchrzak Pracownia Projektowa
Majchrzak Pracownia Projektowa

Еще один интересный проект в стиле модерн с реечными фасадами относится к проектам из Польши. Он олицетворяет виллу будущего – с панорамным остеклением, большим количеством балконов и террас и необычной вытянутой формой.

​Скандинавский акцент

Projekty domów - House x03, Majchrzak Pracownia Projektowa Majchrzak Pracownia Projektowa Дома в стиле модерн
Majchrzak Pracownia Projektowa

Majchrzak Pracownia Projektowa
Majchrzak Pracownia Projektowa
Majchrzak Pracownia Projektowa

Этот уникальный проект коттеджа кажется нам особенно оригинальным, но там, откуда он родом, такой формой дома уже никого не удивишь. Взятый за основу скандинавский стиль в архитектуре до неузнаваемости изменил очертания европейского дома на одну семью.

​Зеркальная шкатулка

ERWEITERUNG KRISTALLHUETTE, ZILLERTAL, BESTO ZT GMBH_ Architekt DI Bernhard Stoehr BESTO ZT GMBH_ Architekt DI Bernhard Stoehr
BESTO ZT GMBH_ Architekt DI Bernhard Stoehr

BESTO ZT GMBH_ Architekt DI Bernhard Stoehr
BESTO ZT GMBH_ Architekt DI Bernhard Stoehr
BESTO ZT GMBH_ Architekt DI Bernhard Stoehr

Следующий дом для туристов может похвастаться расположением прямо на пике одной из альпийских гор. Внутри здесь – номера с ванными комнатами, а также общие кухня, сауна и винный погреб с домашним кинотеатром.

Нужна помощь с проектом дома?
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​Дом 21-ого века

Stockgrove house, Tye Architects Tye Architects Дома в стиле модерн
Tye Architects

Stockgrove house

Tye Architects
Tye Architects
Tye Architects

Этот удивительный дом сочетает в себе стили модерн и прерий, с невероятным шиком живя в холодном английском климате.

Вилла нового поколения

homify Дома в стиле модерн Белый
homify

homify
homify
homify

Такая вилла никого не оставит равнодушным – кажется, что прямо здесь можно жить вечно! Тот, кто хоть раз останавливался на отдыхе в маленьком бутик-отеле в туристическом городке, знает, что так оно и есть.

​Деревянный финский дом

Blockhaus Villa Hamburg, Finnscania Blockhausfabrik Finnscania Blockhausfabrik Дома в скандинавском стиле
Finnscania Blockhausfabrik

Finnscania Blockhausfabrik
Finnscania Blockhausfabrik
Finnscania Blockhausfabrik

Среди остальных проектов домов в этой Книге Идей этот кажется самым скромным, но не стоит недооценивать популярность финских проектов домов. Сейчас они набирают пойнты еще и за счет стиля шале, и схожести этих двух вариантов строительства.

Правда, деревянный дом в итоге оказывается достаточно дорогим (с нужной толщиной бруса) и затратным по эксплуатации. Тем не менее, если у вас есть лишняя пара миллионов, а деревянный дом – ваша мечта, смело ее реализуйте!

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Идеальный деревенский дом
А вам какой из этих домов понравился больше (по счету)?

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