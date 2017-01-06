Фантастические необычные проекты домов

Наша новая зимняя фото-подборка включает очень многоинтересных и необычных проектов домов. Кроме асимметричных фасадов, уникальных форматов остекления, эксклюзивных кровельных систем и планировок у нас есть для вас еще и парочка новых стилей, о которых мы очень редко говорим.
Данный проект в стиле модерн реализован в Германии, он имеет декоративную отделку фасадов в формате реек из натурального дерева и расположен под Кобургом.
Начало 21-ого века для стиля шале было переломным – к его реновации для туристических нужд и люксовых резиденций подключилось множество именитых архитекторов со всего мира. Так, шале перестал был синонимом дома с невысокими потолками и маленькими квадратными окнами, а стал символом идеальной жизни в холодном климате. Новые проекты в стиле шале асимметричны, имеют расширенный формат остекления и, минимум, три уровня, а также бассейн и сауну на первом этаже.
Данный стиль в Республике Корея называют модерном, но для европейца он кажется весьма необычной его разновидностью. Часто посаженные окна, асимметричная форма и зажатость на маленьком участке, а также в принципе необычная многоугольная форма отличают азиатский модерн от европейского.
Еще один интересный проект в стиле модерн с реечными фасадами относится к проектам из Польши. Он олицетворяет виллу будущего – с панорамным остеклением, большим количеством балконов и террас и необычной вытянутой формой.
Этот уникальный проект коттеджа кажется нам особенно оригинальным, но там, откуда он родом, такой формой дома уже никого не удивишь. Взятый за основу скандинавский стиль в архитектуре до неузнаваемости изменил очертания европейского дома на одну семью.
Следующий дом для туристов может похвастаться расположением прямо на пике одной из альпийских гор. Внутри здесь – номера с ванными комнатами, а также общие кухня, сауна и винный погреб с домашним кинотеатром.
Этот удивительный дом сочетает в себе стили модерн и прерий, с невероятным шиком живя в холодном английском климате.
Такая вилла никого не оставит равнодушным – кажется, что прямо здесь можно жить вечно! Тот, кто хоть раз останавливался на отдыхе в маленьком бутик-отеле в туристическом городке, знает, что так оно и есть.
Среди остальных проектов домов в этой Книге Идей этот кажется самым скромным, но не стоит недооценивать популярность финских проектов домов. Сейчас они набирают пойнты еще и за счет стиля шале, и схожести этих двух вариантов строительства.
Правда, деревянный дом в итоге оказывается достаточно дорогим (с нужной толщиной бруса) и затратным по эксплуатации. Тем не менее, если у вас есть лишняя пара миллионов, а деревянный дом – ваша мечта, смело ее реализуйте!
Далее на homify:
— Разные проекты домов на homify;
— Достойный дом для семейной жизни;