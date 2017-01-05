15 современных энергоэффективных домов

Идеальный вариант энергоэффективного дома для обычной семьи представила нам фирма Archipelag. Этот коттедж имеет площадь в 76 кв. метров, три спальни на втором этаже, одну – на первом, а также две ванные комнаты и кухню-гостиную площадью 35 кв. метров.

В соответствии с требованиями WT 2017 года этот дом содержит следующие характеристики энергоэффективности. Для отопления с газовым котлом – EP = 93,61 кВт • ч / (м2 в год), EK = 80,92 кВт • ч / (м2 в год) с параметром EUco < 40 kWh/(м2 в год). Для отопления механической вентиляцией с рекуперацией тепла EUCO = 16,91 кВт / ч (м2 в год).

Стоимость 2,3 млн рублей основана на официальных данных от польского архитектурного бюро и базируется на ценах на материалы от 2016 года.