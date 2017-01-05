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15 современных энергоэффективных домов

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Blockhaus Gard Norwegen, Finnscania Blockhausfabrik Finnscania Blockhausfabrik Дома в стиле кантри
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Пока не внедрены системы, работающие на холодном синтезе и подобные им чудеса, будущее нашей планеты в плане частной архитектуры за энергоэффективными домами. Весь научный мир работает над тем, чтобы вам нужно было меньше тратить на энергоресурсы для собственного жилья. Определенные достижения в этой области действительно есть, и уже давно не на уровне выставочных образцов.

​Энергоэффективный и дешевый – дом за 2,3 млн рублей «под ключ»

Projekt Witek - mały dom, wielkie wrażenie!, Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Дома в стиле модерн
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Идеальный вариант энергоэффективного дома для обычной семьи представила нам фирма Archipelag. Этот коттедж имеет площадь в 76 кв. метров, три спальни на втором этаже, одну – на первом, а также две ванные комнаты и кухню-гостиную площадью 35 кв. метров.

В соответствии с требованиями WT 2017 года этот дом содержит следующие характеристики энергоэффективности. Для отопления с газовым котлом – EP = 93,61 кВт • ч / (м2 в год), EK = 80,92 кВт • ч / (м2 в год) с параметром EUco < 40 kWh/(м2 в год). Для отопления механической вентиляцией с рекуперацией тепла EUCO = 16,91 кВт / ч (м2 в год).

Стоимость 2,3 млн рублей основана на официальных данных от польского архитектурного бюро и базируется на ценах на материалы от 2016 года.

​Теплый и оригинальный – дом за 5 млн рублей «под ключ»

Holzhaus in Erlenstegen, Jenohr + Mezger Jenohr + Mezger Дома в стиле модерн
Jenohr + Mezger

Jenohr + Mezger
Jenohr + Mezger
Jenohr + Mezger

Более дорогостоящий проект примерно с такими же показателями эффективности представляют нам другие специалисты homify. Такой дом с отделкой под ключ, современным остеклением и дорогостоящей отделкой фасадов стоит уже около 5 млн рублей.

​Трехуровневое шале – 5 млн рублей «под ключ»

Chamanna, Pablo Horváth Pablo Horváth Дома в классическом стиле
Pablo Horváth

Pablo Horváth
Pablo Horváth
Pablo Horváth

И этот маленький домик площадью 160 кв. метров (в три уровня с подвалом) с отделкой и работой строителей тоже будет стоить около 5 млн рублей.

​Трехуровневое шале – 5 млн рублей «под ключ»

Stockgrove house, Tye Architects Tye Architects Дома в стиле модерн
Tye Architects

Stockgrove house

Tye Architects
Tye Architects
Tye Architects

И этот маленький домик площадью 160 кв. метров (в три уровня с подвалом) с отделкой и работой строителей тоже будет стоить около 5 млн рублей.

​Шале для РФ – 30 млн рублей

черный дом homify Дома в скандинавском стиле дом,бассейн в доме,коттедж
homify

черный дом

homify
homify
homify

Такое шале будет стоить около 30 млн рублей для реализации в РФ, иметь внутри бассейн и четыре спальни. Данная цена дана питерскими архитекторами из Studiokora.

​Малоквартирное шале

Perspectivas 3D de chalets en la nieve , Realistic-design Realistic-design Деревянные дома
Realistic-design

Realistic-design
Realistic-design
Realistic-design

В Швейцарии, Германии и Австрии уже давно начали строить малоквартирные дома с элементами в стиле шале или даже с почти полным набором характеристик этого стиля. Стоимость реализации и покупки подобной квартиры очень различна для разных регионов РФ и Восточной Европы. Тем не менее, такие квартиры с отделкой немецкого уровня стоят примерно в два раза дороже, чем аналогичные в старом панельном доме в вашем городе.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Шале для одной семьи

Chalet Chardon: conception, architecte d'intérieur et de liaison du client pour un nouveau chalet de ski de luxe, shep&kyles design shep&kyles design Дома в стиле кантри
shep&amp;kyles design

shep&kyles design
shep&amp;kyles design
shep&kyles design

Энергоэффективность деревянных шале – это проверенная веками традиция маленьких окон и большой печи. Современные же шале имеют панорамное остекление, мини-камины для декора и практически всегда отопление на основе теплового насоса и «теплого пола». В РФ стоимость реализации шале начинается от 4 млн рублей, люксового – от 35 млн рублей.

​Каменная сказка

Alpine Holzhaus Chalet Schweiz, Finnscania Blockhausfabrik Finnscania Blockhausfabrik Дома в рустикальном стиле
Finnscania Blockhausfabrik

Finnscania Blockhausfabrik
Finnscania Blockhausfabrik
Finnscania Blockhausfabrik

Зимой стиль шале смотрится идеально благодаря тому, что является исконно альпийским стилем. В архитектуре можно различить элементы швейцарских, французских (самые элегантные), итальянских (самые «рыжие») и испанских шале, которые не имеют никакого отношения к Альпам, но к Кантабрийским горам.

​Дом в стиле прерий

Modernes Holzhaus am Hang, Finnscania Blockhausfabrik Finnscania Blockhausfabrik Дома в стиле модерн
Finnscania Blockhausfabrik

Finnscania Blockhausfabrik
Finnscania Blockhausfabrik
Finnscania Blockhausfabrik

Уникальный стиль прерий, популярный по всему миру и рожденный в США, имеет свои преимущества. Главное, что он смотрится идеально в каждый из 4 сезонов и реализует очень интересный подход в планировке – с большой гостиной, открытой планировкой и панорамными окнами.

vДомик для молодой семьи – 4 млн «под ключ»

External front elevation Brown & Brown Architects Дома в стиле модерн Дерево modern,timber,stone,glass,house,rural,scotland,cairngorms,site,lowcost,sustainable
Brown &amp; Brown Architects

External front elevation

Brown & Brown Architects
Brown &amp; Brown Architects
Brown & Brown Architects

Дом, как на фотографии выше, площадью 110 кв. метров с тремя спальнями можно построить «под ключ» за 4 млн рублей. В нем нет гаража, но есть модная кухня-гостиная, двухкамерное панорамное остекление и пара мансардных окон.

​Далеко в горах

Au-dessus du Lac du Bourget, Tangentes Architectes Tangentes Architectes Дома в стиле модерн
Tangentes Architectes

Tangentes Architectes
Tangentes Architectes
Tangentes Architectes

Если вы ищете максимально энергоэффективные проекты, не обязательно смотреть в сторону Скандинавии. Дома, спроектированные в Польше, Германии, Австрии, Швейцарии, Франции в основном тоже подходят для русского климата.

​Деревянный дом – тепло и комфорт

Blockhaus Gard Norwegen, Finnscania Blockhausfabrik Finnscania Blockhausfabrik Дома в стиле кантри
Finnscania Blockhausfabrik

Finnscania Blockhausfabrik
Finnscania Blockhausfabrik
Finnscania Blockhausfabrik

Теплее ли деревянные дома, чем кирпичные или блочные? Если сравнивать адекватные цены, то нет. Одинаковая цена строительства, скажем, в 4 млн рублей, обеспечит вас одинаковым теплом в доме из любого материала +- 10%.

​Скандинавский шик

Projekty domów - House 26, Majchrzak Pracownia Projektowa Majchrzak Pracownia Projektowa Дома в стиле модерн
Majchrzak Pracownia Projektowa

Majchrzak Pracownia Projektowa
Majchrzak Pracownia Projektowa
Majchrzak Pracownia Projektowa

Уникальные скандинавские проекты имеют геометричную отделку деревом для фасадов, не имеют чердачных перекрытий (за счет них потолки оказываются очень высокими) и снабжены 2- или 3-камерными стеклопакетами на окнах, которые в основном не открываются.

​Коттедж на семью – 15 млн рублей

wohnhaus k, sebastian kolm architekturfotografie sebastian kolm architekturfotografie Дома в стиле модерн
sebastian kolm architekturfotografie

sebastian kolm architekturfotografie
sebastian kolm architekturfotografie
sebastian kolm architekturfotografie

Такой дом «под ключ» будет стоить около 15 млн рублей, но не обязательно делать отделку фасадов из натуральной деревянной черепицы и покупать брендовые стеклопакеты.

​Футуристичный микс – 20-40 млн рублей

Hammer House ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Дома в стиле минимализм
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Hammer House

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Такой дом для реализации в РФ стоит около 20-40 млн рублей, в зависимости от выбранных материалов для отделки, площади (150-400 кв. метров) и особенностей дизайн-проекта.

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