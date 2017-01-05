15 современных энергоэффективных домов

Пока не внедрены системы, работающие на холодном синтезе и подобные им чудеса, будущее нашей планеты в плане частной архитектуры за энергоэффективными домами. Весь научный мир работает над тем, чтобы вам нужно было меньше тратить на энергоресурсы для собственного жилья. Определенные достижения в этой области действительно есть, и уже давно не на уровне выставочных образцов.
Идеальный вариант энергоэффективного дома для обычной семьи представила нам фирма Archipelag. Этот коттедж имеет площадь в 76 кв. метров, три спальни на втором этаже, одну – на первом, а также две ванные комнаты и кухню-гостиную площадью 35 кв. метров.
В соответствии с требованиями WT 2017 года этот дом содержит следующие характеристики энергоэффективности. Для отопления с газовым котлом – EP = 93,61 кВт • ч / (м2 в год), EK = 80,92 кВт • ч / (м2 в год) с параметром EUco < 40 kWh/(м2 в год). Для отопления механической вентиляцией с рекуперацией тепла EUCO = 16,91 кВт / ч (м2 в год).
Стоимость 2,3 млн рублей основана на официальных данных от польского архитектурного бюро и базируется на ценах на материалы от 2016 года.
Более дорогостоящий проект примерно с такими же показателями эффективности представляют нам другие специалисты homify. Такой дом с отделкой под ключ, современным остеклением и дорогостоящей отделкой фасадов стоит уже около 5 млн рублей.
И этот маленький домик площадью 160 кв. метров (в три уровня с подвалом) с отделкой и работой строителей тоже будет стоить около 5 млн рублей.
И этот маленький домик площадью 160 кв. метров (в три уровня с подвалом) с отделкой и работой строителей тоже будет стоить около 5 млн рублей.
Такое шале будет стоить около 30 млн рублей для реализации в РФ, иметь внутри бассейн и четыре спальни. Данная цена дана питерскими архитекторами из Studiokora.
В Швейцарии, Германии и Австрии уже давно начали строить малоквартирные дома с элементами в стиле шале или даже с почти полным набором характеристик этого стиля. Стоимость реализации и покупки подобной квартиры очень различна для разных регионов РФ и Восточной Европы. Тем не менее, такие квартиры с отделкой немецкого уровня стоят примерно в два раза дороже, чем аналогичные в старом панельном доме в вашем городе.
Энергоэффективность деревянных шале – это проверенная веками традиция маленьких окон и большой печи. Современные же шале имеют панорамное остекление, мини-камины для декора и практически всегда отопление на основе теплового насоса и «теплого пола». В РФ стоимость реализации шале начинается от 4 млн рублей, люксового – от 35 млн рублей.
Зимой стиль шале смотрится идеально благодаря тому, что является исконно альпийским стилем. В архитектуре можно различить элементы швейцарских, французских (самые элегантные), итальянских (самые «рыжие») и испанских шале, которые не имеют никакого отношения к Альпам, но к Кантабрийским горам.
Уникальный стиль прерий, популярный по всему миру и рожденный в США, имеет свои преимущества. Главное, что он смотрится идеально в каждый из 4 сезонов и реализует очень интересный подход в планировке – с большой гостиной, открытой планировкой и панорамными окнами.
Дом, как на фотографии выше, площадью 110 кв. метров с тремя спальнями можно построить «под ключ» за 4 млн рублей. В нем нет гаража, но есть модная кухня-гостиная, двухкамерное панорамное остекление и пара мансардных окон.
Если вы ищете максимально энергоэффективные проекты, не обязательно смотреть в сторону Скандинавии. Дома, спроектированные в Польше, Германии, Австрии, Швейцарии, Франции в основном тоже подходят для русского климата.
Теплее ли деревянные дома, чем кирпичные или блочные? Если сравнивать адекватные цены, то нет. Одинаковая цена строительства, скажем, в 4 млн рублей, обеспечит вас одинаковым теплом в доме из любого материала +- 10%.
Уникальные скандинавские проекты имеют геометричную отделку деревом для фасадов, не имеют чердачных перекрытий (за счет них потолки оказываются очень высокими) и снабжены 2- или 3-камерными стеклопакетами на окнах, которые в основном не открываются.
Такой дом «под ключ» будет стоить около 15 млн рублей, но не обязательно делать отделку фасадов из натуральной деревянной черепицы и покупать брендовые стеклопакеты.
Такой дом для реализации в РФ стоит около 20-40 млн рублей, в зависимости от выбранных материалов для отделки, площади (150-400 кв. метров) и особенностей дизайн-проекта.
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