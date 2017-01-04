До и после: Дом, который спасли!

Умение говорить «нет» своему прошлому дается с трудом. Токсичные отношения, медленно, но верно разрушающие вашу веру в себя. Старый бабушкин ковер, в котором уже много лет живет колония пылевых клещей. Или дом, который несет так много энергий прежних владельцев, что вы думаете, что жить здесь просто не сможете. Всему этому не место в вашей жизни, и чем раньше вы это поймете и расчистите площадку для нового, тем быстрее изменится ваша жизнь. Только после освобождения от всего, что тянет вас назад, в прошлые обиды (и даже в прошлые мечты!), вы сможете взлететь.

Сегодня мы вам представляем результат ремонта дома, который был произведен компанией Gruppe2. Попробуйте проникнуться невероятным масштабом произошедшего события! Может быть на что-то подобное стоит решиться и вам. В формате собственной жизни или при ремонте домика любимой бабушки.