До и после: Дом, который спасли!

Умение говорить «нет» своему прошлому дается с трудом. Токсичные отношения, медленно, но верно разрушающие вашу веру в себя. Старый бабушкин ковер, в котором уже много лет живет колония пылевых клещей. Или дом, который несет так много энергий прежних владельцев, что вы думаете, что жить здесь просто не сможете. Всему этому не место в вашей жизни, и чем раньше вы это поймете и расчистите площадку для нового, тем быстрее изменится ваша жизнь. Только после освобождения от всего, что тянет вас назад, в прошлые обиды (и даже в прошлые мечты!), вы сможете взлететь.
Сегодня мы вам представляем результат ремонта дома, который был произведен компанией Gruppe2. Попробуйте проникнуться невероятным масштабом произошедшего события! Может быть на что-то подобное стоит решиться и вам. В формате собственной жизни или при ремонте домика любимой бабушки.
Пусть вас не пугает его внешний вид. Дом выстроен по технологии фахверх, потому для его реконструкции заполнитель многих стен убрали, чтобы обновить. А для временной поддержки установлены деревянные опоры.
С некоторых пор стало модным восстанавливать старые дома, сохраняя именно их традиционный шарм. У многих это действительно получается просто замечательно!
Удивительно, но, несмотря на свой весьма почтенный возраст, дом и до реконструкции находился во вполне жилом состоянии.
Маленькие окна уже не соответствуют требованиям по комфорту и эстетике, потому их скоро превратят в двери, дополнив почти незаметными перилами безопасности. Но их узкая форма будет по-прежнему соответствовать историческому контексту.
Сохранив свою почти средневековую атмосферу, сегодня этот просторный дом предстает перед нами в новом обличии. Крыша из новенькой черепицы дополнена солнечными панелями, что вместе с качественной теплоизоляцией обеспечивает дому коэффициент энергоэффективности 85, что значит, что он тратит на 15% меньше энергии, чем новые дома, сопоставимые с ним по площади.
Для нас с вами эти деревянные бревна, составляющие каркас дома, кажутся старыми и однозначно подлежат разборке. Но профессионалы считают иначе. После вскрытия оказалось, что основа у дома, и вправду, все еще хороша, подлежали замене лишь некоторые прогнившие элементы. Все остальное прослужит еще очень и очень долго.
С уважением к прошлому этого дома и мастерству людей, построивших его много лет назад, многие конструктивные элементы из дерева остались и в интерьере. Их, конечно же, обработали всеми нужными инструментами и способами, потому для интерьера и его обитателей они вполне безопасны.
Огромный чердак использовался лишь для хранения ненужных вещей, которых за годы жизни этого дома наверняка скопилось немало. Но сейчас пространство освобождено от хлама и готово к переменам.
Остроконечная крыша дала возможность разместить внутри целых три уровня. Нижний занят обычными комнатами, средний подойдет для офиса, а с верхнего получится самый захватывающий вид на окрестности. Не стоит беспокоиться о том, что на мансардных этажах будет слишком жарко и душно. Современные системы этого дома умеют распределять тепло и свежий воздух в соответствии с максимальным комфортом для человека.
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