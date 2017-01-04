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До и после: Дом, который спасли!

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
UMBAU UND ENERGETISCHE SANIERUNG, gruppe2 gruppe2 Дома в классическом стиле
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Умение говорить «нет» своему прошлому дается с трудом. Токсичные отношения, медленно, но верно разрушающие вашу веру в себя. Старый бабушкин ковер, в котором уже много лет живет колония пылевых клещей. Или дом, который несет так много энергий прежних владельцев, что вы думаете, что жить здесь просто не сможете. Всему этому не место в вашей жизни, и чем раньше вы это поймете и расчистите площадку для нового, тем быстрее изменится ваша жизнь. Только после освобождения от всего, что тянет вас назад, в прошлые обиды (и даже в прошлые мечты!), вы сможете взлететь.

Сегодня мы вам представляем результат ремонта дома, который был произведен компанией Gruppe2. Попробуйте проникнуться невероятным масштабом произошедшего события! Может быть на что-то подобное стоит решиться и вам. В формате собственной жизни или при ремонте домика любимой бабушки.

​До: Процесс реконструкции запущен

UMBAU UND ENERGETISCHE SANIERUNG, gruppe2 gruppe2
gruppe2

gruppe2
gruppe2
gruppe2

Пусть вас не пугает его внешний вид. Дом выстроен по технологии фахверх, потому для его реконструкции заполнитель многих стен убрали, чтобы обновить. А для временной поддержки установлены деревянные опоры.

​После: Аутентичный красавец

UMBAU UND ENERGETISCHE SANIERUNG, gruppe2 gruppe2 Дома в классическом стиле
gruppe2

gruppe2
gruppe2
gruppe2

С некоторых пор стало модным восстанавливать старые дома, сохраняя именно их традиционный шарм. У многих это действительно получается просто замечательно!

До: Еще одно фото из прошлого

UMBAU UND ENERGETISCHE SANIERUNG, gruppe2 gruppe2 Дома в классическом стиле
gruppe2

gruppe2
gruppe2
gruppe2

Удивительно, но, несмотря на свой весьма почтенный возраст, дом и до реконструкции находился во вполне жилом состоянии.

​До: Современные новшества

UMBAU UND ENERGETISCHE SANIERUNG, gruppe2 gruppe2
gruppe2

gruppe2
gruppe2
gruppe2

Маленькие окна уже не соответствуют требованиям по комфорту и эстетике, потому их скоро превратят в двери, дополнив почти незаметными перилами безопасности. Но их узкая форма будет по-прежнему соответствовать историческому контексту.

​После: Эффектная метаморфоза

UMBAU UND ENERGETISCHE SANIERUNG, gruppe2 gruppe2 Дома в классическом стиле
gruppe2

gruppe2
gruppe2
gruppe2

Сохранив свою почти средневековую атмосферу, сегодня этот просторный дом предстает перед нами в новом обличии. Крыша из новенькой черепицы дополнена солнечными панелями, что вместе с качественной теплоизоляцией обеспечивает дому коэффициент энергоэффективности 85, что значит, что он тратит на 15% меньше энергии, чем новые дома, сопоставимые с ним по площади.

До: Ужасы прошлого

UMBAU UND ENERGETISCHE SANIERUNG, gruppe2 gruppe2
gruppe2

gruppe2
gruppe2
gruppe2

Для нас с вами эти деревянные бревна, составляющие каркас дома, кажутся старыми и однозначно подлежат разборке. Но профессионалы считают иначе. После вскрытия оказалось, что основа у дома, и вправду, все еще хороша, подлежали замене лишь некоторые прогнившие элементы. Все остальное прослужит еще очень и очень долго.

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​После: Эклектичная отделка

UMBAU UND ENERGETISCHE SANIERUNG, gruppe2 gruppe2 Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
gruppe2

gruppe2
gruppe2
gruppe2

С уважением к прошлому этого дома и мастерству людей, построивших его много лет назад, многие конструктивные элементы из дерева остались и в интерьере. Их, конечно же, обработали всеми нужными инструментами и способами, потому для интерьера и его обитателей они вполне безопасны.

​До: Под крышей

UMBAU UND ENERGETISCHE SANIERUNG, gruppe2 gruppe2
gruppe2

gruppe2
gruppe2
gruppe2

Огромный чердак использовался лишь для хранения ненужных вещей, которых за годы жизни этого дома наверняка скопилось немало. Но сейчас пространство освобождено от хлама и готово к переменам.

​После: Вот это да!

UMBAU UND ENERGETISCHE SANIERUNG, gruppe2 gruppe2 Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
gruppe2

gruppe2
gruppe2
gruppe2

Остроконечная крыша дала возможность разместить внутри целых три уровня. Нижний занят обычными комнатами, средний подойдет для офиса, а с верхнего получится самый захватывающий вид на окрестности. Не стоит беспокоиться о том, что на мансардных этажах будет слишком жарко и душно. Современные системы этого дома умеют распределять тепло и свежий воздух в соответствии с максимальным комфортом для человека.

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