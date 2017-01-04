Проект коттеджа во французском стиле

Трепетное отношение к историческому наследию сподвигает истинных ценителей архитектуры реставрировать старые дома с особой тщательностью. Потому в старой-доброй Европе многие из них не растеряли свой аутентичный шарм и радуют атмосферной эстетикой владельцев и их соседей. Интересно, будут ли следующие поколения столь же внимательны к архитектурной составляющей нашего времени?

Во французском городе Энгиен-ле-Бен, где находится этот дом, подобных ему немало. История щедро одарила Европу качественными домами, которые дошли до нас сквозь столетия. Но важно другое. Если бы они не были столь красивы, никто не стал бы на основе их крепких стен восстанавливать картинку былого величия. Но здесь мы видим, как, используя современные технологии и материалы, профессионалы из студии Archionline качественно реконструировали коттедж во французском стиле и подарили нам возможность полюбоваться на их работу.