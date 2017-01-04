Проект коттеджа во французском стиле

Трепетное отношение к историческому наследию сподвигает истинных ценителей архитектуры реставрировать старые дома с особой тщательностью. Потому в старой-доброй Европе многие из них не растеряли свой аутентичный шарм и радуют атмосферной эстетикой владельцев и их соседей. Интересно, будут ли следующие поколения столь же внимательны к архитектурной составляющей нашего времени?
Во французском городе Энгиен-ле-Бен, где находится этот дом, подобных ему немало. История щедро одарила Европу качественными домами, которые дошли до нас сквозь столетия. Но важно другое. Если бы они не были столь красивы, никто не стал бы на основе их крепких стен восстанавливать картинку былого величия. Но здесь мы видим, как, используя современные технологии и материалы, профессионалы из студии Archionline качественно реконструировали коттедж во французском стиле и подарили нам возможность полюбоваться на их работу.
Обратите внимание, что все это место было застроено одинаковыми домиками. Не все из соседей приняли решение после реконструкции оставить свой дом в рамках оригинального стиля из 1890-х годов. Кто-то просто разобрал удивительную крышу, а на ее месте сделал обычную, добавил почти современные балкончики. Не будем судить о причинах, понимая, что любая реконструкция с оглядкой на исторический подтекст требует более серьезных вложений средств, времени и присутствия влюбленных в свое дело профессионалов, которые не упустят ни одной важной детали.
Классическое старое здание не обошлось без преимуществ современности. Вариант ротонды, венчающей полукруглый эркер с выходом в сад, выполнен из пластика и стекла. Ее безупречные формы органично вписываются в архитектуру основного здания и дают возможность видеть небо и звезды из этого уголка дома.
А вот так это выглядит в интерьере. Чтобы привести старый дом в соответствие с современными требованиями по комфорту, пришлось пойти на изменение его традиционной планировки. Реверанс в сторону прошлого внутри сделан в отделке пола. Качественная паркетная доска ценится и в наше время, хотя и стоит гораздо дороже многих других материалов для отделки пола.
По виду кухни вообще не догадаешься, что она находится в доме, которому больше 100 лет. Окно во всю стену из четырех модулей заливает всю комнату солнечным светом. А так как его конструкция состоит из слайдеров, проникновение сада в кухню можно сделать еще большим, раздвинув средние элементы. Обратите внимание на изящный стеклянный фартук в районе варочной поверхности из стеклокерамики. В остальном кухня предлагает все типичные для нашего времени бонусы. Встроенная в высокий модуль техника, удобная просторная раковина, эргономичная организация внутри модулей уже не удивляют нас. Но стоит вспомнить, в какой красоты домике все это находится, все присутствующие блага цивилизации кажутся почти чудом.
После перепланировки одна из спален превратилась в ванную комнату, именно поэтому ее площади достаточно, чтобы вместить и душевую, и полноразмерную ванную чашу. Эстетика пространства подчеркивает серьезность подхода специалистов. Неброская палитра составлена из модных оттенков и будет радовать владельцев долгие годы.
Уютные спальни на мансарде получили гардеробные, потому их небольшой площади будет вполне достаточно для детской, гостевой или кабинета.
Удивительно, что перешагнув 150-летний рубеж, этот дом по-прежнему радушно встречает владельцев и гостей. Сохранив традиционный шарм и получив новую жизнь, он все еще восхищает нас своим истинно-французским очарованием.
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