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Зима 2017: что делать в доме и саду

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Alvhem Mäkleri & Interiör , Magdalena Kosidlo Magdalena Kosidlo Гостиная в скандинавском стиле
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То, что мы попрощались с осенними листьями, еще не значит, что следующее время для каких-либо действий в саду – начало цветения первоцветов. Напротив, мы нашли множество дел и даже развлечений в саду, которые можно организовать зимой!

В этом сезоне всю Европу и РФ ждет мягкая зима – снежная, теплая, долгая, что достаточно необычно для этого десятилетия. Так, минусовые температуры задержатся на планке, превосходящей предыдущей год, без слишком холодных дней, а вот осадков в виде снега будет очень и очень много.

Очаг: легко построить и радоваться

1.2m rustic sandstone firepit , Lithic Fire Lithic Fire Сад в рустикальном стиле Песчаник rustic stone,outdoor furniture,relaxing,entertaining
Lithic Fire

1.2m rustic sandstone firepit

Lithic Fire
Lithic Fire
Lithic Fire

Такой очаг поможет вам устроить приятный ужин с шашлыками у себя в саду даже зимой. Нужно будет лишь расчистить площадку, сам очаг и поставить мебель. Благодаря огню будет теплее, а если добавить подсветку, то и намного уютнее.

Проверить надежность кровли

homify Сад в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Из-за того, что мягкая зима 2016-2017 будет очень снежной, лучше всего снять кровлю с теплицы, иначе она рискует разочаровать вас своей прочностью. Кроме того, стоит проверить и кровлю своего дома, гаража на предмет прочности и протечек.

Добавить подсветку

homify Балкон и терраса в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Когда, если не зимой, ведь она так нужна для красивого вида сада! Добавить подсветку вам помогут специальные светильники для сада. Их можно врезать в террасу, в потолок веранды, повесить на фасаде дома, расставить как фонарики, сделать подсветку кустов.

Стрижка

Small urban garden Ruth Willmott Сад в стиле модерн
Ruth Willmott

Small urban garden

Ruth Willmott
Ruth Willmott
Ruth Willmott

Для каждого растения есть свое лучшее время для стрижки, и далеко не у всех оно заканчивается в октябре.

То же самое касается и обрезки. Посмотрите, какие кусты и деревья у вас посажены, и выясните точно, когда их нужно обрезать.

Засыпка нового газона

Ogród z altaną, Pracownia Projektowa Architektury Krajobrazu Januszówka Pracownia Projektowa Architektury Krajobrazu Januszówka Сад в стиле модерн
Pracownia Projektowa Architektury Krajobrazu Januszówka

Pracownia Projektowa Architektury Krajobrazu Januszówka
Pracownia Projektowa Architektury Krajobrazu Januszówka
Pracownia Projektowa Architektury Krajobrazu Januszówka

Чтобы подготовиться к весне и засадить газон как можно раньше, в любой удобный для вас день стоит провести уборку участка, чтобы когда снег растает, максимально быстро высадить свежие семена.

Спланировать улучшения и получить скидку в магазине

Vom Pool zum Naturteich, Schönberg. Pflanzdesign Schönberg. Pflanzdesign Сад в стиле модерн
Schönberg. Pflanzdesign

Schönberg. Pflanzdesign
Schönberg. Pflanzdesign
Schönberg. Pflanzdesign

А еще можно коллекционировать Книги Идей, чтобы потом (летом или весной) реализовать идею водоема, альпийской горки, пруда, мангала. Не забывайте, что зимой часто бывают скидки на многие товары для садоводства!

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Выбраться на природу

homify Бассейн в стиле кантри
homify

homify
homify
homify

Кроме вашего садового участка или сада при коттедже есть еще и дикая природа – озера и реки, море и океан, заповедник, горы. Планируя съездить куда-то на выходные с одной ночью в местном отеле, рассчитывайте путь до 3 часов в одну сторону, чтобы не устать.

Оглядеть свой сад для новых посадок

homify Сад в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Зимой очень хорошо видно, какая из частей вашего сада нуждается в дополнительных посадках, чтобы сделать его красивым и в это время года. Так, хорошо ведут себя вечнозеленые растения и злаковые, они симпатично стоят до последнего.

Оценить прелесть стриженых кустов

Unsere Alte Posthalterei Aufsess, Alte Posthalterei Alte Posthalterei
Alte Posthalterei

Alte Posthalterei
Alte Posthalterei
Alte Posthalterei

Вот так будут выглядеть стриженые кусты во французском саду, если сделать все правильно. Между ними с удовольствием будут бегать дети даже в январе!

Собрать ягоды

敷地の中央に設けたパティオから広がる 心豊かな日々の暮らし。, 株式会社 ヨゴホームズ 株式会社 ヨゴホームズ Балкон в скандинавском стиле
株式会社 ヨゴホームズ

株式会社 ヨゴホームズ
株式会社 ヨゴホームズ
株式会社 ヨゴホームズ

О том, что еще можно собрать калину и рябину, напоминать нужно не каждому, но все-таки лучше это сделать. Эти ягоды могут быть прекрасным дополнением ко многим блюдам и чаю.

Альпийская горка зимой

Umbau EFH Uhwiesen, mmarch gmbh - Mader Marti Architektur ETH SIA mmarch gmbh - Mader Marti Architektur ETH SIA Дома в стиле кантри Желтый
mmarch gmbh – Mader Marti Architektur ETH SIA

mmarch gmbh - Mader Marti Architektur ETH SIA
mmarch gmbh – Mader Marti Architektur ETH SIA
mmarch gmbh - Mader Marti Architektur ETH SIA

Так будет выглядеть стандартная альпийская горка зимой. А если добавить к ней хвойных растений, а также красивых белых камней, она будет еще эффектнее!

Очистить террасу на неделю

Different kind of atmospheres, ArqRender ArqRender
ArqRender

ArqRender
ArqRender
ArqRender

Когда закончится очередной снегопад и погода будет наконец-то без осадков, очистите террасу, чтобы успеть раз 30 использовать ее в течение 10 дней. Выходите сюда с чашкой чая, с кофе, с печеньками, поставьте обогреватель рядом с креслом и почитайте книгу – это того стоит!

Ваша терраса летом и зимой

Alvhem Mäkleri & Interiör - balcony Magdalena Kosidlo Гостиная в скандинавском стиле
Magdalena Kosidlo

Alvhem Mäkleri & Interiör – balcony

Magdalena Kosidlo
Magdalena Kosidlo
Magdalena Kosidlo

Кто сказал, что на террасе нельзя устроить рай зимой? Посмотрите на то, как эта идея реализована справа – джакузи с подогревом, диванчик, только что выставленный! Что еще нужно для счастья?

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