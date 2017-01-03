Зима 2017: что делать в доме и саду

То, что мы попрощались с осенними листьями, еще не значит, что следующее время для каких-либо действий в саду – начало цветения первоцветов. Напротив, мы нашли множество дел и даже развлечений в саду, которые можно организовать зимой!

В этом сезоне всю Европу и РФ ждет мягкая зима – снежная, теплая, долгая, что достаточно необычно для этого десятилетия. Так, минусовые температуры задержатся на планке, превосходящей предыдущей год, без слишком холодных дней, а вот осадков в виде снега будет очень и очень много.