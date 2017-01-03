Зима 2017: что делать в доме и саду

То, что мы попрощались с осенними листьями, еще не значит, что следующее время для каких-либо действий в саду – начало цветения первоцветов. Напротив, мы нашли множество дел и даже развлечений в саду, которые можно организовать зимой!
В этом сезоне всю Европу и РФ ждет мягкая зима – снежная, теплая, долгая, что достаточно необычно для этого десятилетия. Так, минусовые температуры задержатся на планке, превосходящей предыдущей год, без слишком холодных дней, а вот осадков в виде снега будет очень и очень много.
Такой очаг поможет вам устроить приятный ужин с шашлыками у себя в саду даже зимой. Нужно будет лишь расчистить площадку, сам очаг и поставить мебель. Благодаря огню будет теплее, а если добавить подсветку, то и намного уютнее.
Из-за того, что мягкая зима 2016-2017 будет очень снежной, лучше всего снять кровлю с теплицы, иначе она рискует разочаровать вас своей прочностью. Кроме того, стоит проверить и кровлю своего дома, гаража на предмет прочности и протечек.
Когда, если не зимой, ведь она так нужна для красивого вида сада! Добавить подсветку вам помогут специальные светильники для сада. Их можно врезать в террасу, в потолок веранды, повесить на фасаде дома, расставить как фонарики, сделать подсветку кустов.
Для каждого растения есть свое лучшее время для стрижки, и далеко не у всех оно заканчивается в октябре.
То же самое касается и обрезки. Посмотрите, какие кусты и деревья у вас посажены, и выясните точно, когда их нужно обрезать.
Чтобы подготовиться к весне и засадить газон как можно раньше, в любой удобный для вас день стоит провести уборку участка, чтобы когда снег растает, максимально быстро высадить свежие семена.
А еще можно коллекционировать Книги Идей, чтобы потом (летом или весной) реализовать идею водоема, альпийской горки, пруда, мангала. Не забывайте, что зимой часто бывают скидки на многие товары для садоводства!
Кроме вашего садового участка или сада при коттедже есть еще и дикая природа – озера и реки, море и океан, заповедник, горы. Планируя съездить куда-то на выходные с одной ночью в местном отеле, рассчитывайте путь до 3 часов в одну сторону, чтобы не устать.
Зимой очень хорошо видно, какая из частей вашего сада нуждается в дополнительных посадках, чтобы сделать его красивым и в это время года. Так, хорошо ведут себя вечнозеленые растения и злаковые, они симпатично стоят до последнего.
Вот так будут выглядеть стриженые кусты во французском саду, если сделать все правильно. Между ними с удовольствием будут бегать дети даже в январе!
О том, что еще можно собрать калину и рябину, напоминать нужно не каждому, но все-таки лучше это сделать. Эти ягоды могут быть прекрасным дополнением ко многим блюдам и чаю.
Так будет выглядеть стандартная альпийская горка зимой. А если добавить к ней хвойных растений, а также красивых белых камней, она будет еще эффектнее!
Когда закончится очередной снегопад и погода будет наконец-то без осадков, очистите террасу, чтобы успеть раз 30 использовать ее в течение 10 дней. Выходите сюда с чашкой чая, с кофе, с печеньками, поставьте обогреватель рядом с креслом и почитайте книгу – это того стоит!
Кто сказал, что на террасе нельзя устроить рай зимой? Посмотрите на то, как эта идея реализована справа – джакузи с подогревом, диванчик, только что выставленный! Что еще нужно для счастья?
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