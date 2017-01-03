16 идей для дизайна маленькой прихожей

Идеи дизайна прихожей от 2 до 10 кв. метров собраны специально для тех, кто планирует ремонт в этой части квартиры. Знайте, хорошая и удобная малогабаритная мебель (полочки, комоды, вешалки, навесные полочки, шкафы небольшой глубины) существует и этим фактом нужно пользоваться!
Из-за того, что в прихожей очень мало света, лучший стиль для ее дизайна – модерн, минимализм и скандинавский!
В этой квартире аккуратный ансамбль был реализован в очень маленькой прихожей, куда поместился еще и двустворчатый шкаф. Если в проходе мало места – это не повод отворачиваться от возможности добавить пуфик, даже если вы живете целой семьей. Проходы не должны быть идеально открытыми.
Потрясающая тумбочка для обуви в скандинавском стиле – это то, что нужно вам для самого простого дизайна прихожей. Наверху будут мелочи, под тумбой – еще один ряд для обуви, над – вешалка и зеркало.
Если прихожая маленькая, членов семьи в квартире много, а больше половины из них еще и дети с большим количеством разной обуви, подумайте о том, чтобы поставить здесь стеллаж от пола до потолка за дверцами-слайдерами.
Этот вариант особенно декоративен и смотрится очень красиво. А под пуфиком может размещаться обувь.
Такой вариант более традиционен, чем предыдущие, но позволяет удобно использовать узкую прихожую в типовой двушке и трешке с длинным коридором.
Такой вариант подойдет для совсем маленькой квартиры с узким коридором или прихожей.
Глубина такого модуля обычно около 28-35 см, но выглядит он просто роскошно. Идеально для стилей ар-деко, классика, транситионал. Фасады лучше всего выбрать светлые, бежевые, белые или серые.
Еще один очень компактный вариант красив благодаря коврику с орнаментом и большому зеркалу.
В шкафу-купе тоже могут располагаться полочки для обуви, не забывайте об этом!
А у этого модуля глубина уже около 50-60 см, на ваш выбор. Он позволяет один пенал отдать под обувь, второй – под верхнюю одежду, дополнительно обувь может стоять на полу в прихожей и под пуфиком, ведь там две полочки.
Если ваша прихожая не оставляет вам никакого выбора, решайтесь на перепланировку и объединяйте ее с гостиной, а на месте старой перегородки устанавливайте шкаф-купе.
Высокая тумба в два раза производительней обычной тумбочки, а если выбрать белый цвет, то выглядит она не намного габаритнее.
Этот интересный вариант создан после объединения прихожей и гостиной. Перегородку здесь обрамляют стеллажи с книгами и декором. Такой же модуль хранения можно создать с отделениями для обуви, с вешалкой и встроенным пуфиком.
На снимке выше слева вы найдете интересную комбинацию из полочки для обуви, ящиков, находящихся примерно на высоте комода, и еще одного верхнего модуля.
Этот очень красивый вариант из глянцевой подвесной тумбы (глубина менее 20 см) отлично подойдет тем, у кого места в прихожей нет в принципе.
Если у вас в прихожей есть ниша от двери до стены (хотя бы 23-25 см), то вы можете заказать в мебельной фирме встроенный шкаф или попросить дизайнера устроить здесь гардероб.
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