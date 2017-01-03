16 идей для дизайна маленькой прихожей

Идеи дизайна прихожей от 2 до 10 кв. метров собраны специально для тех, кто планирует ремонт в этой части квартиры. Знайте, хорошая и удобная малогабаритная мебель (полочки, комоды, вешалки, навесные полочки, шкафы небольшой глубины) существует и этим фактом нужно пользоваться!

Из-за того, что в прихожей очень мало света, лучший стиль для ее дизайна – модерн, минимализм и скандинавский!