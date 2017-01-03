Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

16 идей для дизайна маленькой прихожей

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Квартира двухкомнатная, Оксана Мухина Оксана Мухина Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
Loading admin actions …

Идеи дизайна прихожей от 2 до 10 кв. метров собраны специально для тех, кто планирует ремонт в этой части квартиры. Знайте, хорошая и удобная малогабаритная мебель (полочки, комоды, вешалки, навесные полочки, шкафы небольшой глубины) существует и этим фактом нужно пользоваться!

Из-за того, что в прихожей очень мало света, лучший стиль для ее дизайна – модерн, минимализм и скандинавский!

​Пуфик + полочка + зеркало

Seba Life , Canan Delevi Canan Delevi Прихожая, коридор и лестницыАксессуары и декор
Canan Delevi

Canan Delevi
Canan Delevi
Canan Delevi

В этой квартире аккуратный ансамбль был реализован в очень маленькой прихожей, куда поместился еще и двустворчатый шкаф. Если в проходе мало места – это не повод отворачиваться от возможности добавить пуфик, даже если вы живете целой семьей. Проходы не должны быть идеально открытыми.

​Открытая тумбочка для обуви

Пример использования модулей для прихожей ООО 'Сфера' Прихожая, коридор и лестницыХранение
ООО <q>Сфера</q>

Пример использования модулей для прихожей

ООО "Сфера"
ООО <q>Сфера</q>
ООО "Сфера"

Потрясающая тумбочка для обуви в скандинавском стиле – это то, что нужно вам для самого простого дизайна прихожей. Наверху будут мелочи, под тумбой – еще один ряд для обуви, над – вешалка и зеркало.

​Стеллаж для обуви

homify Коридор, прихожая и лестница в стиле лофт
homify

homify
homify
homify

Если прихожая маленькая, членов семьи в квартире много, а больше половины из них еще и дети с большим количеством разной обуви, подумайте о том, чтобы поставить здесь стеллаж от пола до потолка за дверцами-слайдерами.

​Пуфик под вешалкой

miniszyk, unikat:lab unikat:lab Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
unikat:lab

miniszyk

unikat:lab
unikat:lab
unikat:lab

Этот вариант особенно декоративен и смотрится очень красиво. А под пуфиком может размещаться обувь.

​Полный набор: прихожая и шкаф-купе

Дизайн квартиры в серо-бежевых тонах с винным акцентом, Лаборатория дизайна "КУБ" Лаборатория дизайна 'КУБ' Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
Лаборатория дизайна <q>КУБ</q>

Дизайн квартиры в серо-бежевых тонах с винным акцентом

Лаборатория дизайна "КУБ"
Лаборатория дизайна <q>КУБ</q>
Лаборатория дизайна "КУБ"

Такой вариант более традиционен, чем предыдущие, но позволяет удобно использовать узкую прихожую в типовой двушке и трешке с длинным коридором.

​Мини-набор: тумба для обуви и зеркало

Нюансы белого, CO:interior CO:interior Коридор, прихожая и лестница в скандинавском стиле
CO:interior

Нюансы белого

CO:interior
CO:interior
CO:interior

Такой вариант подойдет для совсем маленькой квартиры с узким коридором или прихожей.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Встроенный модуль для всего

Дизайн трехкомнатной квартиры в классическом стиле площадью 100 кв.м, Студия интерьера Дениса Серова Студия интерьера Дениса Серова Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
Студия интерьера Дениса Серова

Дизайн трехкомнатной квартиры в классическом стиле площадью 100 кв.м

Студия интерьера Дениса Серова
Студия интерьера Дениса Серова
Студия интерьера Дениса Серова

Глубина такого модуля обычно около 28-35 см, но выглядит он просто роскошно. Идеально для стилей ар-деко, классика, транситионал. Фасады лучше всего выбрать светлые, бежевые, белые или серые.

​Тумба-пуфик и вешалка

KEFIR HOME IK-architects Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
IK-architects

KEFIR HOME

IK-architects
IK-architects
IK-architects

Еще один очень компактный вариант красив благодаря коврику с орнаментом и большому зеркалу.

​Шкаф-купе с полочками для обуви

Квартира двухкомнатная, Оксана Мухина Оксана Мухина Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
Оксана Мухина

Квартира двухкомнатная

Оксана Мухина
Оксана Мухина
Оксана Мухина

В шкафу-купе тоже могут располагаться полочки для обуви, не забывайте об этом!

​Крупногабаритный модуль с мягкой нишей

Интерьер таунхауса под Уфой, Студия авторского дизайна ASHE Home Студия авторского дизайна ASHE Home Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
Студия авторского дизайна ASHE Home

Интерьер таунхауса под Уфой

Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home

А у этого модуля глубина уже около 50-60 см, на ваш выбор. Он позволяет один пенал отдать под обувь, второй – под верхнюю одежду, дополнительно обувь может стоять на полу в прихожей и под пуфиком, ведь там две полочки.

​Перепланировка и объединение с гостиной

homify Коридор, прихожая и лестница в стиле лофт
homify

homify
homify
homify

Если ваша прихожая не оставляет вам никакого выбора, решайтесь на перепланировку и объединяйте ее с гостиной, а на месте старой перегородки устанавливайте шкаф-купе.

​Высокая тумба для обуви + пуфик под стеллажом

Квартира-студия в современном стиле. Бюджетный вариант!, "PRimeART" 'PRimeART' Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм прихожая обувница
<q class='-first'>PRimeART</q>

Квартира-студия в современном стиле. Бюджетный вариант!

"PRimeART"
<q class='-first'>PRimeART</q>
"PRimeART"

Высокая тумба в два раза производительней обычной тумбочки, а если выбрать белый цвет, то выглядит она не намного габаритнее.

​Угловой стеллаж на месте стены

Проект квартиры для молодоженов, "PRimeART" 'PRimeART' Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
<q class='-first'>PRimeART</q>

Проект квартиры для молодоженов

"PRimeART"
<q class='-first'>PRimeART</q>
"PRimeART"

Этот интересный вариант создан после объединения прихожей и гостиной. Перегородку здесь обрамляют стеллажи с книгами и декором. Такой же модуль хранения можно создать с отделениями для обуви, с вешалкой и встроенным пуфиком.

​Трехмодульная стена

Концепция серого, Дизайнер Светлана Юркова Дизайнер Светлана Юркова Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Дизайнер Светлана Юркова

Концепция серого

Дизайнер Светлана Юркова
Дизайнер Светлана Юркова
Дизайнер Светлана Юркова

На снимке выше слева вы найдете интересную комбинацию из полочки для обуви, ящиков, находящихся примерно на высоте комода, и еще одного верхнего модуля.

​Когда нет места

В духе скандинавов, Белый Эскиз Белый Эскиз Коридор, прихожая и лестница в скандинавском стиле Серый
Белый Эскиз

В духе скандинавов

Белый Эскиз
Белый Эскиз
Белый Эскиз

Этот очень красивый вариант из глянцевой подвесной тумбы (глубина менее 20 см) отлично подойдет тем, у кого места в прихожей нет в принципе.

​Встроенный в нишу

homify Гардеробная в стиле минимализм
homify

homify
homify
homify

Если у вас в прихожей есть ниша от двери до стены (хотя бы 23-25 см), то вы можете заказать в мебельной фирме встроенный шкаф или попросить дизайнера устроить здесь гардероб.

Далее на homify:

— Разные проекты домов на homify;

— Достойный дом для семейной жизни;

— Стильные спальни для двоих.

Кухня: 12 ошеломляющих мебельных решений для комфортной жизни
А как вы оформили свою прихожую?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо