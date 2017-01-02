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Как выглядят квартиры мечты в разных странах

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
дизайн-проект однокомнатной квартиры для молодого человека., Катя Волкова Катя Волкова Гостиная в стиле модерн
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О том, как национальные и культурные различия проявляются в интерьерах и как от этого меняется облик квартиры нашей мечты мы расскажем в этой Книге Идей.

​Испания

‘Rehbailitacion edificio en Gracia’, lluiscorbellajordi lluiscorbellajordi Гостиная в стиле модерн
lluiscorbellajordi

lluiscorbellajordi
lluiscorbellajordi
lluiscorbellajordi

Прогрессивная Испания с любовью к нестандартным реконструкциям старых домов, апартаментам в стиле бутик-отелей, лофтам и домам из контейнера уже давно не мечтает о классике, если вообще когда-то мечтала. Так, для любого барселонца большой светлый лофт со множество панорамных окон – это как раз то, что ему не хватает после маленьких апартаментов центра, где 45 кв. метров – это уже трешка.

Турция

Yeşil Vadi Erguvan Evi, İstanbul., BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK

BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK
BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK
BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK

Неоклассика, аккуратно созданная на основе супер-комфортабельного интерьера, без нарочитой роскоши, но с богатой палитрой и красивой мебелью, считается в Турции правилом хорошего тона в дизайне интерьера. В мечтах обычно предстает квартира 3+1 либо дюплекс 3+1 или 4+1 (первая цифра – количество спален), а сама квартира должна иметь вид либо на Босфор, либо на Средиземное море.

Великобритания, Ирландия

Queens Park House, Honeybee Interiors Honeybee Interiors Гостиные в эклектичном стиле
Honeybee Interiors

Queens Park House

Honeybee Interiors
Honeybee Interiors
Honeybee Interiors

Реконструкции старых таунхаусов, дюплексов и особняков в викторианском стиле с эркерами для англичан является долгом, который они выполнят с нарочитым чувством гордости за себя и свою страну. Аристократичный, эклектичный, совсем слегка – фьюжн, такой таунхаус является мечтой любого лондонца, который устал подниматься по узким лестницам малоквартирных домов в холодные квартиры без центрального отопления, или гулять лишь по широким балконам, тянущимся вдоль всех квартир в гетто.

Бразилия

Casa Swiss Park Campinas II, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Гостиная в стиле модерн
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

В крупных городах Бразилии, самой дорогой страны Южной Америки, особо ценится современный интерьер с подсветкой на потолке и стенах, в приятных теплых красках, в новом комплексе с бассейном и парком, а также с площадью около 120 кв. метров на трехкомнатную квартиру. Именно этого хочет каждый бразилец после узких, непонятно как пропускающих транспорт улочек, застроенных разношерстными разноцветными домами на улицах без каких-либо намеков на игровую площадку в радиусе 5 км от дома.

Германия

Penthouse, HONEYandSPICE innenarchitektur + design HONEYandSPICE innenarchitektur + design Гостиная в стиле модерн
HONEYandSPICE innenarchitektur + design

HONEYandSPICE innenarchitektur + design
HONEYandSPICE innenarchitektur + design
HONEYandSPICE innenarchitektur + design

Стремясь и к практичности, и к скандинавскому шарму, немецкий интерьер мечты обожает светлые оттенки древесины, много белого, инновационную кухню и любовь к простору. Кроме того, такая квартира мечты всегда будет находиться в новом здании, иметь нестандартный, часто асимметричный формат остекления и располагаться поближе к центру.

Япония

HILL HOUSE, プラスアトリエ一級建築士事務所 プラスアトリエ一級建築士事務所 Гостиная в стиле модерн
プラスアトリエ一級建築士事務所

プラスアトリエ一級建築士事務所
プラスアトリエ一級建築士事務所
プラスアトリエ一級建築士事務所

Большая просторная квартира с американской кухней и диваном, балконом в виде террасы и панорамным остеклением – то, чего не хватает японцам. Очень многие из них выросли в узких таунхаусах на узких улочках без какого-либо вида и парка рядом.

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Польша

homify Гостиные в эклектичном стиле Мех Серый
homify

homify
homify
homify

Любовь к скандинавскому дизайну в Польше сейчас на самом пике, поэтому не удивляйтесь, что именно здесь данный стиль является наиболее предпочтительным вариантом. Польская квартира мечты обычно имеет кухню-гостиную с отдельной зоной столовой и библиотеки, три спальни и две полноценные ванные комнаты, а также современную отделку в бледной палитре.

Нидерланды

RENOVATIE APPARTEMENT AMSTERDAM, DENOLDERVLEUGELS Architects & Associates DENOLDERVLEUGELS Architects & Associates Гостиная в классическом стиле
DENOLDERVLEUGELS Architects &amp; Associates

DENOLDERVLEUGELS Architects & Associates
DENOLDERVLEUGELS Architects &amp; Associates
DENOLDERVLEUGELS Architects & Associates

После ультра-узких домов и таунхаусов с крохотными комнатами и невысокими потолками или после типовых коттеджей в пригородах любой современный голландец предпочтет открытую планировку приватным комнатам. Так, квартира мечты здесь выглядит просто – кухня-гостиная на площади ок. 50-60 кв. метров с окнами с разных сторон, теплая, слегка богемная атмосфера, созданная с помощью подсветки и текстиля и, в лучшем случае, двухуровневый формат апартаментов.

Канада

Penthouse Condo, Collage Designs Collage Designs Гостиная в стиле модерн
Collage Designs

Collage Designs
Collage Designs
Collage Designs

Квартира с высокими потолками в новом жилом комплексе в зеленом районе – то, что в Канаде считается показателем настоящего успеха. Дизайн интерьера в стиле транситионал здесь вовсе не модная фишка, а данность, которая является основой практически любого современного интерьера.

Италия

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

После витиеватых улочек с плохой вентиляцией, загнанных между двумя холмами, целых районах домов без солнца и свежего ветра итальянец предпочтет жить в красивом зеленом месте, на отдельной вилле, оформленной в тонах ореха и сицилийского марсала.

Латвия, Литва

Визуализации проекта для семьи в Тюмени, Alyona Musina Alyona Musina Гостиные в эклектичном стиле
Alyona Musina

Визуализации проекта для семьи в Тюмени

Alyona Musina
Alyona Musina
Alyona Musina

Маленькие квартиры в старом центре и в типовых домах – то, что мешает латышам и литовцам почувствовать себя комфортно в собственном доме. Так, современная перепланировка решает данные проблемы, модный дизайн интерьера украшает дом, а владельцев квартиры радует ее расположение в центре.

Иран, Ирак

Интерьер загородного дома в стиле Эклектика, Belimov-Gushchin Andrey Belimov-Gushchin Andrey Гостиные в эклектичном стиле
Belimov-Gushchin Andrey

Интерьер загородного дома в стиле Эклектика

Belimov-Gushchin Andrey
Belimov-Gushchin Andrey
Belimov-Gushchin Andrey

Изобильная роскошь, насыщенные оттенки, побольше золота и предметов искусства, дорогой посуды и керамики, ваз и декора. Именно это в Иране и Ираке представляется каждому, кого попросили представить интерьер мечты без оглядки на бюджет.

Сингапур

homify Гостиная в стиле лофт
homify

homify
homify
homify

Инновационный интерьер в стиле минимализм, с потайными местами хранения, модульной мебелью, светлыми тонами (чтобы скомпенсировать маленькую площадь) – это то, что в Сингапуре хотят иметь все. Если добавить сюда модные 3D-панели на стены и побольше встроенной подсветки, это и будет интерьер мечты для состоятельной сингапурской семьи.

США

Green Gray, KAPRANDESIGN KAPRANDESIGN Гостиные в эклектичном стиле Мрамор Зеленый Дизайн столовой,Дизайн в США,Капран Дизайн,Римские шторы,Эклектичный дизайн
KAPRANDESIGN

Green Gray

KAPRANDESIGN
KAPRANDESIGN
KAPRANDESIGN

Современные апартаменты в Нью-Йорке, с видом на центральный парк, солнечной и большой кухней – то, чего не хватает манхэттенцам, большинство из которых всю жизнь живут с видом на кирпичную стену соседнего дома, с кухней площадью около 4-5 кв. метров без окна и со спальнями по 8-10 квадратов.

Китай

Гостиная tatarintsevadesign Гостиная в стиле модерн Livingroom
tatarintsevadesign

Гостиная

tatarintsevadesign
tatarintsevadesign
tatarintsevadesign

В Китае верность традициям минимализма настолько же сильна, насколько и прекрасна. Здесь современный интерьер берет самое лучшее из уже созданного и дополняет модными трендами. Так, остается подобие ширм, часто – ковры в стиле матрасов-татами, чайные уголки и даже камины в традиционном стиле, что в итоге приводит к интерьеру в новом доме, отдаленно напоминающему лофт.

Тайвань

Студия-лофт в Тюмени: визуализация и дизайн, OK Interior Design OK Interior Design Кухня в стиле модерн
OK Interior Design

Студия-лофт в Тюмени: визуализация и дизайн

OK Interior Design
OK Interior Design
OK Interior Design

Современные тайваньские бизнесмены в своих желаниях не далеко ушли от традиционной минималистичности Востока. Тем не менее, теперь они мечтают об ультра-функциональном доме, с трансформируемыми и подстраивающимися под них деталями и объектами. Не помешает и панорамный вид на центр города, две гостиных (для встреч и кино), а также ванная комната при каждой из спален и детских.

Франция

Квартира в ЖК ФилиЧета, MARION STUDIO MARION STUDIO Гостиные в эклектичном стиле Многоцветный
MARION STUDIO

Квартира в ЖК ФилиЧета

MARION STUDIO
MARION STUDIO
MARION STUDIO

Аристократичная мекка для французов – 160-180 кв. метров площади, оформленные в классическом стиле в одном из первых 10 округов Парижа или, в крайнем случае, на Монмартре. Здесь, в доме, построенном более ста лет назад, будет красивый вид на парк или зеленую аллею (что редкость), изысканные бутики, булочные и пекарни, дорогие кафе и рестораны. Кроме того, сам дом будет скорее всего построен в стиле Второй Империи либо иметь по соседству такие же – с мансардной голубиной крышей, как, впрочем, и во всем Париже.

​Болгария

Гостиная в ЖК Статус, MARIA MELNICOVA студия SIERRA MARIA MELNICOVA студия SIERRA Гостиная в классическом стиле Коричневый
MARIA MELNICOVA студия SIERRA

Гостиная в ЖК Статус

MARIA MELNICOVA студия SIERRA
MARIA MELNICOVA студия SIERRA
MARIA MELNICOVA студия SIERRA

Традиционализм болгар – это не просто любовь к собственной культуре, которая охраняется веками, но еще и настроение местности, которое будто само диктует образ жизни. Потому даже современное поколение часто использует болгарскую интерпретацию классического стиля в своих, уже более эклектичных интерьерах, где винные, оливковые, пшеничные оттенки все еще правят бал.

​Чехия

дизайн-проект однокомнатной квартиры для молодого человека., Катя Волкова Катя Волкова Гостиная в стиле модерн
Катя Волкова

дизайн-проект однокомнатной квартиры для молодого человека.

Катя Волкова
Катя Волкова
Катя Волкова

Чешский интерьер стремится быть уютным, комфортабельным, теплым, подстать атмосфере самой страны. Так, мечтой среднестатистического чеха можно назвать семейные апартаменты в Праге с новым ремонтом, открытой кухней и видом на парк, реку, но не на улицу или соседний дом, что, увы, типично и для невероятно атмосферной Праги.

​Индия

Интерьер квартиры в стиле Эклектики, Belimov-Gushchin Andrey Belimov-Gushchin Andrey Гостиные в эклектичном стиле
Belimov-Gushchin Andrey

Интерьер квартиры в стиле Эклектики

Belimov-Gushchin Andrey
Belimov-Gushchin Andrey
Belimov-Gushchin Andrey

Яркие пурпурные, оранжевые, красные, фиолетовые оттенки – то, что в Индии считается стандартной цветовой палитрой – в интерьере мечты выглядит особенно смело. Индийцы грезят о роскошных орнаментах, обилии разнообразного текстиля, дереве ценных пород и, конечно же, вездесущей позолоте.

Дания

Гостиная МАРИНА ПОКЛОНЦЕВА Гостиная в скандинавском стиле
МАРИНА ПОКЛОНЦЕВА

Гостиная

МАРИНА ПОКЛОНЦЕВА
МАРИНА ПОКЛОНЦЕВА
МАРИНА ПОКЛОНЦЕВА

Квартира мечты в Дании это не скандинавский минимализм, а легкая нордическая неоклассика с изысканными элементами, дорогой мебелью, высокими потолками, камином и даже лепниной.

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