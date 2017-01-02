Как выглядят квартиры мечты в разных странах

Аристократичная мекка для французов – 160-180 кв. метров площади, оформленные в классическом стиле в одном из первых 10 округов Парижа или, в крайнем случае, на Монмартре. Здесь, в доме, построенном более ста лет назад, будет красивый вид на парк или зеленую аллею (что редкость), изысканные бутики, булочные и пекарни, дорогие кафе и рестораны. Кроме того, сам дом будет скорее всего построен в стиле Второй Империи либо иметь по соседству такие же – с мансардной голубиной крышей, как, впрочем, и во всем Париже.