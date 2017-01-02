Как выглядят квартиры мечты в разных странах

О том, как национальные и культурные различия проявляются в интерьерах и как от этого меняется облик квартиры нашей мечты мы расскажем в этой Книге Идей.
Прогрессивная Испания с любовью к нестандартным реконструкциям старых домов, апартаментам в стиле бутик-отелей, лофтам и домам из контейнера уже давно не мечтает о классике, если вообще когда-то мечтала. Так, для любого барселонца большой светлый лофт со множество панорамных окон – это как раз то, что ему не хватает после маленьких апартаментов центра, где 45 кв. метров – это уже трешка.
Неоклассика, аккуратно созданная на основе супер-комфортабельного интерьера, без нарочитой роскоши, но с богатой палитрой и красивой мебелью, считается в Турции правилом хорошего тона в дизайне интерьера. В мечтах обычно предстает квартира 3+1 либо дюплекс 3+1 или 4+1 (первая цифра – количество спален), а сама квартира должна иметь вид либо на Босфор, либо на Средиземное море.
Реконструкции старых таунхаусов, дюплексов и особняков в викторианском стиле с эркерами для англичан является долгом, который они выполнят с нарочитым чувством гордости за себя и свою страну. Аристократичный, эклектичный, совсем слегка – фьюжн, такой таунхаус является мечтой любого лондонца, который устал подниматься по узким лестницам малоквартирных домов в холодные квартиры без центрального отопления, или гулять лишь по широким балконам, тянущимся вдоль всех квартир в гетто.
В крупных городах Бразилии, самой дорогой страны Южной Америки, особо ценится современный интерьер с подсветкой на потолке и стенах, в приятных теплых красках, в новом комплексе с бассейном и парком, а также с площадью около 120 кв. метров на трехкомнатную квартиру. Именно этого хочет каждый бразилец после узких, непонятно как пропускающих транспорт улочек, застроенных разношерстными разноцветными домами на улицах без каких-либо намеков на игровую площадку в радиусе 5 км от дома.
Стремясь и к практичности, и к скандинавскому шарму, немецкий интерьер мечты обожает светлые оттенки древесины, много белого, инновационную кухню и любовь к простору. Кроме того, такая квартира мечты всегда будет находиться в новом здании, иметь нестандартный, часто асимметричный формат остекления и располагаться поближе к центру.
Большая просторная квартира с американской кухней и диваном, балконом в виде террасы и панорамным остеклением – то, чего не хватает японцам. Очень многие из них выросли в узких таунхаусах на узких улочках без какого-либо вида и парка рядом.
Любовь к скандинавскому дизайну в Польше сейчас на самом пике, поэтому не удивляйтесь, что именно здесь данный стиль является наиболее предпочтительным вариантом. Польская квартира мечты обычно имеет кухню-гостиную с отдельной зоной столовой и библиотеки, три спальни и две полноценные ванные комнаты, а также современную отделку в бледной палитре.
После ультра-узких домов и таунхаусов с крохотными комнатами и невысокими потолками или после типовых коттеджей в пригородах любой современный голландец предпочтет открытую планировку приватным комнатам. Так, квартира мечты здесь выглядит просто – кухня-гостиная на площади ок. 50-60 кв. метров с окнами с разных сторон, теплая, слегка богемная атмосфера, созданная с помощью подсветки и текстиля и, в лучшем случае, двухуровневый формат апартаментов.
Квартира с высокими потолками в новом жилом комплексе в зеленом районе – то, что в Канаде считается показателем настоящего успеха. Дизайн интерьера в стиле транситионал здесь вовсе не модная фишка, а данность, которая является основой практически любого современного интерьера.
После витиеватых улочек с плохой вентиляцией, загнанных между двумя холмами, целых районах домов без солнца и свежего ветра итальянец предпочтет жить в красивом зеленом месте, на отдельной вилле, оформленной в тонах ореха и сицилийского марсала.
Маленькие квартиры в старом центре и в типовых домах – то, что мешает латышам и литовцам почувствовать себя комфортно в собственном доме. Так, современная перепланировка решает данные проблемы, модный дизайн интерьера украшает дом, а владельцев квартиры радует ее расположение в центре.
Изобильная роскошь, насыщенные оттенки, побольше золота и предметов искусства, дорогой посуды и керамики, ваз и декора. Именно это в Иране и Ираке представляется каждому, кого попросили представить интерьер мечты без оглядки на бюджет.
Инновационный интерьер в стиле минимализм, с потайными местами хранения, модульной мебелью, светлыми тонами (чтобы скомпенсировать маленькую площадь) – это то, что в Сингапуре хотят иметь все. Если добавить сюда модные 3D-панели на стены и побольше встроенной подсветки, это и будет интерьер мечты для состоятельной сингапурской семьи.
Современные апартаменты в Нью-Йорке, с видом на центральный парк, солнечной и большой кухней – то, чего не хватает манхэттенцам, большинство из которых всю жизнь живут с видом на кирпичную стену соседнего дома, с кухней площадью около 4-5 кв. метров без окна и со спальнями по 8-10 квадратов.
В Китае верность традициям минимализма настолько же сильна, насколько и прекрасна. Здесь современный интерьер берет самое лучшее из уже созданного и дополняет модными трендами. Так, остается подобие ширм, часто – ковры в стиле матрасов-татами, чайные уголки и даже камины в традиционном стиле, что в итоге приводит к интерьеру в новом доме, отдаленно напоминающему лофт.
Современные тайваньские бизнесмены в своих желаниях не далеко ушли от традиционной минималистичности Востока. Тем не менее, теперь они мечтают об ультра-функциональном доме, с трансформируемыми и подстраивающимися под них деталями и объектами. Не помешает и панорамный вид на центр города, две гостиных (для встреч и кино), а также ванная комната при каждой из спален и детских.
Аристократичная мекка для французов – 160-180 кв. метров площади, оформленные в классическом стиле в одном из первых 10 округов Парижа или, в крайнем случае, на Монмартре. Здесь, в доме, построенном более ста лет назад, будет красивый вид на парк или зеленую аллею (что редкость), изысканные бутики, булочные и пекарни, дорогие кафе и рестораны. Кроме того, сам дом будет скорее всего построен в стиле Второй Империи либо иметь по соседству такие же – с мансардной голубиной крышей, как, впрочем, и во всем Париже.
Традиционализм болгар – это не просто любовь к собственной культуре, которая охраняется веками, но еще и настроение местности, которое будто само диктует образ жизни. Потому даже современное поколение часто использует болгарскую интерпретацию классического стиля в своих, уже более эклектичных интерьерах, где винные, оливковые, пшеничные оттенки все еще правят бал.
Чешский интерьер стремится быть уютным, комфортабельным, теплым, подстать атмосфере самой страны. Так, мечтой среднестатистического чеха можно назвать семейные апартаменты в Праге с новым ремонтом, открытой кухней и видом на парк, реку, но не на улицу или соседний дом, что, увы, типично и для невероятно атмосферной Праги.
Яркие пурпурные, оранжевые, красные, фиолетовые оттенки – то, что в Индии считается стандартной цветовой палитрой – в интерьере мечты выглядит особенно смело. Индийцы грезят о роскошных орнаментах, обилии разнообразного текстиля, дереве ценных пород и, конечно же, вездесущей позолоте.
Квартира мечты в Дании это не скандинавский минимализм, а легкая нордическая неоклассика с изысканными элементами, дорогой мебелью, высокими потолками, камином и даже лепниной.
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