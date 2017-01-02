​20 идей для организации хранения, о которых вы не догадывались

С помощью специалистов homify в области дизайна интерьера, декорирования и дизайна мебели мы собрали идеи для организации хранения в самых интересных форматах.
Комбинированный шкаф-купе с отделкой дверей матовым зеркалом, зеркалом в полный рост, деревом, кожей, матовым и прозрачным стеклом позволяет сделать интерьер спальни более необычным и интересным.
Не пересекающиеся друг с другом два больших шкафа подойдут под маленький формат гардеробной с пуфиком или креслом.
Один из интересных типов хранения под лестницей включает в себя модули разной высоты, позволяющие максимально использовать каждый сантиметр.
На этой мансарде был установлен как шкаф-купе, так и модули гардеробной с зонами открытого хранения. Квадратные полочки идеально подходят для головных уборов, сумок, боксов для мелочей.
Встроенные в гардеробную систему комоды в разы увеличивают ее функциональность, поэтому не стоит отказываться от них, даже если у вас уже есть парочка в спальне.
Приставная лестница поможет организовать хранение в гардеробе на любой высоте, используя все имеющееся в распоряжении пространство.
Кто не мечтает о 3-4-модульном шкафе-купе, расположившимся вдоль всей стены? Но мало кто знает, что вариант от стены до стены и от пола до потолка может сделать зону хранения практически невидимой.
В этой гардеробной кроме стандартных мест хранения есть туалетный столик с зеркалом, стиральная машина, корзина для белья и выдвижная гладильная доска.
Очень удобным вариантом может быть декор гардеробной с помощью шторы. Данный вариант в несколько раз дешевле двери-слайдера и выглядит очень женственно.
Когда изголовье кровати делит надвое всю комнату, за ним остается пространство для гардеробной, будуарного столика или даже маленького кабинета. Площадь спальни при этом должна быть от 16 кв. метров.
Балтийской жемчужине
Самым простым вариантом зонирования оказывается гипсокартон, он позволяет отделить всего 2-4 кв. метра очень элегантным способом.
Такой способ зонирования пространства комнаты и гардероба будет очень удобным для семей с большим количеством детей – здесь образуется сразу два входа в гардеробную, что очень удобно.
Если вы обратитесь к брендам в мире гардеробных комнат, например, к итальянским, то получите готовые модули, которые могут быть скомбинированы в самой удобной для вас манере. Они будут иметь подсветку, размер точно под вас, дополнительные модули для галстуков, брюк, головных уборов и зимней одежды и т.п.
Для маленькой спальни идеальным решением для хранения может стать минималистичная глянцевая гардеробная вокруг двери.
Даже покупая один отдельно стоящий шкаф-купе, лучше всего выбрать вариант встроенного шкафа от пола до потолка.
В лучшем случае вы сможете поставить напротив кровати комод, туалетный столик, тумбу для TV или письменный стол. В маленькой же комнате мы советуем обратиться к стилю мастер-сьют с узкими полочками, барным креслом, отделкой зеркалами, аккуратными полочками.
В вашей гостиной наверняка найдется стена, которую можно использовать под хранение. И так как «стенки» уже не пользуются такой популярностью, а модули под TV обычно минималистичны и не подходят для габаритного хранения, крупный модуль можно интегрировать в боковую стену.
Еще одной хорошей идеей будет организация полноценного места хранения напротив кровати со встроенными телевизором, комодом и туалетным столиком.
Старую кладовку можно заменить на функциональную постирочную комнату с выдвижной гладильной доской.
Если доверить составление модулей гардероба дизайнеру, то вы рискуете получить самый удобный гардероб из возможных для вашей площади и типа помещения.
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