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​20 идей для организации хранения, о которых вы не догадывались

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Интерьер таунхауса под Уфой, Студия авторского дизайна ASHE Home Студия авторского дизайна ASHE Home Гардеробная в эклектичном стиле
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С помощью специалистов homify в области дизайна интерьера, декорирования и дизайна мебели мы собрали идеи для организации хранения в самых интересных форматах.

​Комби-шкаф

Ultra gloss chocolate bedroom suite Urban Myth Спальня в стиле модерн
Urban Myth

Ultra gloss chocolate bedroom suite

Urban Myth
Urban Myth
Urban Myth

Комбинированный шкаф-купе с отделкой дверей матовым зеркалом, зеркалом в полный рост, деревом, кожей, матовым и прозрачным стеклом позволяет сделать интерьер спальни более необычным и интересным.

​Параллельные линии

Master Dressing Room homify Гардеробная в стиле модерн
homify

Master Dressing Room

homify
homify
homify

Не пересекающиеся друг с другом два больших шкафа подойдут под маленький формат гардеробной с пуфиком или креслом.

​Хранение под лестницей

Trüggelmann, Zimmermanns Kreatives Wohnen Zimmermanns Kreatives Wohnen ГардеробнаяХранение Изделия из древесины Многоцветный
Zimmermanns Kreatives Wohnen

Zimmermanns Kreatives Wohnen
Zimmermanns Kreatives Wohnen
Zimmermanns Kreatives Wohnen

Один из интересных типов хранения под лестницей включает в себя модули разной высоты, позволяющие максимально использовать каждый сантиметр.

​Двойная выгода

пос. Вартемяги, HOMEFORM Студия интерьеров HOMEFORM Студия интерьеров Гардеробная в стиле кантри
HOMEFORM Студия интерьеров

пос. Вартемяги

HOMEFORM Студия интерьеров
HOMEFORM Студия интерьеров
HOMEFORM Студия интерьеров

На этой мансарде был установлен как шкаф-купе, так и модули гардеробной с зонами открытого хранения. Квадратные полочки идеально подходят для головных уборов, сумок, боксов для мелочей.

​Встроенные комоды

微莊園, 大晴設計有限公司 大晴設計有限公司 Гардеробная в стиле кантри
大晴設計有限公司

大晴設計有限公司
大晴設計有限公司
大晴設計有限公司

Встроенные в гардеробную систему комоды в разы увеличивают ее функциональность, поэтому не стоит отказываться от них, даже если у вас уже есть парочка в спальне.

​Лестница в небо

Amsterdam Oud Zuid, Ecker Keukens en Interieur Ecker Keukens en Interieur Спальня в эклектичном стиле
Ecker Keukens en Interieur

Ecker Keukens en Interieur
Ecker Keukens en Interieur
Ecker Keukens en Interieur

Приставная лестница поможет организовать хранение в гардеробе на любой высоте, используя все имеющееся в распоряжении пространство.

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​Шкаф-купе в тон стенам

Спальня Бюро9 - Екатерина Ялалтынова Спальня в эклектичном стиле Бежевый
Бюро9 – Екатерина Ялалтынова

Спальня

Бюро9 - Екатерина Ялалтынова
Бюро9 – Екатерина Ялалтынова
Бюро9 - Екатерина Ялалтынова

Кто не мечтает о 3-4-модульном шкафе-купе, расположившимся вдоль всей стены? Но мало кто знает, что вариант от стены до стены и от пола до потолка может сделать зону хранения практически невидимой.

​Гардеробная мульти-функшн

Визуализации проекта на 130 кв.м. в Сургуте, Alyona Musina Alyona Musina Гардеробная в стиле модерн
Alyona Musina

Визуализации проекта на 130 кв.м. в Сургуте

Alyona Musina
Alyona Musina
Alyona Musina

В этой гардеробной кроме стандартных мест хранения есть туалетный столик с зеркалом, стиральная машина, корзина для белья и выдвижная гладильная доска.

​Текстильное царство

Квартира в ЖК Сосны, Студия авторского дизайна ASHE Home Студия авторского дизайна ASHE Home Спальня в эклектичном стиле
Студия авторского дизайна ASHE Home

Квартира в ЖК Сосны

Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home

Очень удобным вариантом может быть декор гардеробной с помощью шторы. Данный вариант в несколько раз дешевле двери-слайдера и выглядит очень женственно.

​Гардеробная за кроватью

Интерьер таунхауса под Уфой, Студия авторского дизайна ASHE Home Студия авторского дизайна ASHE Home Гардеробная в эклектичном стиле
Студия авторского дизайна ASHE Home

Интерьер таунхауса под Уфой

Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home

Когда изголовье кровати делит надвое всю комнату, за ним остается пространство для гардеробной, будуарного столика или даже маленького кабинета. Площадь спальни при этом должна быть от 16 кв. метров.

​Гипсокартонное зонирование

Французский уголок в "Балтийской жемчужине", Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко Гардеробная в эклектичном стиле
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Французский уголок в Балтийской жемчужине

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Самым простым вариантом зонирования оказывается гипсокартон, он позволяет отделить всего 2-4 кв. метра очень элегантным способом.

​Слайдеры в стиле коастал

Трехкомнатная квартира в ЖК Триколор, GM-interior GM-interior Гардеробная в классическом стиле
GM-interior

Трехкомнатная квартира в ЖК Триколор

GM-interior
GM-interior
GM-interior

Такой способ зонирования пространства комнаты и гардероба будет очень удобным для семей с большим количеством детей – здесь образуется сразу два входа в гардеробную, что очень удобно.

​Гардеробная класса люкс

homify Гардеробная в стиле минимализм
homify

homify
homify
homify

Если вы обратитесь к брендам в мире гардеробных комнат, например, к итальянским, то получите готовые модули, которые могут быть скомбинированы в самой удобной для вас манере. Они будут иметь подсветку, размер точно под вас, дополнительные модули для галстуков, брюк, головных уборов и зимней одежды и т.п.

​Шкаф вокруг двери

Квартира для современной пары, Оксана Мухина Оксана Мухина Спальня в стиле минимализм
Оксана Мухина

Квартира для современной пары

Оксана Мухина
Оксана Мухина
Оксана Мухина

Для маленькой спальни идеальным решением для хранения может стать минималистичная глянцевая гардеробная вокруг двери.

​От пола до потолка

Квартира для холостяка в минималистическом стиле Tatiana Zaitseva Design Studio Спальня в стиле минимализм
Tatiana Zaitseva Design Studio

Квартира для холостяка в минималистическом стиле

Tatiana Zaitseva Design Studio
Tatiana Zaitseva Design Studio
Tatiana Zaitseva Design Studio

Даже покупая один отдельно стоящий шкаф-купе, лучше всего выбрать вариант встроенного шкафа от пола до потолка.

​Дополнительные модули

Квартира-студия в современном стиле, "PRimeART" 'PRimeART' Спальня в стиле модерн
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Квартира-студия в современном стиле

"PRimeART"
<q class='-first'>PRimeART</q>
"PRimeART"

В лучшем случае вы сможете поставить напротив кровати комод, туалетный столик, тумбу для TV или письменный стол. В маленькой же комнате мы советуем обратиться к стилю мастер-сьют с узкими полочками, барным креслом, отделкой зеркалами, аккуратными полочками.

​Модуль для гостиной

homify Гостиная в стиле модерн Бежевый
homify

homify
homify
homify

В вашей гостиной наверняка найдется стена, которую можно использовать под хранение. И так как «стенки» уже не пользуются такой популярностью, а модули под TV обычно минималистичны и не подходят для габаритного хранения, крупный модуль можно интегрировать в боковую стену.

​Большой модуль напротив кровати

homify Спальня в стиле лофт
homify

homify
homify
homify

Еще одной хорошей идеей будет организация полноценного места хранения напротив кровати со встроенными телевизором, комодом и туалетным столиком.

​Из кладовки в постирочную

Light, wood, simplicity mlynchyk interiors Гардеробная в стиле минимализм
mlynchyk interiors

Light, wood, simplicity

mlynchyk interiors
mlynchyk interiors
mlynchyk interiors

Старую кладовку можно заменить на функциональную постирочную комнату с выдвижной гладильной доской.

​Гардеробная от дизайнера

Гардеробные, LUMI LUMI Гардеробная в классическом стиле
LUMI

Гардеробные

LUMI
LUMI
LUMI

Если доверить составление модулей гардероба дизайнеру, то вы рискуете получить самый удобный гардероб из возможных для вашей площади и типа помещения.

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