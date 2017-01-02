​20 идей для организации хранения, о которых вы не догадывались

Если вы обратитесь к брендам в мире гардеробных комнат, например, к итальянским, то получите готовые модули, которые могут быть скомбинированы в самой удобной для вас манере. Они будут иметь подсветку, размер точно под вас, дополнительные модули для галстуков, брюк, головных уборов и зимней одежды и т.п.