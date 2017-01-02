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​22 идеи для обустройства сада своими руками

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Гостиничный комплекс, г. Геленджик, Вечные ценности Вечные ценности Сад в средиземноморском стиле
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Даже если именно сегодня ваш сад плотно укрыт пушистым снегом, какого почти все мы не видели уже много зим, это не мешает вам мечтать. Чего не хватает вашему саду? Дорожек, парадной клумбы, уютной беседки или удобной площадки с мангалом? Именно сейчас самое время спланировать преобразования, которые вы хотели бы осуществить в этом году.

Только представьте, сколько ландшафтников homify поставляет вам идеи для вашего сада! Прочувствуйте гениальность замысла единой площадки для обмена опытом, эскизными планами и красочными фотографиями реализованных проектов! С такой серьезной базой вы и сами сможете сделать очень многое для вашего дома и сада. А если что-то кажется вам слишком сложным для самостоятельного воплощения, вы знаете, где искать нужных специалистов.

Какие-то из идей вам могут не соответствовать вашему климату. Но профессионал справится с качественной адаптацией к региону. Немного видоизменив проект, но оставив понравившуюся вам атмосферу, он поможет сделать ваш сад именно таким, о котором вы мечтали, когда только покупали участок.

Постарайтесь максимально органично вписать все новации в уже существующую структуру вашего сада. Продумайте перемещения из одной зоны в другую, обратите внимание, не придется ли вам постоянно ходить туда-сюда, возможно расположение не достаточно рационально. А при обустройстве мангала или печи любого другого типа учтите преимущественные варианты распространения запахов. Уверены, пропахшая дымом спальня не входит в ваши планы.

А если вы уверены, что продумали все до мелочей, а соответствующий для воплощения сезон все еще не наступил, помечтайте о чем-нибудь, ну, совсем запредельном по вашему мнению. Например, о бассейне с подогревом или просторной пристройке для зимнего сада с высоченными потолками, чтобы там смогла вольготно расти настоящая тропическая пальма.

Беседка в стиле минимализм

Kameralny ogród nowoczesny, Studio architektury krajobrazu INSPIRACJE Studio architektury krajobrazu INSPIRACJE Балкон и терраса в стиле модерн
Studio architektury krajobrazu INSPIRACJE

Studio architektury krajobrazu INSPIRACJE
Studio architektury krajobrazu INSPIRACJE
Studio architektury krajobrazu INSPIRACJE

Естественное окружение: эко-забор

Современный дом у озера, Дмитрий Кругляк Дмитрий Кругляк Сад в стиле модерн
Дмитрий Кругляк

Современный дом у озера

Дмитрий Кругляк
Дмитрий Кругляк
Дмитрий Кругляк

Простота и удобство щебня

Sandstone & Aggregate Path Earth Designs Сад в стиле модерн Песчаник Бежевый
Earth Designs

Sandstone & Aggregate Path

Earth Designs
Earth Designs
Earth Designs

Впечатляющий микс двух террас

homify Сад в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Брутальная эстетика камня

長柄の庭, Shikinowa Design Shikinowa Design Сад в стиле модерн
Shikinowa Design

Shikinowa Design
Shikinowa Design
Shikinowa Design

Забор с отделкой клинкерным кирпичом

Dom pod Poznaniem, Kraupe Studio Kraupe Studio Сад в стиле модерн
Kraupe Studio

Kraupe Studio
Kraupe Studio
Kraupe Studio

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Традиционный вариант дорожек

Ландшафтный проект в поселке жареный бугор, Студия архитектуры и дизайна Вояджи Дарьи Студия архитектуры и дизайна Вояджи Дарьи Сад в стиле модерн
Студия архитектуры и дизайна Вояджи Дарьи

Ландшафтный проект в поселке жареный бугор

Студия архитектуры и дизайна Вояджи Дарьи
Студия архитектуры и дизайна Вояджи Дарьи
Студия архитектуры и дизайна Вояджи Дарьи

Парковый стиль со стрижеными кустами

Гостиничный комплекс, г. Геленджик, Вечные ценности Вечные ценности Сад в средиземноморском стиле сад,гостиница,озеленение,растения,проект,геленджик,участок,деревья,водоем,газон,полив,посадка,садовник,ландшафт,природа,дизайнер
Вечные ценности

Гостиничный комплекс, г. Геленджик

Вечные ценности
Вечные ценности
Вечные ценности

Летняя кухня с отделкой камнем

Ландшафтный проект в прибрежном, Студия архитектуры и дизайна Вояджи Дарьи Студия архитектуры и дизайна Вояджи Дарьи Сад в стиле лофт
Студия архитектуры и дизайна Вояджи Дарьи

Ландшафтный проект в прибрежном

Студия архитектуры и дизайна Вояджи Дарьи
Студия архитектуры и дизайна Вояджи Дарьи
Студия архитектуры и дизайна Вояджи Дарьи

Эффектная геометрия

Ogrodzenie z betonu architektonicznego, Contractors Contractors Сад в стиле модерн Дерево Серый
Contractors

Contractors
Contractors
Contractors

Удобный палисадник

DIY GARDEN PROJECT#1, Shikinowa Design Shikinowa Design Сад в стиле модерн
Shikinowa Design

Shikinowa Design
Shikinowa Design
Shikinowa Design

Японская асимметрия

Dom pod Poznaniem, Kraupe Studio Kraupe Studio Сад в стиле модерн
Kraupe Studio

Kraupe Studio
Kraupe Studio
Kraupe Studio

Сложная конфигурация материалов

Dom pod Poznaniem, Kraupe Studio Kraupe Studio Сад в стиле модерн
Kraupe Studio

Kraupe Studio
Kraupe Studio
Kraupe Studio

Современный кантри с белым забором

Kratki ogrodowe PCV, Ogrodzenia PCV Ogrodzenia PCV Сад в классическом стиле
Ogrodzenia PCV

Ogrodzenia PCV
Ogrodzenia PCV
Ogrodzenia PCV

Эстетика минимализма плоских клумб

オリーブのある庭, Shikinowa Design Shikinowa Design Сад в стиле модерн
Shikinowa Design

Shikinowa Design
Shikinowa Design
Shikinowa Design

Контролируемое изобилие высокими клумбами

Ogród w Mikołowie, śląskie, MUGO OGRODY MUGO OGRODY Сад в стиле модерн
MUGO OGRODY

MUGO OGRODY
MUGO OGRODY
MUGO OGRODY

Брутальная роскошь лавочки

Kameralny ogród nowoczesny, Studio architektury krajobrazu INSPIRACJE Studio architektury krajobrazu INSPIRACJE Сад в стиле модерн
Studio architektury krajobrazu INSPIRACJE

Studio architektury krajobrazu INSPIRACJE
Studio architektury krajobrazu INSPIRACJE
Studio architektury krajobrazu INSPIRACJE

Удачная комбинация

Przykładowe realizacje, Empart Ogrody Empart Ogrody Сад в стиле модерн
Empart Ogrody

Empart Ogrody
Empart Ogrody
Empart Ogrody

Запоминающиеся детали

Arabic lamp for garden homify Сад Освещение Железо / Сталь Черный
homify

Arabic lamp for garden

homify
homify
homify

Уютная беседка из дерева

Беседка в стиле шале Студия интерьера Дениса Серова Сад в рустикальном стиле
Студия интерьера Дениса Серова

Беседка в стиле шале

Студия интерьера Дениса Серова
Студия интерьера Дениса Серова
Студия интерьера Дениса Серова

Модная параметрика

Kameralny ogród nowoczesny, Studio architektury krajobrazu INSPIRACJE Studio architektury krajobrazu INSPIRACJE Сад в стиле модерн
Studio architektury krajobrazu INSPIRACJE

Studio architektury krajobrazu INSPIRACJE
Studio architektury krajobrazu INSPIRACJE
Studio architektury krajobrazu INSPIRACJE

Камин в гостиной на даче

Камин и печь – украшение гостиной Студия дизайна ROMANIUK DESIGN Гостиная в классическом стиле Кирпичи Бежевый
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

Камин и печь – украшение гостиной

Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

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