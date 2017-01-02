​22 идеи для обустройства сада своими руками

Даже если именно сегодня ваш сад плотно укрыт пушистым снегом, какого почти все мы не видели уже много зим, это не мешает вам мечтать. Чего не хватает вашему саду? Дорожек, парадной клумбы, уютной беседки или удобной площадки с мангалом? Именно сейчас самое время спланировать преобразования, которые вы хотели бы осуществить в этом году.

Только представьте, сколько ландшафтников homify поставляет вам идеи для вашего сада! Прочувствуйте гениальность замысла единой площадки для обмена опытом, эскизными планами и красочными фотографиями реализованных проектов! С такой серьезной базой вы и сами сможете сделать очень многое для вашего дома и сада. А если что-то кажется вам слишком сложным для самостоятельного воплощения, вы знаете, где искать нужных специалистов.

Какие-то из идей вам могут не соответствовать вашему климату. Но профессионал справится с качественной адаптацией к региону. Немного видоизменив проект, но оставив понравившуюся вам атмосферу, он поможет сделать ваш сад именно таким, о котором вы мечтали, когда только покупали участок.

Постарайтесь максимально органично вписать все новации в уже существующую структуру вашего сада. Продумайте перемещения из одной зоны в другую, обратите внимание, не придется ли вам постоянно ходить туда-сюда, возможно расположение не достаточно рационально. А при обустройстве мангала или печи любого другого типа учтите преимущественные варианты распространения запахов. Уверены, пропахшая дымом спальня не входит в ваши планы.

А если вы уверены, что продумали все до мелочей, а соответствующий для воплощения сезон все еще не наступил, помечтайте о чем-нибудь, ну, совсем запредельном по вашему мнению. Например, о бассейне с подогревом или просторной пристройке для зимнего сада с высоченными потолками, чтобы там смогла вольготно расти настоящая тропическая пальма.