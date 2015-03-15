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11 способов одеть ваши окна

art&amp;arch art&arch
Stores vénitiens, Stores Cube Stores Cube Окна и двериРоллы и жалюзи
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Окна – элемент интерьера не требующий особого ухода, за исключением, пожалуй, эпизодической сезонной чистки раз в пол года – чтобы не замутнять вид и пропускать солнечный свет. С позиции современного дизайна к ним также не предъявляется много требований. В моде эстетика пуризма и минимализма, занавески и жалюзи совершенно не обязательны. Мы ничего не имеем против эстетического эксгибиционизма в гостиной или кухне, но как же быть с такой священной вещью как режим сна и, соответственно, с контролем над светом в спальне (не говоря уже о таких примитивных понятиях как частная жизнь и уединение) ? Предпочитаете ли вы задергивать шторы с наступлением темноты или держать их открытыми, существует далеко не один вариант во что одеть ваши окна – от тюля до балдахинов, от жалюзей до римских штор – опций множество. Они предоставляют вам огромную свободу для экспериментов с тканями, цветами, стилями и кроем по всему дому.

Давайте распахнем ставни и рассмотрим несколько примеров оформления окон, среди которых вы наверняка найдете пару вдохновляющих идей для вашего дома.

Жалюзи во всю высоту проемов

ahşap jaluzi, atlas perdecilik atlas perdecilik Гостиницы в рустикальном стиле Офисы и магазины
atlas perdecilik

atlas perdecilik
atlas perdecilik
atlas perdecilik

Жалюзи во всю высоту окна – воплощение современной элегантности. Этот пример убедительно демонстрирует, что для создания уютной и радостной атмосферы в гостиной вам совсем не обязательны занавески, с помощью жалюзей можно добиться даже более убедительного эффекта. Совместив их с классической мебелью и раскидистыми комнатными растениями вы создадите пространство наполненное одновременно карибским шиком и парижской чувственностью.

Дымчатый тюль

Simplistic Sheer Curtains with Wave Style Pleats International Soft Furnishers Окна и двериШторы и драпировка
International Soft Furnishers

Simplistic Sheer Curtains with Wave Style Pleats

International Soft Furnishers
International Soft Furnishers
International Soft Furnishers

Часто мы оказываемся в ситуации, когда окна имеют неудобную или нелепую форму, они могут быть расположены слишком близко к коробке двери или непропорционально по отношению к плоскости стены. В таком случае советуем вам рассмотреть вариант шифоновых занавесок от пола до потолка. Как видно на этом примере, такой прием поможет вам визуально увеличить площадь оконных проемов за счет простенков и перемычек. Используйте этот вариант оформления окон для создания мягкого спокойного амбиента.

Контрастные ширмы

Blinds, Bloc Blinds Bloc Blinds
Bloc Blinds

Blinds

Bloc Blinds
Bloc Blinds
Bloc Blinds

Контрастные жалюзи-ширмы или бленды – могут быть отличной находкой, чтобы привлечь внимание к вашему эркеру или просто пространству около окон. Эти простые оконные жалюзи из темного серого цвета создают смелый контраст между окном и стеной и еще сильнее утверждают уже хорошо скоординорованный мебелью и аксессуарами баланс белого и черного.

Встроенные в карниз шторы

Inkat Ink blue and Splatter Ink Blue Korla Home Домашнее хозяйство Текстиль
Korla Home

Inkat Ink blue and Splatter Ink Blue

Korla Home
Korla Home
Korla Home

Шторы со встроенными в подвесной потолок или спрятанными за декоративными элементами направляющими – идеальный способ придать комнате завершенный целостный вид. Карниз, за которым устанавливается элемент крепления, может быть не самым простым в исполнении, но зато результат непременно удивит своей оригинальностью. Проконсультируйтесь с профессионалами, если вы склоняетесь к такому решению для вашего дома. Они сориентируют вас по поводу возможности реализации как таковой, ее стоимости и временных рамках.

Простая драппировка

Cortinas tradicionales y modernas Kaaten, Kaaten Kaaten Гостиная в стиле модерн
Kaaten

Kaaten
Kaaten
Kaaten

Этот дизайн портьер, возможно, самый распространенный из всех, просто-напросто еще и самый беспроигрышный и смотрится бесподобно в любой обстановке. Само собой разумеется, что при выборе ткани необходимо действовать согласованно и отталкиваться от существующего дизайна и декора помещения. Такие портьеры легко крепятся и, благодаря своему весу и материалу, красиво драпируются.

Деревенский шарм

Belmont Blue Cabbages & Roses Окна и двериШторы и драпировка
Cabbages &amp; Roses

Belmont Blue

Cabbages & Roses
Cabbages &amp; Roses
Cabbages & Roses

Если вы поклонник/поклонница рустикального (деревенского) стиля, попробуйте вариант занавесок, несущих в себе характер легкой небрежности и простоты загородной жизни. Если вы сами выбираете ткань для занавесок или делаете их на заказ, убедитесь, что они имеют достаточную длину, чтобы касаться и даже ложится складками на полу. Это придаст их конечному облику еще большего шарма и стиля.

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Занавески – манифест

Gestaltungsbeispiele, unikatessen Berlin unikatessen Berlin Окна и двериШторы и драпировка
unikatessen Berlin

unikatessen Berlin
unikatessen Berlin
unikatessen Berlin

Оформление окон – это определенное заявление, не только для обитателей и посетителей вашего дома, но и на улицу, обращение к миру. Будьте оригинальными и выберете яркую смелую расцветку. Экспериментируйте с геометрическими узорами и цветом и создайте окно в ваш собственный параллельный мир.

Полупрозрачные жалюзи

Geschmackvoller Sichtschutz an grauen Wintertagen, Ladeco Ladeco Окна и двериРоллы и жалюзи
Ladeco

Ladeco
Ladeco
Ladeco

Если вы ищите простой и безвременный вариант для защиты вашего личного пространства от посторонних, то обдумайте вариант представленный на этой картинке. Это эффективный способ ограничить жилое помещение от проникновения лишнего ультрафиолета и любопытных глаз соседей. Жалюзи такого типа сделаны из прочного материала и прослужат долго, при этом выглядят достаточно нейтрально, впишутся практически в любой интерьер и наверняка не успеют вам надоесть.

Перфорированные жалюзи для ванной

Geschmackvoller Sichtschutz an grauen Wintertagen, Ladeco Ladeco Окна и двериРоллы и жалюзи
Ladeco

Ladeco
Ladeco
Ladeco

Есть одно помещение в каждом доме, которому никогда не помешают меры, гарантирующие некоторую интимность и это – ванная комната. Особенно, если ее окна смотрят прямиком в окна соседской гостиной. Эти жалюзи имеют тонкую перфорацию, сделанную с помощью лазерной резки и не только пропускают в помещение достаточно дневного света, защищая его конфиденциальность, но и привносят с собой толику креативности.

Деревянные жалюзи

Stores vénitiens, Stores Cube Stores Cube Окна и двериРоллы и жалюзи
Stores Cube

Stores Cube
Stores Cube
Stores Cube

И, наконец, вашему вниманию представляются классические деревянные подъемные жалюзи, на английском гордо носящие название венецианских (venetians). Будьте осторожны: повешенные в несоответствующем месте или изготовленные неопытными руками, они смотрятся неряшливо, уныло и старомодно. Если же все сделать правильно, оказывают ожидаемый эффект и выглядят просто и стильно, как в нашем примере.

До и После: переделка интерьера частного дома в Шотландии

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