11 способов одеть ваши окна

Окна – элемент интерьера не требующий особого ухода, за исключением, пожалуй, эпизодической сезонной чистки раз в пол года – чтобы не замутнять вид и пропускать солнечный свет. С позиции современного дизайна к ним также не предъявляется много требований. В моде эстетика пуризма и минимализма, занавески и жалюзи совершенно не обязательны. Мы ничего не имеем против эстетического эксгибиционизма в гостиной или кухне, но как же быть с такой священной вещью как режим сна и, соответственно, с контролем над светом в спальне (не говоря уже о таких примитивных понятиях как частная жизнь и уединение) ? Предпочитаете ли вы задергивать шторы с наступлением темноты или держать их открытыми, существует далеко не один вариант во что одеть ваши окна – от тюля до балдахинов, от жалюзей до римских штор – опций множество. Они предоставляют вам огромную свободу для экспериментов с тканями, цветами, стилями и кроем по всему дому.

Давайте распахнем ставни и рассмотрим несколько примеров оформления окон, среди которых вы наверняка найдете пару вдохновляющих идей для вашего дома.