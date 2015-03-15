11 способов одеть ваши окна

Окна – элемент интерьера не требующий особого ухода, за исключением, пожалуй, эпизодической сезонной чистки раз в пол года – чтобы не
замутнять вид и пропускать солнечный свет. С позиции современного дизайна к ним также не предъявляется много требований. В моде эстетика пуризма и минимализма, занавески и жалюзи совершенно не обязательны. Мы ничего не имеем против эстетического эксгибиционизма в гостиной или кухне, но как же быть с такой священной вещью как режим сна и, соответственно, с контролем над светом в спальне (не говоря уже о таких примитивных понятиях как частная жизнь и уединение) ? Предпочитаете ли вы задергивать шторы с наступлением темноты или держать их открытыми, существует далеко не один вариант во что одеть ваши окна – от тюля до балдахинов, от жалюзей до римских штор – опций множество. Они предоставляют вам огромную свободу для экспериментов с тканями, цветами, стилями и кроем по всему дому.
Давайте распахнем ставни и рассмотрим несколько примеров оформления окон, среди которых вы наверняка найдете пару вдохновляющих идей для вашего дома.
Жалюзи во всю высоту окна – воплощение современной элегантности. Этот пример убедительно демонстрирует, что для создания уютной и радостной атмосферы в гостиной вам совсем не обязательны занавески, с помощью жалюзей можно добиться даже более убедительного эффекта. Совместив их с классической мебелью и раскидистыми комнатными растениями вы создадите пространство наполненное одновременно карибским шиком и парижской чувственностью.
Часто мы оказываемся в ситуации, когда окна имеют неудобную или нелепую форму, они могут быть расположены слишком близко к коробке двери или непропорционально по отношению к плоскости стены. В таком случае советуем вам рассмотреть вариант шифоновых занавесок от пола до потолка. Как видно на этом примере, такой прием поможет вам визуально увеличить площадь оконных проемов за счет простенков и перемычек. Используйте этот вариант оформления окон для создания мягкого спокойного амбиента.
Контрастные жалюзи-ширмы или бленды – могут быть отличной находкой, чтобы привлечь внимание к вашему эркеру или просто пространству около окон. Эти простые оконные жалюзи из темного серого цвета создают смелый контраст между окном и стеной и еще сильнее утверждают уже хорошо скоординорованный мебелью и аксессуарами баланс белого и черного.
Шторы со встроенными в подвесной потолок или спрятанными за декоративными элементами направляющими – идеальный способ придать комнате завершенный целостный вид. Карниз, за которым устанавливается элемент крепления, может быть не самым простым в исполнении, но зато результат непременно удивит своей оригинальностью. Проконсультируйтесь с профессионалами, если вы склоняетесь к такому решению для вашего дома. Они сориентируют вас по поводу возможности реализации как таковой, ее стоимости и временных рамках.
Этот дизайн портьер, возможно, самый распространенный из всех, просто-напросто еще и самый беспроигрышный и смотрится бесподобно в любой обстановке. Само собой разумеется, что при выборе ткани необходимо действовать согласованно и отталкиваться от существующего дизайна и декора помещения. Такие портьеры легко крепятся и, благодаря своему весу и материалу, красиво драпируются.
Если вы поклонник/поклонница рустикального (деревенского) стиля, попробуйте вариант занавесок, несущих в себе характер легкой небрежности и простоты загородной жизни. Если вы сами выбираете ткань для занавесок или делаете их на заказ, убедитесь, что они имеют достаточную длину, чтобы касаться и даже ложится складками на полу. Это придаст их конечному облику еще большего шарма и стиля.
Оформление окон – это определенное заявление, не только для обитателей и посетителей вашего дома, но и на улицу, обращение к миру. Будьте оригинальными и выберете яркую смелую расцветку. Экспериментируйте с геометрическими узорами и цветом и создайте окно в ваш собственный параллельный мир.
Если вы ищите простой и безвременный вариант для защиты вашего личного пространства от посторонних, то обдумайте вариант представленный на этой картинке. Это эффективный способ ограничить жилое помещение от проникновения лишнего ультрафиолета и любопытных глаз соседей. Жалюзи такого типа сделаны из прочного материала и прослужат долго, при этом выглядят достаточно нейтрально, впишутся практически в любой интерьер и наверняка не успеют вам надоесть.
Есть одно помещение в каждом доме, которому никогда не помешают меры, гарантирующие некоторую интимность и это – ванная комната. Особенно, если ее окна смотрят прямиком в окна соседской гостиной. Эти жалюзи имеют тонкую перфорацию, сделанную с помощью лазерной резки и не только пропускают в помещение достаточно дневного света, защищая его конфиденциальность, но и привносят с собой толику креативности.
И, наконец, вашему вниманию представляются классические деревянные подъемные жалюзи, на английском гордо носящие название
венецианских (venetians). Будьте осторожны: повешенные в несоответствующем месте или изготовленные неопытными руками, они смотрятся неряшливо, уныло и старомодно. Если же все сделать правильно, оказывают ожидаемый эффект и выглядят просто и стильно, как в нашем примере.