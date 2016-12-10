Современная интерпретация классического дома

Можно ли построить дом, который бы сочетал в себе классический и современные образы? Можно, и это в очередной раз доказали специалисты homify! Несмотря на свою строгую геометрию, архитектурное решение этого проекта излучает доброжелательность и радушие, а также как нельзя лучше вписывается в загородный пейзаж.
Итак, давайте посмотрим…
Первое фото из живописного сада показывает нам дом во всей своей красе. Простая двускатная крыша — привычный элемент архитектуры для Польши. Она симметрична и отлично вписывается в конструкцию дома, позволяя рационально использовать пространство верхнего этажа; Крыша придает ему привлекательность и оригинальный образ, а благодаря натуральному дереву фасад смотрится легко и в то же время солидно. Серый цвет делает его полностью индивидуальным и неповторимым.
Хромированная труба, пожалуй, является весьма изысканным украшением фасада. Блестящий металл придает ему современный шик. Что касается планировки, то жилая площадь постройки составляет 172 кв метра, и это пространство предназначено для проживания семьи из пяти человек.
Кухня и столовая были оформлены таким образом, чтобы не пришлось беспокоиться о комфорте передвижения. Это место в доме необычайно просторное, поэтому кулинарными экспериментами вокруг кухонного острова могут заниматься все члены семьи одновременно. Сочетание основных цветов и акцентов создает эффект теплоты и уюта. Действительно, кухня – это место для общения и прекрасного времяпрепровождения.
Центральное положение в гостиной занимает камин, вокруг которого расположены остальные функциональные пространства. Гостеприимная и уютная атмосфера достигнута благодаря использованию натуральных тканей в обивке и декоре мебели.
Большие окна придают помещению детской комнаты дополнительное очарование: хорошее освещение позволяет сконцентрироваться на деталях и почувствовать радость демократичной жизни ребенка в собственном царстве под крышей.
Одна из ванных комнат имеет белую цветовую гамму. Безусловно, этот цвет – вне времени и моды, он подчеркивает ощущение простора и чистоты. У скошенной стены расположена непосредственно ванна, напротив – санузел, а чуть поодаль – две раковины . Эта комната акцентирована глянцевой плиткой и ярким текстилем. Проникающие через окно солнечные лучи придают помещению свежесть.