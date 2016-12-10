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Современная интерпретация классического дома

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Ein Beispielhaus, ganz individuell, KitzlingerHaus GmbH & Co. KG KitzlingerHaus GmbH & Co. KG Столовая комната в стиле модерн
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Можно ли построить дом, который бы сочетал в себе классический и современные образы? Можно, и это в очередной раз доказали специалисты homify! Несмотря на свою строгую геометрию, архитектурное решение этого проекта излучает доброжелательность и радушие, а также как нельзя лучше вписывается в загородный пейзаж.

Итак, давайте посмотрим…

Кто стучится в дверь ко мне?

Ein Beispielhaus, ganz individuell, KitzlingerHaus GmbH & Co. KG KitzlingerHaus GmbH & Co. KG Дома в стиле модерн Изделия из древесины
KitzlingerHaus GmbH &amp; Co. KG

KitzlingerHaus GmbH & Co. KG
KitzlingerHaus GmbH &amp; Co. KG
KitzlingerHaus GmbH & Co. KG

Первое фото из живописного сада показывает нам дом во всей своей красе. Простая двускатная крыша — привычный элемент архитектуры для Польши. Она симметрична и отлично вписывается в конструкцию дома, позволяя рационально использовать пространство верхнего этажа; Крыша придает ему привлекательность и оригинальный образ, а благодаря натуральному дереву фасад смотрится легко и в то же время солидно. Серый цвет делает его полностью индивидуальным и неповторимым.

Камин или система вентиляции?

Ein Beispielhaus, ganz individuell, KitzlingerHaus GmbH & Co. KG KitzlingerHaus GmbH & Co. KG Дома в стиле модерн Изделия из древесины
KitzlingerHaus GmbH &amp; Co. KG

KitzlingerHaus GmbH & Co. KG
KitzlingerHaus GmbH &amp; Co. KG
KitzlingerHaus GmbH & Co. KG

Хромированная труба, пожалуй, является весьма изысканным украшением фасада. Блестящий металл придает ему современный шик. Что касается планировки, то жилая площадь постройки составляет 172 кв метра, и это пространство предназначено для проживания семьи из пяти человек.  

Современная классика

Ein Beispielhaus, ganz individuell, KitzlingerHaus GmbH & Co. KG KitzlingerHaus GmbH & Co. KG Столовая комната в стиле модерн
KitzlingerHaus GmbH &amp; Co. KG

KitzlingerHaus GmbH & Co. KG
KitzlingerHaus GmbH &amp; Co. KG
KitzlingerHaus GmbH & Co. KG

Кухня и столовая были оформлены таким образом, чтобы не пришлось беспокоиться о комфорте передвижения. Это место в доме необычайно просторное, поэтому кулинарными экспериментами вокруг кухонного острова могут заниматься все члены семьи одновременно. Сочетание основных цветов и акцентов создает эффект теплоты и уюта.  Действительно, кухня – это место для общения и прекрасного времяпрепровождения. 

Изысканная гостиная

Ein Beispielhaus, ganz individuell, KitzlingerHaus GmbH & Co. KG KitzlingerHaus GmbH & Co. KG Гостиная в стиле модерн
KitzlingerHaus GmbH &amp; Co. KG

KitzlingerHaus GmbH & Co. KG
KitzlingerHaus GmbH &amp; Co. KG
KitzlingerHaus GmbH & Co. KG

Центральное положение в гостиной занимает камин, вокруг которого расположены остальные функциональные пространства. Гостеприимная и уютная атмосфера достигнута благодаря использованию натуральных тканей в обивке и декоре мебели. 

В поднебесной

Ein Beispielhaus, ganz individuell, KitzlingerHaus GmbH & Co. KG KitzlingerHaus GmbH & Co. KG Детская комната в стиле модерн
KitzlingerHaus GmbH &amp; Co. KG

KitzlingerHaus GmbH & Co. KG
KitzlingerHaus GmbH &amp; Co. KG
KitzlingerHaus GmbH & Co. KG

Большие окна придают помещению детской комнаты дополнительное очарование: хорошее освещение позволяет сконцентрироваться на деталях и почувствовать радость демократичной жизни ребенка в собственном царстве под крышей. 

Демократичный снаузел

Ein Beispielhaus, ganz individuell, KitzlingerHaus GmbH & Co. KG KitzlingerHaus GmbH & Co. KG Ванная комната в стиле модерн
KitzlingerHaus GmbH &amp; Co. KG

KitzlingerHaus GmbH & Co. KG
KitzlingerHaus GmbH &amp; Co. KG
KitzlingerHaus GmbH & Co. KG

Одна из ванных комнат имеет белую цветовую гамму. Безусловно, этот цвет – вне времени и моды, он подчеркивает ощущение простора и чистоты. У скошенной стены расположена непосредственно ванна, напротив – санузел, а чуть поодаль – две раковины . Эта комната акцентирована глянцевой плиткой и ярким текстилем. Проникающие через окно солнечные лучи придают помещению свежесть.

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