Современная интерпретация классического дома

Можно ли построить дом, который бы сочетал в себе классический и современные образы? Можно, и это в очередной раз доказали специалисты homify! Несмотря на свою строгую геометрию, архитектурное решение этого проекта излучает доброжелательность и радушие, а также как нельзя лучше вписывается в загородный пейзаж.

Итак, давайте посмотрим…