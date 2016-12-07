Замечательный дом для отдыха

В гостиной также имеется красивый вид на сад, очень элегантный декор, который сочетает различные стили. Современные и деревенские ноты хорошо гармонируют. Наличие натуральных материалов, таких как дерево или кирпич, сочетаются с цветовой палитрой, которая имеет холодные тона, такие как оливково-зеленый или бордовый. Деревянная мебель и стулья, обилие светлых тонов приносит свет и блеск.