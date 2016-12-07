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Замечательный дом для отдыха

Ksenia Zayarnyuk Ksenia Zayarnyuk
CASA DE CAMPO, Graça Brenner Arquitetura e Interiores Graça Brenner Arquitetura e Interiores Дома в рустикальном стиле
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Этот дом идеально подходит для жарких дней. Он имеет два этажа и обладает невероятным видом в сад. Внутри есть большое пространство, подходящее для отдыха и проведения встреч. Дизайн имеет традиционные и современные нотки.

Снаружи

CASA DE CAMPO, Graça Brenner Arquitetura e Interiores Graça Brenner Arquitetura e Interiores Дома в рустикальном стиле
Graça Brenner Arquitetura e Interiores

Graça Brenner Arquitetura e Interiores
Graça Brenner Arquitetura e Interiores
Graça Brenner Arquitetura e Interiores

У дома мы видим большую деревянную террасу, которая занимает почти всю переднюю часть дома. Это решение создает место для неофициальных встреч. Фасад отличается большими окнами и дверью. Внизу расположена общая комната с гостиной, кухня, столовая, а наверху есть ванные комнаты и спальни.

Суперпросторный интерьер

CASA DE CAMPO, Graça Brenner Arquitetura e Interiores Graça Brenner Arquitetura e Interiores Дома в рустикальном стиле
Graça Brenner Arquitetura e Interiores

Graça Brenner Arquitetura e Interiores
Graça Brenner Arquitetura e Interiores
Graça Brenner Arquitetura e Interiores

Интерьер чрезвычайно широк. Покатая крыша, нависающие деревянные балки создают пространство с деревенскими мотивами. С одной стороны, есть кухня, гриль, с другой – небольшая столовая. Все пространство очень светлое, благодаря немаленьким окнам. Благодаря дизайнерам светлый тон отлично контрастирует с темно-коричневым цветом.

Вид поближе

CASA DE CAMPO, Graça Brenner Arquitetura e Interiores Graça Brenner Arquitetura e Interiores Дома в рустикальном стиле
Graça Brenner Arquitetura e Interiores

Graça Brenner Arquitetura e Interiores
Graça Brenner Arquitetura e Interiores
Graça Brenner Arquitetura e Interiores

В области приготовления пищи есть кухонная зона с духовкой и грилем. Мы также видим кухонные фасады из белого дерева, классический дизайн. Общий интерьер также классический, но живописный. Особенно выделяется печь.

Небольшая терраса

CASA DE CAMPO, Graça Brenner Arquitetura e Interiores Graça Brenner Arquitetura e Interiores Дома в рустикальном стиле
Graça Brenner Arquitetura e Interiores

Graça Brenner Arquitetura e Interiores
Graça Brenner Arquitetura e Interiores
Graça Brenner Arquitetura e Interiores

Этот дом связан с внешней стороной через двери, которые являются мечтой. Здесь интимная атмосфера хорошо соединяется с садом. Мебель из ротанга создает естественную атмосферу с тропическим прикосновением.

Гарантированный комфорт

CASA DE CAMPO, Graça Brenner Arquitetura e Interiores Graça Brenner Arquitetura e Interiores Дома в рустикальном стиле
Graça Brenner Arquitetura e Interiores

Graça Brenner Arquitetura e Interiores
Graça Brenner Arquitetura e Interiores
Graça Brenner Arquitetura e Interiores

В гостиной также имеется красивый вид на сад, очень элегантный декор, который сочетает различные стили. Современные и деревенские ноты хорошо гармонируют. Наличие натуральных материалов, таких как дерево или кирпич, сочетаются с цветовой палитрой, которая имеет холодные тона, такие как оливково-зеленый или бордовый. Деревянная мебель и стулья, обилие светлых тонов приносит свет и блеск.

Красивая и функциональная детская для вашего ребенка

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