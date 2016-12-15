20 современных кухонь: просто, но со вкусом

Уже говорим много раз говорили, и не устанем повторять: кухня - это сердце дома, где рождают наши мечты, где мы делимся своими успехами и горестями. Место, где глоток горячего чая способен вернуть нас к жизни. Именно в этом месте мы проводим большую часть нашего дня, когда мы дома, потому что не только готовим там, также как мы едим, работаем, говорим, делаем домашнее задание и просто отдыхаем.
И хотя не всегда у нас есть достаточно места, чтобы создать большую кухню мечты, интегрировать кухонный остров или установить мраморные поверхности, большие и удобные шкафы могут стать хорошей идеей. Эти элементы обеспечивают функциональность для нашей кухни и являются оптимальным решением с точки зрения размера, емкости и практичности использования. В этом обзоре, мы покажем вам несколько примеров интерьера кухни, практических и красивых.
Планировка этой кухни обеспечивает свободный доступ к любой части рабочей поверхности, пространство используется по максимуму. Лаконичная светлая столешница подчеркнута контрастом темных шкафов со стальными ручками. Изящества интерьеру добавляет оформление стен узором из белой и бежевой мозаики.
Эта минималистская кухня весьма функциональна и выглядит при этом очень стильно. Небольшое пространство кухни задействовано на все 360 градусов и такая планировка позволяет использовать каждый сантиметр площади. Особое внимание заслуживает конструкция столешницы в боковой части кухни – здесь разместился небольшой столик в стиле барной стойки.
Лаконичный дизайн этой кухни построен на сочетании горизонтальных поверхностей и схожих по форме геометрии окон. А благородные оттенки древесины – шоколад и янтарь, делают вид кухни еще более элегантным и уютным.
Оформляя интерьер кухни вы всегда можете включить детали в деревенском стиле, которые дополнят функциональные современные шкафы и бытовые приборы. Кухонный остров в бетонной отделке и милая мозаика на стене, деревянные табуреты и современная техника.
Главной особенностью этой кухни является эффектная гранитная столешница серого цвета, стильная и практичная, со встроенной плитой и мойкой. Дизайн массивной деревянной мебели достойно сочетается с гранитом и интерьер выглядит очень стильно и целостно.
Дружелюбный характер этой кухни определяется, прежде всего, яркой отделкой стены с помощью разноцветной, но очень гармоничной мозаики. Узор сложен из сочетания белых, бежевых и красных тонов разной насыщенности, а вместе они придают кухне домашний вид и уют.
Дизайн этой кухни объединяет в себе поверхности двух разных тонов дерева, путешествие от тьмы к свету и наоборот. Проект кухни использует стену как одно целое, с множеством шкафов, которые занимают пространство от пола и до потолка и от стены до стены, сохраняя при этом современный стиль и минимализм.
В интерьере этой кухне отлично используется и пространство, и солнечный свет. Лишь несколько шкафов размещены в верхней части, но обширная система хранения под столешницей позволяет сохранить интерьер без лишних деталей. Белый цвет шкафов и светлый мозаичный пол, легкие стулья, барная стойка – все выглядит очень непринужденно.
Эта небольшая кухня в классическом стиле занимает немного места, компактна и практична. Деревянные шкафы сдержанной цветовой гаммы дополнены боле яркой отделкой пола и серыми деталями из стали. Небольшой элемент декора – цветастая окантовка стены вдоль рабочей поверхности оживляет интерьер.
Любителям сдержанной классики понравится такое оформление кухни традиционными респектабельными материалами. Шкафы из темного дерева изысканно дополнены темно-серой гранитной столешницей и современным островом в центре пространства.
Конструкция этой кухни излучает жизнерадостность и динамичность современного ритма жизни. Сочетание ярко-алых поверхностей с облицовкой из темного дерева создает насыщенный контраст, сбалансированный светлым гранитом столешницы.
Дизайн этой кухни минималистичен и все лишнее скрыто от взгляда в обширных встроенных шкафах. Основной акцент сделан на яркое освещение, расширяющее границы этого небольшого пространства.
В дизайне этой кухни есть много интересных деталей: черный глянцевый гранит столешницы и черная окантовка стен, ярко-зеленые шкафы в верхней части сбалансированы сдержанной отделкой деревянных шкафов под рабочей поверхностью. А в целом кухня выглядит очень стильной и респектабельной.
Дизайн этой небольшой кухни представляет собой хороший пример компактной функциональности и элегантности. Сдержанный дизайн черных шкафов со скрытыми ручками сочетается с небольшими деталями красного цвета, что придает интерьеру нотку креативности.
Роскошная классическая кухня сочетает в себе темный глянец деревянных фасадов, каменную облицовку угловой части, мраморную столешницу и современную технику стального цвета, что делает интерьер современным, ярким и весьма привлекательным.
Спокойная, нейтральная цветовая гамма этого интерьера не выглядит скучной благодаря удачному подбору оттенков: темный шоколад и бежевая древесина, золотистая отделка и яркие детали.
Непривычный для кухни, но весьма удобный, легкий и стильный дизайн открытых шкафов делает интерьер свежим, по-деревенски уютным и простым.
Ярко-красный шкафы и боковая часть тонкой барной стойки прекрасно сочетаются с белоснежными кухонными шкафами и черным гранитом столешницы. Здесь мы видим все то же классическое сочетание, но уже в более динамичном, современном прочтении.
Линейность, четкость форм, массивная и лаконичная мебель делают пространство кухни подчеркнуто минималистичным и вместе с тем, ярким. Индустриальную стилистику подчеркивает серый цвет стальной отделки, в то время как нижние шкафы выполнены из дерева благородного темного оттенка.
Очень изящно смотрится сочетание в интерьере этой кухни светлой древесины, полупрозрачного стекла и черного гранита. Интерьер получился не слишком строгим, но визуально стройным и четким.