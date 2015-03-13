homify 360°: современный дом для молодой семьи

Вся кухня окутана глянцевым блеском и свечением, который придает ей кристально чистый образ. Дизайн помещения сложен и современен, а его центр – прекрасная зеркальная столешница. Этот шедевр демонстрирует изобретательность дизайна и переворачивает привычное восприятие классической кухни и обеденной зоны с ног на голову. Стильные и удобные кресла в стиле ар-деко завораживают своей простотой, являясь хорошим дополнением интерьера.