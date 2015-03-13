homify 360°: современный дом для молодой семьи

Вилла, которую мы сегодня посмотрим – одна из работ Yuriy Zimenko. Он создал необычайно красивый загородный дом, окруженный замечательным пейзажем. Заказчиками проекта была молодая супружеская пара, которая предпочитает современные решения классическому стилю. Большое пространство вокруг дома, собственный бассейн и безукоризненный сад – все это позволяет наслаждаться жизнью в полном объеме.
Стиль загородного дома — лаконичный хай-тек с элементами яркого современного модернизма. Планировка выстраивается внутри сада с большим бассейном. Архитектура дома отличается современными линиями и формами, а также большим вниманием к деталям в экстерьере.
Внешние стены этой виллы окрашены в белый и серые цвета, создавая своеобразное впечатление игры теней. В некоторых комнатах имеются окна от пола до потолка, из которых открывается прекрасный панорамный вид на окрестности. Навесная крыша террасы обеспечивает тень и защиту от погодных условий.
Открытого плана гостиная служит основой дома и отображает минималистский стиль в расположении мебели. Современный камин добавляет теплоту и уют. Светодиодная подсветка штор подчеркивает симметрию в интерьере и создает эффект мягкого проникающего солнечного света.
Поверхность лестничных ступеней украшена камнем, цвет которого перекликается с общим монохромным стилем интерьера. Матовый пол поддержан хромированной входной дверью и лестничными перилами. Декор подчеркивает современный и авангардный вкус хозяев.
Крупные комнатные растения в горшках на полу стали стильным акцентом в интерьере.
Две независимые группы освещения удачно разграничивают пространство. Контурная подсветка потолка зрительно поднимает его уровень. Стеллаж контрастирует во встроенными шкафами – это делает пространство объемнее.
Уникальные эклектичные предметы смотрятся в этом ультра-современном дизайне очень интересно и органично. Каждый аксессуар отмечен индивидуальностью и неповторимостью. Правильная расстановка предметов декора наполняет дом мягкой и в то же время элегантной атмосферой.
Вся кухня окутана глянцевым блеском и свечением, который придает ей кристально чистый образ. Дизайн помещения сложен и современен, а его центр – прекрасная зеркальная столешница. Этот шедевр демонстрирует изобретательность дизайна и переворачивает привычное восприятие классической кухни и обеденной зоны с ног на голову. Стильные и удобные кресла в стиле ар-деко завораживают своей простотой, являясь хорошим дополнением интерьера.
Лаконичность и простор только добавляет уют ванной комнате в осенне-кофейных тонах, где хочется проводить неспешные расслабляющие вечера.