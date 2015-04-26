Холл второго этажа можно использовать как кабинет. Справа мы видим небольшой книжный стеллаж. Работа здесь позволяет одновременно абстрагироваться от дел по дому и, в то же время, контролировать все, что происходит на первом уровне.

Необходимо отметить, что одним из преимуществ использования в строительстве клеёного бруса является отсутствие необходимости дополнительной внутренней отделки, так как материал стеновых комплектов в готовом варианте идеально подходит и для чистовой отделки.

Этот дом из клеёного бруса не боится ни холодов, ни сильных

температурных перепадов, он меньше подвержен гниению, и сам материал имеет большой предел огнестойкости. В жаркое время года в нем будет царить живительная прохлада, а с приходом холодов – тепло и уют.

Подводя итог, хочется сказать, что дома из клеёного бруса могут быть просторными и компактными, экономичными и роскошными – жизнь в любом таком доме будет максимально комфортной для всех членов семьи.