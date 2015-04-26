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Дом из клеёного бруса

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Мы уверены, что практически каждый человек хотя бы раз в жизни задумывался о приобретении или строительстве собственного загородного дома. Так или иначе, но бешеный ритм городской жизни сводит не нет наше общение с природой, этим и объясняется сильное желание человека окружить себя флорой. Мы уже рассказывали о том, как создать зеленый уголок на балконе собственной квартиры, но как быть, если и этого мало? Сегодняшнюю книгу идей мы посвящаем обзору дома из клеёного бруса, проектировкой и строительством которого занимался Сергей Ожогин из Handswell. К слову, работы этого бюро вы могли не раз встречать во многих тематических журналах о строительстве деревянных домов и усадеб.

Преимущества и положительные свойства клеёного бруса

Дом из клеёного бруса homify Дома в стиле кантри
homify

Дом из клеёного бруса

homify
homify
homify

Нет ничего странного в том, что дома из бруса пользуются весьма большой популярностью. Среди основных свойств этого материала – экологичность. Согласитесь, что это первое, о чем мы думаем, когда речь идет о жизни семьи с маленькими детьми за городом. Во-вторых, дома из клеёного бруса доступны по стоимости, несмотря на то, что древесина считается одним из ценнейших материалов в строительстве. Помимо доступности, конструкции на основе клеёного бруса обладают низкой теплопроводностью (на порядок ниже, чем у кирпичной кладки и железобетонных строений) и высокой теплоизоляцией. Такое свойство позволяет снизить затраты на обогрев помещений. Еще одной характерной особенностью является способность к поглощению влаги – волокнистая структура древесины позволяет дому дышать, поэтому в нем никогда не будет неприятных ароматов.

Дом из клёного бруса homify Дома в стиле кантри
homify

Дом из клёного бруса

homify
homify
homify

Дом, который мы рассматриваем сегодня в качестве примера, не имеет видимых перерубов. Его общая площадь – 350 кв. метров. Все стены эргономичны, выглядят эстетично и могут не прятаться за керамическую плитку или гипсокартон. Древесина защищена от внешних воздействий и имеет светлый естественный оттенок.

Дом из клёного бруса homify Дома в стиле кантри
homify

Дом из клёного бруса

homify
homify
homify

Поскольку такие постройки возводятся с применением северных пород древесины, таких как ель и сосна, они всегда будут устойчивы к непростым погодным условиям. Этой террасе не страшна непогода!

Первый этаж

Дом из клёного бруса homify Коридор, прихожая и лестница в стиле кантри
homify

Дом из клёного бруса

homify
homify
homify

В едином зале размещено несколько комфортабельных функциональных зон: гостиная с диванной группой, столовая и кухня. Кухня отделена от жилой части небольшим простенком, вдоль которого расположены напольные шкафы кухонного гарнитура. Различные напольные покрытия позволяют визуально отделить одну зону от другой.

Гостиная

Дом из клёного бруса homify Гостиная в стиле кантри
homify

Дом из клёного бруса

homify
homify
homify

Светлые натуральные материалы, использованные в отделке помещения, создают гармонию в интерьере. Добавление набольших деталей в виде комнатных растений, светильников и статуэток, поможет придать еще больший уют.

Интерьер гостиной комнаты

Дом из клёного бруса homify Гостиная в стиле кантри
homify

Дом из клёного бруса

homify
homify
homify

Как и полагается, диванная группа расположена у камина – места, где собирается в полном составе семья или же происходит общение в кругу близких друзей. Чехлы, украшающие диванную группу, выбраны светлых нейтральных оттенков, они легко стираются и могут быть заменены на другие. Такой вариант подходит семьям с маленькими детьми, которые только начали познавать мир и готовы украшать собственными рисунками все, что только встречается на пути.

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Кухня и лестница на второй этаж

Дом из клёного бруса homify Кухня в стиле кантри
homify

Дом из клёного бруса

homify
homify
homify

Стеклянное обрамление лестницы не нарушает целостность общего дизайна интерьера.

Спальня

Дом из клёного бруса homify Спальня в стиле кантри
homify

Дом из клёного бруса

homify
homify
homify

Без дополнительных украшений спальня смотрится достаточно просто. Её можно легко украсить в деревенском стиле, используя натуральные яркие ткани и ковровые покрытия.

Холл второго этажа

Дом из клёного бруса homify Коридор, прихожая и лестница в стиле кантри
homify

Дом из клёного бруса

homify
homify
homify

Холл второго этажа можно использовать как кабинет. Справа мы видим небольшой книжный стеллаж. Работа здесь позволяет  одновременно абстрагироваться от дел по дому и, в то же время, контролировать все, что происходит на первом уровне. 

Необходимо отметить, что одним из преимуществ использования в строительстве клеёного бруса является отсутствие необходимости дополнительной внутренней отделки, так как материал стеновых комплектов в готовом варианте идеально подходит и для чистовой отделки.

Этот дом из клеёного бруса не боится ни холодов, ни сильных
температурных перепадов, он меньше подвержен гниению, и сам материал имеет большой предел огнестойкости. В жаркое время года в нем будет царить живительная прохлада, а с приходом холодов – тепло и уют.

Подводя итог, хочется сказать, что дома из клеёного бруса могут быть просторными и компактными, экономичными и роскошными – жизнь в любом таком доме будет максимально комфортной для всех членов семьи.

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