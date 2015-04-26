Дом из клеёного бруса

Мы уверены, что практически каждый человек хотя бы раз в жизни задумывался о приобретении или строительстве собственного загородного дома. Так или иначе, но бешеный ритм городской жизни сводит не нет наше общение с природой, этим и объясняется сильное желание человека окружить себя флорой. Мы уже рассказывали о том, как создать зеленый уголок на балконе собственной квартиры, но как быть, если и этого мало? Сегодняшнюю книгу идей мы посвящаем обзору дома из клеёного бруса, проектировкой и строительством которого занимался Сергей Ожогин из Handswell. К слову, работы этого бюро вы могли не раз встречать во многих тематических журналах о строительстве деревянных домов и усадеб.
Нет ничего странного в том, что дома из бруса пользуются весьма большой популярностью. Среди основных свойств этого материала – экологичность. Согласитесь, что это первое, о чем мы думаем, когда речь идет о жизни семьи с маленькими детьми за городом. Во-вторых, дома из клеёного бруса доступны по стоимости, несмотря на то, что древесина считается одним из ценнейших материалов в строительстве. Помимо доступности, конструкции на основе клеёного бруса обладают низкой теплопроводностью (на порядок ниже, чем у кирпичной кладки и железобетонных строений) и высокой теплоизоляцией. Такое свойство позволяет снизить затраты на обогрев помещений. Еще одной характерной особенностью является способность к поглощению влаги – волокнистая структура древесины позволяет дому дышать, поэтому в нем никогда не будет неприятных ароматов.
Дом, который мы рассматриваем сегодня в качестве примера, не имеет видимых перерубов. Его общая площадь – 350 кв. метров. Все стены эргономичны, выглядят эстетично и могут не прятаться за керамическую плитку или гипсокартон. Древесина защищена от внешних воздействий и имеет светлый естественный оттенок.
Поскольку такие постройки возводятся с применением северных пород древесины, таких как ель и сосна, они всегда будут устойчивы к непростым погодным условиям. Этой террасе не страшна непогода!
В едином зале размещено несколько комфортабельных функциональных зон: гостиная с диванной группой, столовая и кухня. Кухня отделена от жилой части небольшим простенком, вдоль которого расположены напольные шкафы кухонного гарнитура. Различные напольные покрытия позволяют визуально отделить одну зону от другой.
Светлые натуральные материалы, использованные в отделке помещения, создают гармонию в интерьере. Добавление набольших деталей в виде комнатных растений, светильников и статуэток, поможет придать еще больший уют.
Как и полагается, диванная группа расположена у камина – места, где собирается в полном составе семья или же происходит общение в кругу близких друзей. Чехлы, украшающие диванную группу, выбраны светлых нейтральных оттенков, они легко стираются и могут быть заменены на другие. Такой вариант подходит семьям с маленькими детьми, которые только начали познавать мир и готовы украшать собственными рисунками все, что только встречается на пути.
Стеклянное обрамление лестницы не нарушает целостность общего дизайна интерьера.
Без дополнительных украшений спальня смотрится достаточно просто. Её можно легко украсить в деревенском стиле, используя натуральные яркие ткани и ковровые покрытия.
Холл второго этажа можно использовать как кабинет. Справа мы видим небольшой книжный стеллаж. Работа здесь позволяет одновременно абстрагироваться от дел по дому и, в то же время, контролировать все, что происходит на первом уровне.
Необходимо отметить, что одним из преимуществ использования в строительстве клеёного бруса является отсутствие необходимости дополнительной внутренней отделки, так как материал стеновых комплектов в готовом варианте идеально подходит и для чистовой отделки.
Этот дом из клеёного бруса не боится ни холодов, ни сильных
температурных перепадов, он меньше подвержен гниению, и сам материал имеет большой предел огнестойкости. В жаркое время года в нем будет царить живительная прохлада, а с приходом холодов – тепло и уют.
Подводя итог, хочется сказать, что дома из клеёного бруса могут быть просторными и компактными, экономичными и роскошными – жизнь в любом таком доме будет максимально комфортной для всех членов семьи.