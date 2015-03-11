Современные садовые и парковые фонтаны

Весна уже вовсю стучится в окно. Дни наконец-то стали длиннее, а это значит, что пришло время наслаждаться пробуждающейся после зимней спячки природой – отправиться в долгие и увлекательные прогулки по городскому парку или рвануть с компанией друзей на дачу. Возможно, совершив первую в этом сезоне поездку на загородный участок, вы заметите, что на нем как будто чего-то не хватает. В таком случае рекомендуем вам обратить внимание на тренд этого сезона – садовые фонтаны.

Вы когда-нибудь задумывались об установке на даче настоящего фонтана? Сделать это не так сложно как кажется – достаточно иметь рядом непрерывный источник воды и желание приложить немного услилий.