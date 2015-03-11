Современные садовые и парковые фонтаны

Весна уже вовсю стучится в окно. Дни наконец-то стали длиннее, а это значит, что пришло время наслаждаться пробуждающейся после зимней спячки природой – отправиться в долгие и увлекательные прогулки по городскому парку или рвануть с компанией друзей на дачу. Возможно, совершив первую в этом сезоне поездку на загородный участок, вы заметите, что на нем как будто чего-то не хватает. В таком случае рекомендуем вам обратить внимание на тренд этого сезона – садовые фонтаны.
Вы когда-нибудь задумывались об установке на даче настоящего фонтана? Сделать это не так сложно как кажется – достаточно иметь рядом непрерывный источник воды и желание приложить немного услилий.
Для этого фонтана не понадобится много места, и он сможет легко уместиться даже на небольшом участке. Бегущая вода успокаивает, дарит человеку чувство гармонии и умиротворения. Около этого маленького фонтана можно организовать свой собственный уголок покоя и сбегать туда время от времени, чтобы остаться наедине с собой и поразмышлять.
Устанавливая фонтаны в центре городских парков, архитекторы рассчитывают на то, что они станут местом притяжения для многочисленных посетителей. В знойные летние месяцы красивый фонтан, расположенный в центре парка, охлаждает и увлажняет воздух, собирая вокруг себя желающих передохнуть от жары людей. Вдоволь нагулявшись по парку, вы всегда можете остановиться у фонтана и полюбоваться завораживающими переливами купающихся в солнечных лучах ручейков.
Это творение можно с полной уверенностью назвать современной парковой скульптурой. Шар и прямоугольник – две самые часто встречающиеся геометрические фигуры – расположились рядом друг с другом и образовали необычный минималистичный фонтан струйного типа.
Керамические фонтаны под названием
Кактус – творение рук архитектора Ульриха Витцмана. Непрерывно вращающиеся рифленые валики напоминают о непрерывном движении Земли, времени и нашей жизни. На время зимних холодов
Кактус прекращает свое движение и превращается в современную инсталляцию, притягивающую взгляды пробегающих мимо прохожих.
Садовые фонтаны круглых и овальных форм снискали большую популярность среди поклонников ландшафтного дизайна. Благодаря их необычной форме, ваш загородный участок будет смотреться очень элегантно и современно. Стекающая по алюминиевым шарам вода создает увлекательную игру света и тени, за которой можно наблюдать бесконечно.
Фонтаны могут быть выполнены в классическом, авангардном, рустикальном, минималистичном и других стилях. И в парках, и на частных садовых участках фонтаны – это всегда яркий и запоминающийся штрих в ландшафтном дизайне. Фонтан в берлинском восточном саду словно переносит нас на страницы сказки 1001 ночь. Эта сложная гидротехническая установка была спроектирована марокканскими ландшафтными архитекторами во главе с Камелем Луафи (Kamel Luafi) и стал символом дружбы и единства восточного и западного мира.