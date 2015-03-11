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Современные садовые и парковые фонтаны

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Feng Shui im Garten, CONSCIOUS DESIGN - INTERIORS CONSCIOUS DESIGN - INTERIORS Сад в азиатском стиле
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Весна уже вовсю стучится в окно. Дни наконец-то стали длиннее, а это значит, что пришло время наслаждаться пробуждающейся после зимней спячки природой – отправиться в долгие и увлекательные прогулки по городскому парку или рвануть с компанией друзей на дачу. Возможно, совершив первую в этом сезоне поездку на загородный участок, вы заметите, что на нем как будто чего-то не хватает. В таком случае рекомендуем вам обратить внимание на тренд этого сезона – садовые фонтаны. 

Вы когда-нибудь задумывались об установке на даче настоящего фонтана? Сделать это не так сложно как кажется – достаточно иметь рядом непрерывный источник воды и желание приложить немного услилий.

Маленький фонтан

Feng Shui im Garten CONSCIOUS DESIGN - INTERIORS Сад в азиатском стиле
CONSCIOUS DESIGN – INTERIORS

Feng Shui im Garten

CONSCIOUS DESIGN - INTERIORS
CONSCIOUS DESIGN – INTERIORS
CONSCIOUS DESIGN - INTERIORS

Для этого фонтана не понадобится много места, и он сможет легко уместиться даже на небольшом участке. Бегущая вода успокаивает, дарит человеку чувство гармонии и умиротворения. Около этого маленького фонтана можно организовать свой собственный уголок покоя и сбегать туда время от времени, чтобы остаться наедине с собой и поразмышлять.

Современный дизайн классического парка

Stadtumbau Schwäbisch Gmünd, A24 Landschaft Landschaftsarchitektur GmbH A24 Landschaft Landschaftsarchitektur GmbH Сад в стиле модерн
A24 Landschaft Landschaftsarchitektur GmbH

A24 Landschaft Landschaftsarchitektur GmbH
A24 Landschaft Landschaftsarchitektur GmbH
A24 Landschaft Landschaftsarchitektur GmbH

Устанавливая фонтаны в центре городских парков, архитекторы рассчитывают на то, что они станут местом притяжения для многочисленных посетителей. В знойные летние месяцы красивый фонтан, расположенный в центре парка, охлаждает и увлажняет воздух, собирая вокруг себя желающих передохнуть от жары людей. Вдоволь нагулявшись по парку, вы всегда можете остановиться у фонтана и полюбоваться завораживающими переливами купающихся в солнечных лучах ручейков.

Шары и прямоугольники

Designergarten, L-A-E LandschaftsArchitektur Ehrig & Partner L-A-E LandschaftsArchitektur Ehrig & Partner Сад в стиле модерн
L-A-E LandschaftsArchitektur Ehrig &amp; Partner

L-A-E LandschaftsArchitektur Ehrig & Partner
L-A-E LandschaftsArchitektur Ehrig &amp; Partner
L-A-E LandschaftsArchitektur Ehrig & Partner

Это творение можно с полной уверенностью назвать современной парковой скульптурой.  Шар и прямоугольник – две самые часто встречающиеся геометрические фигуры – расположились рядом друг с другом и образовали необычный минималистичный фонтан струйного типа.

В форме инсталляции

KERAMISCHE WASSEROBJEKTE, Keramikhof Ulrich Witzmann Keramikhof Ulrich Witzmann Сад в стиле модерн
Keramikhof Ulrich Witzmann

Keramikhof Ulrich Witzmann
Keramikhof Ulrich Witzmann
Keramikhof Ulrich Witzmann

Керамические фонтаны под названием Кактус – творение рук архитектора Ульриха Витцмана. Непрерывно вращающиеся рифленые валики напоминают о непрерывном движении Земли, времени и нашей жизни. На время зимних холодов Кактус прекращает свое движение и превращается в современную инсталляцию, притягивающую взгляды пробегающих мимо прохожих.

Серебряный шар

Gartenbrunnen von Gauger-Design, Gauger-Design Gauger-Design Сад Аксессуары и декор
Gauger-Design

Gauger-Design
Gauger-Design
Gauger-Design

Садовые фонтаны круглых и овальных форм снискали большую популярность среди поклонников ландшафтного дизайна. Благодаря их необычной форме, ваш загородный участок будет смотреться очень элегантно и современно. Стекающая по алюминиевым шарам вода создает увлекательную игру света и тени, за которой можно наблюдать бесконечно.

Фонтан в восточном саду

Wie aus 1001 Nacht: orientalischer Garten in Berlin, Kamel Louafi Landschaftsarchitekten Kamel Louafi Landschaftsarchitekten Сад в эклектичном стиле
Kamel Louafi Landschaftsarchitekten

Kamel Louafi Landschaftsarchitekten
Kamel Louafi Landschaftsarchitekten
Kamel Louafi Landschaftsarchitekten

Фонтаны могут быть выполнены в классическом, авангардном, рустикальном, минималистичном и других стилях. И в парках, и на частных садовых участках фонтаны – это всегда яркий и запоминающийся штрих в ландшафтном дизайне. Фонтан в берлинском восточном саду словно переносит нас на страницы сказки 1001 ночь. Эта сложная гидротехническая установка была спроектирована марокканскими ландшафтными архитекторами во главе с Камелем Луафи (Kamel Luafi) и стал символом дружбы и единства восточного и западного мира.

До и После: Как старомодное жилище превратилось в современные апартаменты
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