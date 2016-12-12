Перемена образа жизни! 6 смелых экспериментов с домами из контейнеров

Дом из контейнеров является одной из инновационных и интересных вариантов жилья. Контейнеры используются архитекторами для создания модного и экологичного жилья, практичного и комфортного.
Контейнеры сами по себе являются достаточно прочным материалом для создания жилых конструкций, а использование современных материалов и технологий позволяет сделать этот вид экономичного жилья максимально удобным. Кроме того, блоки контейнеров позволяют создавать модульные дома нужной площади и конфигурации. В этом обзоре мы собрали для вас несколько примеров такого современного строительства домов из контейнеров.
Архитектура и стиль этого дома из контейнеров – яркие и притягательные. Черные блоки контейнеров, оригинальная двух-ярусная конструкция, дополненная террасой и площадкой на верхнем этаже – все это создает неповторимый образ современного жилища.
На первом этаже этого стильного дома разместились гостиная, столовая-кухня и отдельная спальня. Окна гостиной и спальни выходят на террасу, соединяя интерьеры с внешней средой.
На втором этаже разместились еще одна спальня и детская, дополнительная ванная комната и обширная площадка для отдыха на природе.
Это модное жилище расположено в Сеуле – дом из контейнеров имеет достаточно площади, чтобы разместить семью с тремя детьми. Интерьер его наполнен оригинальность, конструкция состоит из трех этажей, стены внутри покрыты березовой фанерой. Смесь экологичных материалов отделки и промышленной стилистики создают креативный интерьер этого жилища.
Этот потрясающий дом из контейнеров в черно-белой гамме заставляет задуматься о балансе Инь-Янь и гармоничности стиля. Просторное помещение удобно обустроено для жилья пожилой пары, которые чувствуют себя здесь весьма комфортно. На втором этаже – площадка с летней террасой, а декор дома придает ему богемную атмосферу.
Этот просторный гостевой дом предоставляет своим посетителям возможность отдохнуть в обстановке непринужденности и близости к природе. На втором этаже расположены отдельные спальни, а нижняя площадка используется для совместного общения и вечеринок.
Уютный домик из контейнеров белого цвета с оранжевой отделкой – игривый и элегантный, уютный и стильный. Это дом для семейного отдыха на природе, с большими окнами и площадкой для барбекю. Светлые интерьеры наполнены солнечным теплом и свежестью, дают возможность насладится пребыванием на природе, атмосферой покоя и тишины.
А этот дом из контейнеров расположен в Северной Ирландии и прекрасно вписывается в окружающий пейзаж благодаря использованию в отделке фасада серого металла и благородной древесины.