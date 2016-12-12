Перемена образа жизни! 6 смелых экспериментов с домами из контейнеров

Дом из контейнеров является одной из инновационных и интересных вариантов жилья. Контейнеры используются архитекторами для создания модного и экологичного жилья, практичного и комфортного.

Контейнеры сами по себе являются достаточно прочным материалом для создания жилых конструкций, а использование современных материалов и технологий позволяет сделать этот вид экономичного жилья максимально удобным. Кроме того, блоки контейнеров позволяют создавать модульные дома нужной площади и конфигурации. В этом обзоре мы собрали для вас несколько примеров такого современного строительства домов из контейнеров.