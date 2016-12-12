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Перемена образа жизни! 6 смелых экспериментов с домами из контейнеров

Перла Вереника Перла Вереника
homify Дома в стиле модерн
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Дом из контейнеров является одной из инновационных и интересных вариантов жилья. Контейнеры используются архитекторами для создания модного и экологичного жилья, практичного и комфортного. 

Контейнеры сами по себе являются достаточно прочным материалом для создания жилых конструкций, а использование современных материалов и технологий позволяет сделать этот вид экономичного жилья максимально удобным. Кроме того, блоки контейнеров позволяют создавать модульные дома нужной площади и конфигурации. В этом обзоре мы собрали для вас несколько примеров такого современного строительства домов из контейнеров.

1. Стильный образ

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Архитектура и стиль этого дома из контейнеров – яркие  и притягательные. Черные блоки контейнеров, оригинальная двух-ярусная конструкция, дополненная террасой и площадкой на верхнем этаже – все это создает неповторимый образ современного жилища.

Планировка первого этажа

homify
homify

homify
homify
homify

На первом этаже этого стильного дома разместились гостиная, столовая-кухня и отдельная спальня. Окна гостиной и спальни выходят на террасу, соединяя интерьеры с внешней средой.

Второй этаж

homify
homify

homify
homify
homify

На втором этаже разместились еще одна спальня и детская, дополнительная ванная комната и обширная площадка для отдыха на природе. 

2. Белый дом из контейнера

해원이네 , AAPA건축사사무소 AAPA건축사사무소 Дома в стиле модерн
AAPA건축사사무소

AAPA건축사사무소
AAPA건축사사무소
AAPA건축사사무소

Это модное жилище расположено в Сеуле – дом из контейнеров имеет достаточно площади, чтобы разместить семью с тремя детьми. Интерьер его наполнен оригинальность, конструкция состоит из трех этажей, стены внутри покрыты березовой фанерой. Смесь экологичных материалов отделки и промышленной  стилистики создают креативный интерьер этого жилища. 

3. Черно-белая классика

은퇴부부를 위해 지은 2층 컨테이너 카페주택, 신짱 칼라하우스 신짱 칼라하우스 Дома в стиле модерн Железо / Сталь
신짱 칼라하우스

신짱 칼라하우스
신짱 칼라하우스
신짱 칼라하우스

Этот потрясающий дом из контейнеров в черно-белой гамме заставляет задуматься о балансе Инь-Янь и гармоничности стиля. Просторное помещение удобно обустроено для жилья пожилой пары, которые чувствуют себя здесь весьма комфортно. На втором этаже – площадка с летней террасой, а декор дома придает ему богемную атмосферу. 

4. Радуга цвета

쭈욱 게스트하우스, 쭈욱 게스트하우스 쭈욱 게스트하우스 Дома в рустикальном стиле
쭈욱 게스트하우스

쭈욱 게스트하우스
쭈욱 게스트하우스
쭈욱 게스트하우스

Этот просторный гостевой дом предоставляет своим посетителям возможность отдохнуть в обстановке непринужденности и близости к природе. На втором этаже расположены отдельные спальни, а нижняя площадка используется для совместного общения и вечеринок.

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5. Свежесть и оптимизм

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Уютный домик из контейнеров белого цвета с оранжевой отделкой – игривый и элегантный, уютный и стильный. Это дом для семейного отдыха на природе, с большими окнами и площадкой для барбекю. Светлые интерьеры наполнены солнечным теплом и свежестью, дают возможность насладится пребыванием на природе, атмосферой покоя и тишины.

6. Благородные текстуры

Grillagh Water, Patrick Bradley Architects Patrick Bradley Architects Дома в стиле модерн
Patrick Bradley Architects

Grillagh Water

Patrick Bradley Architects
Patrick Bradley Architects
Patrick Bradley Architects

А этот дом из контейнеров расположен в Северной Ирландии и прекрасно вписывается в окружающий пейзаж благодаря использованию в отделке фасада серого металла и благородной древесины. 

Как сделать маленькую столовую визуально больше?

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