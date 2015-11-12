Как создать стиль барокко в интерьере

Барокко – вычурный, декоративный, экспрессивный. Этот стиль представляет собой яркую роскошность в интерьерах, эмоциональную насыщенность деталей и фактур. Много и даже чуть больше, чем может представить смелая фантазия. Можно относиться с иронией к этому буйству декора, а можно найти в этом стиле свою противопоставления изящных форм обыденности и серой повседневности. Возникновение этого стиля в 17 веке провозгласило отказ от приземленных форм, предельное стремление к чему-то более возвышенному и утонченному. В этом и есть суть стиля барокко – не только и не столько парадная нарядность, как артистизм и отточенная грациозность.
Задумываясь о применении стиля барокко, такому интерьеру в первую очередь необходимо обеспечить большое пространство. Этот стиль зародился в роскоши итальянских дворцов и в типовую квартиру уместить весь комплекс фактур и предметов барокко просто немыслимо. Роскошь и ограниченное пространство несовместимы в принципе, а вот в широких объемах гостиных такой стиль заиграет всеми своими гранями и переливами. В стиле барокко каждый элемент декоративен сам по себе. Здесь нет вещей, которые могли бы служить фоном для других, только соло, только в центре внимания.
Отказавшись от приземленности, стиль барокко реализует в интерьерах чувственность и изысканность. Сочетания глубоких цветов и насыщенных текстур, блеска и витиеватости каждой мельчайшей детали создают дизайн интерьера не просто богатый, а обостренно эмоциональный – игривый и страстный, интригующий и манящий. Как кружево черной маски для маскарада – не скрывая изящных линий, стиль барокко наоборот, подчеркивает яркость и глубину эмоции.
Произведения искусства в барочных интерьерах встречают вас буквально на пороге. Узоры напольных покрытий, мягкий ворс ковров – с первого шага дают почувствовать прикосновение к особой атмосфере стиля. Для отделки стен щедро применяются и элементы барельефов, фрески, шелковые обои и позолоченные рамы зеркал. Потолок при достаточной высоте комнаты декорируется в одном стиле со стенами, продолжая сплетение барельефных узоров или фрески и конечно же, своды комнаты венчает изящное полупрозрачное творение из хрусталя, сложных ярусов и подвесок.
Тонкое чувство прекрасного в интерьерах барокко позволяет сочетать полутона, добавляя к фоновым светлым оттенках глубину цвета – от точечных контрастов до плавных мягких переходов в рамках одного цвета. Чувственный характер стиля выражается не только в плавности линий, но и в выборе цветов. Здесь нет свойственных природным пейзажам комбинаций, цветовая гамма продолжает тему роскоши – насыщенный синий, глубокий лиловый, таинственный фиолетовый, звонкий бирюзовый.
Все материалы стиля барокко призваны играть в переливах света. Поэтому создавая такой интерьер, необходимо разместить как можно больше потолочных, настенных светильников, комбинирую виды освещения и создавая в пространстве ощущение светящейся игры бликов. Ну и, конечно, сам дизайн светильников в стиле барокко также заслуживает отдельного внимания – хрустальные каскады и струящиеся потоки света и блеска.
Многие стили интерьеров перешли в современную жизнь претерпев ряд преобразований, подстроившись под меняющийся ритм. Но барокко дошел практически неизменным – если уж использовать роскошь, то опираясь на дворцовые традиции. Поэтому, конечно, такой стиль нужно применять с осторожностью, нет ничего проще, чем вместо изящной роскоши получить мещанское гнездышко, обильно украшенное разнокалиберными аксессуарами.
Каждый элемент мебели в композиции барокко предельно декоративен, но отделка эта настолько сложно-составная, что выводит предмет на уровень искусства. Изящные переплетения узоров, плавные линии, богатство текстур – каждый стул можно изучать под лупой и находить все новые детали. В этом вся суть стиля барокко – достичь предела декоративности. Особое внимание уделяется фактурам материала – это блестящие, изысканные, глянцевые текстуры. Дерево – обязательно полируется и покрывается многими слоями лака для создания идеально гладкой поверхности. Ткани обивки – позолоченные оттенки шелка, глубокие тона бархата. Блеск зеркал и звонкость хрусталя, изысканность узоров и позолота – так создается барочная роскошь, бескомпромиссная и насыщенная.
Владение снежной королевы
Однозначная роскошь стиля барокко позволяет забыть о повседневности, обыденных делах и заботах, что делает эту стилистику в интерьере спальне волшебным выключателем дневной суеты. Кровати в эпоху формирования стиля барокко являлись одни из главных предметом мебели, поэтому и воплотили в себе всю пышность и детальность стиля. От резного изголовья до отделки подушек, все пронизано атмосферой изящной декоративности и текстурного богатства. Оказавшись в таком интерьере намного проще оставить за порогом все мысли и тревоги, погрузится в атмосферу беспечного отдыха и расслабленности. Конечно, умиротворяющим такой стиль назвать сложно, но здесь атмосферу отдыха создает как раз не тихое звучание мирных нот, а звонкая симфония высокой стилистики и изящности.
Родина стиля барокко, как известно была Италия, что гармонично выражается в самом использовании фресок для декора помещения и в сюжетах этих картин. Венецианские пейзажи вплетаются в барочный интерьер, оживляя роскошные стены теплыми красками солнечной Италии – ярко синее небо, песочного цвета дома и те же изящные формы архитектуры, что так насыщенно присутствуют в интерьере. Такие фрески идеально сочетаются и с позолотой стиля барокко в интерьере и с самим настроением яркой беззаботности.
Стиль барокко настолько насыщен, что даже отдельные вкрапления таких элементов в интерьер играют роль ярких аксессуаров, вполне передающих настроение и индивидуальность барочной изящности. Поэтому совсем не обязательно оформлять всю комнату в стиле барокко. Интересны зачастую бывают именно контрастные сочетания барочный аксессуаров с элегантной сдержанностью классического стиля или грубоватой фактурностью лофта. Любой интерьер – это прежде всего ваш индивидуальный характер, а стиль играет лишь роль инструмента, помогающего воплотить ваши идеи.