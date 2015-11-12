Как создать стиль барокко в интерьере

Барокко – вычурный, декоративный, экспрессивный. Этот стиль представляет собой яркую роскошность в интерьерах, эмоциональную насыщенность деталей и фактур. Много и даже чуть больше, чем может представить смелая фантазия. Можно относиться с иронией к этому буйству декора, а можно найти в этом стиле свою противопоставления изящных форм обыденности и серой повседневности. Возникновение этого стиля в 17 веке провозгласило отказ от приземленных форм, предельное стремление к чему-то более возвышенному и утонченному. В этом и есть суть стиля барокко – не только и не столько парадная нарядность, как артистизм и отточенная грациозность.