Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Элегантность в деталях: как создать классический стиль в квартире

Перла Вереника Перла Вереника
Traditional Home Office/ Study, Liquid Interiors Liquid Interiors Рабочий кабинет в классическом стиле
Loading admin actions …

Классический стиль интерьеров, несмотря на конкуренцию со стороны разнообразия дизайнерских разработок от минимализма до арт-деко, не сдает своих лидирующих позиций. Неизменная надежность и аристократичная сдержанность стиля становится с годами лишь более отточенной и востребованной. Секрет такого постоянства прост – хорошие вещи всегда в цене.

Композиция пространства

Georgian Country House, Etons of Bath Etons of Bath Гостиная в классическом стиле
Etons of Bath

Georgian Country House

Etons of Bath
Etons of Bath
Etons of Bath

Богатая история формирования классического стиля позволяет использовать его для оформления совершенно разных интерьеров, но в основе любой стилевой интерпретации лежат неизменные принципы работы с пространством, позволяющие создавать неповторимую гармоничность классицизма. Композиция классического интерьера основана на создании в помещении четких центров притяжения, вокруг которых собираются предметы мебели и декора. К примеру, это может быть журнальный столик в гостиной, вокруг которого расставляются диваны и кресла. Таких центров в комнате может быть несколько, но каждое имеет свою целостную завершенность и сбалансированность. 

Симметричность в пространстве

Reflected Glory - Holland Park Renovation, Tyler Mandic Ltd Tyler Mandic Ltd Гостиная в классическом стиле
Tyler Mandic Ltd

Reflected Glory – Holland Park Renovation

Tyler Mandic Ltd
Tyler Mandic Ltd
Tyler Mandic Ltd

Четкие линии, правильные геометрические формы и симметричное расположение предметов в пространстве создают неповторимо элегантную упорядоченность и визуальную легкость интерьеров классического стиля. Такое системное расположение предметов облегчает восприятие пространства, порядок размещения мебели, аксессуаров создает настроение спокойной уверенности и комфортной защищенности в интерьере. Симметричную композицию достаточно  просто собрать из любых предметов в комнате, что сразу придаст ей стройность классического стиля: напротив окна – широкий диван и журнальный столик,  слева и справа – тумбы, шкафы или симметрично расположенные кресла. 

Цвета и фактуры классической стилистики

The Pureycust, Townhouses, York city Peter Silk Гостиная в классическом стиле
Peter Silk

The Pureycust, Townhouses, York city

Peter Silk
Peter Silk
Peter Silk

Цветовое оформление комнаты в классическом стиле спокойное и благородное, близкое к натуральным оттенкам дерева, возможно сдержанное по характеру узоров использование флористических мотивов. Общее ощущение, которое призваны создавать классические цвета в интерьере – это неспешность, основательность и элегантность. 

Яркие пластиковые материалы, металлические элементы, оригинальность фактур – будут лишними в такой обстановке. В классическом стиле достаточно своих декорирующих приемов, выраженных в дорогих, но не ярких материалах отделки. 

Классические элементы

Chevron laid Ash Grey Flooring homify Гостиная в классическом стиле
homify

Chevron laid Ash Grey Flooring

homify
homify
homify

Как и в любому стилю, классицизму присущи свои традиционно используемые декоративные элементы, ставшие визитной карточкой этого стиля в любом интерьере. К таким примерам можно отнести наличие гипсовой лепнины под потолком, отделка пола натуральными деревом паркета, декорирование с помощью больших зеркал, ну и, конечно же, камин как неотъемлемый представитель классических интерьеров. Такие элементы выражают столь характерное для классического стиля ощущение собственного достоинства и респектабельности. 

Солидный стиль для кабинета

Jarradalle Home Office Liquid Interiors Рабочий кабинет в классическом стиле
Liquid Interiors

Jarradalle Home Office

Liquid Interiors
Liquid Interiors
Liquid Interiors

Классический стиль ярко проявляет себя в любом пространстве – от гостиной до спальни, от кабинета до кухни. Деревянные шкафы, кожаное кресло, широкий стол  - создают в кабинете интерьер по настоящему солидный и комфортный. Такое классическое решение кабинета без излишней вычурности характеризует его хозяина как человека надежного и всерьез относящегося к своему делу. Здесь нет места суете и мелочности, основательный характер каждого элемента мебели и декора настраивает на рабочий лад, передает ощущение сосредоточенности на главном без лишних деталей. 

Классическая элегантность спальни

Montford Place, Etre Etre Спальня в классическом стиле
Etre

Montford Place

Etre
Etre
Etre

Спокойное и размеренное настроение классического стиля прекрасно подходит для оформления интерьера спальни. Теплые натуральные оттенки отделочных материалов, характерное для стиля использование шелковистых фактур, тяжелого текстиля и дорогой обивки мебели помогают сделать спальню комфортным местом отдыха. Мебель для спальни в классическом стиле позволяет использовать массу удобных предметов – от широкой кровати до прикроватных оттоманок. Спальня в классическом стиле – не место для цветовых экспериментов, но легкие пастельные тона, характерные для классицизма как раз и есть проверенное и безупречное решение такого  пространства.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Элегантность с пеленок

Дом в Дагомысе, Креазон Креазон Детская комнатa в классическом стиле
Креазон

Дом в Дагомысе

Креазон
Креазон
Креазон

Для детских комнат часто используются яркие и насыщенные деталями интерьеры, но классический стиль также создаст в ощущение тепла и уюта, используя характерные сочетания натуральности и лаконичности. Светлые тона отделки, скромные детали декора – при всей своей кажущейся строгости классика мягко и надежно создает в детской комнате атмосферу домашнего уюта.

Кухня в классическом силе

homify Кухня в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Классический стиль – это не только нарядные гостиные, но и вполне функциональные пространства кухни. Это и прочная деревянная мебель, и основательные каменные столешницы, и безусловно, разнообразные тумбы и шкафчики, так нужные в пространстве кухни. Цвета фасадов обычно отражают натуральность дерева – от светло-янтарных до темно-коричневых, но вполне допустимо использование легкого белого цвета на фоне резных шкафов. 

Сдержанность цветовой палитры компенсируется декоративными элементами, украшающими фасад кухни – филенчатые дверцы, резьба по дереву, застекленные витрины шкафов. Для создания гармоничного восприятия классического стиля на кухне лучше использовать встроенные варианты техники, размещая их за дверцами гарнитура. Обеденный стол и стулья обычно используют в том же оформлении, что и кухонный гарнитур, не разрушая единое стилевое решение пространства. 

Ванная в классическом стиле

Дизайн ванной комнаты. homify Ванная в классическом стиле
homify

Дизайн ванной комнаты.

homify
homify
homify

Ванная в классическом стиле столь же аристократична, как и любое другое помещение. В качестве материалов здесь используются натуральные мрамор, древесина или их более бюджетные варианты. В качестве альтернативы натуральному камню и мрамору можно использовать и обычный кафель, сохраняя, конечно, при этом цветовую палитру и сдержанность. Также для оформления стен в ванной успешно используется отделка с помощью венецианской штукатурки, которая своей шелковистой текстурой и оттенком создает ощущение гладкости натурального мрамора. 

Мебель в ванной комнате классического стиля сочетается с большими зеркалами, оформляя их в качестве изящной рамы. Цветовые сочетания строятся на основе светлых пастельных оттенков или дополнения их контрастными темными тонами древесины. Узор декора выбирается исходя из классических традиций использования плавных линий флористики и античных орнаментов.

Аксессуары классицизма

Dorchester, Prestigious Textiles Prestigious Textiles Гостиная в классическом стиле
Prestigious Textiles

Dorchester

Prestigious Textiles
Prestigious Textiles
Prestigious Textiles

Каждый предмет классического стиля выразителен и сдержан одновременно. Элегантная форма, дорогие натуральные материалы, надежность изготовления – вот то, что составляет основу добротности и благородства классицизма. Именно благодаря этим качествам классический стиль не уходит из интерьеров, несмотря на активное наступление ярких, энергичных и действительно практичных в современной жизни решений для оформления пространства. 

Маленькая хитрость классического стиля в том, что несмотря на всю свою дороговизну, такие вещи купленные единожды, уже не требуют их обновления или тем более замены, не выходят из моды и легко вписываются в любой самый креативный интерьер.

Яркий дизайн семейной идиллии
Какие элементы классического стиля вы примените для своего интерьера?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо