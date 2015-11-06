Элегантность в деталях: как создать классический стиль в квартире

Цветовое оформление комнаты в классическом стиле спокойное и благородное, близкое к натуральным оттенкам дерева, возможно сдержанное по характеру узоров использование флористических мотивов. Общее ощущение, которое призваны создавать классические цвета в интерьере – это неспешность, основательность и элегантность.

Яркие пластиковые материалы, металлические элементы, оригинальность фактур – будут лишними в такой обстановке. В классическом стиле достаточно своих декорирующих приемов, выраженных в дорогих, но не ярких материалах отделки.