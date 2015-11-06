Элегантность в деталях: как создать классический стиль в квартире

Классический стиль интерьеров, несмотря на конкуренцию со стороны разнообразия дизайнерских разработок от минимализма до арт-деко, не сдает своих лидирующих позиций. Неизменная надежность и аристократичная сдержанность стиля становится с годами лишь более отточенной и востребованной. Секрет такого постоянства прост – хорошие вещи всегда в цене.
Богатая история формирования классического стиля позволяет использовать его для оформления совершенно разных интерьеров, но в основе любой стилевой интерпретации лежат неизменные принципы работы с пространством, позволяющие создавать неповторимую гармоничность классицизма. Композиция классического интерьера основана на создании в помещении четких центров притяжения, вокруг которых собираются предметы мебели и декора. К примеру, это может быть журнальный столик в гостиной, вокруг которого расставляются диваны и кресла. Таких центров в комнате может быть несколько, но каждое имеет свою целостную завершенность и сбалансированность.
Четкие линии, правильные геометрические формы и симметричное расположение предметов в пространстве создают неповторимо элегантную упорядоченность и визуальную легкость интерьеров классического стиля. Такое системное расположение предметов облегчает восприятие пространства, порядок размещения мебели, аксессуаров создает настроение спокойной уверенности и комфортной защищенности в интерьере. Симметричную композицию достаточно просто собрать из любых предметов в комнате, что сразу придаст ей стройность классического стиля: напротив окна – широкий диван и журнальный столик, слева и справа – тумбы, шкафы или симметрично расположенные кресла.
Цветовое оформление комнаты в классическом стиле спокойное и благородное, близкое к натуральным оттенкам дерева, возможно сдержанное по характеру узоров использование флористических мотивов. Общее ощущение, которое призваны создавать классические цвета в интерьере – это неспешность, основательность и элегантность.
Яркие пластиковые материалы, металлические элементы, оригинальность фактур – будут лишними в такой обстановке. В классическом стиле достаточно своих декорирующих приемов, выраженных в дорогих, но не ярких материалах отделки.
Как и в любому стилю, классицизму присущи свои традиционно используемые декоративные элементы, ставшие визитной карточкой этого стиля в любом интерьере. К таким примерам можно отнести наличие гипсовой лепнины под потолком, отделка пола натуральными деревом паркета, декорирование с помощью больших зеркал, ну и, конечно же, камин как неотъемлемый представитель классических интерьеров. Такие элементы выражают столь характерное для классического стиля ощущение собственного достоинства и респектабельности.
Классический стиль ярко проявляет себя в любом пространстве – от гостиной до спальни, от кабинета до кухни. Деревянные шкафы, кожаное кресло, широкий стол - создают в кабинете интерьер по настоящему солидный и комфортный. Такое классическое решение кабинета без излишней вычурности характеризует его хозяина как человека надежного и всерьез относящегося к своему делу. Здесь нет места суете и мелочности, основательный характер каждого элемента мебели и декора настраивает на рабочий лад, передает ощущение сосредоточенности на главном без лишних деталей.
Спокойное и размеренное настроение классического стиля прекрасно подходит для оформления интерьера спальни. Теплые натуральные оттенки отделочных материалов, характерное для стиля использование шелковистых фактур, тяжелого текстиля и дорогой обивки мебели помогают сделать спальню комфортным местом отдыха. Мебель для спальни в классическом стиле позволяет использовать массу удобных предметов – от широкой кровати до прикроватных оттоманок. Спальня в классическом стиле – не место для цветовых экспериментов, но легкие пастельные тона, характерные для классицизма как раз и есть проверенное и безупречное решение такого пространства.
Для детских комнат часто используются яркие и насыщенные деталями интерьеры, но классический стиль также создаст в ощущение тепла и уюта, используя характерные сочетания натуральности и лаконичности. Светлые тона отделки, скромные детали декора – при всей своей кажущейся строгости классика мягко и надежно создает в детской комнате атмосферу домашнего уюта.
Классический стиль – это не только нарядные гостиные, но и вполне функциональные пространства кухни. Это и прочная деревянная мебель, и основательные каменные столешницы, и безусловно, разнообразные тумбы и шкафчики, так нужные в пространстве кухни. Цвета фасадов обычно отражают натуральность дерева – от светло-янтарных до темно-коричневых, но вполне допустимо использование легкого белого цвета на фоне резных шкафов.
Сдержанность цветовой палитры компенсируется декоративными элементами, украшающими фасад кухни – филенчатые дверцы, резьба по дереву, застекленные витрины шкафов. Для создания гармоничного восприятия классического стиля на кухне лучше использовать встроенные варианты техники, размещая их за дверцами гарнитура. Обеденный стол и стулья обычно используют в том же оформлении, что и кухонный гарнитур, не разрушая единое стилевое решение пространства.
Ванная в классическом стиле столь же аристократична, как и любое другое помещение. В качестве материалов здесь используются натуральные мрамор, древесина или их более бюджетные варианты. В качестве альтернативы натуральному камню и мрамору можно использовать и обычный кафель, сохраняя, конечно, при этом цветовую палитру и сдержанность. Также для оформления стен в ванной успешно используется отделка с помощью венецианской штукатурки, которая своей шелковистой текстурой и оттенком создает ощущение гладкости натурального мрамора.
Мебель в ванной комнате классического стиля сочетается с большими зеркалами, оформляя их в качестве изящной рамы. Цветовые сочетания строятся на основе светлых пастельных оттенков или дополнения их контрастными темными тонами древесины. Узор декора выбирается исходя из классических традиций использования плавных линий флористики и античных орнаментов.
Каждый предмет классического стиля выразителен и сдержан одновременно. Элегантная форма, дорогие натуральные материалы, надежность изготовления – вот то, что составляет основу добротности и благородства классицизма. Именно благодаря этим качествам классический стиль не уходит из интерьеров, несмотря на активное наступление ярких, энергичных и действительно практичных в современной жизни решений для оформления пространства.
Маленькая хитрость классического стиля в том, что несмотря на всю свою дороговизну, такие вещи купленные единожды, уже не требуют их обновления или тем более замены, не выходят из моды и легко вписываются в любой самый креативный интерьер.