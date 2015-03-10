До и После: Как старомодное жилище превратилось в современные апартаменты

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До и После вновь возвращает нас в солнечную Португалию. Совсем недавно мы наблюдали за преображением заброшенной виллы, а сейчас станем свидетелями чудесного перевоплощения старомодного интерьера в ультрасовременный.
Квартира, о которой пойдет речь, была расположена в доме, построенном в 50-ые годы. Кажется, что время в этом жилище просто остановилось. Такой интерьер впечатлит разве что режиссера, решившего снять фильм, действия которого происходят в середине XX века. Представить себе, что сюда заселятся молодые и прогрессивные люди, просто невозможно. Чтобы исправить ситуацию, новые владельцы квартиры обратились к специалистам архитектурного бюро Atelier da Calçada. Результату их работы посвящена наша статья.
Начнем с кухни. Не нужно быть экспертом в области дизайна интерьера, чтобы понять, что ремонт в этой комнате не проводился никогда. Хаотично расставленная старомодная мебель,
бабушкины занавески и пятна влаги на стенах и потолке.
Кто бы мог поверить, что мы находимся на той же кухне, спустя несколько месяцев после капитального ремонта. Дизайнеры тщательно продумали, где и как расположить новую мебель и попытались максимально эффективно использовать узкое пространство кухни. В качестве напольного покрытия выбор пал на темно-красный линолеум, создавший выразительный контраст ослепительно белым стенам и мебели.
Вот так выглядела ванная комната до реконструкции. Ситуация, конечно же, далека от аварийной, но внешний вид ванной способен вызвать разве что ностальгическую улыбку. Краска на стенах и давно вышедшая из моды плитка требуют немедленной замены.
Через несколько месяцев упорного труда ванная комната полностью преобразилась. Стены и пол были покрашены в оливковый цвет, символизирующий спокойствие и умиротворенность. Пространство ванной было отгорожено перегородкой из прозрачного стекла. Над новым умывальником дизайнеры повесили широкое зеркало, что является одним из излюбленных методов визуального расширения пространства ванной комнаты.
Стены гостевой ванной были оштукатурены с помощью микроцемента – инновационного бесшовного декоративного покрытия, которое имитирует различные фактуры бетона. Поверх него была положена мелкая мозаичная плитка с глянцевым эффектом.
Судя по всему, этот снимок был сделан незадолго до начала работ по реконструкции. Практически вся мебель была вынесена за пределы квартиры, и дизайнеры готовились произвести маленькую революцию в пришедшей в упадок комнате.
Это фото – очередное подтверждение тому, что талант и опыт профессиональных дизайнеров способны творить чудеса. Обстановка в гостиной после ремонта выглядит довольно минималистично и в тоже время очень современно. Дизайнеры воздержались от излишнего нагромождения пространства мебелью, оставив в комнате лишь самое необходимое.
Старая массивная мебель на фоне пожелтевших от времени обоев выглядит не лучшим образом. Впрочем, кто сказал, что она уже отслужила свой срок? На следующем фото мы увидим, что антикварная мебель может вполне органично смотреться в современном интерьере.
Это изображение является наилучшим доказательствам того, что винтажная мебель может смотреться очень актуально и современно. Ретро-романтика этой гостиной комнаты дополняется заново положенным деревянным полом и свободными от декора белыми стенами.
Застекленный балкон – еще одна маленькая комната, в которой новые жильцы смогут наслаждаться ярким португальским солнцем. Деревянные рамы на окнах тенью отражаются на противоположной стене балкона, создавая забавный трехмерный эффект.
Для страстных любителей порядка дизайнеры предусмотрели большую гардеробную со множеством ящичков и ячеек. Здесь вся семья сможет без труда разместить всю необходимую одежду и обувь.
Чтобы получить более полное представление о масштабе проделанной работы, давайте взглянем на чертежи. Выше представлен план квартиры до начала капитальных работ.
Как видим на рисунке, одна из не несущих стен была снесена, что позволило существенно расширить пространство гостиной. За счет этого расширения выиграла и кухня – в ней появилось больше места для готовки. Дизайнеры также снесли стену, отделявшую ванную от туалета, что значительно упростило ремонт и модернизацию ванной комнаты.