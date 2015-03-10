До и После: Как старомодное жилище превратилось в современные апартаменты

Рубрика До и После вновь возвращает нас в солнечную Португалию. Совсем недавно мы наблюдали за преображением заброшенной виллы, а сейчас станем свидетелями чудесного перевоплощения старомодного интерьера в ультрасовременный.

Квартира, о которой пойдет речь, была расположена в доме, построенном в 50-ые годы. Кажется, что время в этом жилище просто остановилось. Такой интерьер впечатлит разве что режиссера, решившего снять фильм, действия которого происходят в середине XX века. Представить себе, что сюда заселятся молодые и прогрессивные люди, просто невозможно. Чтобы исправить ситуацию, новые владельцы квартиры обратились к специалистам архитектурного бюро Atelier da Calçada. Результату их работы посвящена наша статья.