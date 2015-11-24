Особенности люстр и их разновидности

Само название этого элемента соотносит его с классической стилистикой, берущей начало из европейских интерьеров. Но долгая история использования такого вида потолочных светильников сделала их формы и стиль столь разнообразными, что было бы заблуждением считать люстру исключительно декором сдержанных традиционных интерьеров. Размещение основного источника света под потолком комнаты удобно для самых разных по характеру комнат. Поэтому решение использовать люстру в интерьере вполне присуще всем стилям оформления, легко можно подобрать именно тот вид светильника, который максимально соответствует характеру комнаты.
Во многом как будет выглядеть люстра в интерьере комнаты зависит не только от ее конструкции, но и от материала. Традиционно для изготовления люстр использовалось стекло, хрусталь, но сейчас выбор материалов, конечно, намного шире: пластик, дерево, ткань, металл. Это помогает подобрать нужный вид люстры для любой стилистики помещения: классические переливы хрустальных бликов или светлые шары в стиле минимализм, рустикальные люстры из деревянных элементов или строгая отточенность линий кованных металлических завитков, нежные цвета текстиля прованс или яркий пластиковый плафон светильника.
Золотые ключи
Любая люстра представляет собой несколько источников света, собранных в единую конструкцию. Поэтому размещая такой элемент в пространстве комнаты, всегда нужно соотносить ширину комнаты и количество света от одной люстры, чтобы не получить полутемную комнату с ярким пятном света в центре. Для просторных помещений хорошо подойдут широкие люстры, состоящие из нескольких светильников, что будет сочетаться и с размером комнаты, и давать нужный уровень освещения. Если позволяет высота потолков, то такая конструкция может состоять из нескольких ярусов, быть более сложной и витиеватой. В комнате с низким потолком лучше отказаться от сложных вариантов в пользу более лаконичных и легких форм.
Скорее всего при слове
люстра каждый из нас представляет себе ее классический вариант – центральный подвес и изящно собранные воедино несколько светильников. Такой дизайн люстры действительно успешно используется и в классических, и в более современных интерьерах, придавая любой комнате изящной строгости. Удобство такой конструкции заключается в радиальном расположении светильников, дающих равномерное распределении света по всему пространству комнаты. Разнообразие стилевых решений на основе этой базовой конструкции люстры, широкий спектр материалов и форм, позволяет использовать такую люстру в большинстве помещений.
Люстры используются в комнатах не только в варианте соло, но и в любых количествах и сочетаниях. Размещение нескольких люстр над рабочими зонами в комнате помогает не загружая пространство дополнительными настольными, настенными светильниками, создать комбинацию нужного уровня освещения. Также при помощи размещения нескольких люстр в одной комнате создаются варианты зонирования, когда под каждой люстрой формируется свое стилевое и функциональное пространство.
Современной разновидностью люстры стал потолочный светильник, отличающийся от традиционной формы отсутствием в конструкции подвеса. Такое вид освещение плотно прилегает к потолку, что удобно использовать в помещениях ограниченной высоты, в небольших комнатах, а также в сочетании с современными видами отделочных материалов. Внешний вид потолочных светильников помогает создавать светлые интерьеры в стиле модерна, минимализма, лаконично декорируя интерьер.
Сочетание вида люстры и современных материалов декорирования потолка можно подробнее изучить в статье Хитрые детали: как выбрать люстру для натяжного потолка.
Размещая люстру в интерьере всегда нужно учитывать как она выглядит в выключенном состоянии и какой характер освещения дает. По виду освещения люстры могут давать рассеянный поток света и направленный вниз. Поэтому планируя систему освещения в комнате, необходимо подбирать вид люстры согласно задачам помещения. Если нужно создать равномерно освещенное единое пространство комнаты, лучше использовать одну люстру с рассеянным типом освещения. Когда необходимо зонировать пространство или сделать более яркое освещение над отдельными частями комнаты, то больше подойдут люстры с направленными вниз светильниками.
Люстры используются традиционно в разных культурах мира, что позволяет выбрать не только стилевой вариант, но и создать целостный интерьер. Ряд интерьеров невозможно представить себе с обычными стандартными светильниками, богатая история формирования их стиля богата решениями для каждой детали. Так, для интерьеров восточной стилистики характерны люстры своеобразной формы и техники исполнения, сочетающие в себе утонченность и яркие цвета, плавные линии узоров и цепи бронзовых, медных подвесов.
Конструкция люстры только кажется традиционной и давно устоявшейся. Зачастую неизменной остается только базовый принцип соединения нескольких светильников в точечном подвесе, а вот широта дизайнерской мысли удивляет своим разнообразием и креативностью. Поэтому задумавшись об организации системы освещения в комнате, стоит изучить новинки в видах люстр, возможно вы найдете что-то действительно индивидуальное.
Форма люстры зачастую напоминает цветок, раскрывший лепестки бутона на тонкой ножке подвеса, что активно используется в дизайне. Такая цветочная конструкция в сочетании с потоками света вдохновляет дизайнеров на создание нежных, воздушных люстр: от тонких намеков на схожесть силуэта до создания полного ощущения распустившегося под потолком волшебного цветка. Широко известна модель Dandelion дизайнера Richard Hutten в виде воздушного одуванчика, и не менее изящные легкие одуванчики-люстры в коллекции Икеа от дизайнера Marcus Arvonen, люстра в виде цветка лотоса и многие другие флористические эксперименты дизайнеров.
В пространстве детской комнаты всегда хочется в каждом элементе создать настроение радостное и яркое, чему также способствует выбор люстры подходящего цвета и дизайна. На основе традиционной конструкции люстры с помощью легких пластиковых светильников и динамичного сочетания цветов дизайнеры предлагают оригинальные решения для детских комнат, сочетающие необходимый уровень освещения и безопасность. Ведь в таких комнатах случаются бои подушек и полеты к потолку самых неожиданных предметов, поэтому конструкция люстры должна быть максимально прочной и легкой.