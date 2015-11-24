Особенности люстр и их разновидности

Современной разновидностью люстры стал потолочный светильник, отличающийся от традиционной формы отсутствием в конструкции подвеса. Такое вид освещение плотно прилегает к потолку, что удобно использовать в помещениях ограниченной высоты, в небольших комнатах, а также в сочетании с современными видами отделочных материалов. Внешний вид потолочных светильников помогает создавать светлые интерьеры в стиле модерна, минимализма, лаконично декорируя интерьер.

Сочетание вида люстры и современных материалов декорирования потолка можно подробнее изучить в статье Хитрые детали: как выбрать люстру для натяжного потолка.