На волне модных тенденций – как создать интерьер в стиле лофт

Стиль лофт из тех решений, которые не оставляют равнодушными. Отношение может быть разным – кому то категорически не нравится и даже кажется неприемлемым такой подход к организации своего пространства. Другие же наоборот, не представляя себя в рамках классических стилей, чувствуют себя комфортно только в свободе присущей лофтам. Что хорошо в этой стилистике – вы сами решаете как вам выразить свою индивидуальность. Правил здесь нет, лишь общее направление – больше открытости, больше воздуха и свободы.
На основе преимущественно натуральных материалов для обустройства интерьера в стиле лофт, цветовая гамма помещения получается достаточно сдержанной и лаконичной – от серого цвета бетона до коричневых оттенков древесины. Яркие цвета в оформлении интерьера если и используются, то в качестве акцентов – в оригинальных аксессуарах, настенных панно, в отдельных предметах мебели.
Чтобы создать интерьер в стилистике лофт достаточно вспомнить истоки этого направления в оформлении интерьеров. Лофт, а проще говоря чердак, мансарда – изначально был жилищем творческой интеллигенции, обустраивающей эти пустые, солнечные помещения под свой характер и по своему вкусу. Отсюда и некий творческий беспорядок характерный для лофта, и общая атмосфера свободы мысли и воображения, за которую так ценят стилистику лофт в интерьере.
Поэтому, решив оформить свой интерьер в стиле лофта, отнеситесь к этому как к эксперименту, найдите те вещи фактуры, которые именно у вас вызывают вдохновение и придают вашему настроению раскрепощенное настроение жизнерадостного оптимизма, желания жить и делать что-то новое.
Несмотря на некую грубость материалов стилистики лофт, этот стиль не создает в помещении тягостного ощущения серого и скучного заводского цеха. Все дело в работе света, который является неотъемлемой частью такого пространства. Свет, льющийся из широких окон, наполняет интерьер лофта своей легкостью, пронизывает насквозь своими лучами. Помещение в стиле лофт не стоит загружать предметами мебели, позвольте именно свету стать основным элементом декора, придавая комнате самое главное – ощущение невесомости и свободы.
Стилистика лофта родилась в простых открытых помещениях – мансардные этажи над мастерскими художников, промышленные склады, бывшие заводские цеха. Все это оборудовалось и обживалось для комфортной жизни, максимально используя все особенности таких помещений – отсутствие перегородок, большие пространства и площади, высокие потолки, комбинация уровней.
Поэтому и в современном интерьере для создания характерной атмосферы стиля лофт нужно стремится создать даже в небольшом помещении ощущение простора: не разграничивать помещение основательными перегородками, в планировке пространства гибко использовать сочетание функций. Тем более, что в этот стиль отлично вписываются все многофункциональные конструктивные и технологические новинки: трансформирующаяся мебель, медиа-комплексы, простые формы минимализма.
Яркость и насыщенность простым интерьерам лофта придают текстуры материалов, в которых максимально сохраняется естественный вид. Открытая кирпичная кладка стены, структурная поверхность необработанных досок стеллажей в сочетании с металлическими конструкциями, серый бетон и стеклянные конструкции хай-тек.
На фоне серого бетона стен и грубоватой текстуры кирпичной кладки можно позволить себе создать интерьер лофта с использованием массивных и даже роскошных предметов мебели, которые будут создавать контрастное сочетание, не только приемлемое, но и желательное для стиля лофт. Такие приемы в оформлении интерьера позволяют создать индивидуальное пространство, воплощающее без вычурности и сложных переплетений декора функциональный уют – простой и дорогой одновременно.
Выбирая мебель для интерьера в стиле лофт, сократите список предметов до необходимого вам функционального минимума. Этот стиль не любит большого количества предметов, отбирающих у комнаты главное – свободное пространство. При этом сами предметы интерьера вполне могут позволить себе яркую индивидуальность, своеобразный характер и даже массивность. Ведь их не так много в комнате, а значит каждому найдется и свое место, и свое значение в композиции пространства. Предметы в интерьере лофт часто могут быть из разных эпох и стилей, соединяясь в замысловатую историю – минималистская кровать в японской традиции рядом с французской тахтой и ретро-тумбой. Только не стоит путать такой подбор мебели с эклектикой – все предметы объединены общей эмоциональной выразительностью и функциональностью.
Стиль лофт в интерьере относится к урбанистическому направлению, активно используя в качестве декора элементы необработанных материалов, индустриального дизайна. Ярким дополнением такого интерьера станут разнообразные аксессуары в виде ламп из заводских труб, стеллажей и конструкций из металлических реек, тумбы и столики из паллет, нарочито грубые в сочетании с технологичностью хай-тек или изящностью барокко. Это стиль контрастов и эмоциональной динамичности, выраженной в формах, текстуре, цвете.
История формирования стиля, берущая начало от творческих мастерских и сдержанно-грубоватое оформление помещений лофт позволяют активно использовать для декора таких пространств оригинальные дизайнерские аксессуары, арт-объекты. Такие дополнения вне зависимости от их размера и характера всегда ярко выделяются на фоне индустриальной стилистики лофта, создавая интерьер свежий и артистичный, индивидуальный и целостный.
При желании стилистику лофта можно вполне придать и обычному помещению в стандартной квартире, где нет высоты потолка в пару этажей и нет возможности создать открытое пространство без перегородок. Ведь главное в этом стиле – не наличие определенных условий, а ощущение свободы и простоты. Поэтому даже в самой обычной комнате можно создать нужную атмосферу: с помощью сочетания натуральных материалов для отделки в виде кирпича, дерева, бетона и ярких аксессуаров на таком необработанном фоне. Не загружайте комнату мебелью, тяжелым текстилем и декором, отдав предпочтение лаконичным формам.