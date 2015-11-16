На волне модных тенденций – как создать интерьер в стиле лофт

Чтобы создать интерьер в стилистике лофт достаточно вспомнить истоки этого направления в оформлении интерьеров. Лофт, а проще говоря чердак, мансарда – изначально был жилищем творческой интеллигенции, обустраивающей эти пустые, солнечные помещения под свой характер и по своему вкусу. Отсюда и некий творческий беспорядок характерный для лофта, и общая атмосфера свободы мысли и воображения, за которую так ценят стилистику лофт в интерьере.

Поэтому, решив оформить свой интерьер в стиле лофта, отнеситесь к этому как к эксперименту, найдите те вещи фактуры, которые именно у вас вызывают вдохновение и придают вашему настроению раскрепощенное настроение жизнерадостного оптимизма, желания жить и делать что-то новое.