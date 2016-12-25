Как построить удивительный дом: шаг за шагом

Построить дом своей мечты – не такое простое дело, как может показаться на первый взгляд. Множество вариантов дизайна и обилие строительных материалов позволяют воплотить в жизнь самые смелые идеи, но они, как правило, ограничены еще и финансовой составляющей. Именно поэтому проект португальских архитекторов A3 ATELIÊ ACADEMIA DE ARQUITECTURA может вдохновить вас и продемонстрировать пошаговые этапы возведения собственного жилища.

Простой и привлекательный, этот кирпичный дом понравится приверженцам лаконичного дизайна и сочетания традиционных и современных веяний. Два этажа, просторная терраса и три спальни – все для комфорта и удобства хозяев. Оценивайте данный проект – от чертежей до готового здания!