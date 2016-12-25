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Как построить удивительный дом: шаг за шагом

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
Bhaskara's House, A3 Ateliê Academia de Arquitectura A3 Ateliê Academia de Arquitectura Гостиная в азиатском стиле
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Построить дом своей мечты – не такое простое дело, как может показаться на первый взгляд. Множество вариантов дизайна и обилие строительных материалов позволяют воплотить в жизнь самые смелые идеи, но они, как правило, ограничены еще и финансовой составляющей. Именно поэтому проект португальских архитекторов A3 ATELIÊ ACADEMIA DE ARQUITECTURA может вдохновить вас и продемонстрировать пошаговые этапы возведения собственного жилища. 

Простой и привлекательный, этот кирпичный дом понравится приверженцам лаконичного дизайна и сочетания традиционных и современных веяний. Два этажа, просторная терраса и три спальни – все для комфорта и удобства хозяев. Оценивайте данный проект – от чертежей до готового здания!

За работу!

Bhaskara's House, A3 Ateliê Academia de Arquitectura A3 Ateliê Academia de Arquitectura Дома в азиатском стиле
A3 Ateliê Academia de Arquitectura

A3 Ateliê Academia de Arquitectura
A3 Ateliê Academia de Arquitectura
A3 Ateliê Academia de Arquitectura

Процесс строительства дома - дело хлопотное. Он напрямую зависит от типа используемых материалов, системы строительства и методов выполнения работ. В данном проекте конструкция состояла из кирпича, бетона и цемента.  Эти традиционные стройматериалы обеспечивают надежность и долговечность готового блока.

Первые идеи

Bhaskara's House, A3 Ateliê Academia de Arquitectura A3 Ateliê Academia de Arquitectura Коридор, прихожая и лестница в азиатском стиле
A3 Ateliê Academia de Arquitectura

A3 Ateliê Academia de Arquitectura
A3 Ateliê Academia de Arquitectura
A3 Ateliê Academia de Arquitectura

На этом рисунке можно увидеть первые штрихи проекта. Дом предполагал несколько этажей, соединенных лестницей, а также общее пространство, на котором планировали разместить кухню, столовую и гостиную. На втором этаже задумывалась терраса и спальни.  

Интерьер

Bhaskara's House, A3 Ateliê Academia de Arquitectura A3 Ateliê Academia de Arquitectura Коридор, прихожая и лестница в азиатском стиле
A3 Ateliê Academia de Arquitectura

A3 Ateliê Academia de Arquitectura
A3 Ateliê Academia de Arquitectura
A3 Ateliê Academia de Arquitectura

Внутри дом выглядит очень просторно и уютно.Этому способствует обилие дерева и кирпича в интерьере.  Также видим некоторые металлические элементы, например – перила лестницы.

Много света

Bhaskara's House, A3 Ateliê Academia de Arquitectura A3 Ateliê Academia de Arquitectura Гостиная в азиатском стиле
A3 Ateliê Academia de Arquitectura

A3 Ateliê Academia de Arquitectura
A3 Ateliê Academia de Arquitectura
A3 Ateliê Academia de Arquitectura

Ключевым моментом данного проекта являются его многочисленные отверстия. Двери, окна, световые люки позволяют наполнять пространство естественными лучами. Таким образом интерьер выглядит уютно и приветливо. Что касается декора, то он здесь довольно лаконичный, нет ничего лишнего. Стилистику пространства можно описать как рустикальную с вкраплениями современных нот. Цветовая палитра – теплая, мебель немного темнее. Коричневый и бежевый оттенки являются фаворитами.

Дерево и кирпич

Bhaskara's House, A3 Ateliê Academia de Arquitectura A3 Ateliê Academia de Arquitectura Коридор, прихожая и лестница в азиатском стиле
A3 Ateliê Academia de Arquitectura

A3 Ateliê Academia de Arquitectura
A3 Ateliê Academia de Arquitectura
A3 Ateliê Academia de Arquitectura

Еще раз хотим подчеркнуть то, как здорово в данном проекте сочетаются дерево и кирпич! Мы видим их на полу, а также на стенах. Эти традиционные материалы отличаются долговечностью, экологичностью и красотой. В результате имеем превосходный семейный интерьер, который останется актуален спустя годы.

Простая и уютная спальня

Bhaskara's House, A3 Ateliê Academia de Arquitectura A3 Ateliê Academia de Arquitectura Спальня в азиатском стиле
A3 Ateliê Academia de Arquitectura

A3 Ateliê Academia de Arquitectura
A3 Ateliê Academia de Arquitectura
A3 Ateliê Academia de Arquitectura

Рассмотрим одну из спален этого дома. Здесь сразу же бросается в глаза ее простота. Преобладают спокойные коричневые оттенки, на фоне которых особенно эффектно выглядит яркая картина и постельное белье. Помещение освещается и вентилируется естественным образом, что является довольно мудрым шагом.

Отличный результат!

Bhaskara's House, A3 Ateliê Academia de Arquitectura A3 Ateliê Academia de Arquitectura Дома в азиатском стиле
A3 Ateliê Academia de Arquitectura

A3 Ateliê Academia de Arquitectura
A3 Ateliê Academia de Arquitectura
A3 Ateliê Academia de Arquitectura

Заканчивая экскурс по дому, предлагаем рассмотреть фасад здания. Уже знакомый нам красный кирпич здесь играет главную роль. Простой дизайн предполагает стандартные формы конструкции, а также несколько открытых площадок – небольшой балкон и террасу.

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