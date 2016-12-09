22 восхитительные идеи современного декора

Дизайн современных интерьеров, как и архитектура, позволяет комбинации стилей, которые раньше даже невозможно было представить. Соединение элементов, эклектичные композиции без ограничений позволяют создавать интерьеры оригинальные и яркие.
Роскошный стиль придаст комнате респектабельность и сделает ярким интерьер вашего дома.
Необработанные материалы позволяют сделать интерьер более фактурным и ярким. Кирпич прекрасно вписывает стилистику кантри в формат образа промышленного интерьера, выраженный четкими линиями и металлическими аксессуарами.
Нейтральные цвета обеспечивают расслабленную атмосферу комнат и одновременно позволяют включать яркие детали.
С освещением мы можем создавать интересные эффекты в интерьере, а также украсить и подчеркнуть детали архитектуры дома. Вот, например, очень декоративный эффект, который образуют лучи света, направленные в сторону пола.
Эклектичный стиль предоставляет индивидуальным оформлением, но, которые, как правило, выбирает тему для своего развития в декорации помещений. Здесь мы можем увидеть номер в стиле ретро, играя с узорами, обои и покрывало на кровать в стиле ручной работы, remontándonos в начале 70-х годов.
Если вы хотите сохранить простор объединенной комнаты и сделать в ней удобным общение для всей семьи, используйте прием визуального разделения частей пространства, используя разные виды отделки для стен и пола.
Современный интерьер позволяет соединить в одной комнате разные функции, что достигается использованием лаконичных элементов, гармонично дополняющих друг друга.
Для создания отдельных зон в общем пространстве можно использовать и мебель, группируя ее композиции в комнате.
Большое количество предметов в этнической тематике будут слишком загружать пространство, а вот отдельные акценты придутся кстати.
Используя светильники различной формы, играя с нестандартными конструкциями плафонов, вы сможете добиться преображения пространства.
Зеркала – это магические предметы для украшения комнаты, потому что позволяют нам делать помещения более светлыми и дают ощущение большего простора.
Использование креативного дизайна обоев позволит вам быстро преобразить помещение, придать ему нужный колорит и стиль.
Ковры также предлагают множество вариантов в оформлении интерьера. В зависимости от стиля они помогут создать ощущение большей глубины, разделения сред и, кроме того, они добавят тепло и комфорт
Важно иметь в доме хотя бы один уголок, где вы можете побыть наедине со своими мыслями, отдохнуть за чтением интересной книги и просто расслабится вдали от забот.
Современная архитектура дает человеку возможность поддерживать контакт внутреннего пространства дома с внешней природой.
Оформление интерьера с помощью натуральных материалов, использование элементов из дерева и камня, зелени растений – все это оживляет пространство, наполняет его теплом и уютом, создает неповторимый стиль.
Эмоциональность и свежесть интерьеру придают домашние растения, их яркая зелень и своеобразие цветовой палитры.
Вертикаль пространства в комнате можно и нужно задействовать для создания многоплановых интерьеров, сложных и интересных.
Нет смысла оставлять в комнате голые стены. Это место позволит вам разместить украшения интерьера и уйму полезных вещей.
Что, как ни объекты искусства могут послужить лучшим декором? Индивидуальность вашего стиля и характера, утонченность вкуса – все это можно воплотить в оформлении комнаты с помощью умелого дополнения интерьера арт-объектами.
Уют столовой и гостиной во многом зависит от яркого освещения и дизайна светильника.
Хорошее дополнение интерьера столовой – полки для винных бутылок на стене.