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22 восхитительные идеи современного декора

Перла Вереника Перла Вереника
Decora Líder Brasília - Varanda Gourmet, Lider Interiores Lider Interiores Гостиная в стиле модерн
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Дизайн современных интерьеров, как и архитектура, позволяет комбинации стилей, которые раньше даже невозможно было представить. Соединение элементов, эклектичные композиции без ограничений позволяют создавать интерьеры оригинальные и яркие. 

1. Украсим дом, как номер люкс роскошного отеля

Decora Lider Campinas - Loft masculino, Lider Interiores Lider Interiores Спальня в стиле модерн
Lider Interiores

Lider Interiores
Lider Interiores
Lider Interiores

Роскошный стиль придаст комнате респектабельность и сделает ярким интерьер вашего дома.

2. Слияние загородной и промышленной стилистики

Decora Líder Brasília - Apartamento Urbano, Lider Interiores Lider Interiores Гостиная в стиле модерн
Lider Interiores

Lider Interiores
Lider Interiores
Lider Interiores

Необработанные материалы позволяют сделать интерьер более фактурным и ярким. Кирпич прекрасно вписывает стилистику кантри в формат образа промышленного интерьера, выраженный четкими линиями и металлическими аксессуарами. 

3. Сочетание теплых и нейтральных оттенков с яркими акцентами.

Decora Líder Brasília - Apartamento Urbano, Lider Interiores Lider Interiores Гостиная в стиле модерн
Lider Interiores

Lider Interiores
Lider Interiores
Lider Interiores

Нейтральные цвета обеспечивают расслабленную атмосферу комнат и одновременно позволяют включать яркие детали.

4. Эффектное освещение

Decora Líder Brasília - Apartamento Urbano, Lider Interiores Lider Interiores Столовая комната в стиле модерн
Lider Interiores

Lider Interiores
Lider Interiores
Lider Interiores

С освещением мы можем создавать интересные эффекты в интерьере, а также украсить и подчеркнуть детали архитектуры дома. Вот, например, очень декоративный эффект, который образуют лучи света, направленные в сторону пола.

5. Немного ретро

Decora Líder Brasília - Apartamento Urbano, Lider Interiores Lider Interiores Гостиная в стиле модерн
Lider Interiores

Lider Interiores
Lider Interiores
Lider Interiores

Эклектичный стиль предоставляет индивидуальным оформлением, но, которые, как правило, выбирает тему для своего развития в декорации помещений. Здесь мы можем увидеть номер в стиле ретро, играя с узорами, обои и покрывало на кровать в стиле ручной работы, remontándonos в начале 70-х годов.

6. Визуальное разделение общего пространства

Decora Líder Brasília - Varanda Gourmet, Lider Interiores Lider Interiores Гостиная в стиле модерн
Lider Interiores

Lider Interiores
Lider Interiores
Lider Interiores

Если вы хотите сохранить простор объединенной комнаты и сделать в ней удобным общение для всей семьи, используйте прием визуального разделения частей пространства, используя разные виды отделки для стен и пола.

Нужна помощь с проектом дома?
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7. Простая геометрия для интеграции помещений

Decora Líder Brasília - Varanda Gourmet, Lider Interiores Lider Interiores Столовая комната в стиле модерн
Lider Interiores

Lider Interiores
Lider Interiores
Lider Interiores

Современный интерьер позволяет соединить в одной комнате разные функции, что достигается использованием лаконичных элементов, гармонично дополняющих друг друга.

8. Максимально использовать мебель для разделения пространства

Decora Líder Brasília - Varanda Gourmet, Lider Interiores Lider Interiores Столовая комната в стиле модерн
Lider Interiores

Lider Interiores
Lider Interiores
Lider Interiores

Для создания отдельных зон в общем пространстве можно использовать и мебель, группируя ее композиции в комнате. 

9. Нотка этнического декора и интересная мебель

Decora Líder Brasília - Varanda Gourmet, Lider Interiores Lider Interiores Гостиная в стиле модерн
Lider Interiores

Lider Interiores
Lider Interiores
Lider Interiores

Большое количество предметов в этнической тематике будут слишком загружать пространство, а вот отдельные акценты придутся кстати.

10. Светильники оригинальной формы

Decora Lider Campinas - Lounge e jantar, Lider Interiores Lider Interiores Столовая комната в стиле модерн
Lider Interiores

Lider Interiores
Lider Interiores
Lider Interiores

Используя светильники различной формы, играя с нестандартными конструкциями плафонов, вы сможете добиться преображения пространства.

11. Магия зеркал в оформлении

Decora Lider Campinas - Lounge e jantar, Lider Interiores Lider Interiores Столовая комната в стиле модерн
Lider Interiores

Lider Interiores
Lider Interiores
Lider Interiores

Зеркала – это магические предметы для украшения комнаты,  потому что позволяют нам делать помещения более светлыми и дают ощущение большего простора.

12. Обои, чтобы преобразить стены

Decora Lider Campinas - Lounge e jantar, Lider Interiores Lider Interiores Столовая комната в стиле модерн
Lider Interiores

Lider Interiores
Lider Interiores
Lider Interiores

Использование креативного дизайна обоев позволит вам быстро преобразить помещение, придать ему нужный колорит и стиль.

13. Большой ковер, чтобы расширить рамки общего пространства

Decora Lider Campinas - Loft masculino, Lider Interiores Lider Interiores Спальня в стиле модерн
Lider Interiores

Lider Interiores
Lider Interiores
Lider Interiores

Ковры также предлагают множество вариантов в оформлении интерьера. В зависимости от стиля  они помогут создать ощущение большей глубины, разделения сред и, кроме того, они добавят тепло и комфорт

14. Уютный уголок

Decora Lider Campinas - Loft masculino, Lider Interiores Lider Interiores Спальня в стиле модерн
Lider Interiores

Lider Interiores
Lider Interiores
Lider Interiores

Важно иметь в доме хотя бы один уголок, где вы можете побыть наедине со своими мыслями, отдохнуть за чтением интересной книги и просто расслабится вдали от забот.

15. Большие окна – элемент декора

Mostra de Ambientes de Sete Lagoas - Cozinha Gourmet e Área Livre de Lazer, Lider Interiores Lider Interiores Столовая комната в стиле модерн
Lider Interiores

Lider Interiores
Lider Interiores
Lider Interiores

Современная архитектура дает человеку возможность поддерживать контакт внутреннего пространства дома с внешней природой. 

16. Декор из натуральных материалов

Mostra de Ambientes de Sete Lagoas - Cozinha Gourmet e Área Livre de Lazer, Lider Interiores Lider Interiores Столовая комната в стиле модерн
Lider Interiores

Lider Interiores
Lider Interiores
Lider Interiores

Оформление интерьера с помощью натуральных материалов, использование элементов из дерева и камня, зелени растений – все это оживляет пространство, наполняет его теплом и уютом, создает неповторимый стиль.

17. Растения в интерьере

Mostra de Ambientes de Sete Lagoas - Cozinha Gourmet e Área Livre de Lazer, Lider Interiores Lider Interiores Сад в стиле модерн
Lider Interiores

Lider Interiores
Lider Interiores
Lider Interiores

Эмоциональность и свежесть интерьеру придают домашние растения, их яркая зелень и своеобразие цветовой палитры.

18. Используем весь объем пространства

Mostra de Ambientes de Sete Lagoas - Cozinha Gourmet e Área Livre de Lazer, Lider Interiores Lider Interiores Столовая комната в стиле модерн
Lider Interiores

Lider Interiores
Lider Interiores
Lider Interiores

Вертикаль пространства в комнате можно и нужно задействовать для создания многоплановых интерьеров, сложных и интересных.

19. Настенные ниши и полки

Decora Lider Salvador - Sala de Jantar Contemporânea, Lider Interiores Lider Interiores Столовая комната в стиле модерн
Lider Interiores

Lider Interiores
Lider Interiores
Lider Interiores

Нет смысла оставлять в комнате голые стены. Это место позволит вам разместить украшения интерьера и уйму полезных вещей.

20. Искусство в интерьере

Decora Lider Salvador - Sala de Jantar Contemporânea, Lider Interiores Lider Interiores Столовая комната в стиле модерн
Lider Interiores

Lider Interiores
Lider Interiores
Lider Interiores

Что, как ни объекты искусства могут послужить лучшим декором? Индивидуальность вашего стиля и характера, утонченность вкуса – все это можно воплотить в оформлении комнаты с помощью умелого дополнения интерьера арт-объектами.

21. Светильники в столовой

Decora Lider Salvador - Sala de Jantar Contemporânea, Lider Interiores Lider Interiores Столовая комната в стиле модерн
Lider Interiores

Lider Interiores
Lider Interiores
Lider Interiores

Уют столовой и гостиной во многом зависит от яркого освещения и дизайна светильника.

22. Удобные полки для вин

Decora Lider Salvador - Sala de Jantar Contemporânea, Lider Interiores Lider Interiores Столовая комната в стиле модерн
Lider Interiores

Lider Interiores
Lider Interiores
Lider Interiores

Хорошее дополнение интерьера столовой – полки для винных бутылок на стене.

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