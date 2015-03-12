Интерьер квартиры в стиле Versace

Если вам нравятся блестящие и золотистые интерьеры, то вы должны обязательно посмотреть проект «Пурпурное настроение» архитектурной студии B&L. В пышном дизайне использованы самые узнаваемые черты стиля Versace, который воплощается в жизнь, благодаря стремлению объединить в гармоничное целое абсолютно разные и контрастные жанры.

Самобытный проект, построенный на единстве и взаимопонимании традиционного и новаторского, возник в результате работы над адаптацией нарядной классики в современные условия жизни. Владелец квартиры в элитном жилом комплексе хотел ярких и смелых решений в духе парадной классики. Давайте посмотрим, как было реализовано его желание.