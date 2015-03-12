Интерьер квартиры в стиле Versace

Если вам нравятся блестящие и золотистые интерьеры, то вы должны обязательно посмотреть проект «Пурпурное настроение» архитектурной студии B&L. В пышном дизайне использованы самые узнаваемые черты стиля Versace, который воплощается в жизнь, благодаря стремлению объединить в гармоничное целое абсолютно разные и контрастные жанры.
Самобытный проект, построенный на единстве и взаимопонимании традиционного и новаторского, возник в результате работы над адаптацией нарядной классики в современные условия жизни. Владелец квартиры в элитном жилом комплексе хотел ярких и смелых решений в духе парадной классики. Давайте посмотрим, как было реализовано его желание.
Пространство гостиной комнаты отделено от обеденной зоны, что позволяет хозяину и гостям в полной мере насладиться отдыхом в столь роскошном интерьере. Благодаря сохранению единой цветовой концепции, пространство этой многофункциональной комнаты имеет законченный вид.
Каждая деталь интерьера проникнута утонченной роскошью. В отделке доминирует бархат и текстиль в вино-золотой гамме, старинные канделябры и подсвечники, картины в тяжелых рамах, антикварные предметы декора. В квартире общей площадью 220 кв. м создано многоуровневое освещение, которое позволяет моделировать такое большое пространство по вкусу и настроению.
В едином зале размещено несколько комфортабельных функциональных зон: диванная группа с домашним кинотеатром, столовая и кухня. Кухня отделена от жилой части волнообразной барной стойкой с небольшим простенком, который декорирован барельефом головы Александра Македонского из фарфора.
Витиеватые лепные карнизы, бархатные кресла, плитка с орнаментом Версаче, а также барельефы и росписи в итальянском стиле сочетаются с минималистичными фасадами закрытых стеллажей кухонного гарнитура.
Центральную часть квартиры занимает парадный холл, откуда можно попасть в гостевую часть или на приватную половину. Чтобы создать ощущение просторного и наполненного воздухом пространства, был сделан открытый дверной проем между гостиной и холлом.
Каждая из комнат обладает своим неповторимым дизайном, и приватная зона в этом проекте не исключение. Перед нами – настоящая королевская спальня. Этот вневременной дизайн включает в себя теплые оттенки натуральных пород дерева, плавные и чистые формы, позолоту и дорогостоящие натуральные ткани.
Стиль Versace ассоциируется с неизменным ощущением праздника и роскоши, которые отражаются во всех деталях интерьера. Просторная и шикарная ванная комната выполнена с использованием знаменитых орнаментальных композиций: богатых лепных карнизов, золота и мозаики, изображающей голову Медузы. Все это является фирменный знаком дома моды Versace.
Особого внимания заслуживают копии картин известного итальянского художника эпохи барокко Джованни Тьеполо, а также роскошный мозаичный пол в холле, выполненный из мозаичной смальты. В основе его рисунка – волна, которая переливается золотом и перламутром. Мозаика прекрасно сочетается с темной и светлой мебелью из кожи и дерева, а соседство современных вещей с антиквариатом создает единый и неповторимый итальянский образ.