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Интерьер квартиры в стиле Versace

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Пурпурное настроение, Studio B&L Studio B&L Ванная в классическом стиле
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Если вам нравятся блестящие и золотистые интерьеры, то вы должны обязательно посмотреть проект «Пурпурное настроение» архитектурной студии B&L. В пышном дизайне использованы самые узнаваемые черты стиля Versace, который воплощается в жизнь, благодаря стремлению объединить в гармоничное целое абсолютно разные и контрастные жанры.

Самобытный проект, построенный на единстве и взаимопонимании традиционного и новаторского, возник в результате работы над адаптацией нарядной классики в современные условия жизни. Владелец квартиры в элитном жилом комплексе хотел ярких и смелых решений в духе парадной классики. Давайте посмотрим, как было реализовано его желание.

Гостиная

Пурпурное настроение, Studio B&L Studio B&L Гостиные в эклектичном стиле
Studio B&amp;L

Пурпурное настроение

Studio B&L
Studio B&amp;L
Studio B&L

Пространство гостиной комнаты отделено от обеденной зоны, что позволяет хозяину и гостям в полной мере насладиться отдыхом в столь роскошном интерьере. Благодаря сохранению единой цветовой концепции, пространство этой многофункциональной комнаты имеет законченный вид.

Пурпурное настроение, Studio B&L Studio B&L Гостиные в эклектичном стиле
Studio B&amp;L

Пурпурное настроение

Studio B&L
Studio B&amp;L
Studio B&L

Каждая деталь интерьера проникнута утонченной роскошью. В отделке доминирует бархат и текстиль в вино-золотой гамме, старинные канделябры и подсвечники, картины в тяжелых рамах, антикварные предметы декора. В квартире общей площадью 220 кв. м создано многоуровневое освещение, которое позволяет моделировать такое большое пространство по вкусу и настроению.

Пурпурное настроение, Studio B&L Studio B&L Гостиные в эклектичном стиле
Studio B&amp;L

Пурпурное настроение

Studio B&L
Studio B&amp;L
Studio B&L

В едином зале размещено несколько комфортабельных функциональных зон: диванная группа с домашним кинотеатром, столовая и кухня. Кухня отделена от жилой части волнообразной барной стойкой с небольшим простенком, который декорирован барельефом головы Александра Македонского из фарфора.

Столовая и кухня

Пурпурное настроение, Studio B&L Studio B&L Кухни в эклектичном стиле
Studio B&amp;L

Пурпурное настроение

Studio B&L
Studio B&amp;L
Studio B&L

Витиеватые лепные карнизы, бархатные кресла, плитка с орнаментом Версаче, а также барельефы и росписи в итальянском стиле сочетаются с минималистичными фасадами закрытых стеллажей  кухонного гарнитура.

Холл-галерея

Пурпурное настроение, Studio B&L Studio B&L Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
Studio B&amp;L

Пурпурное настроение

Studio B&L
Studio B&amp;L
Studio B&L

Центральную часть квартиры занимает парадный холл, откуда можно попасть в гостевую часть или на приватную половину. Чтобы создать ощущение просторного и наполненного воздухом пространства, был сделан открытый дверной проем между гостиной и холлом.

Спальня

Пурпурное настроение, Studio B&L Studio B&L Спальня в классическом стиле
Studio B&amp;L

Пурпурное настроение

Studio B&L
Studio B&amp;L
Studio B&L

Каждая из комнат обладает своим неповторимым дизайном, и приватная зона в этом проекте не исключение. Перед нами – настоящая королевская спальня. Этот вневременной дизайн включает в себя теплые оттенки натуральных пород дерева, плавные и чистые формы, позолоту и дорогостоящие натуральные ткани.

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Ванная комната

Пурпурное настроение, Studio B&L Studio B&L Ванная в классическом стиле
Studio B&amp;L

Пурпурное настроение

Studio B&L
Studio B&amp;L
Studio B&L

Стиль Versace ассоциируется с неизменным ощущением праздника и роскоши, которые отражаются во всех деталях интерьера. Просторная и шикарная ванная комната выполнена с использованием знаменитых орнаментальных композиций: богатых лепных карнизов, золота и мозаики, изображающей голову Медузы. Все это является фирменный знаком дома моды Versace.

Фирменный стиль

Пурпурное настроение, Studio B&L Studio B&L Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
Studio B&amp;L

Пурпурное настроение

Studio B&L
Studio B&amp;L
Studio B&L

Особого внимания заслуживают копии картин известного итальянского художника эпохи барокко Джованни Тьеполо, а также роскошный мозаичный пол в холле, выполненный из мозаичной смальты. В основе его рисунка – волна, которая переливается золотом и перламутром. Мозаика прекрасно сочетается с темной и светлой мебелью из кожи и дерева, а соседство современных вещей с антиквариатом создает единый и неповторимый итальянский образ.

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